Единоличный лидер. «Спартак» победил в Краснодаре при спорном судействе

Потери «Краснодара»

Шеф отдела эксклюзивной информации «Спорт-Экспресса» Артем Калинин рассказывает о проблемах с составом, с которым столкнулся в преддверии матча кубанский клуб.

«Матчи между "Краснодаром" и "Спартаком" часто получаются результативными, просто потому что ни один из соперников не привык "сушить" игру и действовать от обороны. В составе хозяев вернулся на тренерскую скамейку пропустивший матч Лиги чемпионов с "Ренном" Мурад Мусаев — у него была ангина, которую удалось быстро вылечить. А вот восстановить футболистов после тяжелого выезда во Францию так быстро не получилось.

В итоге "Краснодар" вполне мог бы составить из пропустивших по той или иной причине встречу со "Спартаком" целую команду. Отсутствовали Петров, Сорокин, Камболов, Кабелла, Олссон, Классон, Вандерсон, Берг, Ари, Марков. В заявку южане включили сразу двух вратарей и пару ребят из академии. Всего же за замене набралось пять человек, но лишь один из них — Даниил Уткин — мог рассматриваться как усиление.

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У гостей, напротив, восстановились Джикия, Жиго и Бакаев, а повреждение, полученное в матче Кубка России Понсе, оказалось несерьезным. В итоге все четверо вышли на поле с первых минут. Также впервые в старте красно-белых появился новичок Виктор Мозес, вышедший в прошлом туре с "Химками" с лавки».

Скандальный гол красно-белых

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак рассказывает о забитом не по правилам первом голе «Спартака», который однако был засчитан судьями.

«Несмотря на отсутствие группы лидеров, краснодарцы не стали отказываться от своего излюбленного стиля. Они высоко встречали соперников, шли в активный прессинг, заработали несколько стандартов подряд. Для спартаковцев это как будто стало сюрпризом. Несмотря на то, что выйти из обороны через короткий пас не получалось, они продолжали начинать атаки низом.

Впрочем, возможно, в этом был элемент убаюкивания внимания хозяев. Стоило красно-белым быстро доставить мяч на чужую треть поля забросом на Ларссона, случился гол. Швед зацепился за мяч и покатил в центр на Понсе, который силовым приемом избавился от Александра Мартыновича и пробил в противоход Матвею Сафонову. Белорусский защитник показывал арбитру Владиславу Безбородову, что нападающий отталкивал его руками, что подтвердил и повтор, но судьи посчитали, что все было в рамках правил и засчитали быстрый гол "Спартака".

Вообще в первом тайме было очень много борьбы. Обе команды были заряжены на результат и готовы были отрабатывать каждый эпизод до последнего. Есть впечатление, что такой силовой футбол более выгоден спартаковцам. Не сказать, что они в сумме как-то мощнее краснодарцев (да и по статистике не превзошли в этом компоненте). Скорее просто более привычны к такой игре и лучше ориентируются в случае потери мяча».

Шапи привез второй гол

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов удивляется тому, что при хорошей игре «Краснодар» к перерву успел пропустить два мяча.

«Второй гол "Спартака", забитый на исходе получаса, привёз Магомед-Шапи Сулейманов. Атакующий полузащитник зачем-то пустился в обводку и потерял мяч вместо того, чтобы отдать передачу на врывавшегося в свободную зону Игоря Смольникова. Что же происходит с одним из талантливейших российских игроков?!

Команде Доменико Тедеско такие подарки делать нельзя — накажет. Айртон разогнал контратаку, а Понсе поставил спину защитнику и поделился мячом с Виктором Мозесом. Нигерийский новичок, не использовавший хороший момент в начале матча, открыл счёт своим голам за красно-белых. Выцарапал мяч у всё того же Чернова и пробил с левой.

Нельзя сказать, что "Спартак" не заслужил 2:0 по итогам первого тайма. Но "Краснодар" точно не заслужил 0:2 к перерыву. Бывают и такие парадоксы. Хозяева играли 4-2-3-1 без нападающих — эту роль вынужденно исполнял Алексей Ионов. Причём в прессинге защитников красно-белых действовавший слева Кристиан Рамирес был явно агрессивнее, чем игравший справа Сулейманов, который, прежде всего, контролировал направление передач на Айртона. Тем не менее моменты хозяева создавали. По ударам за 45 минут получилась ничья — 8:8 (в створ — 3:3)».

Дебют Сабуа и незасчитанный гол Кайо

Автор «Спорта день за днем» Вячеслав Дымов рассказывает о насыщенном событиями втором тайме, в котором не обошлось без спорных судейских решений.

«А "Краснодар" преобразился во втором тайме и отыграл один мяч после замен Мусаева. На поле вышла очередная пара воспитанников — Даниил Уткин и 20-летний дебютант Леон Сабуа, который стильно забил первый гол в первом матче в РПЛ. Разогнал, а затем сам завершил контратаку с набросом Рамиреса и ударом Вильены.

При счете 2:1 судьи приняли еще одно решение в пользу "Спартака". Похоже, его тоже признают верным. Кайо Панталеао чисто замкнул головой подачу со штрафного, но в предыдущей фазе Александр Мартынович уронил Самюэля Жиго. Безбородов даже успел дать свисток до удара Кайо.

После этого Максименко невероятным образом спас "Спартак" после удара Чернова влет, а затем "Спартак" лишился Георгия Джикии, получившего болезненный удар по голеностопу. Капитан проводил лишь первый матч после того, как сдал сомнительный тест в расположении сборной.

