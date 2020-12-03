Сульшер заснул за рулем. Наставник «Юнайтед» проиграл тактическую битву Тухелю

Этот результат привел к тому, что в группе H сразу три команды набрали по 9 очков перед заключительным туром. И хотя «Манчестер Юнайтед» по-прежнему находится во главе квартета, а для выхода в 1/8 финала ему хватит ничьей, не стоит забывать, что «красных дьяволов» ждет тяжелый выезд на встречу с «Лейпцигом», а то время как «Пари Сен-Жермен» дома примет «Истанбул Башакшехир». Итак, что же мы узнали?

1. Сонный Сульшер заснул за рулем

«Манчестер Юнайтед» хозяйничал на поле в середине матча с «Пари Сен-Жермен», но сумел забить лишь раз. При этом моментов у хозяев было достаточно, только Антони Марсьяль упустил два великолепных шанса вывести свою команду вперед, так что в некотором смысле манкунианцам не повезло.

После матча Уле Гуннар Сульшер сказал, что иногда невозможно понять, что стало решающим фактором, и это правда, но не в отношении этой игры. Минувшим вечером бездействие Сульшера в конечном итоге повлияло на выступление «красных дьяволов» не меньше, чем любая индивидуальная ошибку, пусть Давид де Хеа и сыграл невероятно слабо в моменте с первым голом «Пари Сен-Жермен».

Фреду посчастливилось остаться на поле после серьезных проблем в первом тайме, когда степень его грубости варьировался от желтого до погранично-красного (или очень ярко-оранжевого). Многие ожидали, что в перерыве его заменят, но Сульшер оставил его. Честно говоря, Фред хорошо сыграл в начале второго тайма, но оставался бомбой замедленного действия, потому что один неудачный эпизод мог привести ко второй желтой карточке.

В конце концов, именно это и произошло, поэтому Сульшер пожалел, что не снял бразильца раньше, внеся упреждающие изменения. Он все равно выпустил на поле Донни ван де Бека и Поля Погба, однако только после того, как Фред уже был удален, поэтому они не могли повлиять на игру так, как планировалось.

В целом мучительный 60-секундный отрезок склонил чашу весов в пользу «Пари Сен-Жермен», и это произошло потому, что Томас Тухель был активен и делал замены, меняя схему игры. Это позволило Митчелу Баккеру найти свободную зону слева, и пусть его удар был отбит де Хеа, но «Пари Сен-Жермен» забил с заработанного углового. Парижанам немного повезло, но они заработали эту удачу благодаря отличной игре и активному тренеру.

Сульшер внес свои изменения слишком поздно, либо же просто ошибся. Сразу после окончания основного времени норвежец бросил в бой Одиона Игало, но вывел из игры Аарону Ван-Биссаку. Бросив всех вперед в надежде сравнять счет, он снял своего единственного защитника, который способен прерывать переходы соперника из обороны в атаку. Кто так делает?

Это было бессмысленно, ведь произошло буквально через секунду после того, как Ван-Биссака блестяще защитился во время контратаки «Пари Сен-Жермен» и вынудил Килиана Мбаппе нанести не самый простой удар, а не сделать банальный пас на открытого Неймара. И, конечно же, буквально через десять секунд после замены парижане прорвались сквозь открытую оборону «Манчестер Юнайтед» и забили — без сопротивления отличился Неймар!

Если бы «Юнайтед» изменил свой состав и повысил темп, когда он владел инициативой, или если бы Сульшер лучше управлял своими игроками и оставил Ван-Биссаку прикрывать контратаки, тогда, возможно, манкунианцы смогли бы рассчитывать на победу или ничью. Однако они этого не сделали, потому что сонный Сульшер заснул за рулем.

2. Неймар поднял «Пари Сен-Жермен» с колен

Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Очевидно, для команды он стал великолепным лидером, но в материальном плане его приобретение не окупилось. Парижане завоевали много домашних трофеев, но не выиграли ничего в Европы. Да, они вышли в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне, но даже там Неймар (и Мбаппе) были плохи и упустили несколько легких шансов похоронить мюнхенскую «Баварию».

Впрочем, бразилец настолько хорош, что способен вывести любую игру из депрессивного состояния. «Пари Сен-Жермен» не был хорош в игре с «Манчестер Юнайтед», даже несмотря на тот факт, что Тухель выиграл тактическую битву. И все же чемпионы Франции одержали победу, которая почти гарантирует им выход в 1/8 финала, и все благодаря блестящему бразильскому форварду.

Сначала он воспользовался удачным отскоком и вывел «Пари Сен-Жермен» вперед. Затем его великолепно ловкая подача привела к удару Баккера и последовавшему угловому, после которого был забит второй мяч. Затем, в самом конце, когда «Манчестер Юнайтед» пытался отыграться, Неймар совершил невероятный рывок, начавшийся с того, что он обманул защитников «Юнайтед» на своей половине поля, а затем рванул вперед без мяча и оказался на том месте, откуда можно было спокойно переправить сферу в сетку.

3. Репутация Ван-Биссаки

Мы часто слышим о репутации в футболе, и обычно в отрицательном смысле, поскольку часто речь идет о нырках. Но в футболе можно заработать и хорошую репутацию: просто спросите Аарона Ван-Биссаку.

Правый защитник произвел сенсацию, когда «Юнайтед» выиграл в Париже, сделав 6 отборов и неоднократно останавливая Килиана Мбаппе. Что ж, Мбаппе и Неймар явно пересматривали кадры той игры, а также других встреч «Юнайтед», потому что вчера они не хотели связываться с Ван-Биссакой.

Несмотря на естественную расстановку, если кто-то из форвардов парижан оказывался на левом фланге 1 в 1 с защитником соперника, то очень редко, если вообще когда-либо, решался обострять ситуацию. Казалось, они не желали сражаться с англичанином, и поэтому Ван-Биссака завершил игру всего с 2 отборами и 2 перехватами, но его влияние на матч все равно было ощутимым.

Ван-Биссака даже нашел время, чтобы заняться другими делами, помимо обороны 1 в 1. Например, он сделал результативную передачу на Маркуса Рашфорда, а также прервал контратаку «Пари Сен-Жермен» 2 в 1, вынудив Мбаппе нанести тяжелый удар. То, что «Юнайтед» окончательно не рухнул до его ухода с поля, лишь подтверждает наши слова.

4. Оценки игроков «Манчестер Юнайтед»

Оценки игроков «Манчестер Юнайтед» squawka.com

5. Оценки игроков «Пари Сен-Жермен»