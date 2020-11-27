ЦСКА нужны победы, «Рома» и «Арсенал» уже вышли из группы

В четверг, 26 ноября, в футбольной Лиге Европы завершились матчи четвертого тура группового этапа, после которых можно подвести некоторые итоги и узнать, кого скорее всего мы увидим в 1/16 финала.

Группа A

В группе A «Рома» уже обеспечила себе выход в 1/16 финала, а софийский ЦСКА потерял последние надежды на продолжение борьбы за трофей.

Так что основную борьбу в оставшихся турах будут вести «Янг Бойз» и «Клуж», которые встретятся друг с другом в Швейцарии 10 декабря.

За неделю до этого «Янг Бойз» погостит у «Ромы», а «Клуж» примет ЦСКА. Если римляне заранее не расслабятся и одержат победу, то у румынской команды будут шансы сравняться по набранным очкам с прямым конкурентом, с которым дома она сыграла вничью 1:1.

Турнирное положение: 1. «Рома» — 10 очков, 2. «Янг Бойз» — 7, 3. «Клуж» — 4, ЦСКА — 1.

Группа B

В следующей группе сложилась подобная ситуация: «Арсенал» уже вышел в плей-офф, а «Дандолк» не поднимется выше четвертой позиции.

Разница лишь в том, что у «Мольде» и венского «Рапида» сейчас по 6 набранных очков.

В более выигрышном положении находятся норвежцы, которым осталось дома принять «Дандолк» и отправится в гости к «Рапиду», который они обыграли в первом круге 1:0.

А вот «Рапиду» придется рассчитывать не только на успех в игре «Мольде», но и, вероятно, на набранные очки в лондонском противостоянии с «Арсеналом».

Турнирное положение: 1. «Арсенал» — 12 очков, 2. «Мольде» — 6, 3. «Рапид» — 6, 4. «Дандолк» — 0.

Группа C

В группе C есть два явных фаворита и два явных аутсайдера. При этом все команды сохраняют шансы на выход в 1/16 финала.

Пражская «Славия» и «Байер» набрали по 9 очков, так что им будет достаточно набрать по 1 баллу, чтобы пройти дальше. К слову, они сыграют между собой 10 декабря, и если в Леверкузене будет зафиксирована ничья, то она подарит этим командам путевки в следующий раунд.

У «Ниццы» и «Хапоэля» из Беэр-Шевы по 3 набранных очка, поэтому им нужно обязательно побеждать в оставшихся турах. Однако вдвоем они точно не попадут в плей-офф, поскольку в их очной встрече в шестом туре кто-то точно лишится очков.

Турнирное положение: 1. «Славия» — 9 очков, 2. «Байер» — 9, 3. «Ницца» — 3, 4. «Хапоэль» — 3.

Группа D

В группе D тоже четыре команды имеют шансы попасть в плей-офф, вот только фавориты — «Рейнджерс» и «Бенфика» — набрали по 8 очков и уже не сыграют друг с другом.

Таким образом, если имеющие на своем счету по 3 очка «Лех» и «Стандард» одержат по две победы в оставшихся турах, именно они будут играть в 1/16 финала.

Ничья в любом из туров станет для этих команд фатальной и оставит их за бортом борьбы за трофей.

Турнирное положение: 1. «Рейнджерс» — 8 очков, 2. «Бенфика» — 8, 3. «Лех» — 3, 4. «Стандард» — 3.

Группа E

Хесус Вальехо globallookpress.com

Явный фаворит группы E — испанская «Гранада», набравшая 10 очков из 12 возможных. Но расслабляться ей еще рано, поскольку теоретически ее способны обойти и ПСВ, и ПАОК, имеющие в активе 6 и 5 баллов соответственно.

Куда хуже ситуация у кипрской «Омонии», имеющей всего 1 балл на счету. Впрочем, теоретически она может выиграть оставшиеся матчи набрать 7 очков, чего может хватить для выхода в плей-офф.

К слову, ПСВ и ПАОК (более вероятные претенденты на второе место) уже сыграли друг с другом дважды, поэтому будут вести заочную борьбу.

Турнирное положение: 1. «Гранада» — 10 очков, 2. ПСВ — 6, 3. ПАОК — 5, 4. «Омония» — 1.

Группа F

Довольно запутанная ситуация в группе F, где «Наполи» набрал 9 очков, а «Реал Сосьедад» и АЗ — по 7.

