Как Месси едва не ушел из «Барселоны». Инсайды о главной футбольной истории года

Еще год назад Лео Месси говорил каталонской газете Sport: «Я хочу оставаться в "Барселоне" настолько долго, насколько это возможно. Это мой дом».

При этом он подчеркнул: «Но я не хочу иметь долгосрочный контракт и быть в клубе только из-за него. Я должен видеть, что есть команда, способная побеждать, потому что я хочу и дальше побеждать в этом клубе. Для меня деньги или пункт в контракте ничего не значат. У меня нет стремления куда-то уйти, но я хочу продолжать побеждать».

Год спустя Месси отказывался тренироваться, настаивая на том, что его 20-летнее пребывание в «Барселоне» подошло к концу, и пытался перебраться в «Манчестер Сити».

То, что Месси — человек одной команды, капитан и икона — попытается покинуть «Барселону» вот так, уведомив клуб через бюрофакс о своем уходе — казалось немыслимым. И все же это решение аргентинца не было спонтанным. Его можно было предвидеть.

Месси уже продолжительное время не был счастлив в «Барселоне» — из-за президента, совета директоров и руководства клуба. Он признал это в интервью, которое поставило точку в летнем кризисе: «Я говорил президенту о том, что хочу уйти, на протяжении всего года».

Месси известен тем, что неохотно раздает интервью и говорит только тогда, когда ему действительно есть что сказать. И в 33 года он говорил громче, чем когда-либо. Он очень хотел, чтобы его услышали. Но руководители «Барселоны» не слушали аргентинца.

Это история, рассказанная многочисленными источниками из окружения Месси и руководства «Барселоны». Она о том, как многочисленные сомнения футболиста касательно его будущего в клубе, стало просто невозможно игнорировать, и о том, что произойдет дальше.

Лео Месси globallookpress.com

В первую очередь недовольство Месси проистекает из его желания побеждать. Оно перекрывает все остальные соображения — как личные, так и профессиональные. «Побеждать» для Месси означает выигрывать Лигу чемпионов. «Барселоне» не удавалось сделать это с 2015 года. Они даже близко не подобрались к победе.

Они оконфузились против «Ромы» и «Ливерпуля», а в прошедшем сезоне были уничтожены «Баварией», проиграв в четвертьфинале со счетом 2:8. И это стало переломным моментом. Месси прекрасно понимает, какое влияние на его наследие окажут неудачи «Барсы» в Европе. Для простых смертных четырех побед в ЛЧ более чем достаточно. Но не для Месси.

Сразу несколько источников указывают на один момент, который лучше всего раскрывает разочарование Месси. Это произошло на «Камп Ноу» в мае 2019 года. В первом полуфинальном матче против «Ливерпуля» «Барса» разгромила соперника со счетом 3:0. На шестой добавленной ко второму тайму минуте Месси стянул на себя двух соперников, прежде чем отдать пас на свободного Усмана Дембеле. Но тот допустил оплошность — Алиссон совершил легкий сэйв, после чего Месси театрально упал лицом на газон.

Он понимал, что «Барселоне» нужен еще один забитый мяч. Сезоном ранее «Рома» отыгралась после 1:4 и прошла в полуфинал благодаря выездному голу. Месси знал, что нельзя полагаться на то, что его партнеры смогут отстоять счет 3:0 в Ливерпуле. И шесть дней спустя он оказался прав.

«Дембеле должен был использовать свой момент. Четыре гола были бы лучше, чем три», — сказал Месси журналистам после первого матча.

Как предотвратить повторение подобных ошибок снова и снова? Одно из решений заключается в ясном видении того, какую команду вы хотите создать. Однако планирование «Барселоны» было в лучшем случае непоследовательным. Потеря Неймара, с которым Месси любил играть, пожалуй, еще простительна. То, что «Барселона» потратила 300 миллионов на Дембеле и Филиппе Коутиньо, и три года спустя они так и не заиграли в «Барсе» — уже куда менее простительно.

