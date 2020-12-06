Самоуничтожение «Барсы». Каталонцы помогают соперникам добить себя

«Барселона» в выездном матче 12-го тура испанской Примеры потерпела поражение от «Кадиса» со счетом 1:2. Уже на 8-й минуте хозяева вышли вперед после гола Альваро Хименеса. Каталонцы отыгрались на 57-й минуте благодаря автоголу Педро Алькалы. И все же на 63-й минуте подопечные Альваро Серверы вырвали победу усилиями Альваро Негредо. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Самоуничтожение «Барселоны»

Корреспондент AS Санти Хименес подчеркнул, что в поражении футболисты «Барселоны» могут винить только себя.

«В первой игре, которую Куман назвал началом серии по возвращению утраченных позиций в Ла Лиге, "Барселона" самоуничтожилась на фоне "Кадиса", который воспользовался всеми невзгодами соперника.

Каталонцы не только не поднялись вверх в турнирной таблице, но еще больше отстали от "Кадиса", идущего пятым. "Барса" в очередной раз предстала перед нами в облике серой и бездумной команды.

На стартовых минутах "Барселона" предложила "Кадису" тот стиль, о котором мечтали хозяева. План подопечных Альваро Серверы заключался в том, чтобы плотно оборонятся и при первой возможности нанести гостям урон, когда представится возможность.

И "Барса" подарила сопернику такую возможность. После подачи с углового Оскар Мингеса зачем-то пробил по своим воротам, Марк-Андре тер Штеген с трудом отбил мяч, но прямо на Альваро Хименеса, который на 8-й минуте вывел "Кадис" вперед.

Получив преимущество, "Кадис" продолжал играть в излюбленном стиле, да и "Барселона" делала слишком мало для того, чтобы вывести соперника из себя: Месси и Гризманн мешали друг другу, не находя свободных зон, а Бускетс и Де Йонг никак не могли связать игру», — подчеркивает Хименес.

Все пошло насмарку после детской ошибки

Автор Marca Хуан Карлос Диас указал на тот факт, что встреча могла завершиться с более приемлемым счетом для «Барселоны», если бы она не допустила детскую ошибку.

«Куман понимал, что необходимо вносить коррективы, и в перерыве посадил на скамейку Мингесу и Коутиньо, выпустив на поле Педри и Дембеле — остроатакующих игроков. Де Йонг должен был прикрывать центральную зону, но по факту Лангле остался один перед лицом опасности. "Барса" рискнула, но другого варианта у нее не было.

По прошествии минут "Кадису" становилось все труднее и труднее, но это не значит, что он сдался. Хайро Искиердо имел отличную возможность забить в контратаке, но не воспользовался своим шансом, и практически сразу удар Жорди Альбы и рикошет от Педро Алькалы привел к тому, что счет стал равным. Как известно, в футболе действует правило: не забиваешь ты — забивают тебе.

"Барса" вздохнула с облегчением, но лишь на несколько минут. Вбрасывание Альбы на Лангле завершилось тем, что француз не сумел остановить мяч, Негредо почувствовал запах крови, надавил на тер Штегена и, завладев сферой, поразил пустые ворота.

Рональд Куман Главный тренер «Барселоны» Мы сами организовали момент для Негредо. Это наша вина. Такие мячи нельзя пропускать. Мы часто действуем в таком стиле, и от этого мне еще больнее. Нам не хватает агрессии при обороне, не удается выигрывать единоборства. В этом нужно прогрессировать. Если у кого-то и есть проблемы с мотивацией, то я обсужу этот вопрос с этим человеком, а не с прессой. Мы внесем коррективы и продолжим работать над характером.

Едва появившись на поле, Негредо удалось отличиться. Команда Кумана получила еще более болезненный удар, чем после 1:0 в первом тайме. Все пошло насмарку из-за детской ошибки», — отмечает Диас.

Психологическая хрупкость

Обозреватель El Mundo Deportivo Санти Нолла заявил о психологической неустойчивости «Барселоны», которая не пройдет так быстро, как хотелось бы.

«Две вчерашние серьезные ошибки "Барсы" принесли "Кадису" победу и прервали успешную серию "сине-гранатовых" в Ла Лиге. Еще многое предстоит сделать, чтобы вернуться на вершину, но прежде всего нужно набраться психологической силы, которой очень не хватало.

"Кадис" хорошо оборонялся двумя очень близко расположенными друг к другу линиями. Хозяева старались держать соперника подальше от ворот, а, если что-то шло не так, подстраховывал голкипер.

Подопечные Серверы находили пространство впереди и воспользовались двумя грубыми ошибками "Барсы". В первом моменте Мингеса пробил по своим воротам (не исключено, что это случилось после того, как его толкнули, но свисток арбитра промолчал).

Позже, когда "Барселона" уже восстановила паритет, нерешительность Лангле и неудачный вынос тер Штегена привели к голу Негредо. Хорошая игра команды Кумана исчезла из-за того, что "сине-гранатовые" не реализовывают моменты и наказывают сами себя.

Серхио Бускетс Полузащитник «Барселоны» Индивидуальные ошибки стоили нам слишком большого количества очков. Команда выглядит иначе в Лиге чемпионов. В последних нескольких играх ошибки влияли на игру, а ситуация становилась сложнее. Мы не можем винить отношение или самоотдачу, но такие выступления осложняют наше положение. Такое количество поражений волнует. Чем больше очков мы теряем, тем дальше от верхних строчек таблицы находимся. А мы нацеливаемся на то, чтобы быть именно там. Сегодня мы показали свою реакцию, но становится сложно, когда дважды пропускаешь. Когда показалось, что у нас есть шанс, мы допустили еще одну ошибку. Стало еще труднее.

Второй пропущенный мяч дал ощущение хрупкости, скорее психологической, чем физической. Виной тому не отсутствие желания, а отсутствия необходимой сплоченности внутри коллектива. Поэтому и вернуться в чемпионскую гонку будет сложно, поскольку коллективная психологическая хрупкость пройдет только с течением времени и, прежде всего, хороших результатов, которых пока мало», — констатирует Нолла.

«Барселона», во что ты играешь?

Журналист Sport.es Альберт Масноу тоже посетовал на ошибки «Барселоны», которые цепочкой тянутся еще после матча с «Ливерпулем».

«Футболисты "Кадиса" провели две полные игры на "Рамон де Карранса" без единого удар в створ ворот соперников перед встречей с "Барселоной", которая уже в дебюте матча сделала хозяевам подарок, позволивший открыть счет.

Проблема "Барселоны" кроется не только в том, что план А (Месси, Гризманн и Коутиньо) не всегда работает лучше, чем план Б. Проблема в том, что игра команды остается предсказуемой, плоской, без глубины, медленной, без жесткой борьбы за мяч.

Если Месси мог создать моменты, то Коутиньо их, как правило транжирил, а Гризманн снова был тем Гризманном, которого мы видели с момента его приезда на "Камп Ноу". Куман, видя, что сценарий похож на тот, что был в Витории, потратил всего 45 минут, чтобы принять решение о замене Коутиньо и Мингесы на Педри и Дембеле. Ситуация была вынужденной, потому что шла игра с огнем.

Однако "Кадис" не хотел тонуть. Временами "Барселона" активизировалась, даже забила гол, но еще одно небрежное действие сделало напрасными все усилия. Почему возникают эти повторяющиеся ошибки, которые тянутся еще с момента злосчастного выезда на "Энфилд"? Мы пережили позор, после которого "Барса" отстает от лидера на 12 очков и находится в 3 баллах от зоны вылета. "Барселона", во что ты играешь?», — задается вопросом Масноу. 0