«Реал» возрождается, достигнув дна в матче с «Шахтером»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» победил «Интер» (3:2). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Интер» сам испортил свое положение

«Интер» навредил сам себе«, — убеждена итальянская газета Gazzetta dello Sport.

"Нерадзурри" отыграли два гола, были близки к победе, но в итоге заплатили высокую цену за ошибки. В итоге команда замыкает турнирную таблицу».

«Интер» не одержал ни одной победы в первых трех матчах группового этапа во второй раз. Ранее подобная ситуация сложилась в сезоне 2009/10, когда команда под началом Жозе Моуринью в итоге взяла главный трофей«.

Выйти из группы "Интеру" поможет только чудо. Или нет

"Интер" — это твоя собственная вина. Поражение, которое сильно осложнило жизнь команде в Лиге чемпионов. Теперь подопечным Антонио Конте требуется чудо», — вторят их соотечественники из Corriere dello Sport.

«Миланцы по-прежнему не выигрывают в группе и продолжают пропускать слишком много голов. Тем не менее, выступления остаются хорошими, и первое место всего в трех очках. Подопечным Конте нужно улучшить оборону, чтобы выйти в плей-офф, но у них все еще есть хорошие шансы в равно группе», — в свою очередь считает в материале на сайте УЕФА Паоло Меникуччи.

«Реал» упростил задачу по выходу в плей-офф

«Победа "Реала" над "Интером", безусловно, облегчает для него ситуацию в таблице, а также прикрывает некоторые трещины после домашнего поражения от "Шахтера". Гол Родриго принес три ценных очка и показал, что, как мы уже убедились в поединке на "Боруссия Парк", мадридцы отказываются сдаваться», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Во время игры было продолжительное время, когда хозяева заметно уступали сопернику, после чего Зинедин Зидан перетасовал состав, и хотя фанаты требовали, чтобы Лука Модрич взял под контроль полузащиту, француз решил выпустить Родриго и Винисиуса вместо Асенсио и Азара.

"Оба бразильских игрока сыграли важную роль в победном голе: Винисиус прострелил, а Родриго забил. В этот момент поединка появился Модрич, который сразу же установил под свой контроль центр поля, источая зрелость и спокойствие, даже когда все идет не по плану. После этой победы над у 'Сливочных' еще много работы, но они значительно упростили задачу по выходу в следующий этап".

Зидан исправляет проблемы "Реала"

"Зидану потребовалось всего 13 дней, чтобы покинуть пресловутую горячую точку, и кризис, который грозился охватить сезон 2020/21, казалось, остановлен. Комфортная победа в 'Класико' стала первым шагом для француза, в то время, как победа над 'Интером' привела к тому, что клуб вернулся в борьбу за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Конечно, проблемы все еще есть, но, кажется, поражение от 'Шахтера' можно считать катализатором возрождения", — рассуждает на страницах Marca Пабло Поло.

"При этом то, что 'Реал' сумел отыграться и сыграть вничью с 'Гладбахом', вполне могло сделать больше для командного духа, чем мы думаем: он набрал силу, что позволило победить 'Уэску' в ​​Примере, и в всего за две недели Зидан вернул себе контроль над своей судьбой. Больше нет историй про Маурисио Почеттино или Массимилиано Аллегри, дела для его команды идут хорошо. Не случайно, что внезапный поворот в удаче клуба произошел в тот же момент, когда возвращается и Азар, и во вторник вечером нападающий показал проблески своего невероятного дриблинга". 0