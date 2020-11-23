Трансферный дайджест. 17-23 ноября

Халк

«Шанхай СИПГ», нападающий, 34 года

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк может вернуться в «Зенит», сообщает A Bola.

По информации источника, петербуржцы наряду с «Порту» пытаются подписать контракт с бразильцем на правах свободного агента. Его соглашение с китайским клубом действует до 31 декабря 2020 года.

Отмечается, что сине-бело-голубые уже сделали официальное предложение 34-летнему нападающему — 3 миллиона евро в год. Португальцы предлагают контракт с зарплатой 1,5 млн евро за сезон.

Сам игрок склоняется к возвращению в Португалию. Халк даже согласен пойти на существенное сокращение зарплаты, чтобы снова выступать за «драконов».

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В то же время Globo Esporte пишет, что футболист уже получил предложение от одного из клубов американской MLS.

По данным todofichajes.com, это«Майами Интер», принадлежащий Дэвиду Бэкхему. Американский клуб уже сделал предложение Халку, его детали остаются неизвестными.

В нынешнем сезоне Халк сыграл за «Шанхай СИПГ» 20 матчей, забил 8 мячей и сделал 1 результативную передачу.

Наш прогноз: «Порту»

Мартин Брэйтуэйт

«Барселона», нападающий, 29 лет

Мартин Брэйтуэйт globallookpress.com

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт может покинуть клуб этой зимой, сообщает Marca.

В возвращении датского футболиста заинтересован «Леганес». Вариант с возможной арендой Брэйтуйэта устроил бы оба клуба.

К форварду также проявляют интерес и другие команды, в том числе из Ла Лиги и АПЛ. Каталонцы рассматривают возможность продажи Брэйтуэйта, чтобы освободить место для Мемфиса Депая.

На данный момент форвард не хочет покидать «Барселону», однако в команде на него не рассчитывают, поэтому его позиция может измениться.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что «Барселона» выкупила Брэйтуэйта у «Леганеса» за 18 миллионов евро после закрытия зимнего трансферного окна, в феврале 2020 года.

Пока что в этом сезоне Мартин сыграл всего 38 минут в пяти матчах. С момента перехода в «Барсу» 29-летний футболист провел 16 матчей и забил один гол.

Наш прогноз: «Леганес»

Мануэль Локателли

«Сассуоло», полузащитник, 22 года

Мануэль Локателли globallookpress.com

Туринский «Ювентус» по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли, сообщает Tuttosport.

Одного лучших глубинных плеймейкеров чемпионата Италии высоко оценивает тренер «бьянконери» Андреа Пирло.

Отмечается, что трансферу 22-летнего игрока могут поспособствовать хорошие отношения между двумя клубами.

«Ювентус» хотел купить Локателли еще летом, но тогда «Сассуоло» запросил 45 миллионов евро за итальянца. В январе руководство «Ювентуса» намерено возобновить переговоры.

Календарь и таблица Серии А

Согласно каналу «Sky Sport», Локателли может занять место Сами Хедиры, который остается вне планов «старой синьоры».

По мнению издания, «Сассуоло» согласен отдать своего полузащитника в аренду с обязательным выкупом за 20 миллионов евро.

Наш прогноз: «Ювентус»

Кристиан Эриксен

«Интер», полузащитник, 28 лет

Кристиан Эриксен globallookpress.com

Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен может вернуться в АПЛ, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным издания, итальянский клуб хочет в январе отправить датчанина в другую команду, и одним из вариантов является «Манчестер Юнайтед».

Беппе Маротта Генеральный директор «Интера» Мы не можем удерживать игрока, если он просит о трансфере. Мы оценим ситуацию. На данный момент Эриксен доступен, и Конте использует его с уважением к игроку и клубу. На данный момент запросов по Эриксену не было. Если они будут, мы постараемся подобрать правильное решение.

Миланцам хотелось бы получить в рамках обмена хавбека Фреда, однако английский клуб не настроен расставаться с бразильцем.

