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    Победа при плохой игре. Это качество может пригодиться «Челси»

    «Синие» начали сезон в АПЛ с того, что переиграли «Брайтон»

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    В интересном матче английской Премьер-лиги «Челси» на стадионе «Амекс» обыграл «Брайтон» со счетом 3:1, пишет обозреватель Squawka Мухаммад Батт.
    «Синие», одержав победу, оказались на третьем месте в турнирной таблице. При этом с точки зрения игры их успех не был уж слишком впечатляющим.

    1. Круговорот правых английских защитников

    Англия имеет впечатляющую группу качественных правых защитников. Кайл Уокер, Киран Триппьер, Трент Александр-Арнольд и Аарон Ван-Биссака — известные имена, хотя и у них есть конкуренты, что подтвердил минувший вечер.

    Начнем с выдающегося Тарика Лэмпти. Экс-игрок молодежной команды «Челси» великолепно провел игру, несмотря на то, что ему всего 19 лет. Он не только грамотно действовал в обороне, но и проявил атакующую мощь. Сочетание скорости, мастерства и отваги сделало его одним из лучших игроков матча.

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    • Лэмпти записал на свой счет больше всего отборов (3) и перехватов (3) среди всех игроков «Брайтона», и его смело можно было назвать постоянной проблемой для «синих». Он вступал в борьбу, как только возникала возможность, и он тащил «чаек» в атаку на своей спине.

    И хотя Лэмпти записал результативную передачу в моменте с голом Леандро Троссара, еще более качественно сыграл его визави Рис Джеймс. В свои 20 лет Джеймс становится одним из самых ярких и сформированных защитников в лиге, что, возможно, и стало причиной ухода Лэмпти.

    Он умеет лучше защищаться, чем Александер-Арнольд, и лучше атаковать, чем Ван-Биссака. Он качественно сбалансирован. Именно его пушечный удар изменил ход игры и позволил «Челси» добиться победы. Он вышел на ударную позицию в 25 метрах от ворот и, не встретив сопротивления, запустил мяч точно в верхний угол.

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    Джеймс принес победу «Челси», забив свой первый гол в Премьер-лиге, но настоящим победителем минувшей ночью, когда доминировали два правых защитника, стал Гарет Саутгейт. Главный тренер сборной Англии знает, что даже если травма выведет из строя Уокера, Триппьера, Александера-Арнольда и Ван-Биссаку, он сможет положиться на Риса Джеймса или Тарика Лэмпти. Круговорот правых английских защитников способен изменить игру «трех львов».

    2. Одиночные контратаки Вернера

    Минувшим вечером Тимо Вернер дебютировал в английском футболе, и уже через пару минут после стартового свистка уровень его угрозы стал очевиден. В течение первого часа «Брайтон» доминировал, и даже после перерыва «Челси» некоторое время не был в состоянии контролировать ситуацию, но «синие» все равно несли угрозу благодаря феноменальной скорости немца.

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    • Вернер в одиночку совершал умные контратаки в своем невероятном темпе. Его забеги были настолько ужасающими, что уже в дебюте игры привели к назначению пенальти, когда новичка «Челси» сбил Мэтью Райан. Он продолжал угрожать «Брайтону», несколько раз чуть не забив, несмотря на то, что получил удар по колену в моменте с назначением 11-метрового.

    Игра Вернера доставит Фрэнку Лэмпарду огромную радость, ведь это значит, что даже в те моменты, когда «Челси» играет не очень хорошо, динамизм немца будет давать ему шансы. И если он ими воспользуется, как это произошло прошлым вечером, «синие» смогут набирать очки.

    3. Упорный проект Поттера

    Грэм Поттер — тренер, связанный с тем, что называют «правильным футболом», но в прошлом сезоне его «Брайтон» набрал всего 41 балл и чудом избежал ожесточенной борьбы за выживание. И вот в матче с «Челси», несмотря на в целом хорошую игру, его подопечные снова проигрывают, так стоит ли ему беспокоиться о своем будущем или о своих принципах работы. Точно нет!

    Минувшим вечером «Брайтон» был сенсационным. Он полностью доминировал над «Челси» практически во всех аспектах игры. «Чайки» проиграли, но посмотрите на пропущенные голы: пенальти, пушечный удар из ниоткуда и рикошет после углового.

    Да, «Челси» выиграл 3:1, но в целом не был убедителен. И если бы «Брайтон» воспользовался великолепным шансом и сделал счет 2:2, кто знает, что произошло бы дальше?

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    • Весь атакующий фронт «Челси» стоит больше 100 миллионов фунтов, и «Брайтон» справился с ним. У «Челси» был полузащитник за 80 миллионов фунтов, и «Брайтон» справился с ним. «Чайки» были организованы и уверены в том, что нужно делать. Потеряв Адама Лаллану из-за травмы, они продолжили руководить игрой. Да, в конце концов они уступили, но проект Поттера постепенно избавляется от проблем, и ему нужно продолжать доверять и верить в него.

    4. В ожидании Тьяго Силвы

    Вчера защита «Челси» смотрелась так, будто ей не хватало лидера. Ситуация выглядела так: защитники способны пройти испытания на атлетизм и технику, но не могут выполнить тактические установки.

    Мы увидели, как Андреас Кристенсен и Курт Зума временами проявляли свои слабости, отбиваясь от атак «Брайтона», и если бы Льюис Данк реализовал свой фантастический момент, игра могла бы быть совсем другой.

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    • Момент с Данком подводит итог, почему «Челси» нужен лидер защиты. Для этой цели лондонцы подписали Тьяго Силву, но пока он не может играть, и им очень нужно, чтобы бразилец набрал форму и мгновенно освоился, чтобы стабилизировать и возглавить шаткую заднюю линию, а также защитить Кепу Аррисабалагу от него самого.

    5. Избыток качества «Челси»

    «Челси» не сыграл хорошо в гостях с «Брайтоном», но «Челси» выиграл благодаря великолепному индивидуальному мастерству: спокойствие Жоржиньо при исполнении пенальти, свирепость удара Джеймса и даже техника, с который Зума пробил по летящему мячу.

    В составе «Челси» даже не было своего левого защитника за 60 миллионов фунтов, ни креативного гения Хакима Зиеха. Оба пропустили игру. Так же поступил и потенциальный лидер обороны Тьяго Силва.

    Звездный Кай Хаверц, купленный за 62 миллионов фунтов, вышел в стартовом составе, но выглядел ужасно. Мэйсон Маунт и Рубен Лофтус-Чик лишь плыли по течению. И только Рис Джеймс и Тимо Вернер действительно делали то, что было необходимо «синим».

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    • Команда «Челси» настолько качественна, что ей даже не нужно хорошо играть коллективно, потому что в какой-то момент появится одна из многочисленных суперзвезд и принесет победу. Это просто замечательно для надежд «Челси» на титул, поскольку необходимость хорошо играть для победы утомляет и может привести к потерям в заведомо выигранных встречах (посмотрите на «Манчестер Сити» прошлого сезона). Способность побеждать при плохой игре — вот что привело «Ливерпуль» к титулу, и это поможет «Челси» побороться за трофей в нынешнем розыгрыше.

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