Лео Месси и Усман Дембеле globallookpress.com

Прошлым летом «Барселоне» не удалось вернуть Неймара, и взамен за аналогичные деньги был подписан Антуан Гризманн. Но француз не сумел адаптироваться по разным причинам, в том числе и потому что наиболее предпочтительную для него позицию на поле занял Месси.

За последние пять лет в «Барселоне» сменился ряд спортивных директоров — Андони Субисарета, Роберт Фернандес, Пеп Сегура, Эрик Абидаль и Рамон Планес. Ни одному из них не удавалось воплотить в жизнь долгосрочную стратегию, хотя бы потому что никому из них не давали времени, чтобы сделать это. Бартомеу делал всех их козлами отпущения, они приносились в жертву, как символы всех недостатков клуба.

Все эти руководители набрали в клуб смесь игроков, которые покупались под разные идеи. Новички приходили, проваливались и уходили. Клуб покинул легендарный полузащитник Андрес Иньеста, а Жерар Пике и Серхио Бускетс стали старше.

Месси в отчаянии ждал, когда же все наладится.

«Барселона», хоть и проваливалась в Европе, но, по крайней мере, продолжала побеждать в Ла Лиге. Тренер Эрнесто Вальверде, несмотря на непопулярность среди некоторых фанатов «Барсы», опередил «Реал» и привел команду к победе в чемпионате в 2018 и 2019 годах. Вальверде нравился Месси.

Источники сообщили ESPN, что добродушный и дипломатичный Вальверде поддерживал относительную гармонию в раздевалке, которая была разделена на два лагеря. В одном были Месси, Луис Суарес и Артуро Видаль, которые были счастливы работать в непринужденных условиях. В другом оказались Марк-Андре тер Штеген и Френки де Йонг, которые предпочли бы более дисциплинированный подход.

Этот баланс продержался до января, когда Вальверде был уволен после поражения от «Атлетико» в Суперкубке Испании. «Барселона» на тот момент лидировала в лиге. Его заменил Кике Сетьен — человек, у которого не было опыта управления игроками такого уровня.

Последствия увольнения Вальверде также были разрушительны. Спортивный директор Абидаль в интервью Sport в феврале сказал, что «многие игроки недовольны Вальверде и недостаточно работают».

Месси разгневало это. Он выпалил в Instagram: «Честно говоря, мне не нравится это делать, но я должен сказать, что каждому необходимо нести ответственность за свои решения. Спортивный департамент должен брать на себя ответственность. Если вы говорите о недовольных игроках, то нужно называть имена. Если вы их не называете, то очерняете каждого из нас и лишь подпитываете слухи, а не то, что соответствует действительности».

Абидаль задел за живое. Месси невероятно чувствительно относится к распространенной идее, что он управляет всеми делами в «Барселоне», отвечает за найм на работу, увольнение тренеров и определение трансферных целей. Это можно понять, даже при том, что трудно оспорить зерно истины, которое заложено в этой идее — «Барселона» должна делать все возможное, чтобы лучший игрок клуба был счастлив.

«Барселона» не смогла сделать это не только на поле, но и за его пределами. В феврале стало известно, что компания, которую руководство клуба наняло для защиты его имиджа, стояла за учетными записями в соцсетях, публиковавших пренебрежительные посты и комментарии в отношении нынешних и бывших игроков клуба. Были упомянуты в том числе Месси и его семья.

Это был еще один удар по и без того хрупким отношениям аргентинца с Бартомеу, хотя «Барселона» и продолжает отрицать какое-либо участие в скандале, известном как «Барсагейт».

Сетьен пробыл в «Барселоне» недолго и с проблемами. Месси не был впечатлен им с самого начала, даже несмотря на разрекламированные заявления о возвращении к более атакующему стилю игры, основанному на владении мячом, который в этом клубе прославили Йохан Кройф и позже Пеп Гвардиола.

Перемирие продлилось до июня, когда возобновился чемпионат Испании. Источники сообщили ESPN, что когда «Барса» потеряла первые очки летом, сыграв в обидную ничью с «Севильей» (0:0) у капитана и тренера случился конфликт в раздевалке, свидетелями которого стали ошеломленные игроки «Барсы».

