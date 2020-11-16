Трансферный дайджест. 10-16 ноября

Серхио Рамос
«Реал», защитник, 34 года
«Пари Сен-Жермен» намерен купить защитника «Реала» Серхио Рамоса, сообщает As.
Парижане готовы предложить испанцу трехлетний контракт с зарплатой 20 млн евро в год после уплаты налогов. Также «ПСЖ» готов заплатить 34-летнему игроку подписной бонус.
Французский клуб не будет делать официального предложения до 1 января 2021 года, чтобы не нарушить трансферные правила.
Как известно, летом 2021 года у капитана «Реала» истекает контракт. Рамос готов остаться в Мадриде.
Футболист хочет подписать со «сливочными» двухлетний контракт с зарплатой на уровне нынешней — 12 млн евро в год после уплаты налогов.
Как сообщает ESPN Argentina, «Манчестер Сити» также готовит предложение защитнику «Реала», чтобы начать переговоры с 1 января.
По данным СМИ, игроком сборной Испании также интересовался «Ювентус»
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16 ноября Рамос должен был принять участие в пресс-конференции сборной Испании. Ожидалось, что на ней он сделает заявление о своем контракте с «Реалом». Однако в последний момент Рамоса заменили на Родри.
Также в этот день должен был выступить президент «сливочных» Флорентино Перес, однако, по информации As, он также не будет общаться со СМИ.
Наш прогноз: «Реал»
Дониэлл Мален
ПСВ, нападающий, 21 год
«Милан» в зимнее трансферное окно планирует усилить атаку, подписав игрока для подстраховки Златана Ибрагимовича, сообщает Corriere dello Sport.
39-летний шведский форвард к паузе на игры сборных подошел уставшим. Ему нужен сменщик, и в клубе это понимают, намереваясь подписать молодого нападающего.
Им может стать Дониэлл Мален из ПСВ. 21-летний форвард сборной Нидерландов — клиент агента Мино Райолы.
Мален забил 4 гола в 8 матчах чемпионата Голландии в этом сезоне и делит первое место среди бомбардиров команды с Чуквунонсо Мадуэке.
Помешать трансферу могут завышенные требования ПСВ, клуб высоко оценивает своего футболиста.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны», которая рассматривает голландца как альтернативу Мемфису Депаю.
Наш прогноз: ПСВ
Анхель Ди Мария
«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 32 года
Миланский «Интер» по окончании сезона может подписать полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию, сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.
По данным издания, итальянский клуб интересуется 32-летним аргентинцем, чей контракт с парижанами заканчивается в июне 2021 года.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» начал переговоры с Ди Марией по новому соглашению.
При этом спортивный директор парижан Леонардо отметил, что в этом году клуб понес финансовые убытки, у него сложный период, что скажется на переговорах.
Сам Ди Мария заявил: «Хочу завершить карьеру в Европе в "ПСЖ", но не все зависит от меня».
Наш прогноз: ПСЖ
Маркос Алонсо
«Челси», защитник, 29 лет
«Кристал Пэлас» проявляет интерес к защитнику «Челси» Маркосу Алонсо, сообщает Daily Mail.
По информации издания, левый защитник рассматривается в качестве потенциальной замены защитнику Патрику ван Анхолту.
Срок соглашения игрока с «Кристал Пэлас» истекает в конце сезона. При этом клуб надеется, что 30-летний ван Анхолт продлит контракт.
Ранее сообщалось, что из-за конфликта с Фрэнком Лэмпардом Маркос Алонсо может покинуть «Челси» и перебраться в Серию А, где им интересуются «Интер» и «Ювентус».
По мнению СМИ, «аристократы» оценивают 29-летнего футболиста в 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Премьер-лиги Алонсо провёл 18 матчей, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
В нынешнем розыгрыше АПЛ на счету защитника три матча , в которых он не отличился результативными действиями.
Наш прогноз: «Челси»
Педру Нету
«Вулверхэмптон», полузащитник, 20 лет
Полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету может сменить команду, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По данным издания, туринский «Ювентус» ведет с английским клубом переговоры по поводу перехода хавбека.
Отмечается, что посредником при сделке будет агент Жорже Мендеш, представляющий интересы форварда «Юве» Криштиану Роналду.
Нету перешел в «Вулверхэмптон» из «Лацио» в августе 2019 года.
В нынешнем сезоне 20-летний игрок сборной Португалии провел за «волков» 8 матчей в АПЛ и забил гол.
Наш прогноз: «Вулверхэмптон»
Рубен Семеду
«Олимпиакос», защитник, 26 лет
Защитник греческого «Олимпиакоса» Рубен Семеду может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист Яннис Хорианопулос со ссылкой на португальский канал Sic Noticias.
Напомним, что мерсисайдский клуб потерял из-за травм и болезней целый ряд игроков основы, в том числе и нескольких защитников — Вирджила Ван Дейка, Фабиньо, Джо Гомеса, Энди Робертсона.
Сейчас у Клоппа три здоровых центральных защитника — Жоэль Матип, который едва восстановился от травмы, Филлипс и 18-летний Сепп ван дер Берг (0 минут в АПЛ).
Отмечается, что «Олимпиакос» потребует не менее 20 миллионов евро за игрока сборной Португалии.
При этом, как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» не планирует покупать игроков зимой, несмотря на травмы — вся работа скаутов сейчас сосредоточена на следующем лете.
В 2018 году экс-игрок «Вильярреала» был осужден за нападение на человека, его похищение, стрельбу и незаконное хранение оружия.
В нынешнем сезоне 26-летний Семеду провел пять матчей в чемпионате Греции.
Наш прогноз: «Олимпиакос»
Армандо Иццо
«Торино», защитник, 28 лет
Защитник «Торино» Армандо Иццо попал в сферу интересов миланского «Интера» и римской «Ромы», сообщает Calciomercato.
28-летний итальянец потерял место в основе из-за травм, главный тренер «Торино» Марко Джампаоло рассматривает его как вторую опцию на позицию правого защитника.
Отмечается, что «Рома» еще летом хотела приобрести игрока, однако в итоге подписала других футболистов. Сейчас она готова вновь вести переговоры с туринцами.
«Интер» намерен предложить за Иццо хавбека Матиаса Весино, какие-либо доплаты не предполагаются.
«Торино» оценивает своего футболиста в 20 миллионов евро и не согласен делать скидку никому.
Наш прогноз: «Торино» 0