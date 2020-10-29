К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»

Незабитый пенальти
Автор «Советского спорта» Артем Зибрак отметил, что уже в дебюте встречи «Челси» получил право на пенальти.
«У гостей в основе не оказалось возрастного Тьяго Силвы (на прошлой неделе он играл в обоих матчах "Челси") и дисквалифицированного Маркоса Алонсо. Отсутствие бразильца имело большое значение: Силве отведена одна из ключевых ролей при розыгрыше мяча у своих ворот.
Крайние защитники "Челси" поднимаются очень высоко, а центральные не обладают первым пасом. При грамотном прессинге можно заставить их катать мяч между собой и вратарем. Этим "быки" с первых минут и занялись, уже на старте совершив несколько удачных перехватов на чужой половине поля.
Однако стоило англичанам добраться до штрафной Матвея Сафонова, как ими был заработан пенальти. Кайо не успел к прострелу Сесара Аспиликуэты и наступил на ногу Тимо Вернеру.
Нынешняя Лига чемпионов, помимо всего прочего, еще и важнейший шанс для Сафонова заявить о себе на всю Европу. Пенальти стал первым испытанием. И пусть вратарю не удалось угадать направление удара, Жоржиньо он загипнотизировал — бразилец попал в штангу», — констатирует Зибрак.
Худший матч Сафонова
Обозреватель Soccer.ru Сергей Иванов позволил себе покритиковать вратаря Матвея Сафонова, допустившего ужасную ошибку в моменте с первым пропущенным голом.
«Насколько высокие оценки вратарь "Краснодара" получил после матча с "Ренном" (1:1), когда в одиночку, по сути, принес команде первое очко в Лиге чемпионов, настолько же низким будет его балл в игре с "Челси".
Начал Сафонов с того, что выручил после не самого сложного удара Хакима Зиеша на 9-й минуте. А вот после этого почти не выручал. Более того, совершал ошибки. Его грубая ошибка привела к первому голу "Челси", чем дестабилизировала и без того зыбкий футбол "Краснодара".
Зачем-то ближе к 80-й минуте стал демонстрировать неуместный дриблинг у своей вратарской, за что чуть не поплатился, совершал неточные невынужденные передачи. А гол, пропущенный между ногами, стал точкой в одном из самых неудачных матчей Сафонова за последнее время», — пишет Иванов.
Грустный итог
Журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер заявил, что во втором тайме «Краснодар» старался играть активно, но это все равно не помогло ему избежать крупного поражения.
«Второй тайм тоже начался с хороших моментов у "Краснодара". Газинский даже попал в перекладину. Было видно, что при поддержке стадиона хозяева местами даже заиграли на кураже, но "Челси" выстоял в этом отрезке. Затем уже команды подустали, и стало очевидно, что у одних почти некого выпустить, а у других на скамейке такие футболисты как Канте.
У "Челси" вообще изначально на замене было 9 полевых футболистов, а у "Краснодара" — 5 (Шапи, Литвинов, Сабуа, Сперцян и Кутовой). На 71-й минуте гости провели сразу тройную замену выпустив трёх полузащитников: Пулишича, Канте и Маунта. Вскоре после этого "Челси" заработал ещё один пенальти. Жоржинью на поле уже не было, а Вернер оказался точен. Забавно, что немец забил 8 мячей в Лиге чемпионов и все — на выезде.
При 0:2 "Краснодару" уже нечего было терять. Сафонов дважды позволил себе пойти в обводку у своих ворот (возможно, впервые на взрослом уровне). Однако явных шансов у команды Галицкого больше не появилось, а "Челси" отличился ещё дважды. Зиеш отметился дебютным голом за клуб. А завершил матч удар Пулишича между ног Сафонову — 0:4. В какой-то момент казалось, что игру ещё можно перевернуть, но в результате получилось грустно», — подчеркивает Телингатер.
Нехватка резервистов
Андрей Васильев в своем блоге на sports.ru указал на тот факт, что во втором тайме тренерскому штабу «Краснодара» было некем усилить игру.
«Наша команда сдулась в конце — это было слишком очевидно: без равноценных замен (только Шапи вместо Уткина) биться до последнего не получилось. Мурад Мусаев перед игрой говорил, что его шведы Ольссон и Берг болели и готовы плохо — а заменил их только на 82-й и 87-й. И это не потому, что они удивили формой. Выпускать пришлось Эдуарда Сперцяна и Леона Сабуа — талантливые, свои, но пока уж слишком неопытные.
Эти 0:4 — особенно обидно, потому что они сложились в первую очередь из ошибки Сафонова, глупого и спорного пенальти за руку Мартыновича после отскока от его же бедра плюс болезненного между ног Матвею.
"Быки" остаются с одним очком после двух туров — как и "Локомотив". Расклад в группе перед двумя матчами с "Севильей" (через неделю на выезде, через месяц — дома) зависит теперь от того, как испанцы вечером сыграют с "Ренном" — кто-то из них точно обойдет краснодарцев, потому что после первого тура у всех было по одному. Верим, что с "Севильей" получится лучше?», — задается вопросом Васильев.
Виноват не только Сафонов
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина призвала не винить в поражение только Матвея Сафонова, тем более что оборона «Краснодара» сыграла далеко не лучшим образом.
«Почему такой счет? Конечно, в первом голе "Челси" проще обвинить Сафонова, чья спина до этого момента героически сыграла во время пенальти. А где находились опорники, оставившие зону между собой и центральными защитниками пустой? И почему никто не попытался заблокировать удар Хадсона-Одои?
Второй мяч — сознательно выдуманный Пулишичем пенальти — он видел, как неудачно располагался в штрафной Мартынович.
Третий — просто развал обороны "Краснодара": все оказались не на своем месте в очень неподходящее время. Четвертый — аналогичный. Пулишич оказался лучшей заменой Лэмпарда.
У "Краснодара" имелся неплохой план на игру, сочетавший как привычные, так и вынужденные черты. Первый тайм — пример того, как тренерские построения Мурада Мусаева работали.
Второй вновь подтвердил давно существующую проблему: сильных центральных защитников у "быков" нет. Отсюда — хаотичность. Грустно, ведь "Краснодар" мог бы рассчитывать на большее», — убеждена Юрина. 0