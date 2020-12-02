Прощание с мечтой о плей-офф. «Локо» проиграл решающий матч в Лиге чемпионов

«Локомотив» на своем поле уступил «Зальцбургу» (1:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов. За москвичей единственный мяч забил Антон Миранчук. У австрийцев — дубль оформил Мергима Бериши, еще один гол на счету Карима Адейеми.

Эксперимент Николича

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак рассказывает о проблемах с составом, с которыми столкнулся наставник «Локомотива».

«К ответному поединку против весьма опасных "быков", которые отставали всего на два очка, ряды нашего клуба успели еще больше поредеть. Теперь Николич не смог выставить с первых минут приболевшего Антона Миранчука (он появился после перерыва, когда было уже поздно). А Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов чуть ли не в день матча сдали подозрительные тесты на коронавирус.

В результате хозяева начали игру с шестью (а то и семью, если добавить Станислава Магкеева) номинальными защитниками, при этом их средняя линия выглядела катастрофически экспериментально: Мацей Рыбус (левый вингер), Дмитрий Живоглядов (правый), Мурило, Магкеев (в центре) и Виталий Лисакович под атакующей парой Эдер — Зе Луиш.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

"Зальцбург", разумеется, горел желанием и был готов воспользоваться всеми этими проблемами. Неслучайно букмекеры считали команду Джесси Марша безоговорочным фаворитом».

Джесси Марш Главный тренер «Зальцбурга» Фантастический матч. Мы очень хорошо играли с мячом и без него. Это был один из наших лучших матчей в Лиге чемпионов. Я крайне рад за Мергима Беришу. Он был терпелив и каждый день пахал на тренировках. Сейчас ему выпал шанс, и он им использовался, забив так много мячей в таком количестве матчей! Мы всегда стремимся быть сильнее соперника в беге и бойцовских качествах. Сегодня нам снова это удалось. Даже жалко, что нам не удалось забить больше.

Райкович провалил матч

Автор Sport24 Леонид Волотко считает, что тактический план Марко Николича с треском провалился, а защитник «Локо» выступил ниже всякой критики.

«В итоге "Локо" впервые выстроился в 3-4-1-2: с тремя центральными защитниками (Чорлука-Райкович-Лысцов) и двумя форвардами (Эдер-Зе Луиш). Лисакович играл чуть ниже, под ним — Магкеев с Мурило. Фланги остались за Рыбусом и Живоглядовым.

Против "Зальцбурга" не сработала ни одна задумка: "Локомотив" не справлялся с прессингом, ошибался при выходе в атаку и к перерыву так и не понял, как строить контригру: "Ред Булл" качественно перекрывал и страховал фланги, а центр с неопытными Магкеевым и Мурило, заточенными не под созидание, а под разрушение, сметал просто без шансов.

«Локомотив» — «Зальцбург» uefa.com

Сзади тоже полыхало: Лысцов столкнулся с такими скоростями впервые в жизни, а Райкович не только был бесполезен в отборе, но и вместо выносов зачем-то раздавал предголевые. Трансфер, к которому изначально было больше всего вопросов, провалил самую важную игру сезона. Очень неожиданно».

Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Учитывая нехватку «опорника» и полузащитника, мы пробовали перестроить состав, играли с тремя нападающими. Но ничего не получилось. Был момент после углового, когда нанес удар Зе Луиш. Во втором тайме команда показала характер, хотела вернуться в игру. Несмотря на тяжелый счет, мы забили гол. Было чувство, что можем забить второй, но мы потеряли мяч и пропустили снова.

Разница в скорости

Автор Soccer.ru Сергей Иванов отмечает бросающуюся в глаза разницу в физических кондициях между россиянами и австрийским клубом.

«А это бросалось в глаза с первых минут до последних. Игроков "Зальцбурга" словно физически было больше. Телекомментаторы поначалу шутили о скорости атак австрийцев, говоря, что те могут за 11 секунд перейти из обороны в атаку. Но вряд ли даже они предполагали, насколько окажутся правыми.

Даже более того. С десяток, если не больше, атак "Зальцбург" провел в этом сумасшедшем темпе, пересекая поле по вертикали пулей. Показательные атаки вы можете вспомнить на раз-два. Когда, например, даже опытный Чорлука не успевал головой вертеть за тем, как нападающий "Зальцбурга" "вертел ногами" вокруг мяча.

«Локомотив» — «Зальцбург» uefa.com

Своими рывками австрийцы просто опрокидывали железнодорожников, заставляя не отступать и перестраиваться, а убегать к воротам — ни о какой слаженной обороне во время таких налетов думать "Локомотив" не мог. Но даже от самых шустрых ребят может спасти если не класс, то хотя бы предельная концентрация, которой хватало "Локомотиву" в матчах с Атлетико».

Мергим Бериша Нападающий «Зальцбурга» Считаю, мы очень сильно сыграли в отборе и действовали очень смело. Мы провели хороший матч. Мои поздравления команде. Конечно, счастлив, что выиграли. Мы сегодня были лучше и одержали абсолютно заслуженную победу. Мои пять голов в четырех матчах? Да, это неплохо. Но я не собираюсь останавливаться на достигнутом.

Мечты Бериши сбываются

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов выделяет нападающего «Зальцбурга», оформившего дубль в первом тайме — не без помощи защиты «Локомотива».

