Ничья в пользу «Тоттенхэма». «Шпоры» вернулись на первое место в АПЛ

«Челси» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счетом 0:0 в домашнем матче десятого тура английской Премьер-лиги. Этот результат позволил обеим командам продлить свои беспроигрышные серии, а «шпорам» еще и вернуть лидерство в АПЛ. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Апатия и оцепенение

Обозреватель Daily Mail Мартин Самюэль обратил внимание на тот факт, что интригующие матчи лидеров все чаще стали проходить без голов.

«Как же часто происходит подобное! Пара амбициозных команд, ориентированных на атаку, готовятся к встрече, которая обещает стать результативной и оправдать высокие ожидания. Результат? Апатия и оцепенение. Дело не в том, что тренеры проявили осторожность, и не в том, что у игроков не было должных навыков.

Как говорится, они просто выключили друг друга. Лэмпард выставил своих превосходных защитников под предводительством Тьяго Силвы, и "Тоттенхэм" не нашел свободной зоны. Команда Моуринью просто села в оборону большими силами, поэтому атакующая линия "Челси" оказалась неэффективной.

Рис Джеймс и Хаким Зиеш выполнили много забросов, и, возможно, один из них привел бы к голу, но Тэмми Абрахам не выглядел готовым качественно сыграть на завершающей стадии. Возможно, для этой задачи лучше бы подошел Жиру, у которого тоже был свой момент в концовке. Ну что ж…

"Челси" провел худший первый тайм при Лэмпарде с момента игры против "Ливерпуля", и когда наступил перерыв, Льорису особо нечем было похвастаться.

Жозе Моуринью Главный тренер «Тоттенхэма» Обычно ничья на «Стэмфорд Бридж» — это хороший результат, остаться на вершине таблицы — это тоже хорошо. Но игроки в раздевалке недовольны, и это фантастика. Произошло полное изменение менталитета. В этой игре мы с уважением отнеслись к «Челси», а они — к нам. Никто не пытался рисковать и изменить ход игры. Одна ошибка могла привести к поражению, особенно в последние 15 минут. Мы должны были добиться большего, у нас были для этого возможности. Были ситуации, когда полумоменты могли превратиться в ситуацию для гола. У нас был голевой момент в концовке. Но мы не пропустили, что важно. Если кто-то должен был выиграть этот матч, то это «Тоттенхэм».

Честно говоря, у Менди тоже был всего один достойный внимания эпизод. Также мы увидели гол, отмененный из-за офсайда», — пишет Самюэль.

Моуринью остался доволен

Корреспондент The Guardian Дэвид Хинтер считает, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью доволен набранным очком на «Стэмфорд Бридж».

«Жозе Моуринью знает, как испортить празднование юбилейных матчей на "Стэмфорд Бридж". Помните, что случилось с Арсеном Венгером, который приехал в Лондон, чтобы провести свою 1000-ю игру на посту наставника "Арсенала"? "Челси", которым тогда руководил португалец, разгромил "канониров" со счетом 6:0.

Теперь же нас ждал 1000-й матч Романа Абрамовича в качестве владельца "Челси". Однако Моуринью позаботился о том, чтобы не позволить российскому бизнесмену насладиться победой, и чтобы "синие" не взобрались на вершину турнирной таблицы.

Моуринью был более чем доволен этим ничейным результатом, который вернул его "Тоттенхэм" на первое место, особенно потому, что, как известно, он всегда наслаждается стойкостью обороны.

Жозе Моуринью Главный тренер «Тоттенхэма» Тоттенхэм« не участвует в гонке за золото, ведь мы не лошадь. Мы маленькая, молодая лошадь — пони. Мы всего лишь пони, в этом разница.

Именно вокруг этого качества он строил свои предыдущие команды, с которыми завоевывал титулы, а набранное очко на "Стэмфорд Бридж" ни в коем случае нельзя рассматривать как плохой результат», — подчеркивает Хитнер.

Доминирование «Челси»

Автор The Telegraph Джейсон Берт признал, что «Челси» владел преимуществом, особенно во втором тайме, но тактика «Тоттенхэма» все же сработала.

«Матч начался как борьба между двумя командами, полными стремлений, но закончился тем, что "шпоры" просто сделали ставку на ничью, которая позволила им опередить "Ливерпуль" по разнице забитых и пропущенных мячей. Любому придирчивому болельщику Моуринью готов сказать: "Смотри в турнирную таблицу".

