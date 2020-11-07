Пробуксовка на Урале. Дубль Соболева не помог «Спартаку» вернуть лидерство

Московский «Спартак» в гостях не сумел добиться победы над «Уралом» (2:2) в матче 14-го тура РПЛ. Гости вышли вперед уже на 6-й минуте, когда Александр Соболев замкнул прострел Айртона в штрафную. Спустя несколько минут нападающий «Урала» Павел Погребняк сравнял счет. Под занавес первого тайма «Спартак» получил право на пенальти, который заработал Виктор Мозес. С 11 метров был точен Соболев. На 60-й минуте Рафал Августиняк вновь установил паритет в счете.

Соболев — в старте «Спартака»

Редакция Sport24 отмечает возвращение в стартовый состав «Спартака» нападающего сборной России.

«Неделю назад "Спартак" провел очень слабый матч против "Ростова" — не помогло даже большинство. Валерий Карпин признавался, что соперник ничем не удивил, а болельщики проводили аналогии с фирменным футболом Олега Кононова: холостое владение и минимум креативных решений — в общем, тоска.

Игровой провал и потеря первой строчки (»Спартака« опередили ЦСКА и "Зенит") вынудили Тедеско пойти на замены. Впервые с августа в старте красно-белых вышел Александр Соболев, а на позиции Бакаева, который никак не может найти себя после перенесенного коронавируса и смены тренера, обозначился Ларссон.

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Составы красно-белые, как и все промо к матчу, представили в стиле Свердловского рок-клуба. Красиво».

В гостях у Свердловского рок-клуба появимся в таком составе 🎸#УралСпартак — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 7, 2020

Быстрый обмен голами

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер рад активному развитию событий на старте матча в Екатеринбурге.

«В этой ситуации особенно интересно было посмотреть на Соболева, который в последних пяти турах появлялся лишь во втором тайме и голов не забивал. Нападающий сборной России своим шансом воспользовался уже на шестой минуте.

Хотя тут в первую очередь стоит отметить не попадание Соболева в пустые ворота с трёх метров, а комбинацию у штрафной — Айртон и Понсе сыграли в стеночку в касание. По-футбольному хороший гол.

Уже через несколько минут "Урал" сравнял счёт. Эль-Кабир подал угловой на дальнюю штангу, где Погребняк без проблем набежал и подставил голову. По нему играл Крал, но на момент удара остался где-то за спиной форварда.

Погребняк забивающий "Спартаку" — это отдельная тема. Воспитанник красно-белых уже в девятый раз отличается в матче с командой, которая его воспитала. Павел забивал "Спартаку" за "Томь", "Зенит", "Динамо", "Тосно" и "Урал"!».

Мозес помог Соболеву оформить дубль

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев дает неоднозначную оценку игре новичка красно-белых, который помог «Спартаку» выйти вперед перед перерывом.

«Но важно отметить, что очень вовремя вернулся в строй голландец Оттман Эль-Кабир. Техничный футболист пропустил четыре матча и, похоже, что не был готов на все 100 процентов к игре со "Спартаком". По крайней мере, после 60-й минуты Юрий Матвеев собирался менять голландца и спрашивал о его состоянии.

За первый тайм Эль-Кабир заставил три раза нарушить правила на себе Виктора Мозеса. В обороне новичок "Спартака" по-прежнему не блистает. И техника Эль-Кабира явно шокировала его. Но в атаке все-таки Мозес действительно полезен. "Урал" потихоньку терял инициативу с течением времени, словно ощущая усталость от того, что большое количество выигранной борьбы пока не дает результат.

В итоге "Спартаку" удалась еще одна быстрая контратака, Мозес здорово прошмыгнул в штрафную соперника, где его сбил защитник "Урала" Владимир Рыков. Арбитр Павел Кукуян практически не взял время на принятия решения, сразу указав на "точку". Александр Соболев уверенно разложил мяч и вратаря по разным углам, сделав дубль».

Мозес не хочет пахать

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин критикует селекцию «Спартака» и недоволен игрой новичков красно-белых.

