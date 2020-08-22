Они сделали это снова. Магия «Севильи» в Лиге Европы и красивый уход Банеги

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги не смог сдержать слезы после того, как для его команды завершился самый длинный футбольный сезон в истории. И можете даже не думать, что он был единственным.

«Севилья» каким-то образом сделала это снова. Кубок УЕФА, Лига Европы — называйте этот турнир как угодно. Это их турнир. Драматическая победа над «Интером» со счетом 3:2 продлила победную серию «Севильи» — испанский клуб никогда не проигрывал в финалах Лиги Европы. Более того — они не проигрывают в этом турнире, если доходят до четвертьфинала.

Кубок «Севильи» — так будет звучать лучше — вернулся домой. «Никто не хочет его так же сильно, как мы», — говорилось в надписи в раздевалке клуба. И так оно и есть.

«Севилья» — победитель Лиги Европы globallookpress.com

«Севилья» выиграла Лигу Европы в шестой раз — они побеждали в почти трети турниров, сыгранных в этом столетии. «Севилья» завоевала трофей в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах.

В составе «Севильи» Лигу Европы выигрывал покойный Антонио Пуэрта (в 2006 и 2007 годах), который забил поздний гол во втором финале. Титул выигрывал покойный Антонио Рейес — футболист, побеждавший в этом турнире больше всех, парень, который плакал, когда впервые уехал из Севильи, и который вернулся годы спустя. Это на тот случай, если кто-то усомнился в значении этого трофея для «Севильи».

Финал Лиги Европы получился веселым и драматичным одновременно. 40 человек на трибунах пытались восполнить отсутствие 40 тысяч и заполнить пустоту, которую невозможно заполнить. Гимн «Севильи» звучал на пустом стадионе, а Хесус Навас поднял трофей перед пустыми трибунами — но какой же это красивый трофей. Для него это третья победа в турнире — через 13 лет после второй. Он уходил из клуба на долго время. А когда вернулся, то изменилось многое, кроме этого. Отношение «Севильи» к этому турниру осталось прежним. Турниру, который олицетворяет этот клуб.

Хесус Навас globallookpress.com

Навас лишь один из многих. 49 игроков участвовали в завоевании шести титулов «Севильи» в Лиге Европы — и это лишь те, кто выходил в основных составах на финальные матчи. В участии этого клуба в этом турнире есть нечто почти мистическое. И они снова, как по волшебству, празднуют. Они добыли очередную победу над более мощным клубом, если говорить об объективных показателях. Но кого это волнует? «Севилья» добивается большего с меньшими затратами.

На пути к шести кубкам было три тренера, два президента и, конечно, только один спортивный директор.

Победитель Лиги Европы-2014 Иван Ракитич наверняка в отпуске отпраздновал и эту победу «Севильи». Вы можете покинуть этот клуб, но навсегда останетесь его частью.

В Кельне победу праздновали Диего Карлос — автор победного гола ударом через себя и ответственный за пенальти в ворота «Севильи» в каждом из трех матчей «Финала восьми». Он плакал. Серхио Регилон сидел на газоне с телефоном в руке и комом в горле. Люк де Йонг, который чаще всего «почти забивал» на протяжении сезона, забил два гола, когда это было наиболее важно. А фактически — три гола с учетом победного в полуфинале.

Люк де Йонг globallookpress.com

Лопетеги, который на протяжении большой части своей карьеры был резервным голкипером, который знает какого-то это, сел и пообщался с Томасом Вацликом — вратарем, который уступил свое место в составе Буну. «Я всегда был в лодке, даже если не играл», — отметил Буну. Теперь он спас их в финале, а человек, которого он вытеснил из ворот, поздравлял его.

На трибунах обнимались руководители клуба. Пресс-атташе клуба — сотрудник с 45-летним стажем — кричал от радости.

Есть одно старое фото Лопетеги. На нем его отец, чемпион Страны Басков по пауэрлифтингу, поднимает в воздух своих братьев и сестер. Рядом с ними стоит маленький Хулен. Теперь много-много лет спустя его подопечные подняли его в воздух, подбросив несколько раз.

Есть еще один, более простой снимок, который говорит о чем-то особенном. Навес и Эвер Банега сидят спиной к камере, а Эскудеро стоит между ними в футболке в память о Пуэрте и Рейесе. А между ними — трофей, который они выигрывали по три раза каждый — в 2006, 2007, 2015, 2016 и 2020 годах.

