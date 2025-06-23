Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года

Саудовская Аравия
Турнирное положение: Аравийцы бьются за выход из группы. Ныне команда пребывает на 2 позиции в турнирной таблице.
При этом Саудовская Аравия в двух стартовых турах набрала всего 3 очка. Причем в них команда забила всего один мяч.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Аравийцы уступили сборной США (0:1).
При этом чуть ранее Саудовская Аравия минимально одолела Гаити. А вот поединок с Австралией завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Саудовская Аравия добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Аравийцы на данном этапе выглядят не столь привлекательно. Да и в плане реализации у команды имеются заметные сложности.
При всем при этом Саудовская Аравия традиционно сложно противостоит тринидадцам. Из двух очных поединков команда по разу победила и уступила.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Аравийцы явно сильнее соперника, к тому же обязаны прибавить в плане реализации.
Тринидад и Тобаго
Турнирное положение: Тринидадцы достаточно ершисты. Вот только на данный момент команда находится на 4 месте в группе.
Причем Тринидад и Тобаго пока набрал всего один зачетный балл. Да и пропустила команда уже 6 мячей в собственные ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тринидадцы не смогли обыграть Гаити (1:1).
До того команда была бита «штатниками» (0:5). А еще чуть раньше она потерпела поражение от Коста-Рики (1:2).
Вообще же, Тринидад и Тобаго в 5 своих последних матчах добыла одну победу. Забила в них команда 8 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Тринидадцы крайне нестабильны. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
При этом Тринидад и Тобаго уже почти 12 лет не обыгрывает аравийцев. Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно
Команда явно будет бороться до конца. Тринидадцам нужно исключительно побеждать, да и оппонент нынче не блистает.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Тринидадцы намерены преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Тринидад и Тобаго уже почти 12 лет не может одолеть «саудитов»
- Аравийцы в среднем забивают реже гола за матч
- Тринидадцы не побеждают 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.29, а победа оппонента — в скромные 12.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.31.
- 2.05Реал — Пачука: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.00Ювентус — Видад: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.40Германия (U21) — Италия (U21): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Аравийцы слабы в плане реализации, зато имеют весьма надежные тылы.
Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, однако тринидадцы способны преуспеть в игре на контратаках.
Ставка: Обе забьют за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.39