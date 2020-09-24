Крах «Барсы» помогает «Атлетико». Суарес на пути в Мадрид

С точки зрения «Барселоны» вся эта идея кажется недальновидной ошибкой, притом довольно огромных размеров. Кто-то может не согласиться, но я думаю, что это очевидно. Об этом поговорим чуть позже.

Давайте начнем с совершенно восхитительной перспективы для тех, кто будет стоять в стороне и смотреть, как загорается фитиль, когда взрывной Суарес встречается с абразивным «Атлетико». Подобная история напоминает одну из тех старых шуток: «Собрались как-то в одном клубе аргентинец, бразилец и уругваец…».

Почему Суарес нужен «Атлетико»

Диего Симеоне потерял свою правую руку в лице Моно Бургоса, но его левая по-прежнему способна нанести тяжелый хук или джеб. Аргентинец всегда обладал жестким характером. Будучи игроком, он, как и Суарес, делал все, чтобы победить. Это делает его союз с уругвайским нападающим потенциально мощным, но больше всего эту пару объединяют расчетливые мысли и их неустанная приверженность отдаваться на 100 процентов, то есть упорно трудиться на тренировках, повышая интенсивность в матчах.

Мы уже стали свидетелями того, какой электризующий, вдохновляющий эффект оказал Симеоне на «Атлетико» за последнее десятилетие, когда он добился таких результатов, которые, вероятно, сделают его величайшей личностью в истории «матрасников».

Он принес клубу многие сотни миллионов евро своими мощными выступлениями в Европе. Отсюда и зарплата, которая по слухам, которым я доверяю, является высочайшей в футбольном мире. Из любой группы игроков он выжимал максимум, зачастую еще и превышая все ожидания. Я сказал бы, что он самый одаренный тренер.

Симеоне постоянно стимулировал фанатскую базу, притягивая ее сначала к «Висенте Кальдерон», а затем к «Ванда Метрополитано». Прежде всего, он завоевывал трофеи — семь прекрасных кубков.

Однако «Атлетико» отчаянно не хватает бомбардиров. После продажи Антуана Гризманна «Барселоне» чуть более года назад у мадридцев не было нападающего должного уровня (Альваро Мората был лучшим в прошлом сезоне с 12 голами в Ла Лиге). Тот же Кевин Гамейро, забивший 12 голов три года назад, в последующих сезонах не отличался больше восьми раз. Это не просто недостаточно, это ничтожно мало.

Теперь несколько слов о Диего Косте, у которого пока нет покупателей. Он довольно статичен, полагается на попытки запугать и затолкать защитников, потому что он по-прежнему подлый игрок. Дело не в том, что у него нет техники или идей, но совокупные колебания веса и травмы на протяжении многих лет сделали его преждевременно неспособным заставить свое тело делать то, что могут вообразить его разум и глаза.

Что объединяет его и тренера, так это их непоколебимое стремление преодолевать все препятствия на своем пути в поисках победы. Симеоне и Коста олицетворяют собой свирепое лицо мадридского «Атлетико». Это не значит, что команда, тренерский штаб и руководством в то же время не обладают футбольным интеллектом, воображением, чутьем и атлетизмом. Все это есть, но «матрасники» остаются клубом воинов.

Еще неизвестно, останется ли Коста в команде до закрытия трансферного окна 5 октября. Честно говоря, я бы заплатил хорошие деньги, чтобы посмотреть, как он и Суарес объединяются вместе на тренировках, в раздевалке, в выездных поездках и, хотя бы иногда, на поле. Скорее всего, чаще один будет заменять другого, учитывая их возраст и травмы. Но если бы была короткая серия, когда Коста и Суарес выходили бы на поле одновременно, то стоило бы возносить горячие молитвы за вратарей, центральных полузащитников и судей по всей Испании и Европе.

А как насчет «Барселоны»?

Сейчас фанаты «Барселоны» смехотворно и пренебрежительно отзываются о Суаресе. У него никогда не было особо атлетичного телосложения. Добавьте к этому тот факт, что в январе ему исполняется 34 года, что он безутешен тем, как руководство уничтожает каталонский клуб, и что на его теле почти не осталось участков, к которым бы не притронулся скальпель.

И все же Суарес заслужил гораздо большего уважения и лучшего отношения со стороны «Барселоны» и некоторых недовольных фанатов, хотя бы за счет своей продуктивности. Он — третий в списке лучших бомбардиров «Барселоны» за всю историю (198 голов в 283 матчах) и обладатель 13 трофеев за шесть лет. И, что самое главное, он, безусловно, лучший и самый взаимовыгодный партнер, которого когда-либо имел Лионель Месси. Несмотря на снижение атлетизма, Суарес остается таким же умным, ярким, техничным и находчивым нападающим.

