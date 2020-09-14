И Кокорин не помог. ЦСКА перевернул дерби со «Спартаком»

ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком» (3:1) в 7-м туре РПЛ. На 10-й минуте атака красно-белых привела к голу: Эсекьель Понсе с разворота послал мяч точно в верхний угол. На 30-й минуте Хердур Магнуссон забил после подачи углового и сравнял счет. В добавленное к первому тайму время армейцы вышли вперед: Никола Влашич разогнал атаку, которую сам же и завершил точным ударом из-под защитника. Во втором тайме за «Спартак» дебютировал Александр Кокорин, но ему не удалось перевернуть ход матча. В компенсированное время Чидера Эджуке забил третий мяч ЦСКА.

Карпин в составе ЦСКА, Кокорин в заявке «Спартака»

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров оценивает стартовые составы команд, не обходя вниманием кадровые проблемы ЦСКА.

«Тедеско не мог пожаловаться на выбывших важных футболистов, тогда как Гончаренко недосчитался Дивеева, Дзагоева, а также новичка Бруно Фукса, приехавшего спасать центр обороны. Да и в целом ЦСКА при всей своей красивой перестройке и мощной трансферной кампании до сих пор никак не может явиться перед зрителями в новом образе: фактурный форвард Гайч не набрал форму, упомянутый Фукс сразу же получил травму, яркому фланговому нападающему Эджуке требуется время на адаптацию, пока он футболист замены.

В центре обороны у главного тренера ЦСКА толком не было выбора: кроме Фукса и Дивеева, травмирован также Набабкин. Поэтому выбор сводился к вопросу: Васин или Карпов? И очевидного ответа в задаче быть не могло, поскольку ни один из кандидатов не выглядел образцом надёжности. Мягко говоря.

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Гончаренко выбрал Карпова, а заодно доверился новой системе, использованной в двух предыдущих матчах с "Ахматом" и "Краснодаром" — 4-2-3-1. Слева вышел Щенников, справа — Марио Фернандес, в опорной зоне — Марадишвили и Обляков, а атакующую четвёрку составили Тикнизян (левее), Влашич (свободная роль), Кучаев (правее) и Чалов (выдвинутый форвард).

Марадишвили, Тикнизян, Карпов… При всём уважении к молодым игрокам, вряд ли с кадровой точки зрения ЦСКА действительно был фаворитом в воскресенье.

Тем более "Спартак" вышел в мощнейших на сегодня сочетаниях. Кого-то удивило разве что нахождение в запасе Соболева, но вылечившийся Понсе по умолчанию был достойной альтернативой габаритному нападающему, и вряд ли здесь можно было говорить о сенсации. А в заявку у "Спартака" впервые в сезоне попал даже Кокорин».

Мощное начало «Спартака»

Автор Sport24 Леонид Волотко отмечает преимущество красно-белых в начале матча, которое им не удалось удержать.

«А "Спартак" роскошно начал дерби — в стартовые 20 минут мы увидели тотальное доминирование банды Тедеско. Под ЦСКА Доменико снова ротировал атаку: Соболев, забивший "Арсеналу" и выходивший в связке с Ларссоном два тура подряд, присел в запас. Там же остался Кокорин, который впервые после травмы попал в заявку.

Ставка на высокий прессинг и мощнейшее давление с первых минут сработали идеально: ЦСКА вжался в штрафную, чудом не остался без Карпова, который снес Джордана при выходе один на один, и быстро пропустил. Бакаев выбрался из-под давления в центре и зачерпнул в штрафную, где Понсе сотворил магию. Третий (и самый красивый) гол аргентинца в сезоне — казалось, у ЦСКА огромные проблемы.

Пару месяцев назад ЦСКА тоже быстро пропустил от "Зенита" и моментально поплыл: "Питер" легко накидал еще три гола, а Гончаренко сбежал в Минск. За лето команда прилично прокачалась и теперь реагирует на удары гораздо хладнокровнее. В важнейшем матче армейцы сначала вернули мяч, затем — территорию и надавили на самую уязвимую точку "Спартака" — стандарты. Заодно вскрыли новую фобию: Максименко роскошно проводит матчи любой сложности, но в дерби привозит уже второй раз. В июне пропустил от Влашича, сейчас не спас после удара Магнуссона».

Максименко не выручал

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев фиксирует, как армейцы еще до перерыва сумели отыграться и выйти вперед, воспользовавшись ошибками голкипера «Спартака».

