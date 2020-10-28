Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть

Московский «Локомотив» на своем поле уступил «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом тайме Леон Горецка открыл счет уже на 13-й минуте, замкнув передачу Бенжамена Павара. Во втором тайме Антон Миранчук сравнял счет, забив с передачи Зе Луиша. Однако команде Марко Николича не удалось удержать ничью — спустя 9 минут Джошуа Киммих забил победный мяч дальним ударом.

Дебют Зе Луиша в основе

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд и вспоминает последнее поражение «Баварии» в матчах с российскими клубами.

«Мюнхенцы начали турнир с домашнего разгрома "Атлетико" (4:0). И предматчевые комплименты их главного тренера Ханса-Дитера Флика в адрес Федора Смолова и Эдера скорее напоминали политес. Эдера, кстати, в старте "Локо" не оказалось. Компанию Смолову составил Зе Луиш, который впервые появился с первых минут после трансфера из "Порту".

Кроме того, Марко Николич выпустил одновременно Дмитрия Живоглядова и Владислава Игнатьева, максимально укрепив правый фланг. А вот появление Станислава Магкеева в последний момент сорвалось: молодой опорник повредил бедро прямо на разминке, уступив место Даниилу Куликову, неплохо проявившему себя неделей ранее в Зальцбурге.

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С "Баварией" в Россию не прилетел травмированный Альфонсо Дэвис. Все остальные звезды оказались на своих позициях — от Мануэля Нойера в воротах до Роберта Левандовски на острие. Команда Флика явно нацелилась на очередную уверенную победу. Благо статистика против российских клубов в Лиге чемпионов говорила сама за себя: одно поражение "Баварии" в 14 матчах. Правда, пришлось это поражение на предыдущий визит немцев в нашу страну, когда они уступили "Ростову" 2:3 в уже ничего не решавшей для них игре».

Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Что сказать… Мы играли очень хорошо, у нас было много моментов. Но мы не можем радоваться результату. Мотивация, тактическая дисциплина, храбрость — все это у нас было. Благодарен болельщикам за атмосферу. При такой атмосфере у игроков энергия на 100%. Перед игрой я говорил, что будет интересно посмотреть на нас против лучшей команды Европы. Жалко. Очень жалко, что не удалось набрать очки. Не надо особенно настраивать команду против «Баварии». Ее надо подготовить тактически. Главное — верить в себя. В первые 25 минут было чуть больше уважения к «Баварии», чем нужно. Потом стали создавать моменты. Должны были забивать. Для меня не так важно общее впечатление, важен результат. Работали отлично, но не хватало завершения.

Смолов не забил, а Горецка — да

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает активное начало матча со стороны «Локомотива», которое вскоре закончилось голом «Баварии».

«Николич пообещал, что скучно не будет, и постарался озадачить соперника тактически. Если при атаках игроки "Локомотива" оказывались на привычных позициях по схеме 4-4-2, то при обороне хозяева вставали 4-3-2-1 "ёлочкой".

Очевидно, сербский тренер преследовал цель не дать "Баварии" создавать численное преимущество в центре за счёт движения пятёрки из центрхавов и атакующих полузащитников. Под Зе Луишом располагались Фёдор Смолов и Антон Миранчук. Пока немцы раскачивались и разбирались в тактике хозяев, "Локо" первым получил момент. Жаль, что Смолов пробил головой из хорошей позиции прямо в руки Мануэлю Нойеру.

Однако немцы быстро определили слабость оборонительной модели "Локомотива". Гостям обеспечивали перевес подключения крайних защитников. Особенно Бенжамена Павара справа, где не хватало смещавшегося в центр Миранчука. До перерыва француз, свободно принимая мяч, дважды пробил и выдал две ключевые передачи. Одна из них — сложная, в касание — завершилась голом Леона Горецки, который переиграл Мурило и забил головой».

Ханси Флик Главный тренер «Баварии» Очень непростая победа. Фактически, выгрызли ее зубами. «Локомотив» сыграл очень хорошо. Они глубоко оборонялись, сделав ставку на дальние забросы, и пару раз создали нам большие неприятности. Но в целом, считаю, счет 2:1 по игре. Хотя мы, конечно, хотели победить убедительнее. Комбинация, которая привела к первому голу — это один из способов забить командам, которые отсиживаются в обороне. Сегодня это пару раз сработало и однажды привело к очень красивому голу.

«Локо» достойно боролся

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев хвалит «Локомотив» за то, что железнодорожники не поплыли после пропущенного мяча и вели борьбу.

