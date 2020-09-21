В ожидании Бэйла «Тоттенхэм» напугал своей атакой

Во 2-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» со счетом 5:2 разгромил «Саутгемптон» на выезде. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Сон и Кейн показали телепатическое взаимопонимание

«После хаоса в начале матча игра вскоре приобрела знакомую тему: Гарри Кейн снабжал передачами заряженного Сон Хын-Мина, который забил четыре раза и принес "Тоттенхэму" громкую победу. Это первый раз, когда один игрок четыре раза ассистировал другому в матче Премьер-лиги, но Кейн, в конце концов, сумел еще и забить пятый гол команды», — пишет на страницах The Guardian Бен Фишер.

«Когда "Шпоры" легко переходили в последнюю треть поля, как здесь, мысль о добавлении вернувшегося Гарета Бэйла в атакующий коктейль становится аппетитной. Маловероятно, что защитники соперников захотят испытать стать такой же добычей лондонцев, учитывая, как они снова и снова пользовались слабостью центра обороны "Саутгемптона", когда Сон, который показал явно телепатическое понимание с Кейном, выдал выступление с безжалостной реализацией».

«Саутгемптон» растерял форму конца прошлого сезона

«Беспроигрышная серия из семи поединков в конце прошлого сезона дала болельщикам "Саутгемптона" множество поводов для оптимизма по поводу того, что их команда в этом чемпионате сможет еще выше подняться в таблице. Пока что все идет не по плану. "Святые" проиграли во всех трех матчах в этой кампании, проиграв "Кристал Пэлас" в 1-м туре АПЛ, прежде чем были выбиты "Брентфордом" из Кубка лиги», — отмечает Гари Роуз в отчете BBC об игре.

«Ингз, забивший 22 гола в прошлом сезоне, связывался слухами с "Тоттенхэмом" по ходу текущего трансферного окна, показал, почему так важно, чтобы клуб его удержал. Он открыл счет в матче и был постоянным раздражителем для "Шпор" в первом тайме, поскольку давил на защитников, владеющих мячом, и связывал игру в атаке. Но южане не могут рассчитывать на то, что тот в одиночку будет выигрывать матчи, и ему нужно будет показать лучшую игру в обороне, чем вышло во втором тайме».

Трио Сон-Кейн-Бэйл обещает стать разрушительным

«Наблюдая это в баре своего местного гольф-клуба, у Гарета Бейла, должно быть, текла слюна при мысли о том, что произойдет, когда он вылечит травму колена и сможет регулярно играть с Гарри Кейном. Не столько из-за возможности полюбоваться голами капитаном сборной Англии с близкого расстояния. Но также с учетом того, какие пасы он может получать для завершения атак», — пишет на страницах The Telegraph Джим Уайт.

«Потому что этот матч показал, что Кейн — не просто отличный наконечник, но и король ассистов, ведь помимо 10-го гола в 10 матчах АПЛ против "Саутгемптона", он сделал не менее четырех голевых передач своему энергичному напарнику Сону. Мысль о том, что Бэйл соединится с этими двумя в такой форме, вызовет дрожь по спинам соперников в Премьер-лиге. Конечно, даже Жозе Моуринью не может помешать им стать одним из самых разрушительных трио нападающих в Европе».

План Моуринью на игру все же сработал

«Порой "Шпорам" с трудом удавалось связывать пасы. План с самого начала явно заключался в том, чтобы ловить их на контратаках, используя высокую линию обороны. К несчастью для лондонцев, первый тайм завершился постоянными офсайдами со стороны атакующей тройки, сыгравшей прямо на руку хозяевам. Гол Сона как раз перед перерывом в перерыве был первым разом, когда атакующие действия гостей сошлись должным образом — это то, что они пытались сделать с самого начала», — отмечает в материале ESPN Том Фентон.

«Поначалу казалось, что Моуринью сильно ошибся в своем плане на игру. "Саутгемптон" уверенно выигрывал в первом тайме... до тех пор, пока Сон не сравнял счет. С этого момента план сесть глубоко и наказать верхнюю линию обороны хозяев начал обретать форму, о чем свидетельствует второй гол корейца всего через несколько минут после его первого мяча. Джовани Ло Чельсо заменил Танги Ндомбеле в перерыве, и это изменение, похоже, соответствовало плану игры». 0