Этот мозг, эти непоколебимые амбиции, это видение — у Суареса мало равных. Именно по этой причине я был бы очарован, увидев, как он может сыграть с Коке, Саулем, Анхелем Корреа, Жуаном Феликсом, Янником Карраско и, надеюсь, Томасом Парти, снабжающим его передачами. В общем, они бы бегали и охотились, а он бы просто завершал свою работу у чужих ворот.

При этом Суаресу придется пострадать от «профессора» Оскара Ортеги, безжалостного тренера по фитнесу, который точно возьмется за него, но вы точно заплатите, чтобы стать свидетелями этого.

Суарес, который помог «Барселоне» оформить требл, стал одной из причин того, что каталонцы были относительно успешны в последние годы, не уйдя преждевременно в закат.

О чем говорит ситуация вокруг Суареса в «Барселоне»?

«Барселона» уже довольно давно стала структурой с беспорядочной организацией, странной фокусировкой, эгоизмом и одержимостью деньгами. Тот факт, что Суарес извлекает максимум из Месси, как своего друга, сыграл решающую роль в том, что «сине-гранатовые» не утонули в своем же болоте задолго до этого. Но вот загвоздка: президент Жозеп Мария Бартомеу полон решимости доказать, что это его клуб, и сломать ось Суарес-Месси.

Бартомеу считает, что Месси не должен уходить, поэтому ему пришлось активно выталкивать Суареса. То, что Рональд Куман, сказал уругвайцу: «Я тебя оставлю, но клуб хочет, чтобы ты ушел», многое говорит об этой истории.

Бартомеу не признает этого публично, по крайней мере до тех пор, пока не дойдет до какого-нибудь оправданного интервью или оплачиваемых мемуаров, когда он уже уйдет из своего офиса. Но все это правда, что в «Барселоне» очень много людей, которых не устраивает ось Месси-Суарес и которые съеживаются в их присутствии.

Буквально на днях в разговоре с журналистами El Pais бывший вратарь «Барселоны» и бывший футбольный директор клуба Андони Субисаррета сказал: «Многое в клубе зависит от великодушия топ-игроков. Когда Тата Мартино возглавлял команду, он сказал Месси, что знает, что если аргентинец позвонит президенту, то он найдет нового наставника, но попросил аргентинца не демонстрировать это каждый день». Такая вот жестокая и поразительная картина.

Буквально на прошлой неделе Куман впервые после прихода на нынешний пост почувствовал необходимость заявить о себе.

В течение долгого времени (определенно с тех пор, как Месси, Суарес и Неймар покоряли Европу) Месси и один или несколько его ближайших друзей приходили на тренировку последними. Часто это шумный процесс: смех, стук шипов по бетонной лестнице, выходящий на поле Тито Виланова. И лишь после того, как все соберутся, на площадку выходит маленький гений со своей бандой.

Большинство с готовностью принимали это, некоторые возмущались, а некоторые желали, чтобы данное положение вещей рухнуло. Как правило, величие дает тебе привилегии, но до нынешнего момента.

Сейчас правила гласят о том, что игроки должны явиться на базу в 9:30. Тренировки обычно стартуют в 11:00, и однажды на прошлой неделе новый нидерландский специалист остался недоволен тем, что некоторая пара из его состава (угадайте, кто) вышла на поле лишь в 11:03. Куман воспринял это как неуважение, сказал им об этом и приступил к работе. Свою позицию он четко обозначил: никаких привилегий, приятель.

Итак, мы рассматриваем момент, во время которого Бартомеу думает, что способен выиграть внутреннюю битву и выгнать Суареса из клуба. Он убежден, что может это сделать, одновременно заставляя Месси остаться, хотя раньше обещал ему не препятствовать при желании уйти летом.

Для умного президента было бы логично проглотить гордость и удержать уругвайца, вместо того, чтобы платить ему деньги за досрочное расторжение контракта. Если бы он получил финансовые ресурсы для привлечения молодого, быстрого и готового к игре нападающего, такого как Лаутаро Мартинес из миланского «Интера», то аргумент был бы другим. Но все совершенно не так.

Пребывание Суареса в клубе дало бы ряд преимуществ: счастливый Месси, центральный нападающий для Кумана, хороший запас голов (21 гол за 5670 минут в прошлом сезоне) и структура, при которой Гризманну не пришлось бы играть в центре нападения или на левом фланге. Логика простая. Но вместо этого Бартомеу полон решимости выиграть битву и проиграть войну.

Две недели назад я сказал, что Симеоне хотел Суареса и что приезд уругвайца может сделать «Атлетико» настоящим претендентом на титул. Я не передумал.

Суарес был в ярости, когда стало известно, что «Барселона» начала сомневаться в необходимости отпускать его в «Атлетико». Но весь этот хаос может сделать его сильнее. 0