«Поведя в счете, красно-белые попали в зону комфорта — они заманивали хозяев на свою половину и жалили в контратаках. Но неожиданно пропустили с углового. Наиль Умяров пассивно созерцал, как у него за спиной выпрыгнул Хердур Магнуссон и расчетливо пробил головой с отскоком от газона. Вратарь Александр Максименко зацепил мяч руками, но спасти от гола не сумел.

Тут же в штрафной красно-синих в борьбе с Карповым рухнул защитник Айртон. Карасев сразу показал "удар от ворот". Тедеско требовал пенальти. VAR оставил решение судьи в силе, а бразилец удостоился предупреждения за симуляцию. Тедеско разразился бурными аплодисментами, на которые Карасев не отреагировал.

Перед перерывом армейцы провели две острые атаки. Марио Фернандес с правого полуфланга пробил рядом с дальней стойкой. А вскоре он же нашел в центре штрафной Влашича, который переложил мяч с левой ноги под правую и отправил в сетку.

Стоявший рядом Роман Зобнин помешать хорвату не сумел — лишь выбил у армейца щиток из-под гетры. Это четвертый гол Влашича "Спартаку" за четыре дерби, больше никто у армейцев так часто красно-белых не огорчал. А Максименко опять зацепил мяч руками, но не выручил».

Акинфеев — лучший, Максименко не Акинфеев

Специальный корреспондент «Спорта день за днем» Александр Макаров сравнивает игру двух голкиперов в дерби, и сравнение получается не в пользу спартаковца.

«Хотя более логичным результатом, наверное, все же была бы ничья. Практически по всем показателям команды отметились идентичными показателями. Если "Спартак" в чем-то и был однозначно лучше, так это в отборах. Но сказалась проблема, решить которую Тедеско никак не может. Красно-белые регулярно пропускают со "стандартов". Все пропущенные мячи в текущем сезоне стали следствием ошибок при "стандартах". Почему против Хердура Магнуссона персонально играл не отличающийся габаритами Умяров? Или это все же ошибка Жиго, находившегося в той же зоне вместе с Кучаевым?

А уже в компенсированное к первому тайму время красно-белые впервые в этом чемпионате пропустили с игры. Задать вопросы снова нужно Умярову. Сначала он позволил Николе Влашичу обыграть себя на чужой половине поля, но вместо того, чтобы продолжить преследовать хорвата, развившего контратаку, зачем-то просто стал закрывать зону левого полуфланга. Мяч же в итоге, что логично, снова оказался у Влашича. К лучшему игроку соперника должно быть особое внимание. Но — нет.

Мог ли спасти Максименко во втором случае? Если бы его звали "Игорь Акинфеев", то, однозначно. Да, удар был с близкого расстояния. Но он не получился сильным. Кажется, что спартаковский вратарь мог сыграть резче, а у него каждый раз мяч от перчаток влетает в ворота. Александр "Мягкие ручки" Максименко — похоже, его величать стоит именно так. А действовать надо именно так, как это делал Акинфеев. Именно кипер ЦСКА — лучший игрок матча. Именно его должны благодарить партнеры за победу в дерби».

У «Спартака» не нашлось лидеров

Автор Soccer.ru Сергей Иванов пытается понять причины неудачи «Спартака» в дерби.

«Второй тайм получился совершенно другим. ЦСКА больше экономил силы и рассчитывал на короткие вспышки, а "Спартак" пытался создать давление, перестроил игру в нападении, сменив Бакаева и Понсе на Соболева и Кокорина. Однако эффекта это не дало.

Более того, ЦСКА в концовке поймал "Спартак" на отчаянном рывке, и Эджуке сумел размочить счет голов за "армейцев". Новичок армейцев оказался эффективнее новичка "Спартака" Кокорина, который дебютировал в этом матче, поскольку предыдущие пропустил из-за проблем со здоровьем.

Календарь и таблица РПЛ

В пользу ЦСКА сыграли несколько факторов. Это неспособность "Спартака" дожать в микроэпизодах в первом тайме. И где-то, возможно, принятые судьями решения. Это и отсутствие стабильных лидеров в составе красно-белых, тогда как ЦСКА мог опереться на качественную игру Влашича, Акинфеева, Фернандеса и Облякова, отдавшего две голевые передачи. "Армейцы" не показали ничего выдающегося, но их лидеры не провалились — и это главное.

