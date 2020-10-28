Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть

Дебют Зе Луиша в основе
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд и вспоминает последнее поражение «Баварии» в матчах с российскими клубами.
«Мюнхенцы начали турнир с домашнего разгрома "Атлетико" (4:0). И предматчевые комплименты их главного тренера Ханса-Дитера Флика в адрес Федора Смолова и Эдера скорее напоминали политес. Эдера, кстати, в старте "Локо" не оказалось. Компанию Смолову составил Зе Луиш, который впервые появился с первых минут после трансфера из "Порту".
Кроме того, Марко Николич выпустил одновременно Дмитрия Живоглядова и Владислава Игнатьева, максимально укрепив правый фланг. А вот появление Станислава Магкеева в последний момент сорвалось: молодой опорник повредил бедро прямо на разминке, уступив место Даниилу Куликову, неплохо проявившему себя неделей ранее в Зальцбурге.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
С "Баварией" в Россию не прилетел травмированный Альфонсо Дэвис. Все остальные звезды оказались на своих позициях — от Мануэля Нойера в воротах до Роберта Левандовски на острие. Команда Флика явно нацелилась на очередную уверенную победу. Благо статистика против российских клубов в Лиге чемпионов говорила сама за себя: одно поражение "Баварии" в 14 матчах. Правда, пришлось это поражение на предыдущий визит немцев в нашу страну, когда они уступили "Ростову" 2:3 в уже ничего не решавшей для них игре».
Смолов не забил, а Горецка — да
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает активное начало матча со стороны «Локомотива», которое вскоре закончилось голом «Баварии».
«Николич пообещал, что скучно не будет, и постарался озадачить соперника тактически. Если при атаках игроки "Локомотива" оказывались на привычных позициях по схеме 4-4-2, то при обороне хозяева вставали 4-3-2-1 "ёлочкой".
Очевидно, сербский тренер преследовал цель не дать "Баварии" создавать численное преимущество в центре за счёт движения пятёрки из центрхавов и атакующих полузащитников. Под Зе Луишом располагались Фёдор Смолов и Антон Миранчук. Пока немцы раскачивались и разбирались в тактике хозяев, "Локо" первым получил момент. Жаль, что Смолов пробил головой из хорошей позиции прямо в руки Мануэлю Нойеру.
Однако немцы быстро определили слабость оборонительной модели "Локомотива". Гостям обеспечивали перевес подключения крайних защитников. Особенно Бенжамена Павара справа, где не хватало смещавшегося в центр Миранчука. До перерыва француз, свободно принимая мяч, дважды пробил и выдал две ключевые передачи. Одна из них — сложная, в касание — завершилась голом Леона Горецки, который переиграл Мурило и забил головой».
«Локо» достойно боролся
Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев хвалит «Локомотив» за то, что железнодорожники не поплыли после пропущенного мяча и вели борьбу.
«Но дальше-то? Да, мог забивать Левандовски, Коман пробил в штангу. Но "Локомотив"-то не сидел безвылазно в окопах. Еще два момента у Смолова, рывок Зе Луиша, которого лишь на мгновения опередил Нойер, удары Крыховяка и Куликова — для одного тайма против "Баварии" весьма солидный набор. И пусть команда Марко Николича на перерыв так и ушла при счете 0:1, но это было по меньшей мере достойно.
Пусть на короткие отрезки, но хозяева запирали соперника на его половине, прессинговали у чужой штрафной. Приятно было смотреть. Думаю, не я один, а почти все болельщики предполагали, что преимущество "Баварии", как в командной игре, так и индивидуально, окажется куда весомее. На деле же даже самый неопытный Куликов не особенно уступал в единоборствах.
Перед вторым таймом "Локо" не потерял шансов на ничью, заставляя нервничать на бровке главного тренера немцев Ханси Флика. Единственный минус, помимо пропущенного мяча, — травма Чорлуки. Вместо него после перерыва вышел Райкович, приглашение которого вызвало столько споров из-за возраста и статуса легионера».
Лучшая оборона — атака
Автор Sportbox Юрий Иванов хвалит «Локомотив» за агрессивное начало второго тайма, благодаря которому хозяева сумели сравнять счет.
«В целом, двух мнений здесь быть не может, избранная на первый тайм тактика целиком себя оправдала. Вопрос состоял лишь в том, а хватит ли у подопечных Николича силенок на второй: работа в таком режиме выматывает. Как выяснилось, хватило.
