Великолепная девятка: европейские тренеры, оформившие «Золотой хет-трик»

Цель игры в футбол, в конечном итоге — это завоевание медалей, и с тех пор, как эта прекрасная игра получила статус профессионального спорта, не менее девяти тренеров на самом высоком уровне по всей Европе показывали стопроцентный результат в отдельно взятом сезоне.

Одновременно завоевав титул чемпиона лиги, победителя национального кубка высшего уровня и Кубка европейских чемпионов, вы получаете то, что известно как «континентальный требл». Это достижение было редким в 20-м веке, оно случалось лишь четыре раза в период с 1967 по 1999 год, но за последние 11 лет мы видели это пять раз.

Интересно, что «Реал Мадрид», который доминировал в Лиге чемпионов, ни разу не смог завоевать требл за свою выдающуюся историю. То же самое касается «Милана» и «Ливерпуля».

Squawka составила список тренеров, которые добились этого достижения, и те семь команд, которые входят в этот эксклюзивный клуб.

1. Джок Стейн («Селтик»)

1966/67Шотландская футбольная лига, Кубок Шотландии, Кубок европейских чемпионов.

Первым британским победителей Кубка чемпионов стали обладатель первого требла.

Во время сезона 1966/67 «Селтик» был сметающей все на своем пути силой природы, завоевывая все возможные призы, включая Кубок Шотландской лиги, увеличивая «требл» до «квадрипла», — но именно подвиги шотландцев в Европе сделали команду Джока Стейна легендарной.

Джок Стейн globallookpress.com

Каждый из тех игроков, который сыграл с миланским «Интером» в лиссабонском финале еврокубка, родился в пределах 30 миль от «Селтик Парка». Победа со счетом 2:1 увековечил их как «Лиссабонских Львов», и это был звездный час клуба.

Стейн никогда не переставал побеждать, завоевав еще восемь чемпионских титулов, прежде чем перебраться в «Лидс Юнайтед» на короткое время, в то время как его последним местом работы был пост наставника сборной Шотландии.

К сожалению, после ничьей 1:1 против команды Уэльса на «Ниниан Парк», он скончался в сентябре 1985 года от сердечного приступа. Эта безвременная смерть глубоко подействовала на сэра Алекса Фергюсона, который был правой рукой Стейна.

Фергюсон, который добился беспрецедентных успехов у руля «Абердина», был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной, но, вскоре после разочаровывающего выступления на чемпионате мира 1986 года, он перешел в «Манчестер Юнайтед», а дальнейшее вы и сами знаете.

2. Штефан Ковач («Аякс»)

1971/72Эредивизия, Кубок Голландии, Кубок европейских чемпионов.

«Селтик» так и не смог развить свой еврокубковый успех и стать «командой-династией», но это удалось «Аяксу» в начале 1970-х.

После прорыва на «Уэмбли» в 1971 году под руководством харизматичного тренера Ринуса Михелса, его преемник Штефан Ковач поднял амстердамский клуб на новый уровень.

Штефан Ковач globallookpress.com

Йохан Кройф был в расцвете и помог им оформить золотой дубль, чтобы затем успешно защитить свою корону в противостоянии с миланским «Интером». Триумф «Аякса» в Роттердаме многие расценили как победу «тотального футбола» над бедой под названием «катеначчо».

Команда Ковача была практически непобедима и потерпела всего одно поражение за весь сезон (со счетом 2:3 против «Гоу Эхед Иглс»). В следующем сезоне поражений будет лишь три, но к тому времени все начнет трещать по швам. Команда в конечном итоге развалится, и Ковач двинулся дальше.

Он будет руководить сборной Франции, прежде чем взять бразды правления национальной командой в своей родной Румынии. Его последние тренерские посты были в «Панатинаикосе» и «Монако».

3. Гус Хиддинк (ПСВ)

1987/88Эредивизия, Кубок Голландии, Кубок европейских чемпионов.

С наступлением 80-х становилось все более очевидным, что «Аякс» и, в меньшей степени, «Фейеноорд» были лидерами голландского футбола. Однако разумные инвестиции и селекция привели к тому, что ПСВ заявил о себе, и вскоре они начали побеждать в чемпионатах.

Гус Хиддинк globallookpress.com

Прибытие Гуса Хиддинка в 1987 году стало поворотным моментом, и в течение первого сезона он выиграл все, включая Кубок европейских чемпионов, причем довольно уникальным образом.

Начиная с четвертьфинала, ПСВ ни разу не выиграли: «фермеры» сыграли вничью 1:1 на выезде с «Бордо» и мадридским «Реалом», удерживая в обоих противостояниях нулевую ничью дома, прежде чем победить «Бенфику» по пенальти в Штутгарте.

По понятным причинам акции Хиддинка выросли, когда он выиграл еще два чемпионских титула, прежде чем отправиться в мировое тренерское турне, которое включало руководство пятью разными национальными сборными (Голландия, Южная Корея, Австралия, Россия и Турция), причем три из них участвовали в плей-офф чемпионатов мира по футболу — наиболее примечателен выход Южной Кореи в полуфинал ЧМ-2002.

Все футбольные трансферы

На клубном уровне было неоднозначное руководство мадридским «Реалом» и два захода в «Челси», где он был мучительно близок к выходу в очередной финал Кубка европейских чемпионов.

4. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)

1998/99Премьер-лига, Кубок Англии, Лига чемпионов

Первые шесть лет пребывания Фергюсона во главе «Манчестер Юнайтед» были разочаровывающими, что привело к тому, что часть болельщиков потребовала его отставки. Руководство клуба сохранило веру, и он отплатили им за это сполна.