А у "Спартака" таких лидеров не нашлось, только эпизоды. При этом нельзя говорить, что красно-белые выступили провально. Они вполне могли и выиграть в этом матче при не слишком большом изменении его сценария, без изменения сути. Но сложилось так, как сложилось. И этот результат только обостряет чемпионскую интригу, если о ней можно говорить на столь раннем этапе».

Эджуке лучше Кокорина

Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов констатирует беспомощность красно-белых после перерыва и испытывает разочарование от дебюта Александра Кокорина за «Спартака».

«Отыгрываться 'Спартаку' всегда тяжело, но ЦСКА ведь выгреб в первом тайме из неудобного сценария. Красно-белые не сумели и, в принципе, не были к этому близки. Да, снова отлично удалось начало тайма, убойный момент имел Понсе. Но на то оно и начало тайма — сумбурное, не отражающее рисунка игры, потому что он пока просто не успел появиться.

В остальном же можно вспомнить тоже сумбурный удар Джикии с прохода после перехвата и несколько навесов на Соболева, который должен был доминировать вверху и сминать Карпова. Даже простой навес по слабой зоне 'армейской' обороны у 'Спартака' не получился — в любимые Тедеско контратаки часто убегал ЦСКА.

И в этом очень помог свежий Чидера. Правда, пока у парня видны явные проблемы: обыграть он может сколько угодно человек, а извлечь из этого пользу — никак. Ладно хоть в голевом эпизоде не стал как всегда перекладывать мяч под левую и не упустил момент.

Эджуке столько возился с мячом, что за время его дриблинга все контратаки успевали превратиться в позиционные. От парня, стоящего больше 10 млн евро, можно было ожидать чуть другого уровня понимания игры.

На него, кстати, походил Урунов. Показателен один эпизод: когда Остон получил мяч в центре поля вдали от соперников, он будто растерялся, что обыгрывать некого, и после 5 секунд возни отдал мяч туда, откуда его получил.

Тем не менее, перфоманс Эджуке однозначно лучше, чем выступление самой хайповой фигуры нашего футбола. Шутка про обещание не играть за 'Спартак' еще не совсем потеряла актуальность. Пользы Кокорин не принес, отметился одним неточным ударом без претензии на гол и за почти 40 минут всего 9 раз коснулся мяча. У того же Соболева 24. У сыгравшего на 8 минут меньше Эджуке 16 контактов (нет, в зачет не идут моменты, в которых он делал с мячом 15 касаний, прежде чем расстаться, считается за один)».

Рукопожатие Тедеско и Гончаренко

Ответственный редактор отдела интернет «Спорт-Экспресса» Артем Агапов подводя итоги матча вспоминает скандальный эпизод предыдщего дерби, когда после матча насчтавник ЦСКА отказался пожать руку оппоненту.

«В игре хватало огня, ярких и спорных моментов. Доменико Тедеско и его скамейка не раз апеллировали к судьям после решений Карасева и его бригады — и после моментов с Карповым, и после попадания мяча в руку от головы Магнуссона, и в третьей голевой атаке соперника.

Карасев и ВАР в тех эпизодах принимали решения, которые красно-белым не могли нравиться. Были вопросы и у штаба Виктора Гончаренко. Красивые финты сочетались с жесткими стыками. Джикия и Жиго получили болезненные повреждения, но продолжили матч. В концовке был заменен Влашич.

После матча состоялось долгожданное рукопожатие Тедеско и Гончаренко. В начале марта после кубкового четвертьфинала был скандал с отказом армейского тренера от обмена любезностями с прибежавшим к нему коллегой. В конце июня после победы хозяев в дерби на 'ВЭБ Арене' специалисты обошлись без коронавирусных или иных приветствий. Теперь они пожали руки».

Кокорину похвастаться нечем

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов оценивает дебют нападающего Александра Кокорина за «Спартак» — форвард вышел на замену на 53-й минуте, но проявить себя не сумел.

«Отправляя Александра в бой, Тедеско обнял его. Фанаты ЦСКА встретили Кокорина совсем другими эмоциями и словами. Новичку красно-белых адресовали мощный свист. По ходу матча именно Александра освистывали крепче всех в составе "Спартака". Один из баннеров красно-синих тоже был посвящён нападающему. "Ни за какие деньги не перешёл бы в Спартак", — гласила надпись на баннере. Поклонники ЦСКА припомнили Кокорину его давнее высказывание о принципиальном сопернике.