«Но дальше-то? Да, мог забивать Левандовски, Коман пробил в штангу. Но "Локомотив"-то не сидел безвылазно в окопах. Еще два момента у Смолова, рывок Зе Луиша, которого лишь на мгновения опередил Нойер, удары Крыховяка и Куликова — для одного тайма против "Баварии" весьма солидный набор. И пусть команда Марко Николича на перерыв так и ушла при счете 0:1, но это было по меньшей мере достойно.

Пусть на короткие отрезки, но хозяева запирали соперника на его половине, прессинговали у чужой штрафной. Приятно было смотреть. Думаю, не я один, а почти все болельщики предполагали, что преимущество "Баварии", как в командной игре, так и индивидуально, окажется куда весомее. На деле же даже самый неопытный Куликов не особенно уступал в единоборствах.

Перед вторым таймом "Локо" не потерял шансов на ничью, заставляя нервничать на бровке главного тренера немцев Ханси Флика. Единственный минус, помимо пропущенного мяча, — травма Чорлуки. Вместо него после перерыва вышел Райкович, приглашение которого вызвало столько споров из-за возраста и статуса легионера».

Мануэль Нойер Капитан «Баварии» Естественно, мы довольны результатом. Матч получился очень трудным, мы затратили много сил, чтобы его выиграть. Считаю, «Локо» показал очень хороший футбол, хозяева действовали компактно и надежно. Мы упустили несколько моментов забить второй мяч, а потом пропустили, и ситуация заметно осложнилась. Но в итоге смогли забить снова и вырвать победу. Мы всегда верим в себя. Думаю, в последние пару месяцев все увидели, какой характер у нашей команды. Но нельзя расслабляться, надеясь только на характер. Мы начинаем каждый матч с чистого листа. Согласитесь, сегодня все видели, с каким трудом нам дались эти три очка

Лучшая оборона — атака

Автор Sportbox Юрий Иванов хвалит «Локомотив» за агрессивное начало второго тайма, благодаря которому хозяева сумели сравнять счет.

«В целом, двух мнений здесь быть не может, избранная на первый тайм тактика целиком себя оправдала. Вопрос состоял лишь в том, а хватит ли у подопечных Николича силенок на второй: работа в таком режиме выматывает. Как выяснилось, хватило.

Более того, в перерыве хозяева вспомнили, что есть еще один способ укрепить оборону — отодвинуть игру от ворот с помощью собственных атак. И к немалому удовольствию болельщиков, явно не рассчитывавших на подобную "наглость", сумели осуществить задуманное — принялись регулярно докучать не ожидавшему такой прыти сопернику острейшими контратаками. Еще более обескуражил их разыгранный, словно по нотам, гол Миранчука с подачи Зе Луиша. Новичок и в дальнейшем не раз и не два подтверждал обоснованность своего трансфера.

После "ответки", естественно, честолюбивые баварцы встрепенулись, забегали, полезли вперед, но москвичи не дрогнули. Скорее наоборот — еще более сконцентрировались на контратакующей игре, благо в тылах противника появились прорехи. И почти преуспели. Создали по меньшей мере пяток моментов, в которых могли забивать, но мастерства с хладнокровием не хватило».

Йосуа Киммих Полузащитник «Баварии» Эта победа далась нам с огромным трудом. Не могу сказать, что мы сыграли плохо, но нужно было решать все вопросы гораздо раньше. Мы быстро открыли счет, причем гол возник буквально из ничего. Но вот потом у нас не было явного момента, чтобы забить второй мяч, особенно после перерыва. «Локомотив» очень опасно контратаковал. В общем, мы довольны тремя очками, пусть и не показали своей лучшей игры.

ВАР за россиян и жадина Зе Луиш

Автор Rusfootball.info Иван Долинин отмечает два ключевых момента матча — отмененный пенальти в ворота россиян, и потенциальный голевой момент у ворот «Баварии».

«Любопытно, что счета 1:1 могло и не быть, если бы не вмешательство ВАР. Дело в том, что минут за 7-8 до гола Миранчука Куликов снес в своей штрафной Левандовского. Факт нарушения правил вопросов не вызывал, но ВАР внимательно рассмотрел эпизод и выяснил, что в самом начале атаке поляк был в офсайде в момент, когда его товарищ по команде отбирал мяч на чужой половине поля. Таким образом, "Бавария" не получила право пробить пенальти и вскоре пропустила сама.

