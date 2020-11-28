Магия Шварца закончилась. «Ростов» рвется в чемпионскую гонку

У Карпина проблемы с составом
Редакция Sport24 изучает стартовые составы команд и отмечает слабую атакующую игру «Динамо» в первом тайме.
«ФК "Ростов" и "Динамо" — два клуба, которые вылетели еще до группового этапа еврокубков, так что свою долю позора они уже пережили. Зато, в отличие от потерявших очки "Зенита" и "Краснодара", оба клуба спокойно подошли к очному матчу после паузы на игры сборных.
Тем не менее, проблемы с составом были. Карпин, например, не мог рассчитывать сразу на двух ключевых центральных полузащитников — Матиаса Норманна и лучшего бомбардира команды Кенто Хасимото, который вылетел до конца марта. Плюс небольшое повреждение было у Сергея Песьякова, потому в рамке появился Егор Бабурин. Сандро Шварц не мог рассчитывать на Клинтона Н’Жи, зато в остальном с боекомплектом у немца оказался полный порядок.
"Динамо" создало опасный момент уже на первой минуте — Шиманьски опасно бил с лета, но угодил в сетку с внешней стороны. Чуть позже Бабурин справится с ударом Ордеца, но очень быстро "Ростов" захватил инициативу. Команда Карпина пыталась зайти с флангов и постоянно грузила мяч в штрафную Шунина. Особенно эффектный навес внешней стороной стопы вышел у Романа Еременко, но Поярков не подстроился и головой отправил мяч выше. "Динамо" же в первом тайме было очень беззубо в атаке. Особенно выпадал Комличенко, который никак не мог зацепиться за мяч».
Два пенальти Лапочкина и Полоза
Обозреватель «Советского спорта» Иван Сергеев вспоминает непростые отношения «Динамо» и арбитра Сергея Лапочкина, в свете назначенных им двух пенальти в ворота бело-голубых.
«По такому футболу ключевое значение приобретал фактор первого гола. И на 35-й минуте хозяева его забили. Шарль Каборе сбил на лицевой линии Дениса Терентьева — и Сергей Лапочкин указал на "точку". Напомним, судейство этого арбитра вызвало серьезные нарекания у динамовцев после матча первого круга с "Рубином".
Тогда Лапочкин удалил в составе бело-голубых Николая Комличенко и Сергея Паршивлюка и тоже назначил в их ворота пенальти. Но если в том случае эпизод дейтвительно выгледел неоднозначно, то теперь фол на Терентьеве был. Дмитрий Полоз уверенно 11-метровый реализовал.
После перерыва "Динамо" перехватило инициативу. Но "Ростову" было комфортно играть, имея преимущество в счете. Гости уперлись в защитную "стенку", а хозяева ждали своих шансов на контратаках. И дождались. На 71-й минуте при схожих обстоятельствах в ворота бело-голубых был назначен пенальти № 2. И вновь никаких претензий к Лапочкину быть не может. Теперь Никола Моро скосил на лицевой Романа Тугарева. Приговор повторно привел в исполнение Полоз».
«Ростов» может включиться в чемпионскую гонку
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев хвалит наставника «Ростова» и считает, что донская команда может включиться в борьбу за титул.
«Пока динамовцы думали о судействе и о том, как отыгрывать два мяча, "Ростов" забил третий. И снова Полоз! На этот раз форвард удачно сыграл на добивании после удара Романа Еременко. Это всего лишь второй хет-трик в этом чемпионате — первый сделал Артем Дзюба в матче с "Уфой".
Тремя мячами "Динамо" не отделалось. За пять минут до конца центральные защитники потеряли Хорена Байрамяна, который с удовольствием вогнал мяч под перекладину. Свой пенальти в этой встрече получило и "Динамо", причем заработал его 18-летний Константин Тюкавин. Моро забил, но вряд ли это сделало первое поражение команды при Шварце менее болезненным.
Четверку отгрузили, ёпт! pic.twitter.com/TWK4JW6Fpn— Football Club Rostov (@rostovfc) November 28, 2020
Ну а "Ростов" вплотную подтянулся к тройке лидеров и даже минимум на сутки обошел "Спартак". Карпин при каждом удобном случае говорит, что еще пару месяцев назад у него была совершенно другая команда. Но, как показывают результаты, все эти перемены не стали проблемой для команды. Лидеры очки теряют, так что при должной дерзости "Ростов" вполне может включиться в чемпионскую гонку».
«Динамо» не заслужило разгрома
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что конечный счет не отображает ход матча.
«При счёте 4:0 Карпин поменял под аплодисменты Полоза, сделавшего всего 17 касаний мяча за матч, да и вообще тренер хозяев держал замены до самой концовки. У него не так много вариантов для усиления игры, поскольку в заявке "Ростова" по разным причинам отсутствовали семь важных футболистов — Сергей Песьяков, Алексей Козлов, Хайтам Алеесами, Матиас Норманн, Кэнто Хасимото, Павел Мамаев и Владимир Обухов.
Наверное, настолько крупного поражения команда Шварца всё-таки не заслужила. По ударам преимущество "Ростова" оказалось минимальным — 12:10 (в створ — 7:4). В компенсированное время динамовцы забили с третьего пенальти в матче. Александр Павловец принял на бедро Константина Тюкавина, а Моро захотел реабилитироваться за ошибку голом с "точки". Хорвату это удалось. Любопытно, что "Динамо" забило в Ростове впервые за 5,5 лет.
Благодаря крупной победе ростовчане обошли бело-голубых на два очка и догнали в таблице "Спартак". Карпин даёт результат, даже несмотря на мощное обновление состава по ходу сезона».