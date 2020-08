Месси — футбольный Атлант. На своих плечах протащил «Барселону» в четвертьфинал

«Барса» блистала в первом тайме, но после перерыва была до абсурда инертной, в то время как «Наполи» просто не хватило того, что было нужно для успеха. Давайте узнаем, кто после данной встречи стал победителем, а кто — проигравшим.

На следующий день после того, как мадридский «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, Лионель Месси просто не мог позволить, чтобы «Барселона» присоединилась к своему заклятому врагу в отпуске. Аргентинец с самого начала работал с бешенной энергией, прессинговал и пасовал, издеваясь над игроками «Наполи».

Он с восторгом наблюдал, как «Барселона» забила гол без него, но затем принялся за работу. Он ушел от трех игроков «Наполи», упал на газон, каким-то образом вывел из игры четвертого защитника и, практически сидя на поле, умудрился нанести точный удар.

Подобный гол мог забить только Месси. Одинаково небрежный и возвышенный, маниакальный и волшебный. Вскоре он забил вновь, когда принял мяч после великолепного заброса от Френки де Йонга. VAR отменил взятие ворот, но его удар стал прекрасным примером того, насколько Месси возвышается над остальными.

Most dribbles completed in the #UCL this season:

54 — Lionel Messi

33 — Mateo Kovačić

Saturday Night Fever. 🕺