Кике Сетьен globallookpress.com

Лидерство в таблице, унаследованное Сетьеном от Вальверде, быстро испарилось. Пока «Реал» выигрывал в десяти матчах подряд, «Барса» потеряла очки в четырех из них. Их борьба за титул завершилась домашним поражением от «Осасуны» со счетом 1:1 16 июля. Сразу после этого Месси перестал сдерживаться.

«Все пошло не так с января», — сказал он, критикуя Сетьена. «Мы были слабой и малоинтенсивной командой. Сегодняшняя игра подвела итог этого сезона. Мы должны быть самокритичны — начиная от игроков, но продолжая и другими членами клуба».

«Барселона» ничего не выиграла в сезоне 2019-2020 — и это их первая кампания без трофеев за 12 лет. Сетьен был уволен. Его заменил легенда клуба Рональд Куман. Но было уже поздно. Месси принял решение.

Первая встреча Месси и Кумана, ради которой аргентинец прервал свой отпуск, не сложилась. После нее Месси выразил сомнения и по-прежнему был настроен на то, чтобы покинуть клуб.

Примерно в то же время он позвонил Гвардиоле. «Месси и Пеп разговаривали часами», — сказал ESPN источник. Они близки и у них есть много общего. Месси, Гвардиола и «Манчестер Сити» одержимы Лигой чемпионов. «Сити» никогда не выигрывал этот турнир. Гвардиола и Месси, как считается, выигрывали его недостаточно много.

Пеп Гвардиола и Лионель Месси globallookpress.com

Месси понимал, что его возможности сменить клуб ограничены. Он считал, что «Сити», в отличие от «Барсы», является клубом с четкой стратегией и восходящей траекторией. Аргентинец сказал своему бывшему тренеру, что хочет переехать. Гвардиола ответил, что поговорит с людьми, которые принимают решения в «Сити». Он предупредил, что осуществить трансфер будет непросто.

В заигрывании Месси с «Сити» не было ничего нового. Фактически реконструкция «Сити» при новых владельцах в последние десять лет проводилась с целью привлечь сперва Гвардиолу, а затем и Месси. Это обсуждалось в 2014 году, а затем в 2016-м. Однако надежды «Сити» на подписание Месси этим летом во многом зависели от того, смогут ли они участвовать в Лиге чемпионов. 13 июля с клуба был снята дисквалификация, и они поняли, что станут фаворитами на Месси, если он решит покинуть «Барсу».

Между двумя клубами никогда не было прямого контакта, а лагерь Месси не говорил «Барселоне» напрямую о желании игрока перейти в «Сити». Но источники в каталонском клубе говорят, что «Барселона» была проинформированы третьим лицом об интересе «Сити» к подписанию контракта с Месси.

«Горожанам» пришлось крепко задуматься. Могли ли они позволить себе зарплату Месси? Сколько им придется заплатить «Барселоне»? А как насчет финансового фэйр-плей? Отступные в размере 700 миллионов евро были не под силу даже «Сити». Однако была и более заманчивая перспектива — Месси мог быть доступен бесплатно.

Механизм, с помощью которого они считали возможным заключить сделку, существовал годами. Длительные сомнения Месси побудили его команду в 2017 году включить в контракт пункт о разрыве соглашения. После сезона 2019-2020 Месси в течение определенного периода мог в одностороннем порядке расторгнуть свой контракт и уйти.

Правление «Барселоны» нервно ждало. В конце концов дата — первоначально известная для общественности как 31 мая, а затем сменившася на 10 июня — истекла, когда Ла Лига только возобновлялась. Тем не менее, когда эта дата прошла, клуб поспешил проинформировать СМИ. Они были убеждены, что Месси останется до 2021 года. Позже Месси заявил, что он не информировал клуб о своем желании уйти до 10 июня, так как сезон еще продолжался и команде предстояло играть в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Один из источников утверждает, что бан от УЕФА для «Ман Сити» также усложнил уход Месси.

Та самая дата в контракте Месси была приурочена к окончанию сезона. Но в связи с продлением сезона из-за пандемии коронавируса в лагере Месси посчитали, что у них есть место для маневра, когда дело дойдет до толкования пункта соглашения.

