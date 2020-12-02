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    Историческая победа. «Краснодар» обыграл «Ренн» и сыграет в плей-офф Лиги Европы

    Реакция прессы на победу «Краснодара» в матче Лиге чемпионов

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    «Краснодар» одержал первую победу в групповой стадии Лиги чемпионов и тем самым подобрался к выходу в плей-офф Лиги Европы. О том, как это было, в нашем обзоре прессы.

    Скоростной и атакующий состав

    «Краснодар» вышел неплохим составом. Вернулся в рамку Матвей Сафонов, что придало надежности обороне команды. О стартовых составах пишет Наталья Юрина с .

    «В России "Краснодар" считается топ-клубом с четко определенной игровой позицией: все — в атаку! С одной стороны, это привлекательно: вам же нравятся комбинации накоротке от Классона, Кабелла и Берга? С другой, сопровождается дисбалансом: в нападении сильные игроки, в обороне — Кайо.

    К счастью для "быков", в состав вернулся Сафонов. Ошибки центральных защитников зачастую приходится исправлять именно ему. В первом матче с "Ренном" вратарь совершил шесть спасений и заставил говорить о себе в Европе.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Стартовое сочетание "Краснодара" — максимально скоростное и атакующее, включая Рамиреса, Вандерсона, Вилену и других легионеров.

    В составе "Ренна" тот самый вундеркинд — 18-летний Камавинга, за которым уже гоняются такие топ-клубы Европы, как "Реал" и "Манчестер Юнайтед" ».

    «Краснодар» показал характер

    Обозреватель «Спорт Экспресс» Дмитрий Гирин считает, что в этой игре «быки» достигли прогресса в плане игры под давлением.

    Тони Вильена
    FCKrasnodar

    «Если во встрече РПЛ с "Химками" в прошлую субботу "быки" выглядели безвольными и бесхребетными, то по игре с "Ренном" этого не скажешь. Да, Вандерсон регулярно недорабатывал в обороне на своем фланге, но бразилец сейчас просто физически не готов это делать на постоянной основе. Однако в отсутствии желания даже его не упрекнешь.

    По ходу матча регулярно случались отрезки, когда "Ренн" выглядел лучше. Так происходило и в середине первого тайма, и временами во втором. Французы накрывали "Краснодар" прессингом, у ворот Сафонова начинали возникать моменты — в этом аспекте гости вообще оказались конкретнее и голевых шансов создали больше. К счастью, реализовать ни один из них "Ренну" не удалось.

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    • Но каждый раз "Краснодар" находил в себе силы добавлять и переламывать неприятную тенденцию, отодвигая игру к штрафной соперника. И это заслуживает уважения — в предыдущих встречах такого за "быками" не наблюдалось, и даже два гола в Севилье были во многом случайными. Мяч, забитый сейчас Бергом, тоже получился немного шальным, но он случился в тот момент, когда "Ренн" вроде бы контролировал ход встречи, а у хозяев начали заканчиваться силы».

    Реализация продолжает подводить

    Редакция Sport24 отметила, что «Краснодар» имел возможности выйти вперед еще до перерыва, однако команде Мусаева не хватало эффективности в плане реализации.

    Вандерсон
    FCKrasnodar

    «Первый тайм "Краснодар" провел очень нестабильно: гости то развивали лихие атаки со "стенками" у чужой штрафной, то отчаянно пытались выйти из обороны с помощью бессмысленных забросов и невольно отдавали мяч "Ренну".

    Впрочем, ничего по-настоящему опасного у чужих ворот гости до перерыва все равно организовать не смогли. Футболисты "Ренна" дважды пробили в створ, но с обоими ударами без проблем справился Матвей Сафонов.

    В концовке тайма хозяева прибывали и в скорости, и движении. "Краснодар" стал здорово убегать в атаки через мелкий пас и, наконец, начал регулярно угрожать воротам "Ренна".

  • Эта Лига чемпионов — урок для нас. Мы уже который раз играем наравне с соперником, но не можем выиграть.
  • Жюльен Стефан

    • Команда Мусаева наверняка бы вышла вперед до перерыва, если бы не ужасная реализация. На исходе первой 45-минутки хозяева имели два железных момента, но в обоих эпизодах неважно проявил себя Маркус Берг. Сначала швед отдал передачу в спину Классону, когда они с партнером мчались вдвоем навстречу одному голкиперу, а затем не смог пробить мимо Салена с линии вратарской».

    Забитый гол прибавил «быкам» уверенности

    Григорий Телингатер с «Чемпионата» описывает игру «Краснодара» во втором тайме.

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    • «Во втором тайме "Краснодар" выглядел вразумительно, и гол всё-таки пришел — хозяева поймали соперника на контратаке. Причём отличную голевую передачу отдал не кто-то из креативных полузащитников "Краснодара", а защитник Мартынович.

    Было видно, что "Краснодар" обрёл уверенность и даже кураж на какое-то время. Кабелла (далеко не самый фактурный человек) оттолкнул корпусом соперника — смотрелось неплохо. Вильена взмахом рук призвал болельщиков к обмену энергетикой, и выглядело это достаточно гармонично. Особенно в нашу коронавирусную эпоху, когда мы уже начали забывать о том, как шумит стадион.

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    В какой-то момент показалось, что "Краснодар" даже играется с соперником. Мол, попробуйте отобрать у нас мяч. Хотя, надо признать, что в последние 10 минут хозяева играли уже на отбой. Получилось нервозно, но "Краснодар" выстоял. Победа гарантировала команде Галицкого выход в с третьего места в 1/16 финала Лиги Европы».

    Герой матча

    Андрей Жаркой с «Футбола на куличках» отметил вклад Маркуса Берга, который и принес историческую победу «быкам» своим точным ударом.

  • Сегодня очень помог опыт Берга. Маркус был очень активен
  • Мурад Мусаев

    • «Шведский нападающий "Краснодара" стал героем матча. Да, Маркус в первом тайме не использовал несколько очень хороших моментов. Однако Берг всё равно играл старательно, проделал большой объём работы, и был вознаграждён за приложенные усилия забитым мячом, который принёс "быкам" место в плей-офф Лиги Европы».

    Победа, которая все меняет

    Обозреватель Rusfootball.info Иван Долинин пишет, что эта победа многое меняет для «Краснодара» и Мурада Мусаева.

    «Мусаев вместе со своими подопечными попадал под мощный поток критики после неудач в первых турах Лиги Чемпионов и в последних матчах чемпионата России, но эта победа над "Ренном" все меняет. Теперь Мурад Олегович — тренер, выигравший самую главную игру в группе и выполнивший задачу выйти в еврокубковую весну».

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