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    На шаг ближе к отставке. ЦСКА не обыграл «Урал» даже в большинстве

    Реакция спортивных СМИ на ничью ЦСКА и «Урала» в Москве

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    ЦСКА — «Урал»
    ЦСКА — «Урал»
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    Московский ЦСКА не смог победить «Урал» (2:2) на своем поле в матче 18-го тура РПЛ. У москвичей отличились Илья Шкурин и Никола Влашич, который реализовал пенальти. За «Урал» забил Андрей Егорычев и Игорь Калинин, который сравнял счет в концовке второго тайма. В начале второй половины за вторую желтую карточку с поля был удален Павел Погребняк.

    Шкурин в атаке ЦСКА

    Автор Sport24 Григорий Каленов изучает стартовый состав ЦСКА на матч с екатеринбуржцами.

    «Ставший чемпионом первого круга ЦСКА напрочь завалил ноябрьский отрезок, победив за насыщенный месяц всего дважды. Декабрь начался еще хуже: антирекорд в Лиге Европы и слет на третье место в чемпионате.

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    • К домашней игре против "Урала" команда подошла с удручающим бэкграундом в шесть матчей без побед. Неудачи последних недель привели к тому, что обычно терпеливые болельщики ЦСКА встретили своих футболистов мотивирующей фразой хоккеиста Сергея Гимаева.

    Из-за дисквалификации Дивеева в центр обороны ЦСКА на второй матч за неделю вышел Виктор Васин. В старт вернулся Алан Дзагоев, а единственным нападающим опять оказался Шкурин: белорус отличился в игре против "Химок" и три раза подряд получил шанс начать с первых минут».

    ЦСКА бился и забил

    Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина хвалит армейцев за игру в первом тайме, хотя удержать преимущество им и не удалось.

    «Кажется, еврокубки действительно простили. Это вам не ирония фанатов "Динамо", "благодаривших" команду за евросезон. Значит, оставалось биться. И красно-синие поначалу бились. В каждом компоненте:

    1. В прессинге — отсюда постоянные отборы и подборы. А еще — фолы игроков "Урала". Два — на Эджуке и Дзагоеве прямо возле своей штрафной.

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    • 2. Во фланговых атаках. Здесь и традиционные подключения Щенникова с Мариу Фернандесом, и подвижность Эджуке и Зайнутдинова, постоянно менявшихся местами и помогавших перегружать края.

    3. В кроссах в штрафную. Так забил свой гол Шкурин. Здесь прекрасно все: и кросс от Зайнутдинова, и выбор позиции в штрафной, и реализация момента. В похожем стиле мог отличиться Магнуссон — исландец бил головой после розыгрыша штрафного. Правда, его гол не был засчитан из-за офсайда.

    ЦСКА — «Урал»

    Что предлагал "Урал"? Контратаки и длинные забросы на скоростного Эль-Кабира и габаритного Погребняка. Тем интереснее забитый "шмелями" мяч. Сначала — недоработка от Влашича по Йовичичу. Затем — очень странная игра Васина, пустившего за спину Егорычева.

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    Чего не хватило ЦСКА для того, чтобы забить еще в первом тайме? Последнего паса. Кроссы быстро стали читаемыми, а вот игра низом не удавалась. Накручивал соперников Эджуке, но отдавал мяч не в те зоны. Тонко пытался действовать Шкурин: пятки от столь габаритного форварда — решение нестандартное».

    Битва Погребняка и Магнуссона

    Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин рассказывает о противостоянии форварда «Уала» и армейского игрока, в котором судья отдал победу исландцу, удалив Погребняка.

    «Нападающий "Урала" вышел сильно заряженным на игру. Как будто это был матч не с ЦСКА, а со "Спартаком". Персонально Погребняка должен был сдерживать Магнуссон, с которым и начались единоборства.

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    • 9-я минута. Погребняк получает проникающую передачу и может выскочить один на один с Акинфеевым. Магнуссон придерживает соперника рукой. Судья молчит.

    11-я минута. Погребняк и Магнуссон сходятся на фланге. Исландец хватает Павла за майку, на что Погребняк отвечает своим захватом. Арбитр свистит в пользу ЦСКА.

    28-я минута. Магнуссон заваливается на Погребняка в чужой штрафной, а тот двумя руками держит исландца. Судья пропустил момент, VAR не включился.

    ЦСКА — «Урал»

    47-я минута. Погребняк пытается убежать от Магнуссона, который держит Павла рукой. Нападающий "Урала" отмахивается, за что получает желтую карточку.

    48-я минута. Погребняк на эмоциях замахивается мячом в сторону арбитра, который достает второй горчичник и удаляет нападающего "Урала".

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    Удаление Погребняк получил глупейшее, но действия арбитра должны отдельно разбираться. Не во всех эпизодах борьбы Погребняка и Магнуссона он разобрался верно. По пенальти в ворота "Урала" арбитр имел все основания для назначения».

    ЦСКА не сумел дожать «Урал»

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что даже оставшись в большинстве и выйдя вперед в счете, ЦСКА не сумел удержать долгожданной победы.

