Лига «Севильи». Нерешительность Сульшера и великолепный Буну отправили «МЮ» домой

1. Великолепный Буну

Во втором матче подряд голкипер, который выходит на поле против «Манчестер Юнайтед», демонстрирует невероятный уровень. На этот раз это был резервный голкипер «Севильи» Яссин Буну, который играет из-за травмы Томаша Вацлика.

В начале игры Буну пропустил с пенальти, хотя и в этом случае прыгнул туда же, куда пробил Бруну Фернандеш. Но после этого марокканец был просто великолепен. Он парил вдоль линии ворот каждый раз, когда «МЮ» наносил удары — независимо от того, куда летел мяч и каким образом был нанесен удар. Буну всегда был на высоте.

Его спасения ворот после моментов Марсьяля, когда ему приходилось играть один в один, были главным украшением. В начале второго тайма «МЮ» несколько раз прошил оборону «Севильи», но магическая игра Буну не позволила манкунианцам отличиться, что в итоге сделало этот вечер прекрасным для «Севильи».

«Севилья» — «МЮ» globallookpress.com

2. Бруну Пеналдеш

22. Именно столько раз «Манчестер Юнайтед» получал право пробить пенальти в сезоне 2019-2020. Больше всех не только в АПЛ (14), но и в Лиге Европы (5). Они зарабатывают так много пенальти за счет скоростных рывков своих нападающих в штрафную.

Но если раньше «МЮ» не забивал с пенальти так же часто, как забивал, то теперь благодаря Бруну Фернандешу они стали смертельно опасны с «точки».

Португальский полузащитник не просто поднял уровень всей команды своей умной игрой в атаке. Он также позволил «МЮ» добиться прогресса по части исполнения пенальти. Он обладает превосходными навыками в ударах с «точки», что продемонстрировал в игре с «Севильей», когда подпрыгнул перед ударом, но при этом с места вколотил мяч по высоте.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Фернандеш не только забил пенальти. Он создавал моменты и пробивал по воротам. Та трансформация, которую он осуществил в «МЮ», просто невероятна.

3. Фантастический Банега

Последние гастроли Эвера Банеги продолжаются. Поль Погба был великолепен. И Бруну Фернандеш был великолепен. И даже Фред и Жоан Жордан были великолепны. Но Эвер Банега был особенно фантастичен в этой игре. 32-летний аргентинец проводит свои последние матчи за «Севилью» и полон решимости уйти красиво.

Пасы, прессинг, дриблинг — Банега сделал свое дело. Он совершил наибольшее количество касаний к мячу (109), у него наибольшее количество дуэлей (27), наибольшее количество заработанных фолов (5), наибольшее количество передач (80), наибольшее количество успешных передач (75), наибольшее количество передач на половине поля соперника (48) и наибольшее количество моментов, созданных среди игроков «Севильи» (2).

Ever Banega's #UEL game by numbers vs. Man Utd:

109 touches

94% pass accuracy

75 passes completed

10 final third entries

7 ball recoveries

7 take-ons completed

5 fouls won

2 chances created

Leaping his way into another final with Sevilla. 🚀 pic.twitter.com/sTx3RhwQPW — Squawka Football (@Squawka) August 16, 2020

Банега с легкостью прошелся через полузащиту клуба АПЛ. И это не тот случай, когда «МЮ» был плох. Просто Банега был очень хорош.

Последним действием в этой игры был дриблинг Эвера Банеги мимо Бруну Фернандеша и последующий фол. Этот эпизод подытожил весь матч. Неугомонный, фантастический, крутой Банега.

4. Феноменальный Погба

Позиция и роль Поля Погба были предметом многочисленных дискуссий с тех пор, как он присоединился к «МЮ». Очевидным ответом было то, что для того, чтобы хорошо играть, Погба нужны другие хорошие игроки рядом с ним. Уле-Гуннар Сульшер, кажется, наконец понял это, во втором матче подряд выставив рядом с Погба Фреда.

