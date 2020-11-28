Магия Шварца закончилась. «Ростов» рвется в чемпионскую гонку

«Ростов» одержал крупную победу над «Динамо» (4:1) в домашнем матче 16-го тура РПЛ. Хет-триком в составе донской команды отметился нападающий Дмитрий Полоз. Два мяча он забил с пенальти. Также отличился полузащитник Хорен Байрамян. У гостей 1 гол отыграл хавбек Никола Моро, также реализовавший 11-метровый удар. «Ростов» поднялся на 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Динамо» с 27 очками располагается на 5-й строчке.

У Карпина проблемы с составом

Редакция Sport24 изучает стартовые составы команд и отмечает слабую атакующую игру «Динамо» в первом тайме.

«ФК "Ростов" и "Динамо" — два клуба, которые вылетели еще до группового этапа еврокубков, так что свою долю позора они уже пережили. Зато, в отличие от потерявших очки "Зенита" и "Краснодара", оба клуба спокойно подошли к очному матчу после паузы на игры сборных.

Тем не менее, проблемы с составом были. Карпин, например, не мог рассчитывать сразу на двух ключевых центральных полузащитников — Матиаса Норманна и лучшего бомбардира команды Кенто Хасимото, который вылетел до конца марта. Плюс небольшое повреждение было у Сергея Песьякова, потому в рамке появился Егор Бабурин. Сандро Шварц не мог рассчитывать на Клинтона Н’Жи, зато в остальном с боекомплектом у немца оказался полный порядок.

"Динамо" создало опасный момент уже на первой минуте — Шиманьски опасно бил с лета, но угодил в сетку с внешней стороны. Чуть позже Бабурин справится с ударом Ордеца, но очень быстро "Ростов" захватил инициативу. Команда Карпина пыталась зайти с флангов и постоянно грузила мяч в штрафную Шунина. Особенно эффектный навес внешней стороной стопы вышел у Романа Еременко, но Поярков не подстроился и головой отправил мяч выше. "Динамо" же в первом тайме было очень беззубо в атаке. Особенно выпадал Комличенко, который никак не мог зацепиться за мяч».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Больше, конечно, порадовал счет. Не могу сказать, что мы играли хорошо и правильно все 90 минут. Соперник ставил достаточно сложные задачи. Они физически и тактически хорошо готовы, меняли рисунок игры по ходу матча. Не ожидали такого результата. В обороне у нас проблем не было в 1-м тайме, но мяч не держался так, как нам бы хотелось. В начале 2-го тайма примерно то же самое. Подрастерялись немного, но смогли выправить игру. Еременко не забил пенальти с ЦСКА, поэтому бил Полоз. О таблице не думали, футболистам сказал, что самое главное — отрабатывать то, что делаем на тренировках. По разным причинам не удается сыграть 3-4 игры подряд основным составом. Внешний вид Глебова — это его дело. Пацан пообещал — пацан сделал,

Два пенальти Лапочкина и Полоза

Обозреватель «Советского спорта» Иван Сергеев вспоминает непростые отношения «Динамо» и арбитра Сергея Лапочкина, в свете назначенных им двух пенальти в ворота бело-голубых.

«По такому футболу ключевое значение приобретал фактор первого гола. И на 35-й минуте хозяева его забили. Шарль Каборе сбил на лицевой линии Дениса Терентьева — и Сергей Лапочкин указал на "точку". Напомним, судейство этого арбитра вызвало серьезные нарекания у динамовцев после матча первого круга с "Рубином".

Тогда Лапочкин удалил в составе бело-голубых Николая Комличенко и Сергея Паршивлюка и тоже назначил в их ворота пенальти. Но если в том случае эпизод дейтвительно выгледел неоднозначно, то теперь фол на Терентьеве был. Дмитрий Полоз уверенно 11-метровый реализовал.

После перерыва "Динамо" перехватило инициативу. Но "Ростову" было комфортно играть, имея преимущество в счете. Гости уперлись в защитную "стенку", а хозяева ждали своих шансов на контратаках. И дождались. На 71-й минуте при схожих обстоятельствах в ворота бело-голубых был назначен пенальти № 2. И вновь никаких претензий к Лапочкину быть не может. Теперь Никола Моро скосил на лицевой Романа Тугарева. Приговор повторно привел в исполнение Полоз».

Сандро Шварц Главный тренер «Динамо» Для нас это заслуженное поражение. В первом тайме неплохо сыграли, в начале второго могли сравнять счет, но не смогли этого сделать. Не видел, был ли пенальти в первом эпизоде, но в любом случае нам нужно было играть более аккуратно

«Ростов» может включиться в чемпионскую гонку

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев хвалит наставника «Ростова» и считает, что донская команда может включиться в борьбу за титул.

«Пока динамовцы думали о судействе и о том, как отыгрывать два мяча, "Ростов" забил третий. И снова Полоз! На этот раз форвард удачно сыграл на добивании после удара Романа Еременко. Это всего лишь второй хет-трик в этом чемпионате — первый сделал Артем Дзюба в матче с "Уфой".

Тремя мячами "Динамо" не отделалось. За пять минут до конца центральные защитники потеряли Хорена Байрамяна, который с удовольствием вогнал мяч под перекладину. Свой пенальти в этой встрече получило и "Динамо", причем заработал его 18-летний Константин Тюкавин. Моро забил, но вряд ли это сделало первое поражение команды при Шварце менее болезненным.

Ну а "Ростов" вплотную подтянулся к тройке лидеров и даже минимум на сутки обошел "Спартак". Карпин при каждом удобном случае говорит, что еще пару месяцев назад у него была совершенно другая команда. Но, как показывают результаты, все эти перемены не стали проблемой для команды. Лидеры очки теряют, так что при должной дерзости "Ростов" вполне может включиться в чемпионскую гонку».

«Динамо» не заслужило разгрома

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что конечный счет не отображает ход матча.

«При счёте 4:0 Карпин поменял под аплодисменты Полоза, сделавшего всего 17 касаний мяча за матч, да и вообще тренер хозяев держал замены до самой концовки. У него не так много вариантов для усиления игры, поскольку в заявке "Ростова" по разным причинам отсутствовали семь важных футболистов — Сергей Песьяков, Алексей Козлов, Хайтам Алеесами, Матиас Норманн, Кэнто Хасимото, Павел Мамаев и Владимир Обухов.

Наверное, настолько крупного поражения команда Шварца всё-таки не заслужила. По ударам преимущество "Ростова" оказалось минимальным — 12:10 (в створ — 7:4). В компенсированное время динамовцы забили с третьего пенальти в матче. Александр Павловец принял на бедро Константина Тюкавина, а Моро захотел реабилитироваться за ошибку голом с "точки". Хорвату это удалось. Любопытно, что "Динамо" забило в Ростове впервые за 5,5 лет.

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Благодаря крупной победе ростовчане обошли бело-голубых на два очка и догнали в таблице "Спартак". Карпин даёт результат, даже несмотря на мощное обновление состава по ходу сезона».

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