Судьба российских клубов, провал «Интера», противостояние «ПСЖ» и «Лейпцига»

В групповом этапе Лиги чемпионов позади уже четыре тура. Кто-то уже обеспечил себе участие в плей-офф, а кого-то только ждут очень нервные заключительные матчи.

Смогут ли российские клубы прервать ужасную серию?

Позади уже четыре тура, а российские клубы до сих пор не выиграли ни одного матча. Ни одной победы в 12-ти матчах — это, конечно, чересчур. Никто не отрицает, что в Лиге чепмпионов серьезные соперники, и все равно выступления «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» очень сильно бьют по репутации российского футбола, амбиции которого уже давно вышли за пределы группового этапа. Правда, пока только на словах.

И в этом действительно заключается очень любопытная интрига: сможет ли хотя бы один из трех представителей РПЛ вычеркнуть ноль из графы «победы». У «Зенита» остались матчи с «Брюгге» и дортмундской «Боруссией», «Краснодару» предстоит сыграть с «Ренном» и «Челси», а «Локомотиву» — с «Зальцбургом» и «Баварией».

Рассуждать прямо сейчас о шансах не будем, перед первым туром у всех уже была железная уверенность в домашней победе «Зенита» над «Брюгге». После этого лучше уже ничего не говорить.

«Локомотив» — лучший российский клуб?

Если оценивать российские клубы по результатам в еврокубках, то, да, получается, что лучшим на данный момент является «Локомотив». Во-первых, «железнодорожники» набрали три очка — это больше, чем у «Краснодара» и «Зенита» вместе взятых, а во-вторых — команда Марко Николича по-прежнему сохраняет шансы на выход из группы. Все прекрасно понимают, что «Локо» в лучшем случае попадет в Лигу Европы, но сам факт, что команда до сих пор продолжает борьбу за путевку в плей-офф ЛЧ, уже вызывает уважение.

Главное отличие «Локомотива» — он доказал, что умеет играть на результат, чего не скажешь о «Зените» и «Краснодаре».

«Локомотив» до сих пор проиграл только «Баварии», хотя по игре вполне заслуживал большего. Впереди домашняя встреча с «Зальцбургом» и гостевой матч с «Баварией». Если «Локо» каким-то чудом поднимется на второе место, Николичу можно будет еще при жизни установить памятник возле домашней арены «железнодорожников».

🟢🔴 «Локомотив», в отличие от других российских клубов, сохраняет шансы на плей-офф #ЛигаЧемпионов 📶 pic.twitter.com/1r8Df5xLCK — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 25, 2020

А «Зениту» и «Краснодару» остается только мечтать о Лиге Европы. Но, глядя на то, как они провели предыдущие матчи, мечтами, скорее всего, все и ограничится.

Минус «Интер»?

Похоже, что, да, миланский «Интер» попрощается с Лигой чемпионов после группового этапа. По качеству футбола «нерадзурри» далеко не худшие в своей группе, но именно они сейчас занимают в ней последнее место. «Интер» ни разу не выиграл в четырех матчах — и это, безусловно, очень неожиданный поворот. И еще это серьезный удар по репутации Антонио Конте. «Интер» проваливает еврокампанию второй год подряд.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На бумаге у «Интера» все еще остаются шансы на выход из группы. А произойдет это только в том случае, если команда Конте выиграет оба оставшихся матча, а менхенгладбахская «Боруссия», например, при этом дважды проиграет. В принципе, реально. Если только не знать, что «Боруссия» этой осенью чем-то напоминает «Баварию» — такая же мощная и результативная. Команда из Менхенгладбаха в четырех турах забила 14 мячей — всего лишь на один меньше, чем «Бавария».

Есть еще сценарий, при котором третьим лишним окажется «Реал». Однако маловероятно, что «Королевский клуб» проиграет и «Боруссии», и уж тем более «Шахтеру». Так что, скорее всего, минус «Интер».

📶 В группе В сегодня свои матчи уже сыграли. «Шахтер» откатился на третью строчку. #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/IvPFrpOSoy — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 25, 2020

Сможет ли «Шахтер» прийти в себя?

Что-то пошло не так — это фраза максимально точно описывает все, что этой осенью происходит с «Шахтером». Чемпион Украины в первом туре «вынес» в Мадриде «Реал», шокировал всю Европу, но после этого в игре донецкой команды что-то сломалось. «Шахтер» проиграл менхенгладбахской «Боруссии» по сумме двух матчей со счетом 0:10. Это капитуляция. Сложно сказать, что случилось, но, по всей видимости, бразильский десант «Шахтера» слегка переоценил свои возможности после яркой игры в Мадриде.

🤯 Gladbach have scored 14 goals in 4 Champions League games in Group B 🔥#UCL pic.twitter.com/X3Z1LibdNw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2020

Шансы на спасение евросезона еще остаются, но для этого украинскому гранду надо выигрывать хотя бы в одном из оставшихся матчей, то есть либо у «Реала», либо у «Интера».

Будет ли сенсация в группе «Ливерпуля»?

Сенсацией здесь можно будет назвать только вылет «Ливерпуля» после группового этапа. До матча с «Аталантой» на «Энфилде» была почти стопроцентная уверенность, что это нереально, но после неожиданной победы итальянцев ситуация в таблице выглядит чересчур интригующей. «Ливерпуль» опережает «Аталанту» и «Аякс» всего лишь на два очка.

Запас вроде бы есть, но с учетом многочисленных кадровых проблем можно легко предположить, что «Ливерпуль» может еще где-нибудь потерять очки. Например, в домашней игре с «Аяксом». Судя по всему, в Амстердаме снова собрали банду, которой вот-вот начнет восхищаться вся Европа. Кому срочно хочется посмотреть веселый, атакующий футбол — включайте любой матч с участием «Аякса», не ошибетесь. Гостевая игра с «Мидтъюлланном» тоже вряд ли будет просто прогулкой.

📶 Именно в группе D самая высокая плотность в верхней части таблицы 🤏#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/fWR6AcQcuC — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 25, 2020

«ПСЖ» или «Лейпциг»?

Очень любопытная ситуация сложилась в группе H, где на выход в плей-офф остаются шансы у всех команд, в том числе у «Истанбул Башакшехир». Но турки, конечно, вряд ли по-серьезному вмешаются в эти разборки, основными действующими лицами здесь будут «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Лейпциг». Прямо сейчас на первом месте «МЮ», который опережает «ПСЖ» и «Лейпциг» на три очка. Что-то подсказывает, что «красные дьяволы» так и останутся на самой верхней строчке, а немцы и французы будут до последнего сражаться за второе место. И ключевым может стать матч пятого тура на «Олд Траффорд», «ПСЖ» ни в коем случае нельзя проигрывать на поле «МЮ». А это вполне может случиться, поскольку «ПСЖ» этой осенью — надо называть вещи своими именами — играет довольно посредственно.

«Бавария» и еще пять клубов уже в плей-офф ЛЧ

По итогам четырех туров группового этапа сразу шесть команд гарантировали себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это «Бавария» (кто бы сомневался), «Манчестер Сити», «Челси», «Севилья», «Барселона» и «Ювентус». При этом «Бавария» останется первой даже в том случае, если проиграет и «Атлетико», и «Локомотиву». Остальным же еще придется выяснить, кто отправится в плей-офф с первого места, а кто — со второго. На самом деле, это очень важный нюанс. Вряд ли тому же «Челси» хочется сразу попасть на «Баварию» или «Реал».

0