Лига «Севильи». Нерешительность Сульшера и великолепный Буну отправили «МЮ» домой

Во втором матче подряд голкипер, который выходит на поле против «Манчестер Юнайтед», демонстрирует невероятный уровень. На этот раз это был резервный голкипер «Севильи» Яссин Буну, который играет из-за травмы Томаша Вацлика.

В начале игры Буну пропустил с пенальти, хотя и в этом случае прыгнул туда же, куда пробил Бруну Фернандеш. Но после этого марокканец был просто великолепен. Он парил вдоль линии ворот каждый раз, когда «МЮ» наносил удары — независимо от того, куда летел мяч и каким образом был нанесен удар. Буну всегда был на высоте.

Его спасения ворот после моментов Марсьяля, когда ему приходилось играть один в один, были главным украшением. В начале второго тайма «МЮ» несколько раз прошил оборону «Севильи», но магическая игра Буну не позволила манкунианцам отличиться, что в итоге сделало этот вечер прекрасным для «Севильи».

22. Именно столько раз «Манчестер Юнайтед» получал право пробить пенальти в сезоне 2019-2020. Больше всех не только в АПЛ (14), но и в Лиге Европы (5). Они зарабатывают так много пенальти за счет скоростных рывков своих нападающих в штрафную.

Но если раньше «МЮ» не забивал с пенальти так же часто, как забивал, то теперь благодаря Бруну Фернандешу они стали смертельно опасны с «точки».

Португальский полузащитник не просто поднял уровень всей команды своей умной игрой в атаке. Он также позволил «МЮ» добиться прогресса по части исполнения пенальти. Он обладает превосходными навыками в ударах с «точки», что продемонстрировал в игре с «Севильей», когда подпрыгнул перед ударом, но при этом с места вколотил мяч по высоте.

Фернандеш не только забил пенальти. Он создавал моменты и пробивал по воротам. Та трансформация, которую он осуществил в «МЮ», просто невероятна.

Последние гастроли Эвера Банеги продолжаются. Поль Погба был великолепен. И Бруну Фернандеш был великолепен. И даже Фред и Жоан Жордан были великолепны. Но Эвер Банега был особенно фантастичен в этой игре. 32-летний аргентинец проводит свои последние матчи за «Севилью» и полон решимости уйти красиво.

Пасы, прессинг, дриблинг — Банега сделал свое дело. Он совершил наибольшее количество касаний к мячу (109), у него наибольшее количество дуэлей (27), наибольшее количество заработанных фолов (5), наибольшее количество передач (80), наибольшее количество успешных передач (75), наибольшее количество передач на половине поля соперника (48) и наибольшее количество моментов, созданных среди игроков «Севильи» (2).

Ever Banega's #UEL game by numbers vs. Man Utd:

109 touches

94% pass accuracy

75 passes completed

10 final third entries

7 ball recoveries

7 take-ons completed

5 fouls won

2 chances created

Leaping his way into another final with Sevilla. 🚀 pic.twitter.com/sTx3RhwQPW