Источники сообщили ESPN, что отзывы, полученные Месси от юридических экспертов, были неоднозначными. Только одна юридическая фирма из четырех, с которыми были проведены консультации («Cuatrecasas») считала, что этот аргумент имеет реальные шансы на успех. Этого было достаточно, и Месси решил продолжать. Если он будет стоять на своем, возможно, «Барселона» моргнет первой.

24 августа началось с телефонного звонка от Кумана Суаресу. В разговоре, который длился около минуты, тренер сказал лучшему другу Месси по команде, что он не входит в его планы и что ему стоит искать себе новый клуб. То же самое услышал и Видаль. Союзников Месси вытесняли из клуба и, по его мнению, делали это без уважения.

Лео Месси и Луис Суарес globallookpress.com

Позже в тот же день Месси принял меры. По совету «Cuatrecasas» игрок решил использовать бюрофакс — заказное письмо, которое используется тогда, когда требуется юридически подтвердить его отправку в определенный срок и его получение. Он проинформировал «Барселону» о том, что хочет уйти бесплатно, пользуясь своим пунктом о разрыве контракта. Подписанный Месси, документ был отправлен сразу после 19.00. К середине утра 25 августа письмо получили на «Камп Ноу».

Первым его с ужасом прочитали Бартомеу и глава юридического отдела «Барсы» Рома Гомес Понти. «Они не могли поверить своим глазам», — сказал источник ESPN. Для них не было никаких сомнений — крайний срок пункта уже истек.

«Отложите все, над чем вы работали, и сосредоточьтесь на этом», — сказал Бартомеу юристам клуба. «Барселона» обратилась за советом в две фирмы, которые специализируются на спортивном праве — «Torrecillas & Associates» и «Bufete Antras». Первая за несколько месяцев до этого выиграла спор у Неймара касательно бонуса за продление контракта. Обе фирмы согласились, что «Барса» права и не должна уступать требованиям Месси.

Однако источники сообщили ESPN, что были члены совета директоров, которые выступали за то, чтобы позволить Месси уйти. Не бесплатно, конечно, но если бы его уход означал получение большой суммы компенсации, а также экономию 90 миллионов евро из фонда заработной платы, клуб могу бы выкарабкаться из финансовой ямы размером в 300 миллионов евро во время кризиса из-за коронавируса.

«Месси обладает огромной властью в клубе как на финансовом, так и на спортивном уровне», — сказал один из источников. Другой, близкий к раздевалке, выразил мнение: «Настал момент продать его. Это историческая возможность изменить положение вещей. Есть игроки, которые будут играть намного лучше, если в команде не будет Месси».

Эти люди считали, что согласованный уход Месси может быть выгоден клубу. Но президент не стал бы поддерживать эту перспективу. Или 700 миллионов евро отступных, или Месси остается. «Бартомеу не хочет быть президентом, который согласился продать Месси», — сказал источник. Хотя другой источник отметил: «Это лучшее, что он мог сделать».

Жозеп Мария Бартомеу globallookpress.com

Бартомеу окончательно испортил свои отношения с Месси — игрок публично назвал его лжецом, который обещал отпустить аргентинца, но не сдержал своего слова — однако желание президента исполнилось. В конце концов он не будет президентом, при котором Месси покинет клуб. В конце концов президентские выборы в клубе состоятся 20 или 21 марта следующего года, еще до истечения срока контракта аргентинца.

В «Ман Сити» росло понимание, что подписать Месси бесплатно невозможно, поэтому они решили начать считать цифры. Источник сообщил ESPN, что «если "Барселона" позволила бы Месси уехать за 100 или 150 миллионов евро, Месси стал бы игроком английского клуба». «Сити» также был готов включить в сделку игроков, которые представляют интерес для «Барселоны» — таких, как молодой защитник и воспитанник клуба Эрик Гарсия. В то же время, как сообщили ESPN, «Ман Сити» не стал бы включать в сделку Габи Жезуса, Бернарду Силву и Рияда Мареза.

