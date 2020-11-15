«Манчестер Сити» вернет титул в случае решения двух проблем

После потери чемпионского титула в прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» рассчитывает вернуть золотые медали в новой кампании. Разбираемся, по силе ли это команде Гвардиолы.

Гвардиола еще ни разу не отвоевывал чемпионство

Пеп Гвардиола за свою тренерскую карьеру ни разу не возвращал чемпионский титул. Честно говоря, раньше он даже не пытался этого сделать. Единственный случай до прошлого сезона, когда каталонец проигрывал титул, произошел в его последнем сезоне в «Барселоне» перед творческим отпуском, поэтому это новая для него территория.

Мануэль Пеллегрини знает, как это происходит. Но его попытка вернуть титул «Манчестер Сити» была неудачной — результатом стал худший финиш клуба в лиге и самый низкий результат за десятилетие. Учитывая ситуацию с контрактом Гвардиолы, можно провести некоторые параллели, но, тем не менее, сейчас настроение немного другое. Есть оптимизм в отношении того, что манкунианцы готовы к новому циклу.

Подписание Феррана Торреса дает новый импульс в атаке, компенсируя потерю Лероя Сане, которого все равно не было на протяжении всего прошлого сезона. Кроме того, есть надежда, что Фил Фоден будет иметь гораздо большее влияние на игру команды после ухода Давида Сильвы.

Первая проблема — отсутствие былой легкости

Дополнительный оптимизм внушают цифры, которые показывают, почему так много людей по-прежнему отдают предпочтение «Сити». Команда Гвардиолы все была лучшей в атаке Премьер-лиги в прошлом сезоне и пропустила всего на два гола больше, чем далеко оторвавшийся от нее чемпион «Ливерпуль».

Разница мячей 67, что на 15 голов лучше, чем у «Красных» — свидетельствует об их превосходстве во многих матчах и показывает, почему «Горожане» остаются командой, которую больше других боятся в Англии. Никто не уничтожает соперников так, как «Манчестер Сити», когда у него идет игра.

Проблемой для Гвардиолы и причиной, из-за которой его подопечные не смогли сохранить титул, заключается в том, что происходит, когда они не могут достичь фирменной легкости. Матчей, которые не идут по их сценарию. В прошлом сезоне их было девять, когда соперник внезапно выходил вперед — девять поражений против трех у «Ливерпуля», и в этом и оказалась разница между конкурентами.

Вторая проблема — контроль контратак соперника

Нереализация верных моментов в нескольких поединках из 38 в прошлой кампании может показаться не слишком серьезным с точки зрения последствий, но это свидетельствует о потере контроля, сделавшей «Сити» уязвимым для случайностей, которые иногда возникают по ходу матчей.

Статистика об ожидаемом количестве голов показывают, что на самом деле было 17 поединков, где манкунианцы упустили шансы, что, как можно было ожидать, привели к тому, что соперник забил хотя бы один раз. Это столько же матчей, сколько было в двух предыдущих сезонах вместе взятых. Это не означает, что «Горожане» заслужили проиграть девять встреч, не говоря уже о 17, но это сделало их уязвимыми — ею слишком часто пользовались.

Контроль за контратаками оппонентов — честными средствами или с помощью фолов — был важным элементом успеха Гвардиолы в «Сити». Два сезона его команда блестяще справлялась с этим. В прошлой же кампании они этого не сделали, и когда все идет не так, то у соперников есть явные шансы.

«Сити» имеет хорошие шансы решить вторую проблему

Подписание центрального защитника Натана Аке из «Борнмута» должно обеспечить более высокий темп в защите, будь то он или Эмерик Ляпорт, и сценарий, при котором Адама Траоре убегал бы от Фернандиньо и Николаса Отаменди, как в матче прошлого чемпионата против «Вулверхэмптона», никогда не повторится.

Перед этим необходимо сделать больше, чтобы ограничить уязвимость обороны, кто бы в ней ни находился, и именно здесь от Родри ожидают большего в выполнении защитных требований роли щита в полузащите, с которыми ранее идеально справлялся Фернандиньо.

Успех в атаке зависит от здоровья Агуэро и Жезуса

Если «Манчестер Сити» сможет решить эти проблемы и внести необходимые коррективы в защиту, тогда у команды, которая забивает в среднем более 100 голов в Премьер-лиге за сезон в последние три года, должно быть более чем достаточно, чтобы всерьез побороться за возвращение титула.

Если они не смогут этого сделать, то первая и, возможно, последняя попытка Пепа Гвардиолы вернуть себе титул с «Манчестер Сити» будет обречена. Тем не менее, голы остаются проблемой для экс-чемпиона, и впервые при Гвардиоле коллектив не смог забить более одного раза в пяти матчах АПЛ подряд.

«Горожане» проиграли всего один раз в этом сезоне, но без инстинкта убийцы, присущего предыдущим сезонам, всегда остается вероятность неудачного удара в ответ, который станет нокаутирующий — это то, что необходимо изменить, если они хотят вернуть титул. Посему много будет зависеть от здоровья и формы Агуэро и Габриэла Жезуса — если они будут редко выпадать из основы, то «Сити» имеет высокие шансы снова стать чемпионом. 0