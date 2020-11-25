Логичное поражение. Иммобиле оформил вылет «Зенита» из Лиги чемпионов

«Зенит» на выезде уступил «Лацио» (1:3) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Итальянская команда открыла счет уже на третьей минуте встречи усилиями Чиро Иммобиле. Затем Марко Пароло удвоил преимущество «Лацио», точно пробив из-за пределов штрафной. Сине-бело-голубые вскоре нанесли ответный удар, сократив отставание в счете. В составе команды отличился Артем Дзюба. На старте второй 45-минутки в ворота «Зенита» был назначен пенальти за фол Вильмара Барриоса на Иммобиле. Чиро уверенно пробил с 11-метровой отметки.

Дебют Малкома

Автор Sport24 Владимир Колос отмечает проблемы с составом, с которыми столкнулся «Зенит» перед матчем в Риме.

«В очередной раз у Семака не получилось выставить в этой Лиге чемпионов всех сильнейших. По разным причинам в Петербурге остались Караваев, Вендел, Круговой и Оздоев. Зато вернулись к тренировкам Дриусси, Азмун и, главное, Малком, который с осени прошлого года не провел в Лиге чемпионов за "Зенит" ни одного матча. Так что сегодня у него был дебют.

У "Лацио" ситуация была обратная. Если несколько недель назад в Санкт-Петербурге римляне играли далеко не основным составом, то сейчас почти все лидеры (за исключением Милинкович-Савича и Бериши) вернулись в строй. В первую очередь — Чиро Иммобиле и Луис Альберто.

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Но главным героем в составе "Лацио" стал 35-летний ветеран Марко Пароло. Уже на третьей минуте он вывел на ударную позицию Чиро Иммобиле, который рикошетом от ноги Барриоса отправил мяч в сетку. Начал "Зенит" так же, как "Краснодар". По игре же к команде Семака было еще больше вопросов. "Зенит" с большим трудом выходил из-под прессинга и не доставлял мяч в штрафную соперника».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Два быстро пропущенных нами мяча помогли «Лацио» сыграть в свой любимый контратакующий футбол. У нас были серьезные проблемы с составом из-за большого количества потерь, но ребята все равно старались и оставили на поле все силы.

Не злите Дзюбу

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что, несмотря на два быстро пропущенных мяча, питерцам удалось остаться в игре.

«Отчасти все-таки сине-бело-голубым еще и не повезло. К середине первого тайма они проигрывали уже с разницей в два мяча. И вновь хозяевам удался удивительный по точности удар — Марко Пароло из-за пределов штрафной прошил Кержакова пушечным выстрелом точнехонько в дальний нижний угол.

Случайность случайностью, но отметим, что гол этот начался с того, что Кузяев (не в первый и не в последний раз) не успел вернуться в оборону. Протащившего мяч через центр поля вынужден был встречать Деян Ловрен, и далее по цепочке пришлось смещаться всем. В результате Вильмара Барриоса не оказалось в зоне его ответственности, и он не мог помешать Пароло прицельно пробить.

«Лацио» — «Зенит» uefa.com

К счастью, Дзюба опять зол на весь белый свет, судьбу и общественное мнение. В таком состоянии он наиболее опасен. Всего три минуты спустя он отыграл один мяч, продавив Франческо Ачерби. Получилось не так изящно, как у итальянцев, но не менее эффективно. Может, если бы зенитовцам удавалось чаще доставлять мяч форварду, у них было бы больше шансов.

Об этом, в общем-то, сказал сам Дзюба прямо на поле. Когда Александр Ерохин в суматохе покатил лежавшему на газоне Дугласу Сантосу, и мяч ушел в аут, Артем не стерпел: "Ну, вы пас-то нормальный отдайте. Издеваетесь, что ли?" Примерно так, если опустить элементы непереводимой русской лексики».

Симоне Индзаги Главный тренер «Лацио» Я говорил игрокам, что сегодня у них есть все шансы, и они ими воспользовались по максимуму. Нам предстоит добрать еще одно очко, но я очень доволен тем, чего мы уже успели достичь. Иммобиле? Это очень важный для нас игрок.

Промах Ерохина и травма Дугласа

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев сетует на невезение «Зенита», не позволившее сравнять счет, а также оставившее без одного из защитников.

«Это было настолько неожиданно, что "Зенит" чуть не забил второй мяч в следующей атаке. Но Александр Ерохин из менее выгодной позиции пробил выше ворот. В целом, "Зенит" очень даже неплохо перехватил инициативу. В начале игры Артем Дзюба жаловался, что команда слишком часто теряет мяч: "Ну дайте мне хотя бы!" — кричал форвард своим партнерам.