«Приехавший закрыть бровку Мозес пока оставляет противоречивое впечатление. С одной стороны — заработанный пенальти. Нигериец решил эпизод мастерски — убрал Золотова, подставился под Рыкова, который зачем-то решил сыграть в хоккей и припечатать соперника в воображаемый борт. Точно так же Мозес все здорово сделал и в Краснодаре две недели назад, когда забивал победный гол.

С другой стороны, пара эпизодов за матч, на которые африканец включается — явно мало. Тем более, большую часть времени действия Мозеса отдают некой вальяжностью. Думаю, болельщикам "Спартака" уже хочется, чтобы нигериец начал пахать по полной — тем более, позиция подразумевает.

Пахать так, как это делал Зобнин, который на фланге смотрелся предпочтительнее Мозеса, пока окончательно не выдохся в концовке. Неудивительно, что во втором тайме в Екатеринбурге Тедеско вернулся к этому варианту, который хорошо работал в начале сезона.

Да и с парой Крал-Умяров в центре поля стало как-то поспокойнее, хотя говорить о том, что в этой зоне все наладилось, тоже нельзя — периодически возникали трудности и с контролем, и с отбором. А если было бы классное приобретение на эту позицию?

Факт, что без новичков команда смотрится сильнее и увереннее, чем с ними, на мой взгляд, вопиющий. Можно, конечно, говорить про время и адаптацию, но Кокорин, который в команде уже три месяца, снова растворился на поле, Мозес по непонятной причине смотрит на все сверху вниз, убежденный в собственном величии, и пока никак не спустится на грешную российскую землю, а про существование Урунова все уже, кажется, забыли».

Августиняку подарили сольный проход

Редакция Rusfootball.info считает, что «Спартак» пропустил второй мяч из-за провала в обороне, и что московский клуб мог пропустить еще один гол.

«Нападающий в перерыве отметил, что гол в раздевалку особенно важен, но "Спартаку" этот мяч помог не особенно. Команда вышла на вторую часть встречи и через 15 минут пропустила. Августиняк прошел половину поля с мячом и стильно положил в дальний.

В начале атаки действительно был фол, который пропустил Кукуян, но жаловаться на судью "Спартаку" просто смешно. Он не удалил в первом тайме Зобнина, который прямой ногой въехал в ногу тому же Августиняку, а еще не отменил первое взятие ворот в матче, когда Ларссон ударил сзади по ногам защитника. Лучше задавать вопрос, почему один футболист прошел все поле.

"Спартак" мог и проиграть на последних минутах, но гостей простил экс-динамовец Рыков. На вершину таблицы на этих выходных команда Тедеско точно не вернется — отрыв до ЦСКА может только увеличиться, если армейцы победят завтра "Ростов". С "Зенитом" ситуация аналогична».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Доволен ли я игрой своей команды? Да. Первый тайм был похуже, не было у нас того контроля мяча, который мы привыкли иметь. Достаточно много было потерь. Во втором тайме мы лучше контролировали мяч, лучше была структура, инициатива. Но футбол может удивлять, и несмотря на такие разные два тайма, первый тайм мы выиграли, а второй проиграли. На этом стадионе у нас каждый матч — это война. На «Спартак» они по-особому настраиваются.

Один удар Кокорина и Бакаева

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак считает, что «Спартак» в концовке матча мог выйти вперед, хотя мог и получить пенальти в свои ворота.

«Все оставшееся до финального свистка время "Спартак" доминировал, оказывал давление на штрафную Илью Помазуна и даже создал несколько опасных моментов (в основном за счет фланговых подач). Уральцы минут за 20 до конца откровенно устали и играли уже на ободах, тем не менее, дотерпели. А под занавес едва не заработали пенальти. Маслов не успел накрыть Бикфалви в штрафной и, кажется, врезал румыну по ногам. Ни Павел Кукуян, ни VAR не посчитали этот эпизод достойным 11-метрового.

Интересно, что Александр Кокорин вышел на замену только за десять минут до конца, а Зелимхан Бакаев — за пять. И это при том, что Понсе провел, пожалуй, худший матч в текущем сезоне. Был инертен, моментов не имел и вообще потерялся где-то на линии чужой штрафной. На двоих Кокорин и Бакаев успели нанести только один удар, на большее не хватило времени.

