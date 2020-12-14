Новая классика, довольные испанцы и противостояние тренеров из Германии

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее итогам мы узнали, что «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Барселоной», «Атлетико» — с «Челси», «Реал» — с «Аталантой», «Ювентус» — с «Порту», дортмундская «Боруссия» — с «Севильей», «Ливерпуль» — с «РБ Лейпциг», «Бавария» — с «Лацио», а «Манчестер Сити» — с менхенгладбахской «Боруссией». Мы решили узнать, как СМИ отреагировали на это событие.

Новая классика

Обозреватель Le Parisien Бертран Метайе заявил, что встреча «Пари Сен-Жермен» и «Барселоны» в еврокубках уже становится классикой.

«Еврокубковые противостояния "Пари Сен-Жермен" и "Барселоны" длятся довольно долго. Эти команды пересекались еще в 1990-е годы, в частности, в финале Кубка Кубков, проигранном парижанами 0:1 в 1997 году. Однако их недавнее соперничество превратилось в настоящую мыльную оперу.

В 2013 году "Пари Сен-Жермен" Карло Анчелотти вылетел из четвертьфинала, не проиграв ни единого матча (2:2 и 1:1). Два года спустя клубы встретились вновь на групповом этапе: Париж выиграл дома 3:2, но уступил в гостях 1:3. Выйдя в 1/4 финала, парижане попали на каталонцев, которые не оставили им ни единого шанса (1:3 и 0:2). В 2017 году "Пари Сен-Жермен" и "Барселона" встретились на стадии 1/8 финала.

Выиграв в первом матче на "Парк де Пренс" 4:0, парижане поверили в итоговый успех. Однако это была лишь иллюзия. На "Камп Ноу" парижане уступили 1:6, пережив свои худшие времена в Европе.

Эта драма стала предвестником насыщенного событиями лета, во время которого Неймар сменил Барселону на Париж. Вскоре к нему присоединился и Килиан Мбаппе. Именно эта пара претендует на трон Лионеля Месси, с которым они встретятся уже в феврале», — напоминает Метайе.

«Реал» может быть доволен

Колумнист AS Томас Ронсеро считает, что «Реал» может быть доволен попаданием на «Аталанту».

«Жеребьевка получилась успешной для "Реала". На финише группового этапа команда Зинедина Зидана хорошо выполнила домашнее задание и заняла первое место, чего не скажешь о других представителях Испании в Лиге чемпионов.

Неделю назад "Реал" добился успеха, победив Гладбах, которому теперь предстоит стать испытанием для "Сити" Пепа Гвардиолы. Учитывая в целом не самую стабильную игру "сливочных", "Аталанта" казалась самым привлекательным вариантом наряду с "Порту". Конечно, встреча с португальцами была бы более романтичной, но я думаю, что мы не вправе жаловаться на "Аталанту".

Но имейте в виду, что итальянцы забили восемь голов "Валенсии" в прошлом сезоне. Бергамцы очень хороши в атаке, однако имеют проблемы в обороне, которыми Мадрид знает, как воспользоваться.

Кроме того, Папу Гомес, аргентинская звезда итальянской команды, поругался с тренером Гасперини, что только пойдет на пользу чемпионам Испании.

Нужно сказать ясно и прямо: врагом станет не "Аталанта", а сам "Реал", если не избавиться от тех проблем, которые мы видели в матчах с "Кадисом", "Алавесом" и "Шахтером". Но если "сливочные" наберут форму и заиграют, то точно вернутся в восьмерку лучших в Европе», — убежден Ронсеро.

«Атлетико» нечего бояться

Журналист AS Ф.Дж. Диас подчеркнул, что «Атлетико» не стоит бояться противостояния с «Челси», ведь «матрасники» не единожды проходили английских соперников.

Луис Суарес globallookpress.com

«Мадридскому "Атлетико" нечего бояться в матчах с "Челси". "Красно-белые" уже знают, что значит пройти лондонскую команду. Они сделали это в полуфинале сезона 2013/14. "Матрасники" сыграли вничью в Мадриде, после чего победили в Лондоне и вышли в финал.

Фактор поля не должен сильно влиять на противостояние, поскольку Диего Симеоне, как правило, любит проводить первую игру на домашнем стадионе.

Да, у "Челси" отличная команда, но были и более сложные соперники — "Пари Сен-Жермен", "Ювентус", "Манчестер Сити" или "Ливерпуль". В прошлом сезоне "Атлетико", к слову, выбил "Ливерпуль", тогдашнего действующего чемпиона.

Мадридцам лишь остается надеяться, чтобы у Жоау Феликса, Луиса Суареса, Коке и других не было серьезных травм. Если "Атлетико" не мешают подобные неприятности, бояться нечего», — считает Диас.