У Наваса еще есть шансы выиграть Лигу Европы снова. Хотя в следующем сезоне «Севилья» начнет свой путь в еврокубках в Лиге чемпионов. Но Банега уже не выиграет ее. Это был его последний матч за клуб, и он завершился именно так, как ему хотелось. Фактически — так, как он сказал.

Еще в начале 2020-го Банега объявил, что уедет в Саудовскую Аравию. По его словам, после десяти лет на серьезном уровне, настало время уйти. Но он заявил, что не планирует сбавлять обороты, пока будет играть за «Севилью». «Я могу ему доверять», — сказал Лопетеги. И в этом он был абсолютно прав.

Однажды много лет назад на заправочной станции Банега оставил машину, не поставив ее на ручник. Когда он направился к магазину, то увидел, как автомобиль откатывается. У него сработал рефлекс футболиста, и он попытался остановить авто ногой. Ему не удалось, и он сломал лодыжку. В другой раз он пришел на тренировку пешком. Его машина осталась по пути и почти полностью сгорела. А еще был интернет-скандал с видео, на котором он показал чуть больше, чем следовало. А еще были множественные обвинения о его поведении и том, как он проводил свое свободное время.

Но при этом Банега мог играть лучше многих. И в «Севилье» он нашел отличное место для того, чтобы демонстрировать это. В клубе увидели то, что им нравилось — казалось им нравилось то, что его считали в какой-то степени ущербным, они увидели в нем желание искупления.

Он уезжал в Италию на сезон, но ни «Атлетико», ни «Валенсия», ни «Интер» не были подходящими для него местами. Со временем он почувствовал, что его сердце принадлежит «Севилье» — клубу, который не только работает на трансферном рынке лучше, чем кто-либо еще, но еще и помогает игрокам лучше, чем кто-либо еще.

Эвер Банега globallookpress.com

Видение поля, умение отдавать пасы, качество игры никогда не покидали Банегу. Когда он играл, то не покидало ощущение, что он старше и опытней всех на поле. С возрастом все его качества лишь усиливались, как улучшалась и способность принимать правильные решения. В нем есть зрелость, но сохранились и намеки на бунт. В своей последней игре за «Севилью» он не только выиграл трофей, но еще и вступил в перепалку с тренером «Интера» Антонио Конте, жестом показав ему: «Давай посмотрим, настоящие ли это волосы». Так и должно быть. Кусочек чего-то приземленного.

Футбол в исполнении Банеги всегда был настоящим. Он играл и заставлял играть всю команду. «Мы играем хорошо тогда, когда хорошо играет Банега», — правильные слова Лопетеги. Он был лучшим игроком финала в 2015 и 2016 годах. Он был лидером. Не в том плане, что он кричал на своих партнеров по команде или тряс кулаком, нет, он был лидером за счет того футбола, который демонстрировал.

Момент с барбекю во время карантина, в центре которого был Банега, был противоречив. Он показал, что игроки «Севильи», возможно, не соблюдали все правила изоляции — некоторые представили это, как новую скандальную главу в карьере Банеги. Но можно было увидеть в этом и другой смысл — единство и важность коллектива, которые он продвигал.

Когда стало известно, что он уйдет, казалось, все может сломаться. Он согласился переехать в Саудовскую Аравию. Предложение было слишком хорошим, чтобы отказываться. Но не настолько хорошим, чтобы плюнуть на все в ожидании перехода. Ни за что. Некоторые сомневались — зачем задействовать игрока, который уже одной ногой вне клуба? Ответ был прост — потому что он все еще обеими ногами был в клубе. И именно по причине своего скоро ухода, он был даже еще больше «вовлечен», чем все остальные, «вовлечен» больше, чем когда-либо. Он сделал все, чтобы пойти правильным путем.

Он все доказал. После возобновления сезона Банега играл во всех матчах, кроме одного. Когда некоторые футболисты покинули свои команды после 30 июня, он этого не сделал. Он подписал краткосрочный контракт, чтобы завершить свой последний сезон в клубе, который вообще не должен был стать последним. И он играл, он вел команду за собой, он сдержал свое слово. И теперь его будет не хватать.

Никто не играет так, как играет Эвер Банега. «Я сказал ему, что он просто не может уйти», — сказал Фернандо. Однако он это сделает. Он уезжает из «Севильи» с Кубком «Севильи» в руках.

«Я прощаюсь так, как этого заслуживаю», — сказал Банега 0