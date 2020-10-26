Трансферный дайджест. 20-26 октября

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Килиан Мбаппе

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 21 год

Один из лидеров «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе всерьез настроен сменить клубную прописку следующим летом.

По информации Le Parisien, французского футболиста привлекает английская Премьер-лига, а еще точнее — «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

Отмечается, что Мбаппе хотел бы поиграть под руководством немецкого специалиста, так как ему импонирует стиль игры «красных».

При этом нападающим по-прежнему интересуется мадридский «Реал», который все еще тренирует легендарный француз Зинедин Зидан.

Учитывая все проблемы «Пари Сен-Жермен» и неспособность команды выиграть Лигу чемпионов, мы не удивимся, если Мбаппе действительно уйдет, вот только вряд ли «Ливерпуль» сможет соперничать в финансовом плане с тем же «Реалом», у которого достаточно возможностей, чтобы заполучить звездного форварда.

Наш прогноз: «Реал».

Криштиану Роналду

«Ювентус», нападающий, 35 лет

Криштиану Роналду globallookpress.com

Заменой Килиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен» может стать звезда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Don Balon.

По информации издания, французский клуб готов заплатить «старой синьоре» за 35-летнего португальца 70 миллионов евро.

Подчеркивается, что сам Роналду видит в этом переходе возможность побеждать в Европе с более низким уровнем требований во внутреннем чемпионате.

Впрочем, мы сомневаемся в том, что Криштиану уж слишком рвется во Францию, тем более что его потенциальный клуб переживает кризис.

Нам кажется, что в условиях пандемии Роналду не будет совершать необдуманные поступки. Его лучший вариант — оставаться в Турине.

Наш прогноз: «Ювентус».

Мауро Икарди

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 27 лет

Мауро Икарди globallookpress.com

Еще один форвард «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может вернуться в Милан, утверждает AS.

У аргентинца появился вариант с «Миланом», который видит нападающего в паре со Златаном Ибрагимовичем.

По данным источника, жена и агент Ванда Нара уговаривает Икарди вернуться в Милан, вот только готов ли он вот так предать болельщиков «Интера»?

Да, Икарди может покинуть «Пари Сен-Жермен» вслед за теми же Мбаппе, Тухелем или Неймаром, но вряд ли он окажется в «Милане».

Мы бы больше поставили на то, что аргентинец вновь будет выступать за «Интер», чем перейдет под крыло «красно-черных».

Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

Флориан Товен

«Марсель», нападающий, 27 лет

Флориан Товен globallookpress.com

Не успела появиться информация о том, что «Милан» готовит предложение по трансферу форварда «Марселя» Флориана Товена, как стало известно, что француза из-под носа «россонери» готовится увести «Лестер».

По данным Leicester Mercury, «лисы» готовы вступить в борьбу за 27-летнего футболиста, чей контракт с «Марселем» истекает летом 2021 года.

Уже в январе Товен получит право заключать предконтрактные соглашения, так что переговоры не за горами.

Пока мы склоняемся к варианту с «Миланом», который отлично стартовал в Серии А. Если все пройдет гладко, то «россонери» вернутся в Лигу чемпионов. А вот у «Лестера» с попаданием в этот турнир могут возникнуть проблемы, из-за чего заменить Товена будет гораздо сложнее.

В текущем сезоне чемпионата Франции Товен принял участие в 7 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Наш прогноз: «Милан».

Озан Кабак

«Шальке», защитник, 20 лет

Озан Кабак globallookpress.com

«Ливерпуль» активно ведет поиски замены для травмированного центрального защитника Вирджила ван Дейка.

Как пишет Daily Mirror, «красные» близки к приобретению за 20 миллионов фунтов защитника «Шальке» Озана Кабака.

Трансфер должен быть осуществлен уже в январе. Его якобы даже одобрил главный тренер команды Юрген Клопп.

На радаре «Ливерпуля» также находятся Антонио Рюдигер из «Челси» и Дайо Упамекано из «РБ Лейпциг», но заполучить их зимой будет проблематично, поэтому вариант с Кабаком нам кажется наиболее реалистичным.

Наш прогноз: «Ливерпуль».

Маркос Рохо

«Манчестер Юнайтед», защитник, 30 лет

Маркос Рохо globallookpress.com

Экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо в скором времени может покинуть «Манчестер Юнайтед», информирует The Sun.

По информации издания, в услугах 30-летнего аргентинца заинтересован «Шеффилд Юнайтед».

Главный тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер намерен взять аргентинца в аренду, чтобы укрепить центр обороны.

Наставник «Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер вроде бы не против аренды, так как на видит Маркоса в составе.

Ранее «красные дьяволы» исключили из заявки вратаря Серхио Ромеро и защитника Фила Джонса. Не удивимся, если они продолжат избавляться от балласта.

Наш прогноз: «Шеффилд Юнайтед».

Антон Митрюшкин

Свободный агент, вратарь, 24 года

Антон Митрюшкин globallookpress.com

Бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин, находившийся в статусе свободного агента, похоже, определился с будущим клубом.

24-летний россиянин, скорее всего, продолжит карьеру в составе «Фортуны», выступающей во второй Бундеслиге.

По данным Sport24, Митрюшкин согласовал с клубом из Дюссельдорфа контракт, рассчитанный до конца сезона.

Последним клубом вратаря был швейцарский «Сьон», который он покинул летом, став свободным агентом.

Информация, похоже, достоверная, поэтому можем лишь пожелать Антону удачи в Германии.

Наш прогноз: «Фортуна». 0