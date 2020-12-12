Нобоа победил «Спартак». «Сочи» сыграл на руку Петербургу

Московский «Спартак» уступил «Сочи» (0:1) в гостевом матче 18-го тура чемпионата России. Единственный гол на 57-й минуте забил Кристиан Нобоа. В концовке первого тайма форвард «Спартака» Джордан Ларссон отправил мяч в сетку ворот «Сочи», но арбитры после просмотра VAR гол не засчитали. В турнирной таблице «Спартак» (35 очков) занимает второе место, «Сочи» (30) идет пятым.

Без Кокорина и Заболотного

Редакция Sport24 изучает стартовые составы команд,отмечая отсутствие в них важных игроков атаки.

«9 декабря "Спартак" объявил, что Александр Кокорин вернулся в общую группу, но к игре против "Сочи" (за три дня) ситуация, видимо, изменилась. Нападающий, наличие которого в обойме Тедеско вдвойне важно из-за отсутствия Соболева, даже не попал в заявку на игру против своей бывшей команды. Хотя были и хорошие новости: москвичи опровергли слухи о коронавирусе среди своих футболистов.

Несмотря на потерю еще одного страйкера, на предпоследний матч в этом году "Спартак" вышел в сильнейшем составе (провисшая позиция генерального директора в счет в данном случае не идет). Правда, и "Сочи" оказался праймовым — в старт не попал Заболотный, зато уже третью игру после травмы проводил обожающий забивать "Спартаку" Нобоа».

Сага Кокорина

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой гадает о том, помог бы отсутствующий нападающий «Спартаку» в Сочи и приходит к выводу, что хуже бы не стало.

«Перед матчем стало известно, что в Сочи не прилетел форвард "Спартака" Александр Кокорин. Якобы в контракте форварда прописана опция, не позволяющая играть в нынешнем сезоне с "Сочи" и "Зенитом". Конечно, информация официально не подтверждается.

Но пока факт в том, что экс-нападающий питерского клуба действительно пропустил три матча со своими бывшими. Впереди — заключительная встреча с "Зенитом", которая будет проходить в Санкт-Петербурге.

Сложно сказать, помог бы с "Сочи" Кокорин, но "Спартаку" игроков сейчас явно не хватает. Во втором тайме при счёте 0:1 Тедеско пришлось задействовать своё тайное оружие — русского Ибрагимовича — Илью Кутепова. Впрочем, есть большие сомнения, что этот вариант действительно является действенным».

Отмененный гол Ларссона

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает активное начало матча в исполнении хозяев, и забитый гостями мяч, который не был засчитан.

«Поначалу чуть агрессивнее были сочинцы, которые повыше встречали спартаковцев. Тем не менее в целом чувствовалось, что обе команды опасаются друг друга. Осторожной игре недоставало скорости, соперники в основном атаковали позиционно и принимали простые решения. "Сочи", прежде всего, мог рассчитывать на индивидуальное мастерство Жоаозиньо и Кристиана Нобоа. Именно этот дуэт создал лучший момент южан до перерыва, когда натурализованный бразилец навесил, а эквадорец, переиграв в воздухе Виктора Мозеса, промахнулся из убойной позиции.

"Спартак" искал пространство на флангах, так как центр хозяева хорошо перекрывали. Смещения Зелимхана Бакаева направо к Мозесу, резкие рывки быстрого Айртона (в первой тайме посадил на "горчичник" Эммануэля Мамману), а также стандарты: вот за счёт чего гости создавали опасность. К перерыву красно-белые выигрывали по ударам — 11:5 (правда, в створ попали меньше — 1:2).

Из пяти угловых команда Тедеско могла выжать больше. "Спартак" всё же забил на 42-й минуте, но судьи с VAR подсказали главному арбитру Игорю Панину, что Джордан Ларссон, обрабатывая мяч, подыграл себе рукой. Тедеско был очень недоволен отменой гола, и это свидетельствовало об эмоциональном напряжении тренера "Спартака". Панин показал ему жёлтую карточку».

Три удара на двоих

Автор «Спорта день за днем» Анатолий Иванов ерничает, критикуя качество футбола на арене «Фишт» и подозревает тренера «Спартака» в излишней драматичности.

«Стабильность — признак класса. Но не в этом матче. "Сочи" и "Спартак" стабильно играли в низком темпе, ни разу не взвинтив. Будто осознано. Такой традиционный подхалимаж начальству. Начальник всегда прав. Он не ошибается.

Ведь 10 декабря глава РФС Александр Дюков заявил об "устаревшем российском футболе". Сказал:

— Тот футбол, в который мы играем, устарел. С точки зрения развития футбол в Европе ушел вперед. Там другая интенсивность. Играя в более спокойный футбол здесь, очень сложно переключиться на другие скорости. Нам приходится играть под давлением. Да и с точки зрения тактики там футбол на более высоком и качественном уровне, –сказал Дюков.

Ну не могут люди всего через два дня посрамить начальника. Всего через два дня показать, что начальник ошибся! Словно специально подыграли Дюкову футболисты "Сочи" и "Спартака" Низкие темп, интенсивность и качество. Глава РФС был прав.

41-я минута –не вытекающий из логики матча незасчитанный гол. Хотя нет, вытекающий. Ларссону дали принять мяч в штрафной. Защитники не мешали, соблюдая социальное дистанцирование. Швед принял мяч, опустил, забил. Никто не помешал. В Лиге чемпионов такого бы не позволили.

Но мяч отменили — Ларссон сыграл руками. Тедеско по инерции воспринял отмену саркастически. В ладоши хлопал. Он не согласиться, даже если его игрок выбежит на поле с клюшкой, подкинет ей мяч и забьет рукой, попутно пырнув заточкой вратаря.

