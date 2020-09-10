Темная лошадка может вклиниться в борьбу. Чемпионская гонка в Ла Лиге обещает быть жаркой

Гонка за титул в новом сезоне испанской Ла Лиге может получиться очень жаркой. Автор ESPN Грэм Хантер рассматривает шансы каждой из команд.

29 июля 2005 года сборная Франции с Уго Льорисом и Йоанном Гуркюффом выиграла чемпионат Европы U-19, поставив точку в сезоне, в котором «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, а московский ЦСКА — Кубок УЕФА. В тот момент никто и представить не мог того, насколько безжалостно в ближайшие годы Европу покорит испанский футбол.

С того момента на протяжении 15 лет ни один сезон не проходил без того, чтобы испанские клубы или одна из национальных сборных Испании не выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионат мира, чемпионат Европы или турниры сборных на молодежном и юношеском уровнях.

И три недели назад эта серия продлилась благодаря захватывающей победе «Севильи» в финале Лиги Европы, в котором команда Хулена Лопетеги, будучи аутсайдером, обыграла «Интер» со счетом 3:2. Мы являемся свидетелями самого поразительного доминирование одной нации в футболе в истории Европы. Если же не исключать победы в Суперкубках Европы и на Клубных чемпионатах мира за последние 15 лет, то список трофеев, добытых испанскими командами, увеличится с 27 до 40.

«Севилья» — победитель Лиги Европы 2019-2020 globallookpress.com

Наиболее часто побеждающими командами этой знаменательной эпохи являются сборные Испании U-19 (шесть трофеев) и «Севилья». Не «Реал», «Барселона» или «Атлетико», а клуб, который может похвастаться самым крупным активом Испании за пределами футбольного поля — Рамоном Мончи. Мастер-строитель команды.

«Севилья» — клуб, который в своей истории только один раз выигрывал титул чемпионата Испании — в необычном сезоне 1945-1946, когда Европа только отходила от войны, а Испания все еще была погружена в гражданскую войну.

И вот прямо сейчас чемпионы из Мадрида весьма застенчивы на трансферном рынке, по крайней мере, пока им не удастся ускорить свою политику «продай-продай-продай». «Барселона» в таком состоянии, что в клубе не смогут отличить день от ночи, а «Атлетико» все еще нуждается в топ-голеадоре. В связи с этим возникает вопрос — могут ли Лопетеги, Мончи, Хесус Навас, Лукас Окампос и компания каким-то образом использовать свой опыт на евроарене и вдохновить «Севилью» на борьбу за чемпионский титул?

Даже если обращать внимание на все слабости главных конкурентов, победа все равно начинается с самого себя. Итак, из какого теста слеплена эта «Севилья»?

«Севилья» потеряла Эвера Банегу, а это означает — потерять страстный ритм в стиле танго в центре поля. В полузащите «Севильи» больше некому нашептывать любовные послания мячу. Кроме того, есть вопрос — удастся ли Мончи убедить Серхио Регилона вернуться в «Севилью» после годичной аренды из «Реала». Он был агрессивен, быстр и справлялся с огромными требованиями, которые есть у Лопетеги к позиции флангового защитника — постоянные подключения к атаке, но и строгая игра в обороне.

В то же время есть потрясающий противовес. Иван Ракитич вернулся в «Севилью», которую покинул в 2014 году. И он привнесет в игру команды ноу-хау, технику, лидерство, голы, а также материализует в энергию свой гнев, вызванный отношением со стороны «Барселоны». Наверное, вы бы порадовались за него, если бы он забил своему бывшему клубу в первой же встрече против него.

Иван Ракитич globallookpress.com

Оскар Родригес, возможно, меньше зарекомендовал себя. Однако он восхитительный и техничный футболист. Он забил 13 голов за два сезона, играя в полузащите в скромном «Леганесе», и это еще до того, как ему исполнилось 22 года. Это является признаком того, что, когда его окружат превосходные футболисты и он попадет в руки топ-тренера, возможно, мы увидим, как он превратится в игрока стоимостью в 50 миллионов евро, который был куплен за 15. Классический Мончи.