Тем не менее, "Зенит" все-таки наладил быстрый переход из обороны в атаку. В результате первый тайм закончился с равенством по количеству времени, проведенному на трети "Лацио" и "Зенита" — по 28%.

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Сразу видно, что вернулся в строй Малком. Бразилец на индивидуальном мастерстве тащил мяч в зону атаки. За редким исключением его потери приводили к контратакам соперника. Однако гораздо хуже было то, что травму получил Дуглас Сантос. Он не смог продолжить игру. При не заполненной до конца заявке Семаку пришлось делать большие изменения — в опорную зону перешел Далер Кузяев, а очередным правым защитником "Зенита" вынужденно стал Алексей Сутормин.

«Лацио» — «Зенит» uefa.com

Естественно, это тоже приводило к проблемам. "Лацио" по-прежнему направлял все развитие атак через свой левый фланг. Сутормин в первые минуты терял позицию, стараясь как можно больше сделать для атаки "Зенита". Пару опасных контратак проскочило через его зону. Так желтую карточку заработал Вильмар Барриос, срывая опасный выход соперника. Под конец тайма после ошибки Ракицкого спас после выхода один на один "Зенит" Михаил Кержаков».

Чиро Иммобиле Нападающий «Лацио» Всегда играю со всей страстью. Хотелось сегодня хорошо выполнить свою работу. Историю этого клуба писали многие футболисты, и быть в их числе для меня дорогого стоит. Должен поблагодарить своих партнеров по команде, благодаря игре которых у меня достаточно возможностей проявить себя и забивать. Теперь мы едем в Дортмунд с целью обеспечить себе выход из группы.

Иммобиле оформляет дубль

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов констатирует, что в начале второго тайма римляне сняли все вопросы относительно исхода матча.

«А "Лацио" вытаскивал "Зенит" большими силами на свою половину поля, чтобы использовать свободное пространство. Благодаря этому римляне и забили третий гол в начале второго тайма. У чемпионов России опять получился крайне неудачный, разрозненный прессинг, и хозяева провели образцовый контрвыпад. Вильмар Барриос переоценил свои возможности отбора — сфолил в штрафной на Иммобиле. Чиро спокойно забил с "точки".

Зенитовцы не опустили рук и при счёте 1:3, но у Семака просто не было ресурсов, чтобы перевернуть игру. Форма Дриусси и Азмуна оставляет желать лучшего, появление молодых Леона Мусаева и Даниила Шамкина — скорее приятный бонус на будущее. Класс "Лацио" выше, итальянцы находятся на другом уровне на сегодняшний день по сравнению с чемпионами России.

«Лацио» — «Зенит» uefa.com

Во втором тайме петербуржцы превзошли римлян по ударам — 8:4 (в створ — 3:2). К сожалению, неплохая статистика не вылилась хотя бы в один гол, который вернул бы интригу в концовке. Игра показала, что и Малком пока тоже далёк от стопроцентной готовности: после перерыва бразилец совершил 31 касание мяча и нанёс неточный удар».

Михаил Кержаков Вратарь «Зенита» Лига чемпионов такого не прощает. Вслед за допущенными нами ошибками следует наказание. «Лацио» с самого начала прессинговал, и справиться с этим было непросто. Затем, дважды забив, соперник играл уже больше от обороны, успешно отражая атаки.

Логичное поражение

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает закономерным поражение «Зенита» в Риме.

«Сил у "Зенита" не было изначально, да и игроков тоже. В запасе на второй тайм оставались только вратари, едва выздоровевшие Азмун и Дриусси, а также молодежь. Но Семак все равно снял с игры Барриоса, потому что в меньшинстве "Зениту" пришлось бы невероятно тяжело. Да и дисквалификация колумбийца в Бельгии могла бы стать ключевой — там и так не сыграет Ловрен из-за перебора желтых карточек.

Горькая ирония: в последние 15 минут у "Зенита" на поле находились целых пять собственных воспитанников. А ведь о слабости невской академии говорят в последние годы много. Но очевидно, что все это — не от хорошей жизни. Мусаев и Шамкин ожидаемо игру не усилили, хотя при них "Зенит" не пропустил.

«Лацио» — «Зенит» uefa.com

Но это в большей степени связано с тем, что сам "Лацио" опустил линию обороны ниже и спокойно играл по счету. Команда Семака пыталась что-то создавать, но это было больше похоже на судороги — те самые, от иссякнувших физических сил.

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3:1 — "Зенит" снова не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь нужно хотя бы попасть в Лигу Европы». 0