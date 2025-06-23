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    Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго
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    Сборная Саудовской Аравии
    23 июня в 3-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Саудовская Аравия и Тринидад и Тобаго. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Саудовская Аравия

    Турнирное положение: Аравийцы бьются за выход из группы. Ныне команда пребывает на 2 позиции в турнирной таблице.

    При этом Саудовская Аравия в двух стартовых турах набрала всего 3 очка. Причем в них команда забила всего один мяч.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Аравийцы уступили сборной США (0:1).

    При этом чуть ранее Саудовская Аравия минимально одолела Гаити. А вот поединок с Австралией завершился поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Саудовская Аравия добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Аравийцы на данном этапе выглядят не столь привлекательно. Да и в плане реализации у команды имеются заметные сложности.

    При всем при этом Саудовская Аравия традиционно сложно противостоит тринидадцам. Из двух очных поединков команда по разу победила и уступила.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Аравийцы явно сильнее соперника, к тому же обязаны прибавить в плане реализации.

    Тринидад и Тобаго

    Турнирное положение: Тринидадцы достаточно ершисты. Вот только на данный момент команда находится на 4 месте в группе.

    Причем Тринидад и Тобаго пока набрал всего один зачетный балл. Да и пропустила команда уже 6 мячей в собственные ворота.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тринидадцы не смогли обыграть Гаити (1:1).

    До того команда была бита «штатниками» (0:5). А еще чуть раньше она потерпела поражение от Коста-Рики (1:2).

    Вообще же, Тринидад и Тобаго в 5 своих последних матчах добыла одну победу. Забила в них команда 8 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Тринидадцы крайне нестабильны. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

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    При этом Тринидад и Тобаго уже почти 12 лет не обыгрывает аравийцев. Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно

    Команда явно будет бороться до конца. Тринидадцам нужно исключительно побеждать, да и оппонент нынче не блистает.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Тринидадцы намерены преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Тринидад и Тобаго уже почти 12 лет не может одолеть «саудитов»

    • Аравийцы в среднем забивают реже гола за матч

    • Тринидадцы не побеждают 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.29, а победа оппонента — в скромные 12.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.31.

    Прогноз: Аравийцы слабы в плане реализации, зато имеют весьма надежные тылы.

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, однако тринидадцы способны преуспеть в игре на контратаках.

    Ставка: Обе забьют за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.39

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго?

    Матч Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго состоится 23 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго?

    Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.29, а победа оппонента — в скромные 12.30.

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    Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 23.06.202502:00. Ставим на голевой обмен!
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