Более того, в перерыве хозяева вспомнили, что есть еще один способ укрепить оборону — отодвинуть игру от ворот с помощью собственных атак. И к немалому удовольствию болельщиков, явно не рассчитывавших на подобную "наглость", сумели осуществить задуманное — принялись регулярно докучать не ожидавшему такой прыти сопернику острейшими контратаками. Еще более обескуражил их разыгранный, словно по нотам, гол Миранчука с подачи Зе Луиша. Новичок и в дальнейшем не раз и не два подтверждал обоснованность своего трансфера.
После "ответки", естественно, честолюбивые баварцы встрепенулись, забегали, полезли вперед, но москвичи не дрогнули. Скорее наоборот — еще более сконцентрировались на контратакующей игре, благо в тылах противника появились прорехи. И почти преуспели. Создали по меньшей мере пяток моментов, в которых могли забивать, но мастерства с хладнокровием не хватило».
ВАР за россиян и жадина Зе Луиш
Автор Rusfootball.info Иван Долинин отмечает два ключевых момента матча — отмененный пенальти в ворота россиян, и потенциальный голевой момент у ворот «Баварии».
«Любопытно, что счета 1:1 могло и не быть, если бы не вмешательство ВАР. Дело в том, что минут за 7-8 до гола Миранчука Куликов снес в своей штрафной Левандовского. Факт нарушения правил вопросов не вызывал, но ВАР внимательно рассмотрел эпизод и выяснил, что в самом начале атаке поляк был в офсайде в момент, когда его товарищ по команде отбирал мяч на чужой половине поля. Таким образом, "Бавария" не получила право пробить пенальти и вскоре пропустила сама.
Однако никто не сомневался, что после пропущенного гола "немцы" снова включатся на полную мощь. У "Локо", правда, были шансы воспользоваться свободными зонами на половине поля "Баварии" и забить второй на контратаках. Но жадина Зе Луиш не дал передачу на одинокого Жемалетдинова, а Миранчук при попытке убежать 1 на 1 в последний момент был настигнут защитником».
Обидно, но не стыдно
Автор Sport24 Леонид Волотко огорчен тем, что «Локомотив» не сумел удержать ничейный счет в концовке матча.
«Как бы классно ни бился "Локо" в ЛЧ, его самое уязвимое место — концовки. При Семине тоже достойно выглядели на фоне "Юве", но выдыхались на последних минутах и оставались ни с чем. При Николиче чуть не лишились ничьей в Зальцбурге (спасибо Гилерме), а сегодня отдали очки "Баварии". Причем в тот момент, когда реально могли вырывать победу.
Это признал даже Киммих, который забил победный на 79-й — прямо как Дибала ровно год назад: "Мы играли неплохо, но но на самом деле у нас не было четкого шанса забить второй гол, — признал Йозуа. — А вот у них было несколько опасных контратак. Мы рады, что победили, несмотря на то, что были не в лучшей форме".
Так проиграть "Баварии" — очень обидно, но вообще не стыдно. "Локо" похоронили сразу после жеребьевки, но команда пока не провалила ни одной игры. Следующий шаг — конвертировать визуальное качество в очки. С "Баварией" их никто не требовал, но сегодня всем стало очевидно — "Локо" по силам и это».
«Бавария» играла вполсилы
Автор Soccer.ru Сергей Иванов сбивает градус восторгов, отмечая, что мюнхенский клуб пытался победить на классе и не выкладывался на всю катушку.
«Говоря о самой "Баварии", стоит отметить тот факт, что она играла далеко не на полную катушку и завестись толком так и не смогла. Даже когда счет был некоторое время ничейным. Это было сложно назвать включением "Баварии" по полной. Скорее возросло общее эмоциональное напряжение. А немного вальяжная манера действий мюнхенцев не изменилась. Вот в таком случае и пригодилось индивидуальное мастерство.
В частности, Киммиха, который прекрасно исполнил удар из опорной зоны "Локомотива". Рядом находился, что характерно, не молодой Куликов, а опытный Крыховяк, который позволил Киммиху мяч принять и пробить вторым касанием. К слову, первый гол "Баварии" тоже вызрел из опорной зоны, откуда Толиссо исполнил перевод на правый фланг Павару, а тот в касание переправил уже Горецке.
Ключевым же стал отрезок между голом "Локомотива" и вторым голом "Баварии", плюс еще несколько минут. На этом отрезке баланс усталости и концентрации с обеих сторон сложился таким образом, что у железнодорожников стали проходить опасные контратаки — им еще хватало сил, а "Баварии" уже не хватало собранности. Вот тогда-то и надо было брать гостей тепленькими». 0