США — Гаити. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года

США
Турнирное положение: Американцы досрочно прошли в плей-офф. Ныне команда пребывает на 1 позиции в турнирной таблице.
При этом США в двух стартовых турах набрала 6 очков. Причем в них команда забила 6 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Американцы переиграли Саудовскую Аравию (1:0).
При этом чуть ранее США учинила разгром тринидадцам (5:0). А вот поединок со Швейцарией завершился катастрофическим поражением (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах США добыла 2 победы. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Американцы на данном этапе выглядят прибавили. Да и в плане реализации у команды все весьма неплохо.
При всем при этом США традиционно сложно противостоит гаитянам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 ничьих.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Американцы явно сильнее соперника, к тому же намерены завершить групповой этап без очковых потерь.
Гаити
Турнирное положение: Гаитяне достаточно ершисты. Вот только на данный момент команда находится на 3 месте в группе.
Причем Гаити пока набрала всего один зачетный балл. Да и отличилась команда всего одним забитым мячом в двух матчах турнира.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Гаитяне не дали себя обыграть тринидадцам (1:1).
До того команда была бита «саудитами» (0:1). А еще чуть раньше она потерпела поражение от сборной Кюрасао (1:5).
Вообще же, Гаити в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гаитяне нынче крайне нестабильны. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
При этом Гаити уже долгих 56 (!) лет не обыгрывает «штатников». Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно
Команда явно будет бороться до конца. Гаитянам нужно исключительно побеждать, да и оппонент может позволить себе расслабиться.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Гаитяне постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Гаити уже 56 лет не может одолеть «штатников»
- Американцы еще не пропускали в текущем турнире
- Гаитяне не побеждают 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.79, а победа оппонента — в скромные 7.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.25.
- 2.05Реал — Пачука: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.00Ювентус — Видад: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.40Германия (U21) — Италия (U21): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Американцы нынче поднаторели в плане реализации, к тому же намерены пройти групповой этап без очковых потерь.
Номинальные хозяева выглядят в разы монолитнее соперника, имеющего к тому же сложности в плане реализации.
Ставка: Фора США -1.5 за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.61