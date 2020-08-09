Месси — футбольный Атлант. На своих плечах протащил «Барселону» в четвертьфинал

«Барса» блистала в первом тайме, но после перерыва была до абсурда инертной, в то время как «Наполи» просто не хватило того, что было нужно для успеха. Давайте узнаем, кто после данной встречи стал победителем, а кто — проигравшим.

Победитель: Лионель Месси

На следующий день после того, как мадридский «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, Лионель Месси просто не мог позволить, чтобы «Барселона» присоединилась к своему заклятому врагу в отпуске. Аргентинец с самого начала работал с бешенной энергией, прессинговал и пасовал, издеваясь над игроками «Наполи».

Он с восторгом наблюдал, как «Барселона» забила гол без него, но затем принялся за работу. Он ушел от трех игроков «Наполи», упал на газон, каким-то образом вывел из игры четвертого защитника и, практически сидя на поле, умудрился нанести точный удар.

Подобный гол мог забить только Месси. Одинаково небрежный и возвышенный, маниакальный и волшебный. Вскоре он забил вновь, когда принял мяч после великолепного заброса от Френки де Йонга. VAR отменил взятие ворот, но его удар стал прекрасным примером того, насколько Месси возвышается над остальными.

Most dribbles completed in the #UCL this season:

54 — Lionel Messi

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43 — 𝙠𝙚𝙚𝙥 𝙜𝙤𝙞𝙣𝙜

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33 — Mateo Kovačić

Saturday Night Fever. 🕺 pic.twitter.com/H5skzhdhvw — Squawka Football (@Squawka) August 8, 2020

Чего бы это ни стоило, он заработал пенальти за счет фантастического прессинга, отобрав мяч у Калиду Кулибали. В этом эпизоде он получил жестокий удар, но, тем не менее, продолжил игру.

Если бы с его темпом во втором тайме сравнялись и партнеры по атаке, то его прекрасные передачи вперед могли бы привести к голам. Но, увы, он играл с Луисом Суаресом и Антуаном Гризманном.

«Барселона» постоянно просит Месси творить чудеса, чтобы клуб мог одержать даже самые простые победы. Матчи не даются аргентинцу легко, он каждую неделю должен выкладываться на 100 процентов, иначе «Барса» рухнет.

И абсурден тот факт, что даже в таких условиях он добивается успеха, что является ярким примером его величия. Лео Месси — футбольный Атлант, легендарный титан, несущий на своих плечах всю «Барселону».

Проигравший: VAR

Боже милостивый, с чего бы начать? Сначала арбитры засчитали первый гол «Барселоны», несмотря на то, что Клеман Лангле явно толкнул оппонента, прежде чем точно пробить головой. Только за это решение можно критиковать VAR, но впереди было еще много чего.

Отмена второго гола Месси, целого произведения искусства от аргентинца и его партнера по команде Френки де Йонга, из-за скромной игры рукой, которая практически не повлияла на траекторию полета мяча, стала настоящим преступлением.

Затем VAR потребовалось очень много времени, чтобы понять, что вопиющий фол Кулибали на Месси должен привести к пенальти, хотя любой человек мог сказать об этом уже после одного просмотра эпизода.

Победитель: Клеман Лангле

«Барселона» часто сетовала на упадок игровой формы Самюэля Умтити, и, хотя болельщики «сине-гранатовых» были разочарованы данным фактом, на поле это практически не ощущалось благодаря появлению соотечественника Умтити Клемана Лангле.

Лангле был подписан в качестве резервного защитника, но так великолепно справился с обороной свободных зон и персональной опекой, что даже если «Барселона» этим летом подпишет Эрика Гарсию из «Манчестер Сити», юноше придется дать настоящий бой, чтобы пробиться в команду.

Минувшим вечером Лангле не только блистал в обороне, но и открыл счет, решив редчайшую задачу: забил головой за «Барселону» после подачи с углового. По общему признанию, француз толкнул своего опекуна, но после того, как он сделал это, чтобы получить пространство, его удар по воротам был превосходным.