Однако никто не сомневался, что после пропущенного гола "немцы" снова включатся на полную мощь. У "Локо", правда, были шансы воспользоваться свободными зонами на половине поля "Баварии" и забить второй на контратаках. Но жадина Зе Луиш не дал передачу на одинокого Жемалетдинова, а Миранчук при попытке убежать 1 на 1 в последний момент был настигнут защитником».

Зе Луиш Форвард «Локомотива» До этого матча я давно не выступал все 90 минут, я много тренировался и сейчас чувствую себя очень хорошо. Тренер увидел, что я готов играть и оставил меня на поле. С смог начала мы понимали, что это будет трудный матч, мы анализировали соперника и понимали, что «Бавария» будет прессинговать, требует от соперника максимальной отдачи. У «Баварии» в защите оставалось свободное пространство и мы просто ждали своего момента, гол получился из этого. Почему не отдал пас на Жемалетдинова? Этот момент как раз обсуждал в раздевалке. Честно говоря, я просто его не увидел, потерял концентрацию и неправильно оценил ситуацию на поле. Важно было забить второй мяч, но у нас этого не получилось

Обидно, но не стыдно

Автор Sport24 Леонид Волотко огорчен тем, что «Локомотив» не сумел удержать ничейный счет в концовке матча.

«Как бы классно ни бился "Локо" в ЛЧ, его самое уязвимое место — концовки. При Семине тоже достойно выглядели на фоне "Юве", но выдыхались на последних минутах и оставались ни с чем. При Николиче чуть не лишились ничьей в Зальцбурге (спасибо Гилерме), а сегодня отдали очки "Баварии". Причем в тот момент, когда реально могли вырывать победу.

Это признал даже Киммих, который забил победный на 79-й — прямо как Дибала ровно год назад: "Мы играли неплохо, но но на самом деле у нас не было четкого шанса забить второй гол, — признал Йозуа. — А вот у них было несколько опасных контратак. Мы рады, что победили, несмотря на то, что были не в лучшей форме".

Так проиграть "Баварии" — очень обидно, но вообще не стыдно. "Локо" похоронили сразу после жеребьевки, но команда пока не провалила ни одной игры. Следующий шаг — конвертировать визуальное качество в очки. С "Баварией" их никто не требовал, но сегодня всем стало очевидно — "Локо" по силам и это».

Гжегож Крыховяк Хавбек «Локомотива» Мне очень жаль, мы могли сделать лучше, чем сделали. Это была хорошая игра, но в футболе нужно забивать голы. У нас были три хорошие ситуации во втором тайме, но мы не забили. Очень важно, чтобы мы в следующей игре сделали лучше. Для нас, когда играешь с такой командой, как «Бавария», важно бегать больше соперника, биться и забивать. Это маленькая деталь, которая не получилась. Но мы можем быть довольны, что мы сделали, но этого недостаточно, чтобы победить в Лиге чемпионов эту команду. Второй гол «Баварии»? Там была маленькая дистанция между игроками, я был между двумя соперниками, слева и справа, это ошибка и они забили

«Бавария» играла вполсилы

Автор Soccer.ru Сергей Иванов сбивает градус восторгов, отмечая, что мюнхенский клуб пытался победить на классе и не выкладывался на всю катушку.

«Говоря о самой "Баварии", стоит отметить тот факт, что она играла далеко не на полную катушку и завестись толком так и не смогла. Даже когда счет был некоторое время ничейным. Это было сложно назвать включением "Баварии" по полной. Скорее возросло общее эмоциональное напряжение. А немного вальяжная манера действий мюнхенцев не изменилась. Вот в таком случае и пригодилось индивидуальное мастерство.

В частности, Киммиха, который прекрасно исполнил удар из опорной зоны "Локомотива". Рядом находился, что характерно, не молодой Куликов, а опытный Крыховяк, который позволил Киммиху мяч принять и пробить вторым касанием. К слову, первый гол "Баварии" тоже вызрел из опорной зоны, откуда Толиссо исполнил перевод на правый фланг Павару, а тот в касание переправил уже Горецке.

Ключевым же стал отрезок между голом "Локомотива" и вторым голом "Баварии", плюс еще несколько минут. На этом отрезке баланс усталости и концентрации с обеих сторон сложился таким образом, что у железнодорожников стали проходить опасные контратаки — им еще хватало сил, а "Баварии" уже не хватало собранности. Вот тогда-то и надо было брать гостей тепленькими». 0