Казалось бы, подопечные Дженнаро Гаттузо находятся в неплохом положении, но нужно понимать, что в пятом туре они едут в гости к АЗ, а в шестом принимают мотивированный «Реал Сосьедад».

У испанской и нидерландской команд в запасе осталось по матчу с хорватской «Риекой», которая не набрала ни одного очка и вряд ли будет оказывать серьезное сопротивление.

Турнирное положение: 1. «Наполи» 9 очков, 2. «Реал Сосьедад» — 7, АЗ — 7, «Риека» — 0.

Группа G

Вырванная ничья на последних секундах гостевой встречи с «Брагой» принесла «Лестеру» досрочный выход в 1/16 финала.

А вот фактический выход «Браги» в плей-офф пока придется отложить, как минимум, до следующей игры с АЕКом, в которой португальской команде нужно победить, чтобы обеспечить себе как минимум вторую позицию.

Тот же АЕК и «Заря» заинтересованы в провалах «Браги», поскольку еще имеют шансы настичь португальцев.

Турнирное положение: 1. «Лестер» — 10 очков, 2. «Брага» — 7, 3. АЕК — 3, 4. «Заря» — 3.

Группа H

В группе H «Милан» пока впечатляет не так, как в итальянском первенстве. «Россонери», набрав 7 очков, отстают на 1 балл от «Лилля» и на 1 балл опережают пражскую «Спарту».

Хорошей новостью для «Милана» можно назвать то, что в пятом туре он дома примет «Селтик», потерявший все шансы на выход в плей-офф.

Большое значение будет иметь результат матча «Лилль» — «Спарта», в котором пражанам точно нельзя проигрывать.

Турнирное положение: 1. «Лилль» — 8 очков, 2. «Милан» — 7, 3. «Спарта» — 6, 4. «Селтик» — 1.

Группа I

«Карабах» прекратил борьбу за выход в 1/16 финала, в отличие от «Вильярреала», «Маккаби» из Тель-Авива и «Сивасспора», находящихся в пределах 4 очков.

Из тройки лидеров сложнее всего придется как раз «Сивасспору», которому предстоит принять «Вильярреал» и отправится в гости к «Маккаби».

Турнирное положение: 1. «Вильярреал» — 10 очков, 2. «Маккаби» — 7, «Сивасспор» — 6, 4. «Карабах» — 0.

Группа J

Бельгийский «Антверпен» — неожиданный лидер группы J, который, если выиграет в следующем туре на своем поле у «Лудогорца», на 99 процентов обеспечит себе выход в плей-офф.

А шансов у болгарской команды набрать очки в Бельгии не так много, поскольку в четырех сыгранных турах она потерпела четыре поражения и осталась без надежд прозябать на дне.

Очень интригующим обещает стать также матч ЛАСК — «Тоттенхэм». Австрийцы пока отстают от «шпор» на 3 балла, но домашняя победа увеличит их шансы, тем более что в шестом туре им играть с «Лудогорцем».

Турнирное положение: 1. «Антверпен» — 9 очков, 2. «Тоттенхэм» — 9, 3. ЛАСК — 6, 4. «Лудогорец» — 0.

Группа K

Московский ЦСКА трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение, в связи с чем идет последним в своей группе K.

Однако шансы у «армейцев» остаются, поскольку все команды идут довольно плотной группой.

Домашняя победа в пятом туре над «Вольфсбергом» точно поднимет ЦСКА на третью строчку, а, возможно, даже на вторую, если «Фейеноорд» проиграет загребскому «Динамо», с которым подопечным Виктора Гончаренко придется сыграть 10 декабря.

Турнирное положение: 1. «Динамо» Загреб — 8 очков, «Фейеноорд» — 5, 3. «Вольфсберг» — 4, 4. ЦСКА — 3.

Группа L

Имея 100-процентный показатель побед, «Хоффенхайм» обеспечил себе выход в 1/16 финала.

К нему на этой стадии, вероятно, присоединится «Црвена Звезда», опережающая либерецкий «Слован» на 6 очков.

Даже если предположить, что белградская команда не наберет очков в двух оставшихся турах, то все равно «Словану» вряд ли удастся ликвидировать дефицит в личном противостоянии с «Црвеной Звездой», которой в гостях он проиграл 1:5.

Турнирное положение: 1. «Хоффенхайм» — 12 очков, 2. «Црвена Звезда» — 9, 3. «Слован» — 3, 4. «Гент» — 0. 0