Все зависело от желания «Барселоны» сдвинуться с места. Месси ждал и хранил молчание. Он даже пропустил тестирование на коронавирус перед возвращением команды к тренировкам под руководством Кумана. Члены совета директором, критически относившиеся к Месси, считали, что аргентинец должен быть оштрафован за это. Но Бартомеу считал, что это лишь приведет к эскалации конфликта. «Барселона» разрабатывала собственные бюрофаксы для общения с капитаном. По данным ESPN, в некоторых версиях указывалось, что наказания не будет, в других этот пункт оставался открытым.

Утром 2 сентября отец и агент Месси Хорхе вылетел из аргентинского Росарио, чтобы вечером встретиться с Бартомеу. Но добиться какого-либо прогресса не удалось. У Бартомеу была одна важная вещь в качестве рычага — Месси не смирился бы с судебной тяжбой. Он был полон решимости уйти, но не в том случае, если процесс перейдет в длительную тяжбу. Руководство «Сити» тоже не хотело идти этой дорогой.

Все изменилось 4 сентября. В интервью Goal.com Месси объявил о своем решении остаться. «Президент сказал мне, что единственный способ уйти — это заплатить отступные размером в 700 миллионов евро, что невозможно, и что альтернативой является только суд. Но я бы никогда не пошел в суд против "Барселоны", потому что это клуб, который я люблю».

Все могло закончиться иначе. Некоторые в «Барселоне» считают, что подход Месси — как в юридической плоскости, так и в сфере PR — был ошибочным с самого начала. «Он выбрал не лучшую коммуниканционную стратегию. Если бы он рассчитал все лучше, то прикончил бы Бартомеу и уже был бы в Англии», — сказал источник. По его мнению, фундаментальной ошибкой Месси была неспособность сформулировать свое решение об уходе раньше, а также не обратиться напрямую к фанатам — возможно, как сделали это многие другие игроки, в своих аккаунтах в соцсети — еще до того, как был отправлен бюрофакс.

Лео МессиЛео Месси globallookpress.comgloballookpress.com

Еще один вопрос для многих — является ли перспектива еще одного несчастливого года Месси лучшим вариантом для «Барсы». Десятый номер раньше направлял свой гнев на поле, что приносило положительные результаты команде. И он может сделать это снова. Но ESPN сообщили, что, по мнению некоторых игроков «Барсы», старт с новым тренером и без Месси, возможно, был бы наилучшим вариантом для всех.

Итак, пока что Месси остается. Но его сомнения, выраженные столь ясно и кратко, также остаются. «Правда в том, что какое-то время у клуба не было проекта или чего-то подобного. Они жонглируют шариками и затыкают дыры», — сказал он.

Но на этом история не заканчивается. Бартомеу скоро уйдет, и в марте должен быть избран новый президент. Он может даже не продержаться до марта, если вотум недоверия, объявленный на фоне бюрофакса Месси, будет одобрен в ближайшие недели. На пост президента «Барсы» может претендовать до десяти человек. Одним из главных фаворитов является Виктор Фонт. И он сказал, что хочет не только вернуть Хави в клуб на должность тренера, но также хочет, чтобы Месси остался. Ни один из кандидатов не заявлял, что хочет построить «Барселону» без Месси, несмотря на то, что следующим летом аргентинцу исполнится 34 года.

У Месси есть рычаги воздействия. Поскольку его контракт официально истекает в июне, он может уже с января вести переговоры с другими клубами. Никаких судов, никакой драмы на подобии той, что мы наблюдали недавно.

Сможет ли новый президент убедить Месси продлить контракт? Месси сказал, что клуб должен подписывать молодых игроков, чтобы освежать стареющий состав. Это происходит медленно, и сейчас омоложение состава происходит за счет его ближайших друзей в «Барсе» — Артуро Видаль перешел в «Интер», а Суарес — в «Атлетико».

От следующих восьми месяцев зависит очень многое — а именно от того, как будет справляться Куман, и от того, кто победит на выборах. Но преимущественно все сводится к одному — будет ли «Барселона» командой-победителем. 0