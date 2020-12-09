Роналду уложил на лопатки Месси

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» со счетом 3:0 разгромил на выезде «Барселону». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Роналду переиграл Месси в очной дуэли

«Криштиану Роналду забил два пенальти и привел команду к громкой победе», — пишет итальянская Gazzetta dello Sport.

«Роналду уложил Лионеля Месси на лопатки. Результат мечты в Барселоне — 3:0 и первое место». Шедевр «Ювентуса», а его наставник Андреа Пирло дал мастер-класс в Барселоне на «Камп Ноу».

Пирло выдал тренерский мастер-класс

«Король — это Криштиану. Туринцы забили два пенальти, не дали Месси проявить себя. Выдающаяся победа "Ювентуса" на "Камп Ноу", — вторят их соотечественники-коллеги из Corriere dello Sport.

"Вот это 'Юве'! Волшебный вечер для 'бьянконери', которые победили в Барселоне и заняли первое место в группе. Фантастический гол Маккенни. Каталонский шедевр мастера Пирло", — восхищается успехом чемпиона Италии в столице Каталонии туринская Tuttosport.

"Барселона" страдает из-за детских ошибок своих игроков

"Рональд Куман жаловался на голы, которые 'Барселона' пропустила против 'Кадиса', 'Алавеса' и 'Атлетико'. Его подопечные сумели избежать отсутствия концентрации в обороне на европейской арене, но все изменилось во вторник вечером, когда было так много неэффективности в домашнем поражении от 'Ювентуса' со счетом 0:3. В Европе нельзя быть столь мягким", — отмечает испанская Marca.

"В эпизоде со вторым пенальти за вечер были допущены две школьные ошибки: сначала был простой вынос головой от Араухо, а затем — игра рукой от Лангле. Это было похоже на школьную площадку. Это правда, что такой вид обороны был плох, но и отношение игроков к делу было неправильным, ведь они совершают ошибки, которых не должны допускать профессиональные футболисты: проблема в том, что это не разовые ошибки и систематически повторяются во всех матчах".

Куману не грозит отставка. Пока

"Не только цифры умаляют работу Кумана у руля 'Барселоны', согласно Cadena SER, поскольку есть некоторые игроки, которые уже начали демонстрировать свое недовольство введенной схемой 4-2-3-1, считая ее слишком жесткой. Антуан Гризманн даже якобы обвинил команду в отсутствии настроя и необходимых усилий после поражения от 'Ювентуса'', — пишет испанская AS.

В нормальной ситуации на кону стоял бы пост Кумана с огромным вопросительным знаком перед воскресным матчем против Леванте в Ла Лиге. Однако провальный менеджмент бывшего президента Хосепа Марии Бартомеу, а также дата президентских выборов в январе удерживают героя Уэмбли 1992 года на работе до нового года. На данный момент позиции Кумана в Барселоне безопасны, поскольку нет президента, который мог бы принять решение о его увольнении. 0