«К получасу игры счёт ударов был 0:5. Если на 17-й минуте система VAR отменила гол "Ред Булл Зальцбург" из-за офсайда, то на 28-й просмотр судьями повтора не спас "Локомотив" от пропущенного мяча. Команда Джесси Марша прессингом вынуждала хозяев ошибаться, забирала подборы. Забила заслуженный гол. Ведран Чорлука не смог как следует вынести мяч из штрафной, а Мергим Бериша исполнил всё двумя касаниями.

Теперь уже "Локомотив" должен был раскрываться, давая сопернику возможность контратаковать. Дмитрий Живоглядов нередко поднимался справа выше, чем Мацей Рыбусь слева, меняя структуру. Благодаря ему минут за пять до перерыва красно-зелёные заработали серию угловых, впервые пробили по воротам "Ред Булл Зальцбурга".

«Локомотив» — «Зальцбург» uefa.com

Но едва болельщики "железнодорожников" успели воодушевиться, как австрийцы забили второй гол. Две подряд ошибки Слободана Райковича привели к тому, что Секу Койта отправил Беришу один на один с Маринато Гильерме. Дубль за тайм Лиги чемпионов — мечты сбываются в Москве!»

Маринато Гилерме Голкипер «Локомотива» Сам не понимаю, почему так плохо сыграли. Не хватило концентрации. Мы внутри команды понимали, насколько это важный для нас матч. Такие ошибки в Лиге чемпионов недопустимы

Николич признал тактический провал

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина считает, что во втором тайме «Локомотиву» почти удалось переломить ход матча.

«Кажется, Николич признал, что провалился. Заменами. На второй тайм вышли сразу три новых игрока. В опорную зону — Мухин. В ставшую уже привычной полузащиту — Игнатьев, а это значит — скорость. А еще — Миранчук, предполагающий креатив. Трибуны приветствовали громче всех именно Антона.

Вернулась привычная схема 4-4-2. Вместе с ней — выравнялось владение. И только. Из игроков "Локо" запомнился лишь самоотверженный Зе Луиш, который и цеплялся за мячи, и бил, и даже пытался обострять. А еще — заработал пенальти. Миранчук — реализовал.

«Локомотив» — «Зальцбург» uefa.com

"Зальцбургу" же такая игра пришлась по душе. Мало того, что гости могли забить в начале второго тайма, когда провалилась опорная зона железнодорожников. Так еще и появились возможности для скоростных контратак, ведь футболисты "Локо" часто теряли мяч в середине поля. Ошибка же пришла от Мурило, вновь ставшего центральным защитником (в первом тайме играл опорника). Увы, результативная: гол забил Адейеми».

Карим Адейеми Нападающий «Зальцбурга» Я на седьмом небе от счастья. Я очень рад, что команда выиграла этот матч. Безусловно, запомню это игру на всю жизнь.

Без драки не обошлось

Автор «Спорта день за днем» Андрей Нойманн отмечает, что неспортивное поведение голкипера австрийцев спровоцировало потасовку.

«Тройная замена в перерыве и ставка на давление во втором тайме удачно легла на определенное спокойствие гостей. "Зальцбург" как будто перешел в режим экономии и спокойно отбивался от забегавших по флангам или подходивших к штрафной игроков "Локо". Ближе москвичей просто не пускали. И едва вновь забрезжил свет — Зе Луиш заработал пенальти, а Миранчук его реализовал, как "Зальцбург" включился буквально на минуту с снова вернул разрыв в два мяча.

Футболисты "Локомотива" зря дали волю эмоциям, когда побежали едва ли не всей командой отбирать мяч у Чичана Станковича. Голкипер гостей просто не хотел быстрого возобновления игры, спровоцировав стычку и небольшой конфликт. Четыре желтые карточки и немного потерявший концентрацию Мурило, который сразу же и подарил третий мяч австрийцам.

«Локомотив» — «Зальцбург» uefa.com

Про Лигу чемпионов Николичу точно можно уже забыть, а для Лиги Европы нужно как минимум обыграть "Баварию" и верить в "Атлетико". Ну и да, российский клуб снова не смог выиграть в еврокубках. На этот раз победа была крайне важна».

«Зальцбург» был лучше во всем

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев оправдывает провальную игру «Локомотива» кадровыми проблемами, хотя и признает, что австрийский клуб превзошел соперника по всем показателям.

«В Москве "Зальцбург" оказался лучше практически во всем — гости смотрелись быстрее, нацеленнее, забирали все подборы и наказывали за ошибки. А три номинальных нападающих в составе "Локо" — это не намек на игру в атаку, лишь яркая иллюстрация кадровой трагедии Николича. Пришлось собирать всех живых-здоровых и думать, как расставлять их на поле.

Да и не стал бы "Локомотив" брать эту игру атакой. Результат в предыдущих встречах ЛЧ приносила оборона, на организацию которой пока только и хватило времени Николичу. Много в этом сезоне "Локомотив" не забивает, поэтому счет 0:2 после первого тайма выглядел как приговор.

«Локомотив» — «Зальцбург» uefa.com

Нет, железнодорожники пытались что-то исправить и не поплыли по течению — лезли, старались забить. Но на каждую хозяйскую атаку приходился австрийский контрвыпад — только на скорости x2. Да и объективно сложно побеждать в Лиге чемпионов с Мухиным и Магкеевым в центре поля.

Для "Локомотива" главный еврокубок закончен, остаются надежды только на Лигу Европы. Главное достижение этого сезона — "Локо" стал надеждой страны, пусть и в момент, когда у остальных все было совсем плохо. Но в итоге наши ожидания так ими и остались». 0