Историческая победа. «Краснодар» обыграл «Ренн» и сыграет в плей-офф Лиги Европы

«Краснодар» одержал первую победу в групповой стадии Лиги чемпионов и тем самым подобрался к выходу в плей-офф Лиги Европы. О том, как это было, в нашем обзоре прессы.

Скоростной и атакующий состав

«Краснодар» вышел неплохим составом. Вернулся в рамку Матвей Сафонов, что придало надежности обороне команды. О стартовых составах пишет Наталья Юрина с CЭ.

«В России "Краснодар" считается топ-клубом с четко определенной игровой позицией: все — в атаку! С одной стороны, это привлекательно: вам же нравятся комбинации накоротке от Классона, Кабелла и Берга? С другой, сопровождается дисбалансом: в нападении сильные игроки, в обороне — Кайо.

К счастью для "быков", в состав вернулся Сафонов. Ошибки центральных защитников зачастую приходится исправлять именно ему. В первом матче с "Ренном" вратарь совершил шесть спасений и заставил говорить о себе в Европе.

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Стартовое сочетание "Краснодара" — максимально скоростное и атакующее, включая Рамиреса, Вандерсона, Вилену и других легионеров.

В составе "Ренна" тот самый вундеркинд — 18-летний Камавинга, за которым уже гоняются такие топ-клубы Европы, как "Реал" и "Манчестер Юнайтед" ».

«Краснодар» показал характер

Обозреватель «Спорт Экспресс» Дмитрий Гирин считает, что в этой игре «быки» достигли прогресса в плане игры под давлением.

Тони Вильена FCKrasnodar

«Если во встрече РПЛ с "Химками" в прошлую субботу "быки" выглядели безвольными и бесхребетными, то по игре с "Ренном" этого не скажешь. Да, Вандерсон регулярно недорабатывал в обороне на своем фланге, но бразилец сейчас просто физически не готов это делать на постоянной основе. Однако в отсутствии желания даже его не упрекнешь.

По ходу матча регулярно случались отрезки, когда "Ренн" выглядел лучше. Так происходило и в середине первого тайма, и временами во втором. Французы накрывали "Краснодар" прессингом, у ворот Сафонова начинали возникать моменты — в этом аспекте гости вообще оказались конкретнее и голевых шансов создали больше. К счастью, реализовать ни один из них "Ренну" не удалось.

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Но каждый раз "Краснодар" находил в себе силы добавлять и переламывать неприятную тенденцию, отодвигая игру к штрафной соперника. И это заслуживает уважения — в предыдущих встречах такого за "быками" не наблюдалось, и даже два гола в Севилье были во многом случайными. Мяч, забитый сейчас Бергом, тоже получился немного шальным, но он случился в тот момент, когда "Ренн" вроде бы контролировал ход встречи, а у хозяев начали заканчиваться силы».

Реализация продолжает подводить

Редакция Sport24 отметила, что «Краснодар» имел возможности выйти вперед еще до перерыва, однако команде Мусаева не хватало эффективности в плане реализации.

Вандерсон FCKrasnodar

«Первый тайм "Краснодар" провел очень нестабильно: гости то развивали лихие атаки со "стенками" у чужой штрафной, то отчаянно пытались выйти из обороны с помощью бессмысленных забросов и невольно отдавали мяч "Ренну".

Впрочем, ничего по-настоящему опасного у чужих ворот гости до перерыва все равно организовать не смогли. Футболисты "Ренна" дважды пробили в створ, но с обоими ударами без проблем справился Матвей Сафонов.

В концовке тайма хозяева прибывали и в скорости, и движении. "Краснодар" стал здорово убегать в атаки через мелкий пас и, наконец, начал регулярно угрожать воротам "Ренна".

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Команда Мусаева наверняка бы вышла вперед до перерыва, если бы не ужасная реализация. На исходе первой 45-минутки хозяева имели два железных момента, но в обоих эпизодах неважно проявил себя Маркус Берг. Сначала швед отдал передачу в спину Классону, когда они с партнером мчались вдвоем навстречу одному голкиперу, а затем не смог пробить мимо Салена с линии вратарской».

Забитый гол прибавил «быкам» уверенности

Григорий Телингатер с «Чемпионата» описывает игру «Краснодара» во втором тайме.

«Во втором тайме "Краснодар" выглядел вразумительно, и гол всё-таки пришел — хозяева поймали соперника на контратаке. Причём отличную голевую передачу отдал не кто-то из креативных полузащитников "Краснодара", а защитник Мартынович.

Было видно, что "Краснодар" обрёл уверенность и даже кураж на какое-то время. Кабелла (далеко не самый фактурный человек) оттолкнул корпусом соперника — смотрелось неплохо. Вильена взмахом рук призвал болельщиков к обмену энергетикой, и выглядело это достаточно гармонично. Особенно в нашу коронавирусную эпоху, когда мы уже начали забывать о том, как шумит стадион.

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В какой-то момент показалось, что "Краснодар" даже играется с соперником. Мол, попробуйте отобрать у нас мяч. Хотя, надо признать, что в последние 10 минут хозяева играли уже на отбой. Получилось нервозно, но "Краснодар" выстоял. Победа гарантировала команде Галицкого выход в с третьего места в 1/16 финала Лиги Европы».

Герой матча

Андрей Жаркой с «Футбола на куличках» отметил вклад Маркуса Берга, который и принес историческую победу «быкам» своим точным ударом.

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«Шведский нападающий "Краснодара" стал героем матча. Да, Маркус в первом тайме не использовал несколько очень хороших моментов. Однако Берг всё равно играл старательно, проделал большой объём работы, и был вознаграждён за приложенные усилия забитым мячом, который принёс "быкам" место в плей-офф Лиги Европы».

Победа, которая все меняет

Обозреватель Rusfootball.info Иван Долинин пишет, что эта победа многое меняет для «Краснодара» и Мурада Мусаева.

«Мусаев вместе со своими подопечными попадал под мощный поток критики после неудач в первых турах Лиги Чемпионов и в последних матчах чемпионата России, но эта победа над "Ренном" все меняет. Теперь Мурад Олегович — тренер, выигравший самую главную игру в группе и выполнивший задачу выйти в еврокубковую весну».

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