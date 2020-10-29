К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»

«Краснодар» потерпел поражение от «Челси» со счетом 0:4 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Пропустив от Каллума Хадсона-Одои, Тимо Вернера, Хакима Зиеша и Кристиана Пулишича, «быки» так и не смогли пробить Эдуара Менди. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Незабитый пенальти

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак отметил, что уже в дебюте встречи «Челси» получил право на пенальти.

«У гостей в основе не оказалось возрастного Тьяго Силвы (на прошлой неделе он играл в обоих матчах "Челси") и дисквалифицированного Маркоса Алонсо. Отсутствие бразильца имело большое значение: Силве отведена одна из ключевых ролей при розыгрыше мяча у своих ворот.

Крайние защитники "Челси" поднимаются очень высоко, а центральные не обладают первым пасом. При грамотном прессинге можно заставить их катать мяч между собой и вратарем. Этим "быки" с первых минут и занялись, уже на старте совершив несколько удачных перехватов на чужой половине поля.

Однако стоило англичанам добраться до штрафной Матвея Сафонова, как ими был заработан пенальти. Кайо не успел к прострелу Сесара Аспиликуэты и наступил на ногу Тимо Вернеру.

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Играли достаточно дисциплинированно в первом тайме, было два-три момента. Гол «Челси» не очень вытекал из того, что происходило на поле. Во втором тайме увеличили темп, лучше контролировали мяч, были отличные шансы. На таком уровне нужно реализовывать то, что создаешь. Второй гол был очень легким. «Челси» сделал хорошие замены, в конце у нас не было ресурса, чтобы отыграться. 75 минут я был доволен, на поле была команда, играли организованно. Нельзя выпадать на моменты, которые были с голом, на концовку. Окей, 0:2, значит, надо играть 0:2.

Нынешняя Лига чемпионов, помимо всего прочего, еще и важнейший шанс для Сафонова заявить о себе на всю Европу. Пенальти стал первым испытанием. И пусть вратарю не удалось угадать направление удара, Жоржиньо он загипнотизировал — бразилец попал в штангу», — констатирует Зибрак.

Худший матч Сафонова

Обозреватель Soccer.ru Сергей Иванов позволил себе покритиковать вратаря Матвея Сафонова, допустившего ужасную ошибку в моменте с первым пропущенным голом.

«Насколько высокие оценки вратарь "Краснодара" получил после матча с "Ренном" (1:1), когда в одиночку, по сути, принес команде первое очко в Лиге чемпионов, настолько же низким будет его балл в игре с "Челси".

Начал Сафонов с того, что выручил после не самого сложного удара Хакима Зиеша на 9-й минуте. А вот после этого почти не выручал. Более того, совершал ошибки. Его грубая ошибка привела к первому голу "Челси", чем дестабилизировала и без того зыбкий футбол "Краснодара".

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Не хотел бы говорить об ошибках конкретных игроков. Мы все вместе побеждаем и проигрываем. Матвей нас много выручал. Бывают такие моменты, он сильный парень. Любой вратарь ошибается. Завтра с холодной головой разберем моменты. Думаю, он будет только сильнее, каждый вратарь должен через это пройти.

Зачем-то ближе к 80-й минуте стал демонстрировать неуместный дриблинг у своей вратарской, за что чуть не поплатился, совершал неточные невынужденные передачи. А гол, пропущенный между ногами, стал точкой в одном из самых неудачных матчей Сафонова за последнее время», — пишет Иванов.

Грустный итог

Журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер заявил, что во втором тайме «Краснодар» старался играть активно, но это все равно не помогло ему избежать крупного поражения.

«Второй тайм тоже начался с хороших моментов у "Краснодара". Газинский даже попал в перекладину. Было видно, что при поддержке стадиона хозяева местами даже заиграли на кураже, но "Челси" выстоял в этом отрезке. Затем уже команды подустали, и стало очевидно, что у одних почти некого выпустить, а у других на скамейке такие футболисты как Канте.

У "Челси" вообще изначально на замене было 9 полевых футболистов, а у "Краснодара" — 5 (Шапи, Литвинов, Сабуа, Сперцян и Кутовой). На 71-й минуте гости провели сразу тройную замену выпустив трёх полузащитников: Пулишича, Канте и Маунта. Вскоре после этого "Челси" заработал ещё один пенальти. Жоржинью на поле уже не было, а Вернер оказался точен. Забавно, что немец забил 8 мячей в Лиге чемпионов и все — на выезде.

