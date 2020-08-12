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    Судейские скандалы продолжаются. Бенефис Слуцкого затмил результат матча в Казани

    Скандальный матч на «Ак Барс Арене» — в нашем обзоре прессы

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    «Рубин» — «Локомотив»
    «Рубин» — «Локомотив»
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    Московский «Локомотив» в гостях оказался сильнее казанского «Рубина» (2:0) в заключительном матче 1-го тура РПЛ. В самом начале игры Алексей Миранчук замкнул передачу Дмитрия Рыбчинского. В середине первой тайма Рыбчинский занес себе в актив еще один голевой пас — отличился Дмитрий Баринов. В перерыве казанцы остались без главного тренера Леонида Слуцкого, который был удален арбитром Сергеем Ивановым. На 65-й минуте у хозяев прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник Силвие Бегич, руками остановивший Федора Смолова.

    Рыбчинский блистал в Казани

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев хвалит молодого полузащитника «Локомотива», который ярко сыграл в Казани, организовав два мяча.

    «Кажется, "Локомотив" приезжал в гости к "Рубину" совсем недавно, а на самом деле прошло целых полтора месяца. С тех пор казанцы попрощались с Сантосом, а железнодорожники — с Жоау Мариу. Вернулся в Москву из испанской аренды Смолов. Что осталось неизменным — сценарий первого тайма, в котором гости снова забили два мяча.

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    • Герои — тоже прежние. Прежде всего, Рыбчинский. Как и в конце июня, 21-летний полузащитник организовал оба гола "Локо", и случайностью это не назовешь. Очевидно, что Марко Николич акцентированно давил на правый фланг казанской обороны, где не только здорово взаимодействовали Рыбчинский и Рыбус, но и уходивший в зону левого инсайда Миранчук.

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    Первый раз хозяева дрогнули уже на 2-й минуте. Рыбчинский подобрал мяч после неудачного выноса казанских защитников и мгновенно переправил его Миранчуку, рванув в штрафную под ответную передачу. Трудно поверить, что у Дмитрия не набралось еще и десяти матчей в премьер-лиге: уровень его уверенности таков, словно хавбек выступает в первой команде несколько лет. Рыбчинский словно не обратил внимания на дефицит пространства и времени и выдал образцовую передачу Миранчуку».

    «Миранчук-Арена»

    Редакция «Бизнес-Онлайн» отмечает результативность полузащитника «Локомотива» на казанском стадионе.

    «Алексей Миранчук открыл счёт в матче 1-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Локомотивом". Полузащитник отличился уже четвёртым голом в ворота казанского клуба в трёх последних матчах и стал главным голеадором "Ак Барс Арены".

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    • Миранчук отличился очередным забитым мячом в ворота "Рубина" уже на 2-й минуте и продлил свою голевую серию против казанского клуба до трёх матчей. Примечательно, что с момента возвращения "Рубина" на "Ак Барс Арену" этим летом, Миранчук забил на ней больше голов, чем любой игрок казанской команды. У Алексея на главном стадионе Татарстана — три гола, а у ближайшего преследователя Дениса Макарова только два.

    «Рубин» — «Локомотив»

    Гол Миранчука получился очень лёгким в исполнении — молодой игрок "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский обыграл на левом фланге игроков обороны и комфортно отдал мяч под удар Алексею. Тому оставалось только попасть в дальний угол.

    Единственный спорный момент в эпизоде — возможный офсайд Фёдора Смолова. Нападающий не участвовал в моменте напрямую, но закрывал обзор Юрию Дюпину».

    Рыбчинский может заменить Мариу

    Автор Rusfootbal.info Андрей Мордовин также отдает должное молодому полузащитнику, но находит и в чем тот может прибавить.

    «Если 21-летний полузащитник "Локо" будет показывать игру, как в матче с "Рубином", то можно не искать замену Жоау Мариу. По крайней мере для выступления в РПЛ. Защитникам "Рубина" потребовался целый тайм, чтобы подстроиться под движение Рыбчинского к лицевой, которое принесло "Локомотиву" 2 гола.

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    • Рыбчинский обе голевые передачи оформил практически одинаково. Для ассиста на Миранчука он стянул на себя одного защитника. А в голевой на Баринова на обманный вираж Рыбчинского купились несколько игроков обороны "Рубина".

