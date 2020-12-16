Куда делась безжалостность? «МанСити» не похож сам на себя

Лишь за несколько минут до завершения основного времени «Манчестер Сити» начал создавать хорошие моменты для получения победы, но на их пути встал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед», отразивший удары, так что пришлось довольствоваться ничьей.

Не так часто Пепу Гвардиоле требовалось больше компенсированного времени. В матче с «Вест Бромвичем», набравшим всего лишь второе выездное очков в сезоне, он буквально умолял четвертого судью еще хоть на чуть-чуть продлить игру. После того, как «Челси» потерял очки во встрече с «Вулверхэмптоном», у «горожан» появился шанс сравняться с подопечными Фрэнка Лэмпарда, но, в конце концов он был упущен перед сложным выездом в гости к «Саутгемптону», идущим четвертым в таблице.

Гвардиола прекрасно осознает, в чем главная проблема. Спустя полчаса после стартового свистка Гюндоган забил 18-й гол в команды в текущем чемпионате. На этом же отрезке в прошлом сезоне у «горожан» было 35 точных ударов.

«Не обязательно быть слишком наблюдательным, чтобы увидеть разницу между этим и прошлыми сезонами», — сказал Гвардиола впоследствии. — «Серхио Агуэро был травмирован четыре месяца, мы создаем моменты, просто не можем их реализовать».

Агуэро появился на поле на 76-й минуте, тогда как Бернарду Силва, Ферран Торрес и Рияд Марез остались на скамейке запасных, поскольку Гвардиола решил сделать всего две замены. Его главные атакующие опции — Агуэро и Габриэл Жезус — были на поле в концовке, но аргентинец все еще ищет свой первый гол в чемпионате, а бразилец не забивал уже больше месяца.

«Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч. Думаю, что 26 ударов по воротам — хороший результат, нужно просто найти способ отправить мяч в сетку. Мы боремся с этим», — продолжил Гвардиола. — «Нужно оставаться оптимистом, однако мы должны побеждать в подобных матчах, ведь мы потеряем очки. Мы все еще недалеко от вершины АПЛ, но должны побеждать таких соперников дома. Что ж, впереди еще много матчей».

Единственный гол, забитый «Сити», был типичен для плана Гвардиолы (Стерлинг дошел до лицевой линии и сделал пас в центр на набежавшего Гюндогана), но упорство предыдущих сезонов, похоже отсутствует. Движения не такие резкие, рывки не такие быстрые. И хотя Джонстон сделал три хороших сейва, защита «Вест Бромвича» не отделалась бы легким испугом, если бы «горожане» не были сбиты с толку. Несмотря на набранное очко на «Этихад», давление на главного тренера «дроздов» Славена Билича не ослабнет, ведь в 13 матчах его команда добилась лишь одной победы.

Черту под выступлением «Манчестер Сити» можно было провести в середине второго тайма, когда Родри подобрал мяч в 25 метрах от ворот и, не найдя каких-либо вариантов впереди, решил нанести удар по трибунам, чем вызвал крик разочарования Гвардиолы на бровке.

Провал хозяев имел бы меньшее значение, если бы им удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в рекордный седьмой раз подряд, но Семи Аджайи не позволил этому случиться, нанеся неряшливый удар, который воплотился в автогол Рубена Диаша.

«Сити» привык к «Вест Брому», у которого выиграл последние 13 встреч с общим счетом 37:9, но на этот раз атака себя не проявила, пока не стало слишком поздно. Из 26 ударов только семь пришлись в створ, а 13 угловых ни к чему не привели.

«Мы создали мало моментов в первом тайме, соперник оборонялся большими силами, а мы не всегда цеплялись за мяч», — заявил Гвардиола. — «Во втором тайме мы сделали все, чтобы забить. Это странная ситуация для нас всех. Мы заслужили победу, но не выиграли».

После пятой ничьей в сезоне «Сити» по-прежнему находится на небольшом расстоянии от лидирующих «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», но Гвардиоле придется искать решения проблем на завершающей стадии атак перед лихорадочной серией из пяти матчей за 16 дней в канун Рождества и Нового года. Может быть, Агуэро набрал нужную форму, чтобы сыграть с первых минут впервые с октября, или испанский специалист поставит на позицию центрального нападающего Торреса.

В целом же Гвардиола сделал простое послание своим игроком: «Вы должны просто закатить мяч в ворота». В этом сезоне для «Сити» легче сказать, чем сделать. 0