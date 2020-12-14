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    Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021

    Онлайн жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ 2020/2021: когда матчи, кто с кем играет. Начало — в 14:00

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    Жеребьевка Лиги чемпионов
    Жеребьевка Лиги чемпионов
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    14 декабря в Швейцарии состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Сильнейшие клубы Европы узнают соперников по первому раунду плей-офф.
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    • Кто играет

    В плей-офф вышли 16 команд. Они разбиты на две корзины: сеяные и несеяные.

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  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021

    • Сеяные: «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», ПСЖ.

    Несеяные: «Атлетико», «Боруссия» Менхенгладбах, «Порту», «Аталанта», «Севилья», «Лацио», «Барселона», «РБ Лейпциг».

    Ни одна из российских команд в плей-офф пробиться не сумела.

    Жеребьевка

    По правилам жеребьевки будут разведены клубы из одного чемпионата или игравшие в одной группе.

    Сеяные команды проведут ответные матчи на дома.

    Даты матчей

    Первые матчи 1/8 финала пройдут 16-17, 23-24 февраля, ответные — 9-10, 16-17 марта 2021 года.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта 2021 года.

    Финал намечен на 29 мая 2021 года. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка» в Стамбуле, Турция. 0

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