Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021

Кто играет
В плей-офф вышли 16 команд. Они разбиты на две корзины: сеяные и несеяные.
Сеяные: «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», ПСЖ.
Несеяные: «Атлетико», «Боруссия» Менхенгладбах, «Порту», «Аталанта», «Севилья», «Лацио», «Барселона», «РБ Лейпциг».
Ни одна из российских команд в плей-офф пробиться не сумела.
Жеребьевка
По правилам жеребьевки будут разведены клубы из одного чемпионата или игравшие в одной группе.
Сеяные команды проведут ответные матчи на дома.
Даты матчей
Первые матчи 1/8 финала пройдут 16-17, 23-24 февраля, ответные — 9-10, 16-17 марта 2021 года.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта 2021 года.
Финал намечен на 29 мая 2021 года. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка» в Стамбуле, Турция. 0