Нужно подчеркнуть, что Лопетеги нужны голы. Ему нужно в принципе больше голов и намного больше тех убийственных забитых мячей, которые приносят победы в так называемых матчах за 6 очков. В прошлом сезоне «Севилья» забила в Ла Лиге 54 гола.

За предыдущие 13 лет ни один клуб не побеждал в чемпионате Испании с менее чем 70 забитыми голами. В последний раз со столь незначительным, как у «Севильи», количеством голов чемпионат Испании выигрывала «Валенсия» Рафы Бенитеса в 2002 году — 51 мяч. Но в то же время они и пропускали крайне мало (27).

Несмотря на героизм в Лиге Европы (победный гол в ворота «МЮ» и дубль в финале против «Интера»), Люк де Йонг выглядел в своем дебютном сезоне в Ла Лиге не лучшим образом, забив всего 6 голов. Ему уже 30, и он недостаточно быстр, техничен и недостаточно хорош, чтобы привести «Севилью» к чемпионству. Независимо от того, останется он или уйдет, Мончи просто обязан найти другого центрфорварда, если «Севилья» хочет войти в историю на внутренней арене. Особенно если взглянуть на игру «Севильи» против команд остальной топ-четверки.

Из 18 возможных очков в матчах против «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» в прошлом сезоне команда Лопетеги набрала всего 3, при этом забив 4 гола. Этого недостаточно, чтобы провести чемпионский сезон.

Еще одна досадная вещь, которая не зависит от них, заключается в том, что стадион «Севильи» «Нервион» будет пуст. Это совершенно великолепное место, и когда арена заполнена, это должно приносить команде несколько очков за сезон, добавляя игрокам энергию в моменты, когда усталость может подкосить ее.

Теперь перейдем к конкурентам.

«Реал» считается фаворитом — отчасти потому что у него лучший состав, отчасти потому что Зинедин Зидан стал ни чем иным, как машиной для побед, и отчасти потому что, как и «Севилья», они поверят в то, что это большая возможность для них.

В пользу действующих чемпионов говорит и то, что, возможно, эта команда с Ведерико Вальверде, Винисиусом Жуниором, Эдером Милитао, Мартином Эдегором, Родриго, Ферланом Менди, Эденом Азаром и Марко Асенсио вот-вот войдет в свой расцвет. Все они или очень молоды и готовы извлечь пользу из недавно накопленного опыта, или же готовы насладиться возвращением после затяжных травм. В прошлом сезоне все они продемонстрировали признаки того, что они могут играть в прекрасный футбол, демонстрировать настрой и способность превосходить всех остальных в Ла Лиге.

Вопросы, на которые предстоит найти ответы Зидану, а также боссам «Реала» Флорентино Пересу и Хосе Анхелю Санчесу, заключаются в следующем:

— разумно ли полагаться на то, что Карим Бензема, которому в декабре исполнится 33 года, сможет провести еще один сезон с 48 матчами и 27 голами?

— сможет ли Лука Йович когда-нибудь выглядеть как игрок «Реала» и привнести необходимое от него количество голов?

— могут ли класс и опыт, которые Тони Кроос и Лука Модрич, демонстрируют в полузащите, перевесить тот факт, что в этом сезоне им исполнится 31 и 35 соответственно?

Тони Кроос и Лука Модрич globallookpress.com

— достаточно ли у «Реала» резервов на позиции центрального защитника, если Серхио Рамос, которому в марте исполнится 35 лет, начнет травмироваться?

— и наконец сможет ли тренер по фитнесу «Реала» Грег Дюпон, который начинает свой второй полный сезон в клубе, добавить «сливочным» энергии, выносливости и атлетизма, которые, например, в матче против «Ман Сити» и в отдельных случаях в конце сезона в Ла Лиге, скорее, шли на убыль?

Президент Перес также может задуматься насчет того, почему Зидан был столь уклончив, когда после вылета из Лиги чемпионов от «Сити» его попросили подтвердить, что он точно останется у руля команды на следующий сезон.

