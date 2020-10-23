От Зидана до Моуринью. Рейтинг тренерских дебютов в Эль-Класико

Эль-Класико — одна из крупнейших игр в клубном футболе, а также непростое испытание для новых лиц в командах, как игроков, так и тренеров.

Рональду Куману предстоит дебютировать в Эль-Класико в качестве тренера. Он станет шестым тренером «Барселоны» за последние десять лет, который будет руководить командой в матче против «Реала». У мадридцев за последние десять лет также было шесть тренеров, правда, Зидан возглавил клуб во второй раз.

Давайте посмотрим, как складывались для тренеров их дебютные Эль-Класико.

1. Зинедин Зидан

«Барселона» — «Реал» — 1:2 (2016)

Успешных дебютов в Класико было не так много. Это слишком непростая игра, особенно для тренеров «Реала». Бернд Шустер победил в своем первом матче против «Барселоны» в 2007 году, но затем появился Пеп Гвардиола. После Шустера был Хуанде Рамос, затем Мануэль Пеллегрини, Жозе Моуринью, Рафа Бенитес, Карло Анчелотти, и все они ощутили вкус поражения (последние трое будут в этом рейтинге).

Но затем пришел Зинедин Зидан — безумная попытка «Реала» открыть своего собственного Гвардиолу.

Это был риск, но он сработал максимально — «Реал» одержал победу. Конечно, футбол мадридцев не был невероятным, но «Реал» никогда не заботился об этом. Победа есть победа. Затем Зидан выиграл все, но еще до всех трофеев он победил «Барселону» на «Камп Ноу» в своем первом Эль-Класико. И начал беспроигрышную серию «Реала» длиною в 39 матчей. Это несомненно было лучшим дебютом в Класико для тренера за последние десять лет.

2. Тито Виланова

«Барселона» — «Реал» — 3:2 (2012)

Тито Виланова globallookpress.com

Вряд ли это может быть простой задачей — возглавлять команду после Гвардиолы, особенно если вы еще и боретесь с раком. Но покойный Тито Виланова был невероятной фигурой и проделал колоссальную работу. Возглавив «блаугранас» после сезона, в котором они упустили шанс выиграть четвертый чемпионат подряд и защитить титул в ЛЧ, Виланова привел их победе в Примере с сотней набранных очков. И началось все с матча за Суперкубок Испании.

На самом деле «Барселона» затем проиграла в борьбе за трофей из-за выездных голов после поражения от «Реала» в гостях со счетом 1:2. Но блеск победы в первой игре был воодушевляющим. «Барселона» выиграла 3:2, Месси начал восхождение к роли короля штрафных, и дела снова пошли в гору.

3. Тата Мартино

«Барселона» — «Реал» — 2:1 (2013)

Никто не хотел видеть Тата Мартино, хотя утверждали, что это Месси сделал так, чтобы он выглядел плохо. На самом деле Мартино начинал довольно хорошо, со смелостью убеждений использовать схему 4-3-3 и чертовским прессингом. Это привело к победе на «Камп Ноу», ознаменованной впечатляющим голом Санчеса.

4. Зинедин Зидан

«Реал» — «Барселона» — 0:0 (2020)

Второе пришествие Зидана на пост главного тренера ознаменовалось худшим Эль-Класико, которое есть в памяти. Суровые 0:0, матч, в котором обе команды выглядели сильно хуже своего привычного уровня, а двумя лучшими игроками на поле были вратари. Наблюдать за этим было ужасно, однако Зидан не проиграл, а потому занимает высокое место в этом рейтинге.

5. Сантьяго Солари

«Реал» — «Барселона» — 0:1 (2019)

Сантьяго Солари globallookpress.com

Привлеченный к работе в середине сезона 2018-2019, Солари провел дебютное Класико на самом деле не так уж плохо. Отставшему в борьбе за титул «Реалу» пришлось играть против сражающейся за трофей «Барселоны». «Сливочные» по большей части сдерживали атакующие угрозы соперника и уступили только из-за великолепного гола Ивана Ракитича.

6. Карло Анчелотти

«Барселона» — «Реал» — 2:1 (2013)

Анчелотти выиграл легендарную «Десиму» в своем первом сезоне, но он был неудачником в Эль-Класико. Он проиграл в своем первом матче (дебютном также для Тата Мартино), а затем еще и в ответном на «Бернабеу» (3:4). Это сделало его единственным тренером в этом рейтинге, которые проиграл оба Класико.