За 40 минут на поле Александр, по данным InStat, совершил всего 16 технико-тактических действий. Успешными из них были десять. Нападающий отдал пять точных передач, выиграл два единоборства, три раза подобрал мяч. Кроме того, у него две потери мяча и две неудачные обводки. Кокорин нанёс один-единственный удар по воротам Игоря Акинфеева. Подстроился под сложный мяч и пробил головой выше цели.

РПЛ

В общем, похвастаться Александру особенно нечем. Но тут не столько вина его, сколько беда. Понятно, что нападающий ещё не вписан в коллективные действия красно-белых, кроме того, 'Спартак' против насыщенной обороны ЦСКА играл в основном забросами на Соболева, а это не тот футбол, в котором раскрываются лучшие качества Кокорина. Александр двигался, пытался найти свободное пространство, тем не менее выглядело это как-то хаотично. В этих обстоятельствах что-то изменило бы только индивидуальное мастерство новичка, но настоящего шанса, голевого момента он так и не получил».

«Спартак» слишком примитивен в атаке

Автор Sport24 Григорий Каленов считает, что «Спартак» по-прежнему никакой в позиционке — команда провела на должном уровне только полтайма.

«Тедеско сколько угодно может рассказывать о владении и доминировании на поле, но фирменные черты, а вместе с ним и слабые стороны его контратакующего футбола в 'Спартаке' существенно не меняются. Сам тренер понимает это — Тедеско сделал ставку на стартовый отрезок, попытался задавить ЦСКА (20 выигранных единоборств против 8 по итогам 24 минут и бешеное движение) и преуспел в этом — сломался слабый элемент обороны в лице 18-летнего Вадима Карпова.

'Спартак' забил и перешел в комфортный для себя режим. Команда выполнила задачу на первых минутах, но больше не предложила практически ничего дельного. В итоге план сломала ожидаемая ошибка (до дерби красно-белые пропустили пять со стандартов), но, как она сложилась, еще тот вопрос — каким-то чудом против долговязого Магнуссона на угловом оказался щуплый Умяров.

Дальше 'Спартаку' пришлось делать то, что он больше всего не любит в матчах с играющими командами — подниматься. Второй гол ЦСКА создал в стиле, гораздо более присущем 'Спартаку': отбор на своей половине и максимально простой за счет свободного пространства выход из обороны.

Весь второй тайм 'Спартак' был вынужден играть с мячом против низко обороняющегося соперника (49% владения перешли в 63%) и системно не создал практически ничего. Среди моментов гостей только прорыв по флангу с участием Зобнина и передача на Понсе, а еще врывание Джикии с ударом в ближний.

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В остальном 'Спартак' безысходно грузил в штрафную и наседал на арбитра Карасева. Особенно отличился незаметный в прочих моментах Соболев, вышедший только во втором тайме. Это решение подтверждает, что тренер планировал сыграть вторым номером — рослый форвард нужен Тедеско при позиционных атаках, с которыми у 'Спартака' кризис идей, поэтому матч с ЦСКА нападающий начал в запасе, как это было и с Локомотивом».

«Спартаку» нужно усилиться

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что «Спартак» заслуженно проиграл в дерби.

«А победный мяч армейцев это личный триумф даже не Влашича, а тех людей, которые ищут и находят жемчужины на трансферном рынке и каким-то чудесным образом привозят их в Россию. В 'Спартаке' такие люди тоже бывают — Промес же здесь играл. Но сейчас у красно-белых Промеса нет. А у ЦСКА есть Влашич, и он снова показывает свой уровень. Как и Фернандес, сделавший голевую передачу, а заодно — кучу других полезных, но незаметных вещей.

Кто должен был тащить у 'Спартака'? По духу лидеры это Жиго и Джикия, но они центральные защитники, не самая подходящая позиция для героизма. У Ларссона, который иногда похож на Промеса, не пошло. Зобнина и Бакаева выключили. Соболев не включился сам. Крал кроме бега и выносливости ничего не показал. Ну а Кокорин сыграл первый матч и сделал это максимально плохо. В общем, ни один из потенциальных лидеров таковым себя не показал.

Так может 'Спартаку' надо, наконец, усилиться? Взять не потенциального, а настоящего Промеса, того, кто способен решать задачи здесь и сейчас? Третий гол ЦСКА забил новичок Эджуке. Новички 'Спартака' (Кокорин и Урунов) свою команду не спасли. Тедеско нужны те, кто в такой же ситуации спасут. Шамиль Газизов, сейчас все внимание на вас, а не на тренера».

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