Алекс Фергюсон globallookpress.com

Фергюсон сделал «Юнайтед» первым среди равных в английском футболе, но они не смогли добиться успеха в Европе, столкнувшись с несколькими препятствиями. Но этот прорыв в конечном итоге произошел весьма драматичным образом, когда «Красные дьяволы» опрокинули мюнхенскую «Баварию» в финале 1999 года.

Вплоть до последних секунд матча, немецкая команда вела со счетом 1:0, но в мгновение ока Тедди Шерингем и Оле Гуннар Сульшер подарили Фергюсону его мечту. «Манчестер Юнайтед» продолжал побеждать в последующие годы, но чувствовалось, что нового европейского триумфа не предвидится.

Однако менее чем через десять лет после той ночи в Барселоне на шею Фергюсона была повешена еще одна медаль Лиги чемпионов. Криштиану Роналду и компании не хватило всего одной победы в Кубке Англии, чтобы подарить «Манчестер Юнайтед» еще один «требл».

5. Пеп Гвардиола («Барселона»)

2008/09Ла Лига, Кубок Короля, Лига чемпионов

Спустя год после победы над «Челси» в Москве по пенальти «Манчестер Юнайтед» снова вернулся в финал Лиги чемпионов, но не смог бы встретиться с соперником хуже.

«Барселона», выигравшая второй Кубок чемпионов за три года до этого, играла в блестящий футбол под руководством бывшего капитана, и никто не мог угнаться за ней.

Что произвело на все это впечатление, так это то, что всего годом ранее Пеп Гвардиола начал тренерскую карьеру, возглавив «Барселону Б» — никто не предвидел его назначения в главную команду, не говоря уже о немедленном успехе.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Ученик Йохана Кройфа начал заново изобретать игру, и за этим последовало еще больше трофеев, в том числе второй Кубок европейских чемпионов, снова обыграв в финале «Манчестер Юнайтед», а также победив свои будущие клубы — «Баварию» и «Манчестер Сити», в котором он стал первым тренером английской команды, выигравшим «домашний требл» из трофеев Премьер-лиги, Кубк Англии и Кубке Лиги.

6. Жозе Моуринью («Интер» Милан)

2009/10Соревнования: Серия А, Кубок Италии, Лига чемпионов

Очень немногим удалось дебютировать так же грандиозно, как Жозе Моуринью, когда он привел скомный клуб «Порту» к победе в Лиге чемпионов в 2004 году. Это принесло ему переезд в «Челси», где он начал строить свою карьеру в качестве главного тренера Европы.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Такой имидж сохранился в миланском «Интере», где он завершил 45-летнее ожидание миланцами успеха в еврокубках через сезон после того, как Гвардиола поразил пуристов.

«Интер» был слишком силен для своих соперников по Серии А, и «Бавария» ощутила на себе их гнев в Мадриде, когда Моуринью встретился с Луи ван Галом, которому он помогал во время их совместной работы в «Барселоне».

На сегодняшний день эта победа остается последней победой Моуринью в Лиге чемпионов, но с тех пор португальский тактик продолжает действовать по-своему, и сегодня его можно найти на тренерском мостике «Тоттенхэма».

7. Юпп Хайнкес («Бавария» Мюнхен)

2012/13Бундеслига, Кубок Германии, Лига чемпионов

Моуринью не смог добиться успеха в «Реале», чего нельзя было сказать о Юппе Хайнкесе, хотя он не продержался в этой должности после того, как выиграл седьмой чемпионский титул мадридского клуба.

Впрочем, он вряд ли вспоминал 1998 год, когда он вдохновил мюнхенскую «Баварию» на завоевание пятой короны, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» Юргена Клоппа.

Юпп Хайнкес globallookpress.com

Это была эмоциональная ночь на «Уэмбли», так как это должна была быть его последняя игра во главе команды, но немецкий тренер вскоре вернулся после увольнения Карло Анчелотти через несколько лет. Сейчас он счастливо ушел на пенсию, закрепив свое место в клубном фольклоре, но никогда не угадаешь, что будет дальше.

8. Луис Энрике («Барселона»)

2014/15Ла Лига, Кубок Короля, Лига чемпионов

Как и его бывший товарищ по команде Гвардиола, Луис Энрике добился беспрецедентного успеха в своем первом сезоне в качестве тренера «Барселоны». Учитывая изобилие талантов в его распоряжении, за любой менее успешный результат его можно было бы уволить.

Луис Энрике globallookpress.com

Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар вызывали кошмары у защитников соперников, в то время как Хави, Андрес Иньеста и Серхио Бускетс оставались хладнокровными, спокойными и собранными.

Он продержался еще два сезона, прежде чем взял творческий отпуск, который закончился, когда его пригласила сборная Испании.

9. Ханс-Дитер Флик («Бавария»)

2019/20Бундеслига, Кубок Германии, Лига чемпионов

Иногда нужно лишь оказаться в нужном месте в нужное время. Нико Ковач, потеряв доверие игроков основной команды «Баварии», подарил возможность занять временную руководящую должность своему помощнику Хансу-Дитеруа Флику .

Чаще всего такая тренерская смена приводит к встряске и росту производительности, и, действительно, баварцы рванули вверх. Они были безжалостны, особенно когда Роберт Левандовски играл в атаке как одержимый.

Еще один титул Бундеслиги был завоеван незадолго перед тем, как леверкузенский «Байер» ощутил гнев мюнхенцев в финале Кубка Германии, оставив на пути «Баварии» к треблу только «Пари Сен-Жермен».

В напряженном финале Лиги чемпионов решающую роль сыграл бывший выпускник академии ПСЖ Кингсли Коман. Работа Флика принесла ему полноценный контракт, и еще неизвестно, сможет ли он удержать «Баварию» на вершине. 0