Проигравший: Калиду Кулибали

Уже много лет СМИ говорят о возможном уходе Калиду Кулибали из «Наполи». Сумма трансфера при этом должна стать настолько большой, что даже покупка «Ливерпулем» Вирджила ван Дейка выглядела бы скромно. Но мы всегда считали, что Кулибали стоит этих денег, потому что он выглядел столь доминирующим.

Что же, на «Камп Ноу» он, возможно, оказал своим потенциальным покупателям одолжение, продемонстрировав настолько плохую игру, что его ценник теперь точно потеряет не менее 10 миллионов евро.

Да, в моменте с первым голом на нем сфолил Лангле, но его неспособность остановить Месси, в том числе в моменте, когда его выручил VAR, действительно шокировала. А то, как Месси подловил зазевавшегося защитника, вынудив его нарушить правила, доказывает, что у Кулибали имеется слабость во владении мячом, которой будут пользоваться соперники на элитном уровне.

Победитель: Френки де Йонг

Когда «Барселона» подписала Френки де Йонга, мир ожидал фейерверка. В конце концов, именно этот парень доминировал в «Аяксе», будучи его ключевым игроком, когда в прошлом сезоне амстердамский клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Но его карьера в Каталонии проходила не так гладко. Травмы сыграли свою плохую роль, да и тактика была проблемой для голландского полузащитника.

Однако минувшим вечером он, возможно, впервые в сине-гранатовой футболке действительно блистал. Де Йонг стал вторым в списке лучших игроков на поле после Месси и провел мастер-класс в полузащите. Он с легкостью уклонялся от прессинга «Наполи», постоянно продвигаясь между линиями к форвардам, и уверенно контролировал мяч.

Такая игра Френки в действительности означает, что у «Барселоны» будет больше шансов в противостоянии с «Баварией». Это также хороший знак перед стартом нового сезона.

Да, лучший момент с участием голландца произошел, когда он сделал безупречный пас на Месси и аргентинец во второй раз расписался в чужих воротах. Вскоре VAR отменил взятие ворот из-за бессмысленной игры рукой, но такие мелочи не могут притупить блеск Френки де Йонга.

Проигравший: Кике Сетьен

Очевидно, что победа «Барселоны» автоматически не должна делать из Кике Сетьена проигравшего, но если вы действительно смотрели матч, то могли заметить, что тренер «сине-гранатовых» допустил много ошибок, а выручил его лишь индивидуальный гений Месси.

Сам состав был удивительным. В нем не нашлось места для Рики Пуча — странное решение, которое всегда мешало «Барселоне» умело раздавать передачи. Но еще хуже было то, что он боялся предпринять какие-то действия по ходу встречи.

Несмотря на то, что стареющей атаке совершенно не хватало темпа, чтобы наказать «Наполи» при переходе в атаку, Кике Сетьен не стал обращаться к Ансу Фати, чтобы добавить темпа и динамизма в игру. Даже когда Луис Суарес неоднократно убивал атаки своими корявыми движениями, а Антуан Гризманн замедлял игру каждым касанием мяча, Сетьен даже пальцем не шелохнул. Было больно смотреть на то, как во втором тайме постепенно иссякает энергия «Барселоны». Сетьен же просто продолжал болтать со своим помощником Эдером Сарабией, вместо того, чтобы что-то делать.

Суарес сыграл 92 минуты, Гризманн — 84, а Ансу и Пуч даже не вышли на поле, поскольку Сетьен сделал всего две замены. Тот факт, что неуверенная игра Ивана Ракитича в центре поля не привела к выходу Пуча, действительно озадачил, и то, что «сине-гранатовые» не поплатились за это, было связано исключительно с неспособностью «Наполи» нанести урон хозяевам.

У мюнхенской «Баварии» нет проблемы с наказанием за небрежную защиту. Мюнхенцы воспользовалась бы возможностями, которые «Барселона» предоставила «Наполи», и если Сетьен будет столь же труслив в выборе команды и пассивен в своих заменах, то мы можем увидеть повторение 0:7 из полуфинала 2013 года. Всего в одной игре. И такое поражение станет прямой виной Сетьена, поскольку спаситель становится саботажником.

0