Неймар хочет видеть Месси в ПСЖ. Но реально ли это?

Неймар вызвал ажиотаж своими словами о том, что хочет снова играть с Лионелем Месси в следующем сезоне. Он сказал это сразу после того, как помог «Пари Сен-Жермен» одержать победу над «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов со счетом 3:1.

«Больше всего я хочу снова играть с Месси, чтобы снова наслаждаться игрой вместе с ним», — сказал Неймар ESPN о своем бывшем партнере по «Барселоне».

«Он может играть на моей позиции, у меня нет проблем с этим. Но я обязательно хотел бы играть в одной команде с ним в следующем сезоне. Мы должны сделать это», — добавил бразилец.

Неймар globallookpress.com

Это признание последовало после того, как исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлос Тускетс заявил, что клуб должен был продать Месси летом.

Тогда 33-летний аргентинец хотел покинуть клуб, заявив об этом руководству «Барселоны». Он рассчитывал на то, что пункт в его контракте позволяет ему уйти бесплатно. Но руководство «Барсы» не позволило своему лучшему игроку и капитану уйти, подчеркнув, что это не тот случай, и что Месси может покинуть клуб только за отступные в размере 700 миллионов евро.

Но следующим летом Месси станет свободным агентом. Его контракт с «Барселоной» истечет.

Жозеп Мария Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре, а Тускетс временно занял эту должность до января, когда состоятся новые выборы.

«С экономической точки зрения я бы продал Месси прошлым летом», — сказал Тускетс радиостанции RAC1.

«Это было бы желательно сделать как с точки зрения экономии фонда заработной платы, так и с точки зрения денег, которые вы зарабатываете. Однако на это должен согласиться тренерский штаб», — добавил он.

Следующим летом контракт Месси истечет, и испанский футбольный журналист Гийом Баллаге, выступая в подкасте BBC Football Daily, заявил, что аргентинец все еще хочет покинуть клуб.

Лионель Месси globallookpress.com

Стоит ли ждать хода от ПСЖ?

Французский футбольный журналист Жюльен Лоран говорит, что «самый большой парадокс из всех» заключается в том, что Неймар каким-то образом покинул «Барселону», чтобы не оказаться в тени Месси, а теперь он буквально молиться на то, чтобы они снова играли вместе«.

Нападающий сборной Бразилии покинул "Барселону" в 2017 году и перешел в ПСЖ за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро, несмотря на то, что испанский клуб не хотел его продавать. На тот момент считалось. что он хочет выйти из тени Месси и стать главной звездой другой команды, что позволит ему выиграть Лигу чемпионов и "Золотые мячи".

Однако он не добился подобного успеха и прошлым летом не скрывал своего желания вернуться в "Барселону".

Лоран говорит, что теперь ситуация изменилась.

"Важно то, как был поставлен вопрос, который ему задали. Он звучал так: 'Вы бы хотели, чтобы Месси присоединился к вам в Париже?'. Так что это не Неймар затронул тему того, что хочет играть с Месси и он не говорил, что они вместе готовы пойти в какой угодно клуб", — подчеркнул журналист.

Лоран считает, что для подписания Месси ПСЖ придется продать 21-летнего нападающего сборной Франции Мбаппе, а также отпустить 32-летнего аргентинца Анхеля ди Марию.

"С финансовой точки зрения невозможно одновременно иметь в команде Месси, Неймара и Мбаппе. И я не уверен, что в одной команде могут быть Месси, Неймар и Ди Мария, у которого в конце сезона заканчивается контракт. Так что, возможно, стоит позволить Ди Марии уйти, продать Мбаппе в 'Реал' и тогда подписать Месси", — сказал журналист.

"Но есть много финансовых факторов, есть финансовый фэйр-плей, и их все необходимо уладить. Однако многие люди в Париже начинают мечтать. Я думаю, если Неймар попросит владельцев клуба сесть и выслушать его, они сделают это. Но в любом случае предстоит проделать очень долгий путь", — подытожил Лоран.

Жоан Лапорта и Виктор Фонт — главные претенденты на пост нового президента "Барселоны" — говорят, что хотят сохранить Месси.

"Месси не ждет нового президента", — заявил Балаге, который ранее сообщал о желании "Манчестер Сити" подписать аргентинца в ближайшие месяцы.

"Новому президенту придется убеждать Месси остаться. Но он четко давал понять, что хочет уйти. И он по-прежнему хочет уйти", — отмечает Балаге.

"У Неймара осталось полтора года по контракту с ПСЖ. Так что забрать его из Парижа, чтобы объединить с Месси в 'Манчестер Сити', или 'Ювентусе', 'Интере', 'Челси' было бы практически невозможно. Следующим летом 'Реал' попытается подписать Мбаппе, так что у ПСЖ появится пространство для маневра. Мне кажется, все может идти к тому, что Месси присоединится к Неймару в Париже, что довольно интересно", — добавил журналист.

Неймар и Лео Месси globallookpress.com

"Во многих отношениях ПСЖ отвечает требованиям Месси. Париж — это то место, где он мог бы оставаться самим собой, в клубе много игроков, которые говорят на испанском. У них есть возможность побеждать и принимать вызовы. В 'Барселоне' прямо сейчас невозможно покорять главные вершины", — говорит Балаге.

Он также подчеркнул, что Месси и Неймар пытались воссоединиться в первый год после ухода француза.

"В течение своего первого года в ПСЖ Неймар пытался убедить 'Барселону' вернуть его. Но ответ был отрицательным, так как между ним и клубом все еще были нерешенные судебные дела. Полтора года назад, когда 'Барса' уже пыталась вернуть Неймара, Месси сказал ему: 'Через два-три года я уйду и ты сможешь стать главной звездой команды, но мы проведем вместе пару лет. Неймар дал Барселоне зеленый свет, чтобы все выглядело так, будто они пытались заполучить его. И это происходит почти ежегодно'. 0