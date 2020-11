Судьба российских клубов, провал «Интера», противостояние «ПСЖ» и «Лейпцига»

Позади уже четыре тура, а российские клубы до сих пор не выиграли ни одного матча. Ни одной победы в 12-ти матчах — это, конечно, чересчур. Никто не отрицает, что в Лиге чепмпионов серьезные соперники, и все равно выступления «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» очень сильно бьют по репутации российского футбола, амбиции которого уже давно вышли за пределы группового этапа. Правда, пока только на словах.

И в этом действительно заключается очень любопытная интрига: сможет ли хотя бы один из трех представителей РПЛ вычеркнуть ноль из графы «победы». У «Зенита» остались матчи с «Брюгге» и дортмундской «Боруссией», «Краснодару» предстоит сыграть с «Ренном» и «Челси», а «Локомотиву» — с «Зальцбургом» и «Баварией».

Рассуждать прямо сейчас о шансах не будем, перед первым туром у всех уже была железная уверенность в домашней победе «Зенита» над «Брюгге». После этого лучше уже ничего не говорить.

Если оценивать российские клубы по результатам в еврокубках, то, да, получается, что лучшим на данный момент является «Локомотив». Во-первых, «железнодорожники» набрали три очка — это больше, чем у «Краснодара» и «Зенита» вместе взятых, а во-вторых — команда Марко Николича по-прежнему сохраняет шансы на выход из группы. Все прекрасно понимают, что «Локо» в лучшем случае попадет в Лигу Европы, но сам факт, что команда до сих пор продолжает борьбу за путевку в плей-офф ЛЧ, уже вызывает уважение.

Главное отличие «Локомотива» — он доказал, что умеет играть на результат, чего не скажешь о «Зените» и «Краснодаре».

«Локомотив» до сих пор проиграл только «Баварии», хотя по игре вполне заслуживал большего. Впереди домашняя встреча с «Зальцбургом» и гостевой матч с «Баварией». Если «Локо» каким-то чудом поднимется на второе место, Николичу можно будет еще при жизни установить памятник возле домашней арены «железнодорожников».

А «Зениту» и «Краснодару» остается только мечтать о Лиге Европы. Но, глядя на то, как они провели предыдущие матчи, мечтами, скорее всего, все и ограничится.

Похоже, что, да, миланский «Интер» попрощается с Лигой чемпионов после группового этапа. По качеству футбола «нерадзурри» далеко не худшие в своей группе, но именно они сейчас занимают в ней последнее место. «Интер» ни разу не выиграл в четырех матчах — и это, безусловно, очень неожиданный поворот. И еще это серьезный удар по репутации Антонио Конте. «Интер» проваливает еврокампанию второй год подряд.

На бумаге у «Интера» все еще остаются шансы на выход из группы. А произойдет это только в том случае, если команда Конте выиграет оба оставшихся матча, а менхенгладбахская «Боруссия», например, при этом дважды проиграет. В принципе, реально. Если только не знать, что «Боруссия» этой осенью чем-то напоминает «Баварию» — такая же мощная и результативная. Команда из Менхенгладбаха в четырех турах забила 14 мячей — всего лишь на один меньше, чем «Бавария».

Есть еще сценарий, при котором третьим лишним окажется «Реал». Однако маловероятно, что «Королевский клуб» проиграет и «Боруссии», и уж тем более «Шахтеру». Так что, скорее всего, минус «Интер».

Что-то пошло не так — это фраза максимально точно описывает все, что этой осенью происходит с «Шахтером». Чемпион Украины в первом туре «вынес» в Мадриде «Реал», шокировал всю Европу, но после этого в игре донецкой команды что-то сломалось. «Шахтер» проиграл менхенгладбахской «Боруссии» по сумме двух матчей со счетом 0:10. Это капитуляция. Сложно сказать, что случилось, но, по всей видимости, бразильский десант «Шахтера» слегка переоценил свои возможности после яркой игры в Мадриде.

