Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года

23 июня в 3-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Саудовская Аравия и Тринидад и Тобаго. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Аравийцы бьются за выход из группы. Ныне команда пребывает на 2 позиции в турнирной таблице.

При этом Саудовская Аравия в двух стартовых турах набрала всего 3 очка. Причем в них команда забила всего один мяч.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Аравийцы уступили сборной США (0:1).

При этом чуть ранее Саудовская Аравия минимально одолела Гаити. А вот поединок с Австралией завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Саудовская Аравия добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Аравийцы на данном этапе выглядят не столь привлекательно. Да и в плане реализации у команды имеются заметные сложности.

При всем при этом Саудовская Аравия традиционно сложно противостоит тринидадцам. Из двух очных поединков команда по разу победила и уступила.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Аравийцы явно сильнее соперника, к тому же обязаны прибавить в плане реализации.

Тринидад и Тобаго

Турнирное положение: Тринидадцы достаточно ершисты. Вот только на данный момент команда находится на 4 месте в группе.

Причем Тринидад и Тобаго пока набрал всего один зачетный балл. Да и пропустила команда уже 6 мячей в собственные ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тринидадцы не смогли обыграть Гаити (1:1).

До того команда была бита «штатниками» (0:5). А еще чуть раньше она потерпела поражение от Коста-Рики (1:2).

Вообще же, Тринидад и Тобаго в 5 своих последних матчах добыла одну победу. Забила в них команда 8 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Тринидадцы крайне нестабильны. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

При этом Тринидад и Тобаго уже почти 12 лет не обыгрывает аравийцев. Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно

Команда явно будет бороться до конца. Тринидадцам нужно исключительно побеждать, да и оппонент нынче не блистает.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Тринидадцы намерены преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Тринидад и Тобаго уже почти 12 лет не может одолеть «саудитов»

Аравийцы в среднем забивают реже гола за матч

Тринидадцы не побеждают 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.29, а победа оппонента — в скромные 12.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.31.

Прогноз: Аравийцы слабы в плане реализации, зато имеют весьма надежные тылы.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, однако тринидадцы способны преуспеть в игре на контратаках.

Ставка: Обе забьют за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.39