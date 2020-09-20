«МЮ» провалился на старте сезона. Одни лишь новые игроки не спасут Сульшера

«Манчестер Юнайтед» провел 90 ужасных минут на «Олд Траффорд» и проиграл команде, которая в прошлом сезоне финишировала на 14-м месте, со счетом 1:3. Но на самом деле все могло закончиться для «Красных дьяволов» еще хуже. Однако и поражение с таким счетом стало худшим для «МЮ» в стартовом матче чемпионата Англии за последние 25 лет.

Дебютный гол Донни ван де Бека, который на короткое время вселил в команду Уле-Гуннара Сульшера надежду на спасение, был самым ярким моментом для «МЮ» в этой игре. В остальном было слишком мало позитива, который манкунианцы могли бы извлечь из этого кошмарного для них вечера.

«Пэлас» превратил 24% времени, которые он владел мячом, в 14 ударов и 5 ударов в створ ворот, в то время как на другом конце поля Висенте Гуаита был почти без работы.

«МЮ» — «Кристал Пэлас» cpfc.co.uk

Ситуацию усугубило еще и то, что пока «Манчестер Юнайтед» испытывал серьезные трудности на «Олд Траффорд», «Тоттенхэм» объявил о переходе Гарета Бейла, а «Боруссия» Дортмунд разгромила «Боруссию» Менхенгладбах благодаря Джейдону Санчо.

Сульшер использовал свои заготовки, чтобы сказать болельщикам, что в этом сезоне речь идет о «продолжении прогресса», которого удалось добиться в прошлой кампании. Однако среди болельщиков, которые видят, как «Ливерпуль» подписал Тьяго Алькантару, Бейл вернулся в «Тоттенхэм», а «Челси» потратил на игроков более 200 миллионов фунтов, уже растет разочарование.

За две недели до закрытия трансферного окна «Манчестер Юнайтед» все еще нужен нападающий на правый фланг, и, судя по игре Виктора Линделефа, в матче против «Кристал Пэлас», еще один центральный защитник. А также команда выглядела отчаянной и нуждается в некотором вдохновении.

«Соперник заслужил очки. Они были острее нас в атаке и лучше в отборе мяча. Мы очень медленно начали игру, и их первый гол в начале игры оказал нокаутирующий эффект для нас», — отметил Сульшер.

«Я очень-очень разочарован. Но этот не тот случай, когда я удивлен, потому что это первая игра и мы еще не в лучшей форме. Нам пришлось играть прошлый сезон до середины августа, и у нас была очень короткая и странная предсезонка. Я надеялся на лучшее сегодня, но этого не произошло. Нам нужно добиваться прогресса и делать это быстро», — добавил норвежец.

«Кристал Пэлас» понадобилось всего семь минут, чтобы разбить надежды «МЮ» на успешное начало сезона.

Еще до этого Давид де Хеа подарил мяч Джеймсу Маккарти, но это сошло голкиперу с рук. Однако «МЮ» не повезло, когда Джеффри Шлупп прорвался по левому флангу, а Виктору Линделефу так и не удалось добраться до левого вингера, который выполнил прострел. Андрос Таунсенд замкнул передачу на дальней штанге.

Как и Линделеф, Люк Шоу должен был действовать лучше — возможно, это наглядно демонстрирует то, почему «МЮ» заинтересован в левом защитнике Алексе Теллесе. Переговоры уже начались, но пока что договориться с «Порту» еще не удалось.

Разговор Сульшера с подопечными в перерыве мог быть еще более сложным, если бы де Хеа не смог поднять руку, чтобы заблокировать удар Джордана Айю, который ушел от Скотта Мактоминея.

Ответом Сульшера в перерыве была замена Дэниела Джеймса на Мэйсона Гринвуда. К сожалению для Сульшера, его любимый правый нападающий все еще играет в Германии.

Единственный летний трансфер «МЮ» Донни ван де Бек выступил в игру на 67-й минуте, заменив Поля Погба. Но к тому моменту, когда он получил возможность оказать хоть какое-то влияние на игру, ситуация для «МЮ» стала еще хуже.

Донни ван де Бек twitter.com/manutd

Во-первых, в ворота «МЮ» был назначен пенальти после просмотра VAR, когда Линделеф сыграл рукой в своей штрафной. Казалось, что «МЮ» спасся, когда де Хеа отразил пенальти от Айю. Но видеоарбитр Джон Мосс посчитал, что голкипер сборной Испании досрочно покинул линию ворот. Ответственность перебить пенальти взял на себя Уилфрид Заа, который направил мяч в верхний угол ворот.

Ван де Бек забил свой гол на 80-й минуте после того, как мяч отскочил от соперника, но все надежды на то, чтобы сравнять счет, погасли через пять минут, когда Заа воспользовался очередной ошибкой Линделефа и сделал счет 3:1.

«МЮ» — «Кристал Пэлас»«МЮ» — «Кристал Пэлас» cpfc.co.ukcpfc.co.uk

Неудивительно, что еще в июле телекамеры поймали Сульшера, который общался с Аке, говоря, что ему нужен еще один центральный защитник.

Ему нужно больше, чем просто центральный защитник, если он надеется избежать очередной мучительной борьбы за топ-четверку длиною в весь сезон. Этот сезон должен был стать сезоном, когда «МЮ» начинает сокращать отставание от «Ливерпуля» и «Ман Сити».

Новички могут помочь клубу прибавить, но на данном этапе первоочередная задача Сульшера — получить больше от тех игроков, которые есть у него в распоряжении. В следующем туре «МЮ» поедет в гости к «Брайтону».

«В первую очередь нам нужно посмотреть на игроков, которые у нас есть на поле и в запасе, потому что мы знаем, что можем играть лучше. Мы можем выступать лучше, чем в этом матче. Игроки об этом знают, а потому мы будем прогрессировать», — подчеркнул Сульшер. 0