7. Луис Энрике

«Реал» — «Барселона» — 3:1 (2014)

Правление Луиса Энрике совпало с появлением в «Барселоне» смертоносного трезубца MSN. Забавно, что его дебют в Эль-Класико был первым матчем, когда Месси, Неймар и Суарес играли вместе, и он завершился для «Барсы» поражением. «Реал» пропустил быстрый гол (от Неймара), но затем разобрал «Барселону» на запчасти. Сезон начался для Энрике не очень хорошо, но завершился «Треблом».

Луис Энрике globallookpress.com

8. Эрнесто Вальверде

«Барселона» — «Реал» — 1:3 (2017)

Сложно представить более непростое начало карьеры в «Барселоне», чем матч против «Реала», но это то, с чем Эрнесто Вальверде столкнулся в 2017 году. С только что ушедшим Неймаром и против невероятных победителей Лиги чемпионов и Примеры. В той встрече «Барселона» была очень далека от «Реала». После матча Пике признал, что впервые чувствовал себя «ниже» по сравнению со «сливочными». Не очень хорошее начало.

9. Кике Сетьен

«Реал» — «Барселона» — 2:0 (2020)

Пребывание Сетьена в «Барселоне», казалось, должно было быть отличным, но выяснилось, что он умел придумывать идеи лучше, чем воплощать их в жизнь. Его «Барселона» была в чем-то даже хуже, чем команда Вальверде. Что еще хуже — Сетьен даже не придерживался своих убеждений и не выпустил в старте форварда Мартина Брэйтуэта, подписание которого вне трансферного окна лоббировал именно он. Конечно, Брэйтуэйт едва не забил своим первым касанием, но к тому времени «Реал» набрал слишком большие обороты, чтобы его можно было остановить.

Кике Сетьен globallookpress.com

10. Хулен Лопетеги

«Барселона» — «Реал» — 5:1 (2018)

Зидан принес «Реалу» множество трофеев, а Лопетеги собирался привезти в столицу Испании прекрасный футбол. «Реал» так стремился заполучить его, что объявил о его назначении перед чемпионатом мира, что привело к увольнению Лопетеги из сборной Испании. Таким образом, тренер прибыл в Мадрид, скорее, с позором, чем с триумфом.

В результате у него не было никакого веса в клубе, он испытывал трудности, и все это достигло кульминации в его последнем матче и первом Эль-Класико одновременно. Лопетеги около часа на равных противостоял Вальверде, но затем тренер «Барсы» выдвинул Серхи Роберто вперед, выпустил Усмана Дембеле и разорвал «сливочных» на куски. Вскоре Лопетеги был уволен.

11. Рафа Бенитес

«Реал» — «Барселона» — 0:4 (2015)

«Реалу» Рафы Бенитеса предстояло сыграть против «Барселоны» без Месси. Была надежда, что они смогут победить своего заклятого врага. Однако руководство «Реала» не хотело, чтобы Бенитес играл с Каземиро, а это означало, что тренер использовал схему 4-2-3-1 без опорных полузащитников. Поэтому «Барселона» даже без Месси измучила своих соперников. Каталонцы играли лучше от начала и до конца, и «Реалу» повезло, что матч закончился лишь со счетом 0:4. Это было жестокое избиение.

12. Жозе Моуринью

«Барселона» — «Реал» — 5:0 (2010)

Жозе Моуринью globallookpress.com

В 2009 году «Барселона» произвела революцию в мировом футболе под руководством Пепа Гвардиолы. Они выиграли «Требл», а своей блестящей игрой изменили футбол. В 2010 году они снова были хороши, но не смогли взять ЛЧ из-за невероятного миланского «Интера» во главе с Жозе Моуринью, который в том сезоне выиграл свой «Требл». Это дало ему работу в «Реале» с четкой задачей — сбить «Барселону» с ее позиций.

Для этого ему предоставили самый дорогой состав за все время. Криштиану Роналду был самым дорогим игроком в мире. За ним следовал Кака. Карим Бензема, Хаби Алонсо, Рауль Альбиоль — все были куплены за большие деньги. А еще были Месут Озил, Анхель Ди Мария и Пепе. Команда состояла из талантов мирового уровня, собранных с одной целью — остановить «Барсу».

В преддверии того Класико титульная гонка была захватывающей. Оба соперника были безупречны и безжалостны по отношению ко всем. Это было самое большое Эль-Класико за последние годы и первое из пяти в том сезоне. И ожидания от схватки титанов были высоки.

Но в итоге «Барселона» просто убила «Реал». Моуринью беспомощно наблюдал, как самая дорогая команда в истории футбола, была просто разорвана на части командой, состоящей преимущественно из выпускников Ла Масии.

Итоговый счет — 5:0. Столь убедительная победа подтвердила позицию «Барселоны» как величайшей команды в мире (и одной из лучших в истории), а Моуринью сделало тренером с худшим дебютом в Эль-Класико. 0