    Календарь и таблица РПЛ

    У Рыбчинского есть несколько преимуществ по сравнению с другими партнерами по "Локо". Во-первых, его игра практически не изучена. И две одинаковые передачи тому подтверждение. "Рубин" посчитал, что первый точный пас — это неожиданная наглость молодого парня. А оказалось, что это заготовка. Во-вторых, Рыбчинский обладает необходимой резкостью и техникой, чтобы уйти от опеки на маленьком участке.

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    Есть вещи, в которых полузащитнику надо сильно прибавлять. Не хватает Рыбчинскому еще удара. В будущих матчах появятся моменты, когда нужно будет решать самому, а не искать передачей партнера. И вот здесь у молодого хавбека есть сложности. Но удар вполне можно натренировать.

    У Зобнина, например, получается в этом компоненте понемногу прогрессировать, а у Рыбчинского еще много и тренировочных занятий, и матчей впереди. Еще полузащитнику надо быстрее набирать физическую силу. Все-таки в 21 год почти останавливаться после 60-й минуты — это несерьезно».

    Слуцкого удалили за эмоции

    Редакция Sport24 рассказывает, как казанский «Рубин» в перерыве матча остался без главного тренера.

    «А вот дальше появились вопросы к судье. Казанцы поймали соперника на контратаке: Кварацхелия очень красиво ушел от опеки и вырезал отличный пас на Игнатьева. Иван вываливался один на один и уже проткнул мяч мимо Гильерме, но был сбит вратарем. Судья промолчал — а в ответной атаке уже забил "Локомотив". На счету Рыбчинского — второй ассист, у Баринова — очень красивый выстрел. Дюпин не спас.

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    • Слуцкий бушевал на бровке, а продолжил в подтрибунном помещении. Как пишет местное медиа "БИЗНЕС Online", там коуч "Рубина" выразил Иванову сомнения в его квалификации. В ответ реф сказал, что Леонид Викторович может на второй тайм не выходить.

    SMM-щики "Рубина" вообще засомневались: "А будет ли второй тайм?". Сейчас сниматься с чемпионата из-за судейства модно! Слуцкий после перерыва все-таки вышел на поле и долго пытался в чем-то убедить судью еще до свистка, но в итоге красную карточку перед собой все-таки увидел.

    «Рубин» — «Локомотив»

    А его команда от этого лучше играть не стала. А после того, как защитник Бегич привез сам себе еще одно удаление "Рубина" (потерял мяч в центре поля и сбил Смолова), шансов вообще не осталось. "Локо", даже несмотря на вынужденную ротацию из-за гулянки своих игроков и дисквалификации Антона Миранчука, побеждает очень спокойно.

    Но для Виктора Кашшаи и Леонида Калошина очередной скандал в первом туре — еще один тревожный звоночек. Кажется, перемены в российском судействе все-таки неотвратимы».

    Иванов ошибся

    Автор Rusfootball.info Роман Гуськов разбирает эпизод, вызвавший такое возмущение главного тренера «Рубина» и остается в недоумении.

    «Главный арбитр матча — Сергей Иванов. Не увидеть контакт было невозможно. Возможно, он посчитал, что Игнатьева повело на Гильерме, что он делал движение не в сторону мяча, это действительно так. Но все равно Гильерме и близко не добирается до мяча, кидается наперерез в сторону Игнатьева. Голкипер другого мнения:

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    • "Я просто пошел по мячу играть, он на меня, он меня ударил. Я считаю, что это не пенальти. Я прыгал к мячу, мяч он бросил и потом он меня ударил. Мое мнение — это не пенальти", — сказал Гильерме в перерыве.

    Говорить про действия видеоассистентов Николая Волошина и Дмитрия Чельцова после вчерашнего выступления Еськова, наверное, и нет смысла: здесь уже готова причина, что Иванов видел контакт, контакт действительно был, но раз главный арбитр трактовал его так, значит отправить его пересматривать эпизод видеоассистенты права не имеют.

    «Рубин» — «Локомотив»

    Леонид Слуцкий уже ждал Сергея Иванова у бровки: он начал разговор с рефери еще до ухода в подтрибунку, а там услышал, что на второй тайм он может не выходить. Но Слуцкий настоял на своем: ушел только после того, как на бровке Иванов показал ему красную карточку перед началом второго тайма.

    И нас наверняка ждут бомбические интервью — это вам не "Ротор" — "Зенит", Слуцкий не то что не будет молчать, он будет жечь. Заставит ли это Кашшаи и судей вновь прервать молчание?»

    «Рубин» «убили судьи?»

    Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев разбирает спорные моменты матча и считает, что арбитр допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота «Локомотива».

    «Мнение автора: Сергей Иванов точно не получит хорошую оценку, потому что в эпизоде с Игнатьевым и Гильерме нужно было назначать пенальти. В свою очередь Волошин, как арбитр VAR, мог исправить решение главного судьи, но не смог убедить себя в том, что это явная и очевидная ошибка.

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    • Как мы могли понять из объяснений главы VAR в России Леонида Калошина и действующего арбитра Алексея Еськова, протокол использования системы видеоповторов не идеален, поэтому такая ситуация, как случилась у Волошина, может возникать.

    «Рубин» — «Локомотив»

    В свою очередь не следует воспринимать любой спорный момент как заведомую ошибку судьи. Ситуация с судейством накалена до предела, поэтому любой неоднозначный эпизод воспринимается грубейшим нарушением со стороны арбитра. Судья должен работать с холодной головой на матчах. Точно так же следует подходить к оценке его работы и другим».

    Мы хотим новых судей

    Первый заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов делает неутешительные выводы о состоянии судейства в российском футболе.

    «Очевидно, что ситуация тупиковая. Смена Александра Егорова на комбинацию Ашот Хачатурянц — Виктор Кашшаи пока ни к чему не привела. Судьи продолжают пробивать дно — доказательству тому факт, что весь первый тур чемпионата мы обсуждаем не "голы-очки-секунды" или красивую/некрасивую игру, а исключительно ошибки рефери. Люди, которые по закону футбольного жанра должны находиться на незаметных вторых ролях, зачем-то вышли на первый план. И теперь это худший фильм, который мы видели.

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    • Нет, это не заговор против "Спартака", против Слуцкого или кого-то еще. Это заговор против профессионализма, качественной работы и здравого смысла. Российские арбитры судят плохо, допускают грубые промахи и карают тех, кто не способен сдерживать эмоции из-за их ошибок.

    «Рубин» — «Локомотив»

    В своем нынешнем виде российское судейство с примесью ВАР — это откровенная лженаука, где можно оправдать любое решение в ту или иную сторону, жонглируя правилами и протоколами ВАР. Кто-нибудь, пожалуйста, удалите уже этих судей. Мы хотим новых. Тех, которые умеют судить».

    Не делайте из Слуцкого героя!

    Автор «Спорт день за днем» Александр Дьяченко критикует главного тренера «Рубина» за излишнюю эмоциональность, которая оставила команду без поддержки с бровки.

    «У "Рубина" было еще 45 минут, чтобы спасти матч с "Локомотивом". 0:2 — это ведь еще не приговор. Я был в 1997-м на эпическом матче чемпионата России "Зенит" — "Торпедо". Гости откровенно возили команду Анатолия Бышовца: забили два в первом тайме, не реализовали пенальти, а потом получили 3 гола за последние 20 минут. Было 0:2, стало 3:2. Победный гол забил Геннадий Попович, которого Бышовец выпустил во втором тайме.

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    • Леонид Слуцкий выбрал другой путь. Он устроил истерику в перерыве матча и был справедливо снят с пробега судьей Сергеем Ивановым. Точно также со Слуцким поступили бы и в Англии и Нидерландах, где он раньше работал. Без особого успеха. По ходу сезона ведь уходят не от хорошей жизни.

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    На 24-й минуте форвард "Рубина" Иван Игнатьев упал в штрафной "Локомотива" после контакта с вратарем Гильерме и полузащитником Мацеем Рыбусом. Ни Иванов, ни его ассистенты VAR пенальти не увидели. Момент заиграли, а "Локомотив" на радостях сразу же забил второй гол. Злой Слуцкий ждал 20 минут, чтобы высказать свое "фи". В перерыве он пошел не к своим игрокам, а рванул в подтрибунное помещение, где накричал на Иванова. Свидетелем их "беседы" оказался комментатор "Матч ТВ" Михаил Меламед.

    «Рубин» — «Локомотив»

    Слуцкий, видимо, в этот момент снял свою любимую маску интеллигента, раз Меламед не смог выдать в эфир все его слова. Допускаю, что Слуцкому чуть полегчало. Но он подвел свою команду. "Рубину" требовались какие-то новые ходы, чтобы поставить "Локо" в тупик, но вместо этого Слуцкий пошел воевать с судьями. Хайп победил тренерское ремесло. "Локомотив" спокойно довел матч до победы».

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