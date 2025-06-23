США — Гаити. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года

23 июня в 3-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют США и Гаити. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Гаити, коэффициенты, форма соперников и статистика.

США

Турнирное положение: Американцы досрочно прошли в плей-офф. Ныне команда пребывает на 1 позиции в турнирной таблице.

При этом США в двух стартовых турах набрала 6 очков. Причем в них команда забила 6 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Американцы переиграли Саудовскую Аравию (1:0).

При этом чуть ранее США учинила разгром тринидадцам (5:0). А вот поединок со Швейцарией завершился катастрофическим поражением (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах США добыла 2 победы. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Американцы на данном этапе выглядят прибавили. Да и в плане реализации у команды все весьма неплохо.

При всем при этом США традиционно сложно противостоит гаитянам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 ничьих.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Американцы явно сильнее соперника, к тому же намерены завершить групповой этап без очковых потерь.

Гаити

Турнирное положение: Гаитяне достаточно ершисты. Вот только на данный момент команда находится на 3 месте в группе.

Причем Гаити пока набрала всего один зачетный балл. Да и отличилась команда всего одним забитым мячом в двух матчах турнира.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Гаитяне не дали себя обыграть тринидадцам (1:1).

До того команда была бита «саудитами» (0:1). А еще чуть раньше она потерпела поражение от сборной Кюрасао (1:5).

Вообще же, Гаити в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Гаитяне нынче крайне нестабильны. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

При этом Гаити уже долгих 56 (!) лет не обыгрывает «штатников». Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно

Команда явно будет бороться до конца. Гаитянам нужно исключительно побеждать, да и оппонент может позволить себе расслабиться.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Гаитяне постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Гаити уже 56 лет не может одолеть «штатников»

Американцы еще не пропускали в текущем турнире

Гаитяне не побеждают 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.79, а победа оппонента — в скромные 7.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.25.

Прогноз: Американцы нынче поднаторели в плане реализации, к тому же намерены пройти групповой этап без очковых потерь.

Номинальные хозяева выглядят в разы монолитнее соперника, имеющего к тому же сложности в плане реализации.

Ставка: Фора США -1.5 за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.61