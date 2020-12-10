Чуда не случилось. «Локо» проиграл «Баварии» и попрощался с еврокубками

«Бавария» обыграла московский «Локомотив» (2:0) в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На 63-й минуте встречи защитник мюнхенцев Никлас Зюле головой переправил мяч после навеса в штрафную. Под занавес матча Эрик Чупо-Мотинг удвоил преимущество мюнхенцев. По итогам групповой стадии «Локомотив» (3 очка) занял четвертое место и не смог пробиться в плей-офф еврокубков.

Елочка от Николича

Редакция Sport24 отмечает, что «Локомотив» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами.

«Хоть "Локомотив" достойно бился в Лиге чемпионов, но сам все испортил еще неделю назад: после 1:3 от "Зальцбурга" команду Николича устраивала в Мюнхене только победа. Даже с учетом отсутствия мотивации у "Баварии" (она гарантировала первое место) и полуосновной состав миссия казалась невыполнимой.

Тем более что у "Локо" с заявкой тоже были проблемы. Из-за дисквалификаций, травм и новой пачки сомнительных тестов на замене у Николича было всего три полевых игрока (Лысцов, Иосифов, Сильянов), а в старте пришлось выпускать просто всех, кто был здоров. Расстановка — в стиле новогодней елочки».

«Бавария» атаковала, «Локо» оборонялся

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов доволен тем, как «Локомотиву» удавалось сжерживать дублеров «Баварии» в первом тайме.

«Марко Николич, как и в первом матче с "Баварией", сыграл "ёлочкой" — по схеме 4-3-2-1. Актуальная тактика, учитывая приближение нового года. В принципе эта система неплохо сработала в Москве, поэтому сербский тренер, очевидно, и решил использовать её во второй раз. Особенно сложные с физической точки зрения роли достались Владиславу Игнатьеву и Дмитрию Рыбчинскому, которые вынуждены были постоянно разрываться между центром поля и флангами, страхуя инсайдов против подключения свободных крайних защитников мюнхенской команды. Зато "Локомотив" максимально осложнил немцам получение мяча между линиями.

Действующий победитель Лиги чемпионов начал агрессивно, но на раз-два-три поджечь красно-зелёную ёлочку не сумел. "Железнодорожники" организованно и старательно оборонялись, да и скорости, предложенные "Баварией", выдерживали. В результате первый удар в створ хозяева нанесли только на исходе получаса. К перерыву преимущество команды Ханса-Дитера Флика по ударам было солидным — 9:3, тем не менее и немцы, и россияне имели всего по одному попаданию в створ.

«Бавария» — «Локомотив» uefa.com

Москвичи в своих контратаках стремились быстро находить Эдера, который старался зацепиться за мяч в ожидании помощи от партнёров, либо открываться за спины центральным защитникам "Баварии". Правда, за 45 минут португалец трижды попал в офсайд, а весь "Локомотив" — пять раз. Лучший шанс до перерыва получил убежавший к чужим воротам Мацей Рыбусь, чей удар Мануэль Нойер отбил кулаками. Флик был очень недоволен тем, как сыграли его футболисты в этом эпизоде».

Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Не могу ничего плохого сказать по команде, наоборот, первые четыре игры ЛЧ мы провели на высоком уровне, а потом начались большие проблемы в команде, строили команду на последние две игры в последний момент. И на этот матч мы пришли только с 13 игроками, многие футболисты не играли на своих позициях, но команда билась. Особенно в первом тайме было много хороших моментов, просто не хватило опыта или реализации голевых моментов. Хочу сказать только хорошее по игре и настроению команды. Во втором тайме это было очевидно, у нас была не длинная скамейка, команда очень устала играть против «Баварии», просто было невозможно что-то менять. Но мы бились до последнего момента, это все. Надо думать о следующей игре с «Краснодаром».

Флик все решил одной заменой

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибракотмечает, как резко изменилась игра, когда мюнхенцы решили действовать «по-серьезному».

«В перерыве Ханси Флик заменил Мюллера на менее склонного сразу расставаться с мячом Сержа Гнабри и этим определил лицо "Баварии" во втором тайме. Намного более грозное. Гнабри вышел на позицию под Эриком Шупо-Мотингом, но получил очень широкие полномочия — появлялся справа, слева и в штрафной вторым нападающим. Его не смущает ограниченное пространство, Гнабри быстро принимает решение о передаче или индивидуальном проходе. В общем, с его появлением "Бавария" прижала "Локомотив" и открыла счет.

Гол хозяева забили не в результате действий Гнабри, но все же оказанное давление сыграло большую роль. Все шло к тому, что баварцы забьют. Сумасшедший сейв ногой, заваливаясь в другую сторону, совершил Гилерме (бил как раз Гнабри), он же спас партнеров после первого удара головой Никласа Зюле в результате розыгрыша углового. И все-таки не устоял, когда защитника упустили во второй раз.

«Бавария» — «Локомотив» uefa.com

Вот тогда стало понятно, что "Бавария" своего не упустит. Флик сделал пару необязательных замен защитников (вышли Крис Ричардс и Люка Эрнандес). Николичу ответить было нечем, и он дал шанс 19-летнему Иосифову. Терять-то было нечего. Полузащитник уже через минуту после выхода на поле выскочил на ударную позицию, но пробил слабо и точно в руки Нойеру. Тем не менее, за отведенные 15 минут он запомнился больше, чем проведший 75 минут Камано».

Никита Иосифов Юниор «Локомотива» Тренер сказал мне ничего не бояться, когда выйду на поле, а просто играть так, как на тренировках. Я совсем не нервничал после этого и делал все, что мог, чтобы помочь команде. Это прекрасные ощущения — играть в Лиге чемпионов, и очень жаль, что мы проиграли.

Обессиленный «Локомотив»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов признает, что у москвичей не хватило сил на то, чтобы успешно обороняться весь матч.

«Вспомните матч в Черкизове. Тогда "Локомотив" тоже смотрелся достойно, даже сравнял счет в середине второго тайма. Но "Бавария" действовала в энергосберегающем режиме и, когда почувствовала, что очки ускользают, добавила и вырвала победу.

Сейчас произошло нечто подобное, только без гола москвичей, а с сэйвами Гильерме. Русский бразилец в первый час действовал безошибочно и отражал сложные мячи, но все-таки пропустил. "Баварии" оказалось достаточно одного стандартного положения, чтобы открыть счет.

«Бавария» — «Локомотив» uefa.com

Во втором тайме у "Локо" банально закончились силы. В первые 20-25 минут после перерыва гости ни разу не пробили по воротам, ни разу не подали угловой, ни разу не вбросили из-за боковой линии. Если до перерыва российская команда сражалась с фаворитом, то затем на бой не хватило ресурсов. Николич до заключительной четверти часа не делал замен (что объяснимо), а вот Флик уже к 69-й минуте сделал четыре перестановки.

Но, несмотря на результат, "Локо" — спасибо. Изначально на красно-зеленых мало кто ставил, ведь группа выглядела убийственной. Но они сохранили лицо, хотя и попрощались с еврокубками вслед за "Зенитом" и ЦСКА».

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