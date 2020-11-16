Трансферный дайджест. 10-16 ноября

Серхио Рамос

«Реал», защитник, 34 года

«Пари Сен-Жермен» намерен купить защитника «Реала» Серхио Рамоса, сообщает As.

Парижане готовы предложить испанцу трехлетний контракт с зарплатой 20 млн евро в год после уплаты налогов. Также «ПСЖ» готов заплатить 34-летнему игроку подписной бонус.

Французский клуб не будет делать официального предложения до 1 января 2021 года, чтобы не нарушить трансферные правила.

Как известно, летом 2021 года у капитана «Реала» истекает контракт. Рамос готов остаться в Мадриде.

Футболист хочет подписать со «сливочными» двухлетний контракт с зарплатой на уровне нынешней — 12 млн евро в год после уплаты налогов.

Как сообщает ESPN Argentina, «Манчестер Сити» также готовит предложение защитнику «Реала», чтобы начать переговоры с 1 января.

По данным СМИ, игроком сборной Испании также интересовался «Ювентус»

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16 ноября Рамос должен был принять участие в пресс-конференции сборной Испании. Ожидалось, что на ней он сделает заявление о своем контракте с «Реалом». Однако в последний момент Рамоса заменили на Родри.

Также в этот день должен был выступить президент «сливочных» Флорентино Перес, однако, по информации As, он также не будет общаться со СМИ.

Наш прогноз: «Реал»

Дониэлл Мален

ПСВ, нападающий, 21 год

Дониэлл Мален globallookpress.com

«Милан» в зимнее трансферное окно планирует усилить атаку, подписав игрока для подстраховки Златана Ибрагимовича, сообщает Corriere dello Sport.

39-летний шведский форвард к паузе на игры сборных подошел уставшим. Ему нужен сменщик, и в клубе это понимают, намереваясь подписать молодого нападающего.

Им может стать Дониэлл Мален из ПСВ. 21-летний форвард сборной Нидерландов — клиент агента Мино Райолы.

Мален забил 4 гола в 8 матчах чемпионата Голландии в этом сезоне и делит первое место среди бомбардиров команды с Чуквунонсо Мадуэке.

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Помешать трансферу могут завышенные требования ПСВ, клуб высоко оценивает своего футболиста.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны», которая рассматривает голландца как альтернативу Мемфису Депаю.

Наш прогноз: ПСВ

Анхель Ди Мария

«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 32 года

Анхель Ди Мария globallookpress.com

Миланский «Интер» по окончании сезона может подписать полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию, сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.

По данным издания, итальянский клуб интересуется 32-летним аргентинцем, чей контракт с парижанами заканчивается в июне 2021 года.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» начал переговоры с Ди Марией по новому соглашению.

При этом спортивный директор парижан Леонардо отметил, что в этом году клуб понес финансовые убытки, у него сложный период, что скажется на переговорах.

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Сам Ди Мария заявил: «Хочу завершить карьеру в Европе в "ПСЖ", но не все зависит от меня».

Наш прогноз: ПСЖ

Маркос Алонсо

«Челси», защитник, 29 лет

Маркос Алонсо globallookpress.com

«Кристал Пэлас» проявляет интерес к защитнику «Челси» Маркосу Алонсо, сообщает Daily Mail.

По информации издания, левый защитник рассматривается в качестве потенциальной замены защитнику Патрику ван Анхолту.

Срок соглашения игрока с «Кристал Пэлас» истекает в конце сезона. При этом клуб надеется, что 30-летний ван Анхолт продлит контракт.

Ранее сообщалось, что из-за конфликта с Фрэнком Лэмпардом Маркос Алонсо может покинуть «Челси» и перебраться в Серию А, где им интересуются «Интер» и «Ювентус».

По мнению СМИ, «аристократы» оценивают 29-летнего футболиста в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Алонсо провёл 18 матчей, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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В нынешнем розыгрыше АПЛ на счету защитника три матча , в которых он не отличился результативными действиями.

Наш прогноз: «Челси»

Педру Нету

«Вулверхэмптон», полузащитник, 20 лет

Педру Нету globallookpress.com

Полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету может сменить команду, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По данным издания, туринский «Ювентус» ведет с английским клубом переговоры по поводу перехода хавбека.

Отмечается, что посредником при сделке будет агент Жорже Мендеш, представляющий интересы форварда «Юве» Криштиану Роналду.

Нету перешел в «Вулверхэмптон» из «Лацио» в августе 2019 года.

Все футбольные трансферы

В нынешнем сезоне 20-летний игрок сборной Португалии провел за «волков» 8 матчей в АПЛ и забил гол.

Наш прогноз: «Вулверхэмптон»

Рубен Семеду

«Олимпиакос», защитник, 26 лет

Рубен Семеду globallookpress.com

Защитник греческого «Олимпиакоса» Рубен Семеду может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист Яннис Хорианопулос со ссылкой на португальский канал Sic Noticias.

Напомним, что мерсисайдский клуб потерял из-за травм и болезней целый ряд игроков основы, в том числе и нескольких защитников — Вирджила Ван Дейка, Фабиньо, Джо Гомеса, Энди Робертсона.

Сейчас у Клоппа три здоровых центральных защитника — Жоэль Матип, который едва восстановился от травмы, Филлипс и 18-летний Сепп ван дер Берг (0 минут в АПЛ).

Отмечается, что «Олимпиакос» потребует не менее 20 миллионов евро за игрока сборной Португалии.

При этом, как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» не планирует покупать игроков зимой, несмотря на травмы — вся работа скаутов сейчас сосредоточена на следующем лете.

В 2018 году экс-игрок «Вильярреала» был осужден за нападение на человека, его похищение, стрельбу и незаконное хранение оружия.

В нынешнем сезоне 26-летний Семеду провел пять матчей в чемпионате Греции.

Наш прогноз: «Олимпиакос»

Армандо Иццо

«Торино», защитник, 28 лет

Армандо Иццо globallookpress.com

Защитник «Торино» Армандо Иццо попал в сферу интересов миланского «Интера» и римской «Ромы», сообщает Calciomercato.

28-летний итальянец потерял место в основе из-за травм, главный тренер «Торино» Марко Джампаоло рассматривает его как вторую опцию на позицию правого защитника.

Отмечается, что «Рома» еще летом хотела приобрести игрока, однако в итоге подписала других футболистов. Сейчас она готова вновь вести переговоры с туринцами.

«Интер» намерен предложить за Иццо хавбека Матиаса Весино, какие-либо доплаты не предполагаются.

Календарь и таблица Серии А

«Торино» оценивает своего футболиста в 20 миллионов евро и не согласен делать скидку никому.

Наш прогноз: «Торино» 0