Но одно можно сказать точно — «Барселона» наверняка поменялась бы своими проблемами с проблемами «Реала. В настоящее время весь мир чувствует себя экспертом по эмоциям и мыслям Лионеля Месси. Но в то же время маленький гений приучил нас к тому, что он сверхкокурентен. Когда он говорит, что остается и сделает максимум, то было бы глупо сомневаться в этом. Это его врожденное качество.

Но есть еще одна, почти столь же знаковая часть его натуры, которая нам известно. Когда Месси чем-то расстроен — будь-то несправедливость на тренировочном поле, неспособность помочь от товарищей по команде, судейские решения, неадекватное руководство клубом или другие трудности на его пути — он не всегда может сдерживать себя. Он очень серьезно изолировал себя от стресса, но это не значит, что изредка он не может превратиться в извергающийся вулкан.

Лионель Месси globallookpress.com

Остается лишь догадываться, какими будут отношения между Месси новым тренером "Барсы" Рональдом Куманом. Лично я настроен довольно скептически. Если с самого начала дела не пойдут гладко, я думаю, метеорологам не потребуется прогнозировать штормовую погоду.

Вокруг Месси есть россыпь тусклых звезд, которые хотели бы сиять ярче. В стартовом составе "Барселоны" могут быть Марк-Андре тер Штеген, новичок на правый фланг, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Миралем Пьянич/Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Антуан Гризманн, Месси, Усман Дембеле, Ансу Фати/новичок команды. И если предположить, что новички будут качественными игроками, то "Барселона" со схемой 4-2-3-1 может выглядеть вполне конкурентоспособной.

Но тер Штеген выбыл на несколько недель, "Барселона" не осуществляла удачных покупок уже несколько лет, конфликты в клубе гарантированы, Луиса Суареса будет не хватать, если его выставят за дверь — чего президент Хосеп Мария Бартомеу полоно решимости добиться, а вероятный бесплатный отъезд Месси в июне будет постоянно на повестке дня. Это вопрос будет подниматься испанскими СМИ каждый день. Будет чудом, если вспыльчивый и упрямый Куман в этом сезоне сможет бросить вызов в борьбе за титул.

И еще есть "Атлетико" — клуб, у которого есть потрясающий тренер Диего Симеоне, оставшийся, правда, без своего жизненно важного ассистента Германа Бургоса. Но Симеоне (который, к слову, является одним из самых высокооплачиваемых тренеров мирового футбола), похоже, в какой-то степени выбился из колеи.

Диего Симеоне globallookpress.com

Раньше "Атлетико" мог похвастаться жесткой, но превосходной физической подготовкой под руководством Оскара Ортеги. Но в последние месяцы "матрасники" не выглядели такими же атлетичными и безжалостно сильными, как когда-то. Более того, есть уверенность, что "Атлетико" хочет заработать около 100 миллионов евро на продажах игроков, чтобы уменьшить свои долги.

Так что же делать и как грамотно продавать, чтобы не ослабить команду?

Если "Атлетико" удастся сохранить большую часть текущего состава и если они не чувствуют необходимости отпускать голкипера Яна Облака (их лучшего игрока и того, кто нуждается в определенных гарантиях касательно направления движения клуба), тогда клуб отчаянно нуждается в нападающем, который способен забивать по 25 голов за сезон.

Симеоне наверняка хотел бы завербовать Суареса. Помните, как он проделал похожий трюк, подписав Давида Вилью из "Барселоны" незадолго до победного сезона 2013-2014? Если бы в распоряжении у этого сверхконкуретного тренера появился топ-бомбардир, если бы он сохранил костяк нынешней команды, они бы точно стали претендентами на титул.

Только представьте: "Атлетико" с мощью Суареса, "Реал" с их прогрессирующими вундеркиндами, "Барселона" в вечном кризисе и темная лошадка в лице "Севильи".

Борьба за покорение вершины в самой успешной и доминирующей стране мира в новом сезоне будет безумной и великолепной. Это точно. 0