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    Чуда не случилось. «Локо» проиграл «Баварии» и попрощался с еврокубками

    Реакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» в Мюнхене

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    «Бавария» — «Локомотив»
    «Бавария» — «Локомотив»
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    «Бавария» обыграла московский «Локомотив» (2:0) в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На 63-й минуте встречи защитник мюнхенцев Никлас Зюле головой переправил мяч после навеса в штрафную. Под занавес матча Эрик Чупо-Мотинг удвоил преимущество мюнхенцев. По итогам групповой стадии «Локомотив» (3 очка) занял четвертое место и не смог пробиться в плей-офф еврокубков.

    Елочка от Николича

    Редакция Sport24 отмечает, что «Локомотив» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами.

    «Хоть "Локомотив" достойно бился в Лиге чемпионов, но сам все испортил еще неделю назад: после 1:3 от "Зальцбурга" команду Николича устраивала в Мюнхене только победа. Даже с учетом отсутствия мотивации у "Баварии" (она гарантировала первое место) и полуосновной состав миссия казалась невыполнимой.

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    • Тем более что у "Локо" с заявкой тоже были проблемы. Из-за дисквалификаций, травм и новой пачки сомнительных тестов на замене у Николича было всего три полевых игрока (Лысцов, Иосифов, Сильянов), а в старте пришлось выпускать просто всех, кто был здоров. Расстановка — в стиле новогодней елочки».

    «Бавария» атаковала, «Локо» оборонялся

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов доволен тем, как «Локомотиву» удавалось сжерживать дублеров «Баварии» в первом тайме.

    «Марко Николич, как и в первом матче с "Баварией", сыграл "ёлочкой" — по схеме 4-3-2-1. Актуальная тактика, учитывая приближение нового года. В принципе эта система неплохо сработала в Москве, поэтому сербский тренер, очевидно, и решил использовать её во второй раз. Особенно сложные с физической точки зрения роли достались Владиславу Игнатьеву и Дмитрию Рыбчинскому, которые вынуждены были постоянно разрываться между центром поля и флангами, страхуя инсайдов против подключения свободных крайних защитников мюнхенской команды. Зато "Локомотив" максимально осложнил немцам получение мяча между линиями.

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    • Действующий победитель Лиги чемпионов начал агрессивно, но на раз-два-три поджечь красно-зелёную ёлочку не сумел. "Железнодорожники" организованно и старательно оборонялись, да и скорости, предложенные "Баварией", выдерживали. В результате первый удар в створ хозяева нанесли только на исходе получаса. К перерыву преимущество команды Ханса-Дитера Флика по ударам было солидным — 9:3, тем не менее и немцы, и россияне имели всего по одному попаданию в створ.

    «Бавария» — «Локомотив»
    uefa.com

    Москвичи в своих контратаках стремились быстро находить Эдера, который старался зацепиться за мяч в ожидании помощи от партнёров, либо открываться за спины центральным защитникам "Баварии". Правда, за 45 минут португалец трижды попал в офсайд, а весь "Локомотив" — пять раз. Лучший шанс до перерыва получил убежавший к чужим воротам Мацей Рыбусь, чей удар Мануэль Нойер отбил кулаками. Флик был очень недоволен тем, как сыграли его футболисты в этом эпизоде».

  • Марко Николич
  • Главный тренер «Локомотива»
  • Не могу ничего плохого сказать по команде, наоборот, первые четыре игры ЛЧ мы провели на высоком уровне, а потом начались большие проблемы в команде, строили команду на последние две игры в последний момент. И на этот матч мы пришли только с 13 игроками, многие футболисты не играли на своих позициях, но команда билась. Особенно в первом тайме было много хороших моментов, просто не хватило опыта или реализации голевых моментов. Хочу сказать только хорошее по игре и настроению команды. Во втором тайме это было очевидно, у нас была не длинная скамейка, команда очень устала играть против «Баварии», просто было невозможно что-то менять. Но мы бились до последнего момента, это все. Надо думать о следующей игре с «Краснодаром».

    • Флик все решил одной заменой

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибракотмечает, как резко изменилась игра, когда мюнхенцы решили действовать «по-серьезному».

    «В перерыве Ханси Флик заменил Мюллера на менее склонного сразу расставаться с мячом Сержа Гнабри и этим определил лицо "Баварии" во втором тайме. Намного более грозное. Гнабри вышел на позицию под Эриком Шупо-Мотингом, но получил очень широкие полномочия — появлялся справа, слева и в штрафной вторым нападающим. Его не смущает ограниченное пространство, Гнабри быстро принимает решение о передаче или индивидуальном проходе. В общем, с его появлением "Бавария" прижала "Локомотив" и открыла счет.

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    • Гол хозяева забили не в результате действий Гнабри, но все же оказанное давление сыграло большую роль. Все шло к тому, что баварцы забьют. Сумасшедший сейв ногой, заваливаясь в другую сторону, совершил Гилерме (бил как раз Гнабри), он же спас партнеров после первого удара головой Никласа Зюле в результате розыгрыша углового. И все-таки не устоял, когда защитника упустили во второй раз.

    «Бавария» — «Локомотив»
    uefa.com

    Вот тогда стало понятно, что "Бавария" своего не упустит. Флик сделал пару необязательных замен защитников (вышли Крис Ричардс и Люка Эрнандес). Николичу ответить было нечем, и он дал шанс 19-летнему Иосифову. Терять-то было нечего. Полузащитник уже через минуту после выхода на поле выскочил на ударную позицию, но пробил слабо и точно в руки Нойеру. Тем не менее, за отведенные 15 минут он запомнился больше, чем проведший 75 минут Камано».

  • Никита Иосифов
  • Юниор «Локомотива»
  • Тренер сказал мне ничего не бояться, когда выйду на поле, а просто играть так, как на тренировках. Я совсем не нервничал после этого и делал все, что мог, чтобы помочь команде. Это прекрасные ощущения — играть в Лиге чемпионов, и очень жаль, что мы проиграли.

    • Обессиленный «Локомотив»

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов признает, что у москвичей не хватило сил на то, чтобы успешно обороняться весь матч.

    «Вспомните матч в Черкизове. Тогда "Локомотив" тоже смотрелся достойно, даже сравнял счет в середине второго тайма. Но "Бавария" действовала в энергосберегающем режиме и, когда почувствовала, что очки ускользают, добавила и вырвала победу.

    Сейчас произошло нечто подобное, только без гола москвичей, а с сэйвами Гильерме. Русский бразилец в первый час действовал безошибочно и отражал сложные мячи, но все-таки пропустил. "Баварии" оказалось достаточно одного стандартного положения, чтобы открыть счет.

    «Бавария» — «Локомотив»
    uefa.com

    Во втором тайме у "Локо" банально закончились силы. В первые 20-25 минут после перерыва гости ни разу не пробили по воротам, ни разу не подали угловой, ни разу не вбросили из-за боковой линии. Если до перерыва российская команда сражалась с фаворитом, то затем на бой не хватило ресурсов. Николич до заключительной четверти часа не делал замен (что объяснимо), а вот Флик уже к 69-й минуте сделал четыре перестановки.

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    • Но, несмотря на результат, "Локо" — спасибо. Изначально на красно-зеленых мало кто ставил, ведь группа выглядела убийственной. Но они сохранили лицо, хотя и попрощались с еврокубками вслед за "Зенитом" и ЦСКА».

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