Чуда не случилось. «Локо» проиграл «Баварии» и попрощался с еврокубками

Елочка от Николича
Редакция Sport24 отмечает, что «Локомотив» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами.
«Хоть "Локомотив" достойно бился в Лиге чемпионов, но сам все испортил еще неделю назад: после 1:3 от "Зальцбурга" команду Николича устраивала в Мюнхене только победа. Даже с учетом отсутствия мотивации у "Баварии" (она гарантировала первое место) и полуосновной состав миссия казалась невыполнимой.
Тем более что у "Локо" с заявкой тоже были проблемы. Из-за дисквалификаций, травм и новой пачки сомнительных тестов на замене у Николича было всего три полевых игрока (Лысцов, Иосифов, Сильянов), а в старте пришлось выпускать просто всех, кто был здоров. Расстановка — в стиле новогодней елочки».
Кстати, с наступающим Новым годом! 🎄 #UCL | #БаварияЛоко pic.twitter.com/mxrny3EQ5p— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 9, 2020
«Бавария» атаковала, «Локо» оборонялся
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов доволен тем, как «Локомотиву» удавалось сжерживать дублеров «Баварии» в первом тайме.
«Марко Николич, как и в первом матче с "Баварией", сыграл "ёлочкой" — по схеме 4-3-2-1. Актуальная тактика, учитывая приближение нового года. В принципе эта система неплохо сработала в Москве, поэтому сербский тренер, очевидно, и решил использовать её во второй раз. Особенно сложные с физической точки зрения роли достались Владиславу Игнатьеву и Дмитрию Рыбчинскому, которые вынуждены были постоянно разрываться между центром поля и флангами, страхуя инсайдов против подключения свободных крайних защитников мюнхенской команды. Зато "Локомотив" максимально осложнил немцам получение мяча между линиями.
Действующий победитель Лиги чемпионов начал агрессивно, но на раз-два-три поджечь красно-зелёную ёлочку не сумел. "Железнодорожники" организованно и старательно оборонялись, да и скорости, предложенные "Баварией", выдерживали. В результате первый удар в створ хозяева нанесли только на исходе получаса. К перерыву преимущество команды Ханса-Дитера Флика по ударам было солидным — 9:3, тем не менее и немцы, и россияне имели всего по одному попаданию в створ.
Москвичи в своих контратаках стремились быстро находить Эдера, который старался зацепиться за мяч в ожидании помощи от партнёров, либо открываться за спины центральным защитникам "Баварии". Правда, за 45 минут португалец трижды попал в офсайд, а весь "Локомотив" — пять раз. Лучший шанс до перерыва получил убежавший к чужим воротам Мацей Рыбусь, чей удар Мануэль Нойер отбил кулаками. Флик был очень недоволен тем, как сыграли его футболисты в этом эпизоде».
Флик все решил одной заменой
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибракотмечает, как резко изменилась игра, когда мюнхенцы решили действовать «по-серьезному».
«В перерыве Ханси Флик заменил Мюллера на менее склонного сразу расставаться с мячом Сержа Гнабри и этим определил лицо "Баварии" во втором тайме. Намного более грозное. Гнабри вышел на позицию под Эриком Шупо-Мотингом, но получил очень широкие полномочия — появлялся справа, слева и в штрафной вторым нападающим. Его не смущает ограниченное пространство, Гнабри быстро принимает решение о передаче или индивидуальном проходе. В общем, с его появлением "Бавария" прижала "Локомотив" и открыла счет.
Гол хозяева забили не в результате действий Гнабри, но все же оказанное давление сыграло большую роль. Все шло к тому, что баварцы забьют. Сумасшедший сейв ногой, заваливаясь в другую сторону, совершил Гилерме (бил как раз Гнабри), он же спас партнеров после первого удара головой Никласа Зюле в результате розыгрыша углового. И все-таки не устоял, когда защитника упустили во второй раз.
Вот тогда стало понятно, что "Бавария" своего не упустит. Флик сделал пару необязательных замен защитников (вышли Крис Ричардс и Люка Эрнандес). Николичу ответить было нечем, и он дал шанс 19-летнему Иосифову. Терять-то было нечего. Полузащитник уже через минуту после выхода на поле выскочил на ударную позицию, но пробил слабо и точно в руки Нойеру. Тем не менее, за отведенные 15 минут он запомнился больше, чем проведший 75 минут Камано».
Обессиленный «Локомотив»
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов признает, что у москвичей не хватило сил на то, чтобы успешно обороняться весь матч.
«Вспомните матч в Черкизове. Тогда "Локомотив" тоже смотрелся достойно, даже сравнял счет в середине второго тайма. Но "Бавария" действовала в энергосберегающем режиме и, когда почувствовала, что очки ускользают, добавила и вырвала победу.
Сейчас произошло нечто подобное, только без гола москвичей, а с сэйвами Гильерме. Русский бразилец в первый час действовал безошибочно и отражал сложные мячи, но все-таки пропустил. "Баварии" оказалось достаточно одного стандартного положения, чтобы открыть счет.
Во втором тайме у "Локо" банально закончились силы. В первые 20-25 минут после перерыва гости ни разу не пробили по воротам, ни разу не подали угловой, ни разу не вбросили из-за боковой линии. Если до перерыва российская команда сражалась с фаворитом, то затем на бой не хватило ресурсов. Николич до заключительной четверти часа не делал замен (что объяснимо), а вот Флик уже к 69-й минуте сделал четыре перестановки.
Но, несмотря на результат, "Локо" — спасибо. Изначально на красно-зеленых мало кто ставил, ведь группа выглядела убийственной. Но они сохранили лицо, хотя и попрощались с еврокубками вслед за "Зенитом" и ЦСКА».