"Челси" верил, особенно в доминирующем втором тайме, что сделал достаточно, чтобы выиграть, особенно когда в компенсированное время вышедший на замену Оливье Жиру вышел из-под опеки, но нанес слишком слабый как для вратаря "шпор" Уго Льориса удар.

Фрэнк Лэмпард Главный тренер «Челси» Все прошло, как я ожидал. Я думал, что мы будем много владеть мячом. Мы сделали достаточно, чтобы выиграть этот матч. Это превосходно, что мы не пропустили в матче с контратакующей командой. Мы полностью закрыли Кейна и Сона, а их вратарь сделал отличный сэйв после удара Мэйсона Маунта. Мы мудро доминировали по владению мячом. Этот «Тоттенхэм» усложняет твою игру, поэтому мы великолепно сработали. Я доволен тем, что мы не пропустили, но по игре мы должны были побеждать. Футболисты сделали все, что я просил у них, но мы не смогли довести дело до конца.

Показательно, что пока Фрэнк Лэмпард делал замены, направленные на усиление атаки, Моуринью оставлял Гарета Бейла на скамейке запасных. Вместо этого Стивена Бергвейна заменил защитник из сборной Уэльса Бен Дэвис», — отмечает Берт.

«Челси» может быть разочарован

Обозреватель BBC Нил Джонстон подробнее рассказал о том, почему именно «Челси» мог рассчитывать на три очка.

«В нынешнем сезоне "Челси" Фрэнка Лэмпарда оставляет приятное впечатление в атаке, однако вскрыть прочную оборону "Тоттенхэма" ему так и не удалось, тем более что у "шпор" отлично сыграл Джо Родон в своем первом выходе в стартовом составе в элитном дивизионе.

Перед стартом сезона Лэмпард получил усиление атаки в лице Хакима Зиеша, Тимо Вернера и Кая Хаверца, причем первые двое с первых минут сыграли против "шпор".

В одном из эпизодов немецкий форвард даже поверил, что вывел хозяев вперед, но его взятие ворот было отменено из-за офсайда. В то же время Зиеш регулярно тревожил Льориса ударами, которым немного не хватало точности.

В концовке встречи Маунт выстрелил издали, но Льорис в падении задел мяч кончиками пальцев и перевел его на угловой, после чего французский вратарь не позволил забить своему соотечественнику Оливье Жиру, гарантировав, что "шпоры" провели четвертый подряд матч без пропущенных голов.

"Челси" не выиграл, но Лэмпард и его команда прогрессируют. "Синие" не проигрывают в Премьер-лиге с 20 сентября.

Фрэнк Лэмпард Главный тренер «Челси» Это Жозе так смотрит на ситуацию со своей точки зрения. Однако со стороны «Тоттенхэм» — в лидерах лиги. Если мы являемся претендентами, то и они должны быть претендентами. Если в твоей команде есть Кейн и Сон, у которых семь и девять голов соответственно, и клуб мало пропускает благодаря своей игре, то ожидается, что они участвуют в гонке. Они вложили большие деньги, ведь у них есть такие игроки, как Гарет Бэйл, сидящий на скамейке запасных, и Деле Алли, которого нет в заявке. Это сильная команда. Так что, я думаю, мы все боремся за чемпионство, но Жозе может говорить так, как он это видит.

Обеспечив себе выход из группы в Лиге чемпионов, они имеют неплохие перспективы и в национальном первенстве, где в верхней части турнирной таблице лидеры идут плотной группой», — замечает Джонстон.

Лучший среди «типичных» правых защитников

Мухаммад Батт в своем материале для Squawka взялся раздавать игрокам оценки за матч. По его мнению, лучшим в игре на «Стэмфорд Бридж» стал защитник «Челси» Рис Джеймс.

«Великолепная игра от лучшего типичного правого защитника в Англии прямо сейчас. Там, где Аарон Ван-Биссака — искусный игрок обороны, а Трент Александер-Арнольд — гениальный творец, меняющий ход игры, Джеймс — просто старый добрый фулбэк.

Звучит как слабая похвала, но в футболе очень много внимания уделяется мелочам, а Рис Джеймс в этих мелочах на поле, как правило, не ошибается.

Джеймс — быстрый и яростный трудяга, который старательно обороняется и атакует без лишней изобретательности, он просто делает навесы в штрафную площадь соперника, и все. При этом он способен загружать мяч в штрафную из любого положения.

В матче с "Тоттенхэмом" он был самым креативным игроком "Челси" и выложил несколько вкусных передач, которыми его партнеры могли бы распорядиться лучше», — убежден Батт. 0