Засуха в Лиге чемпионов. Мбаппе давно не забивал в сильнейшем клубном турнире

Но все эти знания могут быть и негативными. Например,прекрасно знает о голевой засухе в Лиге чемпионов. Прошло шесть игр с тех пор, как он забивал в лучшем клубном турнире мира — долгий срок для такой звезды, как он.

Сейчас мы можем попробовать объяснить трудности игрока сборной Франции. Он сыграл на среднем уровне, как и все остальные, в первом матче 1/8 финала против дортмундской «Боруссии», но сделал очень важную результативную передачу на Неймара.

Перед ответной встречей он заболел, поэтому вышел только во втором тайме, когда «Пари Сен-Жермен» уже выигрывал 2:0 и приближался к четвертьфиналу.

Мбаппе не был на 100 процентов готов к четвертьфиналу из-за травмы лодыжки, полученной в финале Кубка Франции. Он сыграл решающую роль в матче против «Аталанты», когда вышел на последние 30 минут, но не был похож на себя в полуфинале с «РБ Лейпциг» и финале с «Баварией». При этом на этих стадиях он имел шансы, но не воспользовался ими.

На прошлой неделе был матч с «Манчестер Юнайтед». Выступление Мбаппе в тот вечер вызвало новые дискуссии по поводу его вклада. Он недостаточно передвигался — пробежал почти на два километра меньше, чем Маркус Рашфорд, имея на счету вдвое меньшее количество спринтов высокой интенсивности.

Он потерял мяч 13 раз, выполнил только 81 процент передач и успешно совершил 50 процентов обводок, а также не создал достаточной угрозы в штрафной площади Давида Де Хеа, несмотря на то, что начинал игру как единственный центрфорвард.

Его характеристика: один созданный момент, один ключевой пас и два удара в створ. Вот и все. «Пари Сен-Жермен» положился на него, а он не справился.

Несмотря на все таланты и трофеи Мбаппе, несмотря на все его голы и рекорды, остаются некоторые необъяснимые вопросы. Некоторые бывшие игроки сомневаются в том, что он занимает свою позицию на поле, в то время как другие отмечают отсутствие усилий. Или проблема в его индивидуализме?

Мбаппе слышит критику, даже признавая ее в интервью клубному сайту. «Есть игры, в которых я не был хорош, но я продолжаю совершенствоваться», — сказал он. — «Я знаю, что не все идеально, но я доказал, что могу играть чаще через партнеров, сохраняя при этом желание забивать, потому что оно помогает нам выигрывать матчи».

Также имеется влияние Неймара. Они так хорошо ладят, что иногда кажется, что они хотят играть только вместе. Мбаппе, как и игрок сборной Бразилии, слишком усердно пытался выиграть матч с «Юнайтед» в одиночку, и это вызвало новую критику в адрес тренера Томаса Тухеля.

Если бы «Пари Сен-Жермен» сыграл в более коллективный футбол, Мбаппе и Неймар наверняка не тянули бы одеяло на себя. Если бы они достаточно двигались и создавали больше вариантов, то, вероятно, не стали бы так усердно искать решение самостоятельно. В одиночку справиться с обороной противника сложно, даже если вы так же талантливы, как Мбаппе.

Он — феномен, игрок, который появляется раз в поколение. Но ему также 21 год, и он все еще пытается переквалифицироваться из вингера, которым он был большую часть своей карьеры, в центрального нападающего в духе Тьерри Анри. Это непросто, особенно когда он физически не в лучшей форме.

«Начало нового сезона было тяжелым физически, но также и морально, потому что не было предсезонки», — сказал он сайту «Пари Сен-Жермен». — «Мы вернулись после финала Лиги чемпионов в конце августа, потом почти сразу поехали в сборную, у некоторых футболистов были положительные тесты на COVID-19. Это было странно. Психологически такое сложно пережить. На мой взгляд, и со мной многие согласны, это не новый сезон. Это продолжение прошлого сезона. Мы проводим 60-й матч в сезоне, а не девятый. Это марафон, который продолжается. Обычно вы играете в финале Лиги чемпионов, выигрываете или проигрываете, но потому у вас перерыв. Мы же проиграли финал, и нам пришлось играть почти сразу без отдыха».

Есть еще одна деталь, которая может повлиять на выступление Мбаппе: его будущее. Его контракт с парижанами истекает летом 2022 года, и на данный момент нет прогресса в переговорах о продлении соглашения. Новая сделка является приоритетом для «Пари Сен-Жермен» и спортивного директора Леонардо, но не для Мбаппе.

Клуб будет подталкивать его и вполне может заставить его подписать новую сделку. В противном случае со временем он будет приближаться к выходу. Источники ESPN сообщили, что две стороны встречались на прошлой неделе, но ни о чем конкретном не договорились. Мбаппе хочет гарантий того, что «Пари Сен-Жермен» построит отличную команду на долгие годы, если он останется.

Но если он уйдет, то куда? «Реал» — его абсолютная мечта, и тот факт, что мадридцы никого не подписали летом, говорит о том, что они готовят для француза большое предложение.

«Ливерпуль» — еще один клуб, в который он хотел бы перейти. Он большой поклонник команды Юргена Клоппа и любит дух клуба. Могут ли «красные» себе это позволить? Это большой вопрос. Он будет стоить около 200 миллионов евро, а ведь еще придется платить зарплату в размере 25-30 миллионов. Во французской столице он зарабатывает 21 миллион. К следующему лету Мбаппе способен выиграть чемпионат Европы с Францией, Лигу чемпионов с «Пари Сен-Жермен» и забить огромное количество голов, а это значит, что его ценность может вырасти.

Однако прежде чем думать обо всем этом, ему нужно сосредоточиться на настоящем и положить конец засухе в Лиге чемпионов. 0