    «Главным действующим лицом Сухой стал и в эпизоде с голом ЦСКА на исходе часа матча. Впрочем, тут всё было более очевидно — мяч попал Алексею Герасимову в руку, которая находилась никак не в естественном положении.

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    • В общем-то, судья при желании мог наказать уральцев "точкой" ещё в первой половине, когда Погребняк уронил в собственной штрафной Хёрдура Магнуссона. На один пенальти ЦСКА наиграл. Арендованный у "армейцев" Илья Помазун проиграл дуэль Николе Влашичу — не угадал, куда пробьёт хорват.

    ЦСКА — «Урал»

    Чтобы забить третий гол и снять все вопросы, Виктор Гончаренко выпустил Фёдора Чалова в пару к Шкурину. Однако это решение тренера не усилило игру команды (в активе Чалова два удара, в створ — один), поэтому напряжение сохранялось до самой концовки.

    И на 89-й минуте "Урал" забил! Пара заработанных "шмелями" стандартов завершилась тем, что Игорь Калинин выиграл воздух у Марио Фернандеса. Хотя слово "выиграл" даже не совсем подходит, ведь правый защитник сборной России почему-то не вступил в борьбу с уральцем.

    В компенсированное время ЦСКА тоже остался без удалённого форварда. Шкурин получил заслуженную красную карточку за грубый фол на Алексее Евсееве. Между тем, "армейцы" потеряли лучшего бомбардира, ведь у нападающего из Беларуси теперь больше голов в нынешнем сезоне (три), чем у Чалова (два) и Адольфо Гайча (один)».

  • Виктор Гончаренко
  • Главный тренер ЦСКА
  • Отставка? Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференциях. Есть масса нюансов, почему мы так играем. Будущее команды не обсуждается на пресс-конференции. У команды сквозит неуверенность. Мы не убили игру, а нервозно действовали в защите, допускали простые потери. Ожидали, что дотянем до победы, но надо было активнее играть в атаке. Марадишвили не было в заявке? Значит, он не был готов к игре

    • ЦСКА деградирует

    Автор «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов проходится по всем тренерам-легионерам, неудачно выступившим в 18-м туре РПЛ, в том числе и по наставнику ЦСКА.

    «Все больше вопросов к белорусу Виктору Гончаренко. ЦСКА еще недавно был лидером, мог убегать от "Зенита", но на глазах деградирует. За провалами в Лиге Европы пошли неудачи в чемпионате страны. В предыдущем туре армейцы не справились с "Химками" (2:2), а следом сгоняли новую ничью с тем же счетом дома с "Уралом".

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    • Все было за красно-синих: удаление Павла Погребняка в начале второго тайма, пенальти в ворота гостей после попадания мяча в руку. Но хозяева умудрились пропустить в большинстве в самой концовке, потеряв очередные очки на ровном месте в матче с командой, которой "Зенит" в предыдущем туре без труда отгрузил пять голов».

  • Юрий Матвеев
  • Главный тренер «Урала»
  • Тяжело было отыграться у такой команды, как ЦСКА. Благодарен ребятам, что не бросили играть и выдержали натиск соперника, а затем смогли и сравнять. Это дорогого стоит. Сейчас все складывалось против «Урала». И удаление, и пенальти

    • Гончаренко не заслужил увольнения

    Автор «Чемпионата» Евгений Марков считает, что руководство ЦСКА сделает ошибку, уволив главного тренера.

    «Семь матчей без побед (четыре ничьи и три поражения) — плохо. Вылет из группы Лиги Европы второй год подряд — тоже плохо. Гончаренко не пошёл благодарить фанатов, а сразу ушёл под трибуну — наверняка ему неуютно оттого, что люди скорее против него, чем за. Срыв на подающего мячи мальчика в начале матча — тоже не от лучшей жизни.

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    • Но третье место за тур до перерыва, четыре очка до первого "Зенита" — нормальная и рабочая история для ЦСКА, который не феерил в плей-офф Европы со времён "Лиона" и "Манчестер Юнайтед".

    За неидеальный результат могут уволить в "Спартаке" или другом клубе с резким начальником, но не в ЦСКА. Гинер разрывал заявления об увольнении от Слуцкого — ЦСКА достраивался и брал чемпионство. Гинер не уволил Гончаренко после отъезда в Беларусь — ЦСКА изменился за лето и выдал как минимум нестыдную первую часть сезона РПЛ.

    ЦСКА — «Урал»

    Вопрос к желающим отставки Гончаренко — как раз про стиль. Ваш стиль — и вы, и ваше руководство, и футболисты в интервью часто подчёркиваете, что ЦСКА — это семья. Увольнять тренера просто потому, что хочется больше побед, — радикально и не по-семейному. Как и не по-семейному было бы отказываться от вратаря после 11 лет без сухих матчей в Европе.

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    Для отставки в уравновешенном клубе (а ЦСКА как раз такой) нужны серьёзные и глубокие причины. Как и для расставания внутри пары, которая четыре года жила вместе и думала пожениться, но вдруг зациклилась на фразе "Кажется, мы неидеальная пара". Идеально не будет никогда. А лучше со временем — вполне».

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