И Погба продемонстрировал феноменальную игру, показав весь спектр своих чрезвычайно разнообразных навыков. Столкнувшись с великолепным Эвером Банегой, Погба не выглядел испуганным. Он постоянно пытался вернуть команде мяч и продвигал его вперед с блестящим чутьем. Француз находил свободное пространство для дриблинга, но всегда вовремя расставался с мячом.

Paul Pogba in the first half for Man Utd vs. Sevilla:

❍ Most passes completed (27)

❍ Most ball recoveries (8)

❍ Most take-ons completed (5)

Pulling the strings. ⛓#UEL pic.twitter.com/XClj2jV2bT — Squawka Football (@Squawka) August 16, 2020

Было несправедливо отдать все лавры за такое преображение одному лишь Фреду, но нельзя игнорировать то, насколько важно для Погба иметь рядом такого мобильного игрока, который может оказаться в нужном месте и вступить в прессинг, пока Погба ждет момента, чтобы вмешаться. Когда на поле Неманья Матич, француз должен быть активен, иначе серб будет очень медленно распоряжаться мячом. Фред же играет со скоростью 100 километров в час, и это позволяет Погба приятно проводить время на поле.

Очевидно, Фред — не самый сильный вариант для «МЮ». Но выбор бразильца показывает, что Сульшер понял, как добиться максимальной отдачи от Погба.

5. Сульшер виноват в поражении «МЮ»

Уле-Гуннар Сульшер выбрал хорошую тактику на матч. Тот стартовый состав, который он выпустил, был идеален и провел прекрасный матч против пятикратного победителя Лиги Европы.

Эта игра представляла собой напряженную битву между двумя прекрасными командами, каждая из которых не хотела уступать ни на сантиметр. Ровно до тех пор, пока «МЮ» не начал уставать.

«Красные дьяволы» мощно провели дебют второго тайма, но когда их шквал атак не принес результата, они как будто выдохлись. И та интенсивность, с которой они действовали еще и в первом тайме, требовала некоторых изменений в составе. Но Сульшер не торопился.

Хулен Лопетеги провел две замены на 55-й минуте, а третью еще через 20 минут. Он позаботился о том, чтобы на поле были свежие игроки. Может, они не столь хороши как те, кто вышел в основе, но у них было полно воздуха в легких, а в ногах была легкость.

Хулен Лопетеги и Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

Да, запас «МЮ» оставлял желать лучшего, но основа последние полчаса выглядела крайне уставшей. Фернандеш, Рашфорд, Марсьяль, Гринвуд... Они постоянно играли после возобновления сезона и выглядели крайне нуждающимися в отдыхе.

Сульшер ждал до 86-й минуты, чтобы сделать первые замены. Прошло почти десять минут с того момента, как «МЮ» пропустил второй мяч. И это было настоящим преступлением тренера. Сделай он замены раньше, свежие игроки могли бы активизировать команду и, возможно, избежать ситуации, в которой «Севилья» забила.

Виктор Линделеф все равно допустил бы ту же самую ошибку, потому что это то, что он делает. Но маловероятно, что свежий Тимоти Фосу-Менса позволил бы сделать тот кросс в штрафную, как это сделал измученный Брендон Уильямс.

Этим летом «МЮ» отчаянно нужны новые подписания: нападающий, центральный защитник, левый защитник и даже опорный полузащитник. Но также им необходимо, чтобы их тренер проявлял инициативу и своевременно делал замены, которые могут повлиять на ход матча.

«Этим игрокам нужно добиться стабильности», — сказал Сульшер после матча. Однако в этот вечер его вины было не меньше, чем у его игроков.

Сульшер провел свой первый полный сезон у руля «МЮ». И хотя ему явно удалось добиться с клубом прогресса, и он движется в правильном направлении, он постоянно предстает как ограниченный тренер, который не знает, как повлиять на ход матчей.

Автобус у ворот и поиск свободного пространства за счет контратак в матчах против топ-соперников — это одно. Но «МЮ» также должен уметь побеждать хорошие команды, действуя первым номером, а Сульшеру необходимо вносить корректировки в игру, когда это требуется. Пока он этого не сделает, «Ман Юнайтед» не продвинется далеко.

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