Три удара в створ на двоих к перерыву. Видимо Тедеско понимает, что этот сезон спасут лишь скандалы. Искусственно создает конфликтные ситуации. Хайп и обсуждения».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Мы хорошо играли и сохраняли структуру до пропущенного гола. Просто не имеем права пропускать такие мячи. Совершать подобные потери просто недопустимо! Очень жаль… Но у нас молодая команда, которая должна учиться на таких ошибках. Моментов у нас хватало. Особенно в первом тайме. Пропустив, потеряли структуру, перестали контролировать игру, однако все равно могли уйти от поражения. Ребята приложили все силы, но, к сожалению, не получилось. Мы должны были забивать два или три мяча и не заслуживали поражения

Нобоа снова король

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер славит натурализованного эквадорца, который забивает уже седьмой мяч в ворота красно-белых.

«С первых минут второго тайма возникло ощущение, что диспозиция изменилась. На 48-й минуте Дуганджич бил в упор головой — Максименко справился, а Маргасов при добивании запустил мяч выше ворот. А едва форвард южан уступил место на поле Заболотному, как "Сочи" забил победный гол.

Прессинг и отбор у правой бровки, пас Заболотного свободному Нобоа, блестящий обводящий удар в дальний угол — и тут уже никакой голкипер ничего не мог сделать. После травмы эквадорец снова набирает форму, и победный мяч — росчерк большого мастера.

Удар эквадорца стал победным. Момент, чтобы отыграться, у "Спартака" за полчаса появился всего один — когда форвард Кутепов активно поучаствовал в отборе, Мозес здорово вырезал справа, а Понсе замкнуть дальнюю штангу помешал Джанаев, получивший в единоборстве с форвардом небольшую травму».

Владимир Федотов Главный тренер «Сочи» Огромная благодарность ребятам за самоотверженность и показанный футбол. Они в принципе выполнили все то, о чем мы договаривались. Было непросто, «Спартак» — лидер. Может быть, чуть-чуть не хватало созидательных действий. В первом тайме в этом плане немножко не доиграли. Нужно было воспользоваться возникавшими зонами, когда сваливались опорники. Тем не менее, одержана победа — и это здорово. У нас имелись травмированные, тот же Заболотный не сразу вышел. Дуганджич хорошо себя проявил. Только набирает кондиции Заика, Бурмистров тоже болел, поэтому мы сегодня оставили его на скамейке. Нобоа уже полностью набрал форму после травмы. Конечно, ему еще не хватает объема движения, но он берет за счет головы. Наша главная задача была — быстрые атаки. На мой взгляд, нам это удалось

Кутепов не спас «Спартака»

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак удивляется тактическим решениям наставника «Спартака».

«Тедеско надо было спасать игру, а вариантов усиления особо не было. Сначала он заменил Алекса Крала на Наиля Умярова, а затем выпустил в атаку защитника Илью Кутепова. Этот ход немец использует уже не в первый раз, но он до сих пор удивляет. Особенно в такой отчаянной ситуации.

Во-первых, Кутепов пока в нападении пользу не принес, во-вторых, Тедеско снял с игры активного Ларссона, а не потерявшегося Эсекиэля Понсе (11 касаний мяча за 70 минут против 29 касаний у шведа). В подтверждение слов аргентинец уже через пару минут загубил убойный момент, с нескольких метров пробив мимо ближнего угла.

Концовку "Спартак" провел с преимуществом, много подавал на высокорослых Понсе и Кутепова, но спастись не сумел. Репетиция выезда в Петербург (все ведь знают, что "Сочи" это маленький "Зенит") не удалась — при 14 ударах за матч они лишь раз попали в створ, еще в первом тайме. Зенитовцы получили отличный шанс перед очной встречей выйти на чистое первое место».

Дмитрий Рубашко Генеральный директор «Сочи» Все отлично! Команду было видно на поле. Парни молодчики, лучшие! Не хочется никого выделять, все внесли свой вклад. Главный тренер, находясь не рядом с командой, все сделал. Спасибо всем, кто за нас болел! Что поделаешь, расстроили болельщиков «Спартака», которые заполнили наш стадион. Приехали посмотреть, как мы играем. Второй раз подряд они так проигрывают в Сочи. Это футбол, сегодня мы были лучше.

«Спартак» понятен для соперников

Автор Soccer.ru Вадим Багров размышляет о том, что у команды Тедеско огромные проблемы в атаке, и не только.

«Суммируем, ведь матч в Сочи — следствие, а не причина. "Ростову" проиграли в домашнем поединке. С "Уралом" упустили три очка. С "Динамо" мировую вырвал Зобнин. "Ротор" сломали благодаря пенальти, а второй гол забит на 92-й минуте. И даже погром "Тамбова" — специфический, три гола из пяти пришли после 82-й минуты, в концовке.

Соперники совершенно разные, серия достаточна для вывода. "Спартак" потерял темп и сбился с шага. Заключение иллюстрирует выход Понсе к воротам Джанаева. Принял удобный мяч, но замешкался и не попал. А до этого Ларссон допустил техническую ошибку — не смог принять мяч без касания с рукой, его гол по делу отменили.

Общая сонливость "Спартака" выражена в темпе последних игр. У москвичей есть неплохие навесы, Джикия и Зобнин как ложные плеймейкеры — Георгий ходил на позицию левого инсайда, а Роман включил во втором тайме Месси, стараясь быть всюду, где мяч. Но не было осмысленности, и дело не в отсутствии Кокорина и Соболева. С ними на поле тоже бывали похожие поединки».

0