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Финальный отрезок вместил в себя гол Джордана Ларссона с передачи вышедшего на замену Кокорина, очередной сейв Максименко и удаление Александра Мартыновича за вторую желтую карточку».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Первый тайм был у нас топовый, второй — нет. До перерыва мы контролировали игру, забили первый мяч, а потом сразу второй. Это помогло нам почувствовать уверенность в себе. Но при счете 2:0 есть риск, что соперник забьет один гол, уже начинают все нервничать. Когда пропускаешь при таком счете, это всегда сложно. Во втором тайме соперник начал больше рисковать. Много его игроков стало приходить в штрафную во время атаки. А наша команда немного потеряла игровую структуру. Нападающие высоко прессинговали, а защитники просели чуть ниже. У нас появились большие зоны, которыми соперник и воспользовался. «Краснодар» стал выигрывать подборы. Когда на поле вышел Наиль Умяров, игра у нас изменилась. Мы стали играть двумя восьмерками. Это придало нам уверенности. Гол в исполнении Джордана Ларссона поставил точку в этой игре.

У команд вырисовываются проблемы с центральными защитниками

Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов отмечает, что после матча в Краснодаре команды могут понести очередные потери.

«Джикия, видимо, очень неудачно приземлился на голеностоп — без него было плохо и сборной, и "Спартаку" в матче с "Химками", так что болельщикам красно-белых есть о чем беспокоиться, несмотря на первое место после 12 туров.

Ну а "Краснодару" беспокоиться за центр обороны стоит даже без проблем в составе. Как выбирает позицию и момент для прыжка Кайо, мы увидели перед голом Ларссона — Кокорин выиграл эпизод даже без борьбы. А тут еще и Мартынович схватил ненужное удаление и не сыграет в следующем туре.

Ладно хоть с "Челси" сыграет. Но с пандемией и Лигой чемпионов "Краснодар" теряет и будет терять позиции в таблице РПЛ, так что на повторение главного турнира Европы следующей осенью рассчитывать не стоит. Ну а "Спартак" стремительно превращается в главного претендента на титул».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» В первом тайме мы не правильно располагались тактически в фазе обороны. Мы позволяли сопернику отрезать нашу верхнюю прессингующую группу. Создавали себе проблемы. Особенно это было очевидно на левом фланге. Недостаточно качественно действовали в подборах. В середине поля мы проиграли много единоборств. Из-за всего этого мы пропустили два мяча. Но имели моменты, чтобы отыграться. Во втором тайме смогли улучшить перечисленные мной компоненты игры. Взяли под контроль мяч, стали создавать опасные моменты у ворот «Спартака». Отыграли один мяч, имели хорошие шансы забить второй. К сожалению, в концовке не хватило ресурса. Не смогли освежить игру большим количеством замен. Пропустили третий гол после быстрой атаки.

Неоднозначная дуэль Максименко против Сафонова

Автор Soccer.ru Александр Чистяков оценивает противостояние двух голкиперов, отмечая ошиби вратаря «Спартака».

«Формально победу одержал Максименко: его команда выиграла 3:1, а во втором тайме Александр совершил несколько шикарных сэйвов. Однако в первом тайме голкипер "Спартака" дважды очень нелепо выпускал мяч из рук, что лишь чудом не привело к результативным последствиям, особенно во втором случае, когда Айртон ценой собственного здоровья не позволил Ионову нанести удар уже по пустым воротам.

Да и в эпизоде с отмененным голом "Краснодара" Максименко сыграл неуверенно: если бы не фол на Жиго, говорили бы об ошибке. Сафонов, в свою очередь, доставал мяч из сетки трижды, но его вины в пропущенных голах нет. Не стал бы короновать Максименко и выбирать победителя этой дуэли после такой встречи».

Леонид Федун Владелец «Спартака» Игра против «Краснодара» была одним из самых ярких матчей чемпионата, ребята сделали всё красиво. Могу сказать, что в нашей команде формируется сплоченный коллектив, где новички наконец усилили нашу команду. Рад, что «Спартак» вышел на чистое первое место, но впереди еще много туров и борьбы

У «Спартака» преимущество из-за графика

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин рассуждает о том, как красно-белые сумеют удержать лидирующую позицию в РПЛ.

«А "Спартак" накрыло в начале второго тайма. Слишком уж легко все давалось. 2:0, деморализованные хозяева, и даже нелепые ошибки, которые совершал Максименко, оборачивались красивыми спасениями и растущим ощущением собственной неуязвимости. Которое, разумеется, было иллюзорным.

К счастью для красно-белых, у них получилось вовремя очнуться. Гол Ларссона снял все вопросы, но еще минут за десять до него вернулось ощущение, что "Спартак" снова контролирует и этот матч, и свои эмоции.

И здесь, уверен, помогли "мусорные" победы на старте сезона — когда не всегда все получалось, но зато росли уверенность в своих силах и рождался правильный настрой в головах, которые и сработали сейчас в Краснодаре.

"Спартак" преодолел очередной виток болезни роста, но витков этих впереди еще достаточно. Взять лидерство — это здорово. Но быть лидером — совсем другая история.

И в этом смысле красно-белым очень повезло, что у них нет еврокубков. В субботу потерпели поражения все три российских участника Лиги чемпионов, и это не совпадение. Жесткий график и интенсивность матчей в Европе делают свое дело».

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