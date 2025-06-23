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    «Штатники» не оставят шансов гаитянам

    США — Гаити. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на США — Гаити
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    Тим Рим
    23 июня в 3-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют США и Гаити. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Гаити, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    США

    Турнирное положение: Американцы досрочно прошли в плей-офф. Ныне команда пребывает на 1 позиции в турнирной таблице.

    При этом США в двух стартовых турах набрала 6 очков. Причем в них команда забила 6 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Американцы переиграли Саудовскую Аравию (1:0).

    При этом чуть ранее США учинила разгром тринидадцам (5:0). А вот поединок со Швейцарией завершился катастрофическим поражением (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах США добыла 2 победы. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Американцы на данном этапе выглядят прибавили. Да и в плане реализации у команды все весьма неплохо.

    При всем при этом США традиционно сложно противостоит гаитянам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 ничьих.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Американцы явно сильнее соперника, к тому же намерены завершить групповой этап без очковых потерь.

    Гаити

    Турнирное положение: Гаитяне достаточно ершисты. Вот только на данный момент команда находится на 3 месте в группе.

    Причем Гаити пока набрала всего один зачетный балл. Да и отличилась команда всего одним забитым мячом в двух матчах турнира.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Гаитяне не дали себя обыграть тринидадцам (1:1).

    До того команда была бита «саудитами» (0:1). А еще чуть раньше она потерпела поражение от сборной Кюрасао (1:5).

    Вообще же, Гаити в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Гаитяне нынче крайне нестабильны. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

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    При этом Гаити уже долгих 56 (!) лет не обыгрывает «штатников». Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно

    Команда явно будет бороться до конца. Гаитянам нужно исключительно побеждать, да и оппонент может позволить себе расслабиться.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Гаитяне постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Гаити уже 56 лет не может одолеть «штатников»

    • Американцы еще не пропускали в текущем турнире

    • Гаитяне не побеждают 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.79, а победа оппонента — в скромные 7.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.25.

    Прогноз: Американцы нынче поднаторели в плане реализации, к тому же намерены пройти групповой этап без очковых потерь.

    Номинальные хозяева выглядят в разы монолитнее соперника, имеющего к тому же сложности в плане реализации.

    Ставка: Фора США -1.5 за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.61

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч США — Гаити?

    Матч США — Гаити состоится 23 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч США — Гаити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора США -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче США — Гаити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора США -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.21.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча США — Гаити?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче США — Гаити?

    Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.79, а победа оппонента — в скромные 7.15.

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