Получили то, что хотели

Редакция газеты Marca пришла к выводу, что «Севилья» тоже может быть довольна итогами жеребьевки, хотя проход в четвертьфинал ей не гарантирован.

«В соперниках у "Севильи" будет та команда, которую она хотела получить перед жеребьевкой — дортмундская "Боруссия". Из всех шести вариантов выход на немцев был наименее сложным для андалузской команды.

Главная угроза "Боруссии" — норвежец Эрлинг Холанн. Сейчас он травмирован, но забил шесть мячей в четырех матчах группового этапа. Примечательно, что совсем недавно клуб уволил Люсьена Фавра с поста главного тренера, а его место занял 38-летний Эдин Терзич.

Пока сложно сказать, в какой форме оба клуба дойдут до февраля и марта. К тому времени Дортмунд, наверняка, дождется возвращения Холанна. Однако сейчас "Боруссия" находится не в лучшем положении. Она идет пятой в Бундеслиге и выиграла лишь одну из последних пяти встреч», — говорится в материале.

«Юве» нельзя допустить недооценку

Журналисты Tuttosport, представляя «Порту» в качестве будущего соперника «Ювентуса», призвали туринцев серьезно отнестись к португальцам.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Жеребьевка в Ньоне поставила "Порту" на путь "Ювентуса" в Лиге чемпионов. В 1/8 финала "бьянконери" сразятся с чемпионами Португалии, которые на групповом этапе опередили "Олимпиакос" и "Марсель", оставшись позади "Манчестер Сити".

"Порту" проиграл всего один матч на групповом этапе — в первой игре с "Сити" он уступил 1:3. Немедленная реакция тренерского штаба привела к тому, что в следующих встречах "драконы" одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

Успешный путь португальцев начался с победы 2:0 над "Олимпиакосом" на "Драгау", где сразу после этого команда расправилась с "Марселем" 3:0. Затем "Порту" выиграл на "Велодроме" 2:0.

В ответной игре с "Сити" голов зрители не увидели, зато из Греции португальцы вернулись с тремя очками, победив 2:0. Всего команда набрала 13 очков, забила 10 голов, а пропустила лишь три (все в одном матче). Лучшим бомбардиром команды в турнире является Серхио Оливейра с тремя мячами», — отмечается в статье.

Индзаги — мотиватор «Лацио»

Автор Süddeutsche Zeitung Оливер Майлер выделил в составе «Лацио», который станет соперником «Баварии», главного тренера Симоне Индзаги.

«Симоне Индзаги, младший брат знаменитого форварда сборной Италии Филиппо Индзаги, тренирует "Лацио" с 2016 года. Он делает это очень активно, со склонностью к излишествам на границе технической зоны.

Итальянец ни на секунду не задерживается на одном месте, комментирует каждый эпизод, и нередко возникает ощущение, что он вот-вот прыгнет на поле, чтобы подыграть своим подопечным.

После важных голов 44-летний специалист любит выбегать на поле к толпе ликующих игроков — "рагацци", как он их всегда называет. Хорошая химия — это половина дела. А поскольку "Лацио" годами не продавал своих лидеров, Индзаги может рассчитывать на стабильную команду с хорошо отрепетированными механизмами в своей схеме 3-5-2.

Не стоит полагать, что за игроками "Лацио" никто не охотился. За 25-летнего сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича предлагали 100 миллионов евро, но президент клуба решил подождать, пока цена не поднимется до 150 миллионов», — пишет Майлер.

Противостояние немецких тренеров

Джейком Стейнберг в своей статье для The Guardian выделил тот факт, что в 1/8 финала Юргену Клоппу придется столкнуться со своим более молодым соотечественником Юлианом Нагельсманном.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

«Вряд ли "Лейпциг", впервые дошедший до полуфинала в предыдущем розыгрыше турнира», испугается встречи с «Ливерпулем». Команда Юлиана Нагельсманна в последнее время неплохо играла против команд из Англии. Можно вспомнить победу над «Тоттенхэмом» в прошлом сезоне, а также недавний матч с «Манчестер Юнайтед», в котором подопечные Уле Гуннара Сульшера были сокрушены.

И хотя «Ливерпуль» может похвастаться большим опытом участия в Лиге чемпионов, которую он выиграл в шестой раз в истории в 2019 году, будет интересно увидеть, как Клопп будет соперничать с другим немецким тренером.

33-летний Нагельсманн на 20 лет моложе своего ливерпульского коллеги, но уже укрепил свой статус одного из самых ярких молодых наставников в Европе.

«Ливерпуль» может быть рад лишь тому, что избежал встречи с «Атлетико», которому проиграл в прошлом сезоне«, — говорит Стейнберг. 0