Как сообщает Corriere dello Sport, еще одной из опций может стать обмен датчанина на полузащитника «Арсенала» Гранита Джаку.

Отмечается, что швейцарец кажется главному тренеру миланцев Антонио Конте более подходящим для команды игроком. Эриксен же в случае такой сделки вернется в Лондон, который ему по душе.

В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за «Интер» 5 матчей в Серии А и 2 в Лиге чемпионов, в среднем по тайму и без результативных действий.

При этом, с сентября 2020 года Кристиан сыграл 7 матчей за национальную сборную (5 без замен), в которых забил 5 голов (4 с пенальти).

Наш прогноз: «Интер»

Марио Балотелли

нападающий, 30 лет

Марио Балотелли globallookpress.com

Бразильский «Васко да Гама» намерен подписать нападающего Марио Балотелли, сообщает журналист Николо Скира.

Клуб из Рио-де-Жанейро предлагает 30-летнему итальянцу выгодный двухлетний контракт.

Фабио Корделла Спортивный директор «Васко да Гама» Приход Балотелли в Бразилию — это не мечта, а чистая реальность. Мы работаем с Мино Райолой и пытаемся привезти в «Васко» одного из лучших игроков мира.

Балотелли планирует вести переговоры не раньше января, поскольку хотел бы играть в Европе, но пока привлекательных вариантов у него нет.

Ранее появлялась информация, что интерес к форварду проявляет «Барнсли», выступающий в Чемпионшипе.

Руководство английского клуба уже общалось с представителями игрока, однако дальше предварительных обсуждений переговоры не зашли.

Последним клубом форварда была «Брешия», контракт с которой был расторгнут летом из-за пропуска тренировок и вылета клуба в Серию Б.

Наш прогноз: «Васко да Гама»

Алекс Крал

«Спартак», полузащитник, 22 года

Алекс Крал globallookpress.com

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может сменить клуб в январе, утверждает Mirror.

По данным издания, интерес к 22-летнему хавбеку сборной Чехии проявляют клубы АПЛ.

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Скауты следят за игрой Крала, которого оценивают в 30 миллионов фунтов. Клубы, заинтересованные в игроке, полагают, что летом, после чемпионата Европы, его цена может еще вырасти.

Карол Кисел Агент Крала За Алексом уже долгое время следят клубы Премьер-лиги, так что для нас это не новость. С некоторыми из них мы контактируем, но на данном этапе сезона еще рано говорить о конкретных предложениях.

Крал перешел в «Спартак» из «Славии». В Англии, в «Вест Хэме», играют два других экс-игрока пражского клуба — хавбек Томаш Соучек и защитник Владимир Цоуфал.

В сезоне-2020/21 чех провел за красно-белых 15 матчей, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает нынешнюю стоимость Крала в 7,2 миллиона фунтов.

Наш прогноз: «Спартак»

Дарвин Нуньес

«Бенфика», нападающий, 21 год

Дарвин Нуньес globallookpress.com

«Манчестер Сити» проявляет интерес к нападающему «Бенфики» Дарвину Нуньесу, сообщает The Telegraph.

Поиск замены 32-летнему Серхио Агуэро — приоритетная трансферная цель тренера «горожан» Пепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Барселона», которая видит в Нуньесе замену Луису Суаресу. «Барса» пыталась подписать Нуньеса прошлым летом, когда он еще играл за «Альмерию».

Каталонцы снова попытаются подписать 21-летнего игрока в январе или позже, хотя переход должен быть одобрен следующим президентом.

Все футбольные трансферы

В минувшем сезоне Дарвин Нуньес забил за «Альмерию» 16 голов за 32 матча в Сегунде и стал лучшим бомбардиром клуба.

В сентябре этого года «Бенфика» купила уругвайца за рекордные для себя 24 миллиона евро. Нуньес забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 11 матчах сезона.

Наш прогноз: «Бенфика» 0