"Спартак" второй тур подряд не смог победить и остался позади ЦСКА, который имеет в запасе матч против "Ростова". Еще пара таких осечек — и красно-белые рискуют выпасть из чемпионской гонки, в которой еще недавно (когда побеждали всех подряд) смотрелись чуть ли не фаворитами».

Григорий Иванов Президент «Урала» Довольны результатом. Хотя, возможно, осадочек остался. После второго гола создавали моменты, могли и выиграть. Мне игра понравилась. Если бы перед игрой мне сказали, что сыграем 2:2 с большим количеством мячей и красивой игрой, я бы согласился. Что касается возможного пенальти на Бикфалви, я со скамейки не видел. Мне кажется, судья отработал нормально

Не валите ничью на Кукуяна

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер призывает спартаковцев не искать причины потери очков в плохом судействе.

«Давайте только не валить потерю очков "Спартака" на Кукуяна. В Европе с ее гораздо большим допуском борьбы, чем в России, нарушение Аугустыняка на Ларссоне и не подумали бы свистнуть. А то, что у нас такое чаще всего наказывается, во многом и приводит к тому, что имеем в еврокубках.

И почему Рафал пробежал после этого полполя безо всякого сопротивления? И что "Спартак" создал за полчаса при 2:2? Какой эффект у выхода Умярова вместо Мойзеса — и с фланга острота пропала, и через центр переход к атаке не улучшился?

Что создал за время своего присутствия на поле Кокорин? Почему свежий Бакаев в концовке бил без сопротивления с отличной позиции и сделал это еле-еле? А ведь еще Рыков в концовке оказался очень близок к победному голу "Урала"!».

Александр Соболев Нападающий «Спартака» Эмоций никаких нет, потому что ничья в этом матче для нас равносильна поражению. Ожидал ли я свою замену? Да. Я еще в перерыве сказал, что [меня беспокоят] небольшие повреждения, которые были раньше. Я думал, что это произойдет раньше, но это тренерское решение, и он меня поменял.

«Спартак» играет симпатично, но не готов к лидерству?

Автор Soccer.ru Станислав Горин считает, что красно-белые пока не готовы морально к роли лидера чемпионата России.

«Такое ощущение, что Тедеско с командой себя немного неправильно позиционируют. В том плане, что не вселяют страх в соперника. Или хотя бы ту обреченность, что выручает "Зенит" в плохой вечер в РПЛ. "Спартак" иногда дожимал, да и по голу Аугустиняка будут споры о решение VAR — агрессивная атака видна, возможен фол. Но мы говорим о тактике.

Как только соперник заставляет "Спартак" перестраиваться, чтобы победить — возникают проблемы. Не забили "Сочи" третий мяч, чтобы ни один арбитр РПЛ не смог отобрать у них победу. Не сумели дважды пробить Беленова — минус два пункта с "Уфой". С "Ростовом" тоже, хотя остались на концовку в большинстве, не увидели "Спартак", что шокировал Карпина.

И сегодня не победили. Хватало четырех голов для плюс 7 пунктов и уверенного первого места. А парадокс ситуации — все положительные идеи Тедеско одновременно оголяют тылы. Минус на плюс дает нейтральный ноль — перебор с ничьими. "Спартак" уже не проигрывает (как сезоном ранее). Тогда после 14 матчей было 6 поражений, сейчас — два, в целом видим прогресс. Но не видим готовности резервистов спасти, если речь не о выходе Соболева на замену.

Календарь и таблица РПЛ

И нет монолитности защиты, хотя персональных грубых ошибок сегодня не увидели. Зато из 15 голов в 14 турах москвичи 7 пропустили после стандартов и пенальти, почти половину. Тренеру в штабе Доменико, что отвечает за угловые, нужно работать тщательнее. Без девятого гола Погребняка в ворота "Спартака" фаворит матча мог рассчитывать на победу 1:2. Теперь же Тедеско вернется на раздельное первое место, только если ЦСКА проиграет "Ростову", а "Зенит" потеряет очки».

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