Кристоффер Ольссон Полузащитник «Краснодара» До второго гола играли достойно. Второй гол нас добил, не смогли сопротивляться достойно. У них топ-футболисты, но мы показали, что можем играть на их уровне. Разница — в реализации. Такие матчи делают тебя лучше и заставляют совершенствоваться.

При 0:2 "Краснодару" уже нечего было терять. Сафонов дважды позволил себе пойти в обводку у своих ворот (возможно, впервые на взрослом уровне). Однако явных шансов у команды Галицкого больше не появилось, а "Челси" отличился ещё дважды. Зиеш отметился дебютным голом за клуб. А завершил матч удар Пулишича между ног Сафонову — 0:4. В какой-то момент казалось, что игру ещё можно перевернуть, но в результате получилось грустно», — подчеркивает Телингатер.

Нехватка резервистов

Андрей Васильев в своем блоге на sports.ru указал на тот факт, что во втором тайме тренерскому штабу «Краснодара» было некем усилить игру.

«Наша команда сдулась в конце — это было слишком очевидно: без равноценных замен (только Шапи вместо Уткина) биться до последнего не получилось. Мурад Мусаев перед игрой говорил, что его шведы Ольссон и Берг болели и готовы плохо — а заменил их только на 82-й и 87-й. И это не потому, что они удивили формой. Выпускать пришлось Эдуарда Сперцяна и Леона Сабуа — талантливые, свои, но пока уж слишком неопытные.

Эти 0:4 — особенно обидно, потому что они сложились в первую очередь из ошибки Сафонова, глупого и спорного пенальти за руку Мартыновича после отскока от его же бедра плюс болезненного между ног Матвею.

Фрэнк Лэмпард Главный тренер «Челси» Я очень доволен обороной сегодня. Мы не пропустили, у меня не было сомнений по поводу игры Рюдигера. Доволен уровнем концентрации всей обороны. Но мы не можем выпустить всех защитников на поле, поэтому приходится делать выбор. «Краснодар» играл очень хорошо, они отлично давили. Отличный соперник. Естественно, они могут расстроиться, но мы думаем о том, как довольны мы.

"Быки" остаются с одним очком после двух туров — как и "Локомотив". Расклад в группе перед двумя матчами с "Севильей" (через неделю на выезде, через месяц — дома) зависит теперь от того, как испанцы вечером сыграют с "Ренном" — кто-то из них точно обойдет краснодарцев, потому что после первого тура у всех было по одному. Верим, что с "Севильей" получится лучше?», — задается вопросом Васильев.

Виноват не только Сафонов

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина призвала не винить в поражение только Матвея Сафонова, тем более что оборона «Краснодара» сыграла далеко не лучшим образом.

«Почему такой счет? Конечно, в первом голе "Челси" проще обвинить Сафонова, чья спина до этого момента героически сыграла во время пенальти. А где находились опорники, оставившие зону между собой и центральными защитниками пустой? И почему никто не попытался заблокировать удар Хадсона-Одои?

Второй мяч — сознательно выдуманный Пулишичем пенальти — он видел, как неудачно располагался в штрафной Мартынович.

Третий — просто развал обороны "Краснодара": все оказались не на своем месте в очень неподходящее время. Четвертый — аналогичный. Пулишич оказался лучшей заменой Лэмпарда.

У "Краснодара" имелся неплохой план на игру, сочетавший как привычные, так и вынужденные черты. Первый тайм — пример того, как тренерские построения Мурада Мусаева работали.

Юрий Газинский Полузащитник «Краснодара» Неплохо смотрелись 70 минут. Всегда неприятно пропускать четыре мяча при своих болельщиках. Нам не хватило свежести в концовке. Понятно, что не хватает ребят. Играем, кто есть живой. Ничего не поделаешь, нужно выходить и выполнять установку тренера. Во втором тайме нужно было больше выжимать. Были подходы, были моменты. Всегда из любого матча можно сделать выводы. Обидно пропускать четыре гола перед своими болельщиками, но такова реальность.

Второй вновь подтвердил давно существующую проблему: сильных центральных защитников у "быков" нет. Отсюда — хаотичность. Грустно, ведь "Краснодар" мог бы рассчитывать на большее», — убеждена Юрина. 0