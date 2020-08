Лебединая песня Банеги, супергерой Траоре и другие события Лиги Европы

Пятикратный победитель турнира обыграл «Вулверхэмптон» 1:0 и в полуфинале сыграет с «Манчестер Юнайтед», а чемпион Украины разгромил «Базель» 4:1 и теперь сразится с «Интером». Что мы узнали после этих матчей?

1. Лукас Окампос способен на все

В течение многих лет Лукас Окампос смотрелся как один из разрекламированных талантов, который так и не смог по-настоящему реализовать все свои способности. Но год назад он перешел в «Севилью» и под руководством Хулена Лопетеги, наконец, начинает превращаться в звезду мирового уровня.

Окампос может все. Вам нужен дриблинг? У Окампоса было больше дриблинга (5), чем у любого другого игрока на поле. Несмотря на свой высокий рост, он способен передвигаться между защитниками и связывать их в тугие узлы. Вам нужны оборонительные качества? Окампос возвращал владение мячом чаще (6), чем любой другой игрок «Севильи». Хотите голов? У Окампоса их 17 во всех турнирах, что является его лучшим результатом в карьере. 14 он забил в Ла Лиге, 2 — в Кубке Испании и 1 — в Лиге Европы.

Lucas Ocampos for Sevilla against Wolves:

❍ Most recoveries (6)

❍ Most take-ons completed (5)

❍ Most shots (4)

❍ Most goals (1)

He even had more take-ons than Adama. 🤪 pic.twitter.com/XINcyB8RjQ — Squawka Football (@Squawka) August 11, 2020

Вам нужна игра головой? Что ж, минувшим вечером Окампос показал, что он не только лучший дриблер команды, но и доминирующая угроза в воздухе, когда на последних минутах поразил чужие ворота ударом головой и принес своей команде победу. Это был поистине классный удар, который показывает, что Окампос превращается в своего рода универсальную атакующую угрозу, которая может вести «Севилью» вперед и способна помочь ей стать стабильным участником Лиги чемпионов.

2. Адама Траоре — аниме-супергерой

Одна из постоянных причуд аниме-супергероев заключается в том, что им часто дается абсурдная божественная сила, которая затем каким-то образом ограничивается банальной человечной механикой выносливости, когда их тела попросту не могут поддерживать энергию слишком долго.

Всемогущий из «Моей геройской академии» и Эсканор из «Семи смертных грехов» — два кричащих примера. В данном случае мы видим хороший способ ограничить сверхспособных существ и сделать их более близкими к простым смертным, чего не встретишь в западных комиксах.

Но вернемся к футболу. Адама Траоре был просто феноменален в матче против «Севильи», но только в первом тайме. Испанец начал игру в таком неудержимом настроении, что явно испугал пятикратных победителей.

То, как он легко пробегал мимо своих оппонентов с безошибочным сочетанием техники, мощности и скорости, напоминало нам о великом Роналдо в его великолепии до травм колена. Сложно понять, как столь габаритный человек способен двигаться так быстро, да еще и с такой грацией. То, как он разобрался с Диего Карлосом, чтобы заработать пенальти, внушало благоговение.

Адама совершил больше обводок, чем кто-либо другой, за 78 проведенных на поле минут, несмотря на то, что после перерыва он сдал, так как заметно устал. Его суперсилы исчезают, когда его тело не в состоянии справиться со всей этой энергией, протекающей через него. Он супергерой, но только короткими сериями. «Севилье» пришлось учиться останавливать его на ранних этапах развития атаки, потому что, когда он движется, его невозможно остановить.

3. «Шахтер» сделал свое дело

«Шахтер» — «Базель» — та четвертьфинальная пара, которой не хватало суперзвездности в сравнении с тремя другими матчами. Тем не менее, именно здесь мы увидели наиболее последовательную, грамотную и доминирующая игру — со стороны «горняков».

«Базель» на всех уровнях не совладал с украинской командой. Сначала швейцарцы прозевали Жуниора Мораеса, а затем весь «Шахтер» предстал во всей красе. «Горняки» были лучше «Базеля» на каждом этапе игры и забили четыре гола, пропустив лишь раз, когда победа уже была в кармане.

Shakhtar Donetsk have qualified for the #UEL semi-finals for the third time in the club's history.

No team from outside of Europe's top five leagues has reached more. pic.twitter.com/7SngJZlgco — Squawka Football (@Squawka) August 11, 2020

Бразильское ядро «Шахтера» отлично настроено, каждый его элемент хорошо связан друг с другом. Каждый исполнитель знает свою роль и отрабатывает ее в совершенстве. Учитывая форму Мораеса и креативность Марлоса, не следует заранее отправлять «Интер» в финал Лиги Европы.

4. Лебединая песня Банеги в «Севилье»

Долгое время Эвер Банега был поляризующей фигурой. Невероятный плеймейкер, который может доминировать над любым противником, порой становился непоследовательным полузащитником, имеющим склонность к массовым ошибкам.

Он сыграл ключевую роль в двух знаменитых победах «Севильи» в Лиге Европы, и теперь он находится на грани того, чтобы окончательно покинуть андалузский клуб по истечении срока контракта. Тем не менее, он хочет завоевать третий трофей для себя и шестой для клуба.

Банега был великолепен против «волков». Несмотря на всю шумиху вокруг Жоау Моутинью и Рубена Невеша, они не смогли нейтрализовать Банегу и Жоана Жордана в центре полузащиты. У «Вулверхэмптона» даже был третий полузащитник, Леандер Дендонкер, и все же Банега доминировал в игре. У аргентинца было наибольшее количество касаний мяча (139), наибольшее количество выполненных передач (103) и наибольшее количество выполненных передач на половине поля соперника (92). Он также создал наибольшее количество моментов в игре (3), включая результативную передачу. В 32 года он играет так хорошо, как никогда.

Если это действительно лебединая песня Эвера Банеги в «Севилье», то, скорее всего, он отдаст все силы, чтобы сезон завершился триумфом.

5. У «Манчестер Юнайтед» есть надежда

«Красные дьяволы» вышли в четвертьфинал в качестве фаворитов, но этот статус придется пересмотреть после двух выступлений «Севильи» за прошедшие несколько дней. Пятикратные победители Лиги Европы без особых трудностей прошли «Рому» и «Вулверхэмптон». Они забили три гола и не пропустили ни одного, и их ключевые игроки пребывают в такой форме, что, если у «Юнайтед» будет так же мало идей, как в течение 70 игровых минут против «Копенгагена», они отправятся в Англию еще до финала.

Sevilla have reached the #UEL semi-finals for the sixth time.

They've gone on to win the competition on each of the past five occasions. 🙃 pic.twitter.com/nZvOgGRyZF — Squawka Football (@Squawka) August 11, 2020

Впрочем, «волки» показали «Юнайтед» ключ к тому, что может навредить «Севилье». Темп Адама Траоре доставил андалузской команде немало проблем. Он заработал пенальти, когда вынудил защитника сбить себя в штрафной площади. А чего у «Манчестер Юнайтед» в избытке? Темпа. Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль — быстрые футболисты. Это же можно сказать о Мэйсоне Гринвуде и Бруну Фернандеше.

Таким образом, Уле Гуннар Сульшер знает, что есть способ навредить «Севилье» (и у его игроков должна быть дополнительная мотивация, поскольку многие из этой команды были выбиты из Лиги чемпионов «Севильей» два года назад), но им придется рискнуть, потому что «Севилья» продемонстрировала безжалостную серию, которая может нокаутировать «красных дьяволов».

