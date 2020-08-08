У Семака все супер. «Зенит» в 2020 оформил золотой требл

Питерский «Зенит» стал победителем Суперкубка России. Чемпион и обладатель Кубка страны одолел вице-чемпиона «Локомотив» на «ВЭБ Арене» со счетом 2:1. Счет на 14-й минуте открыл Артем Дзюба. На 69-й минуте Магомед Оздоев увеличил преимущество петербуржцев, а через три минуты Ведран Чорлука отыграл один мяч.

«Зенит» — с Ловреном, «Локо» — без Смолова

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак оценивает стартовые составы команд, выбранные тренерами на стартовый матч сезона.

«Сергей Семак не побоялся сразу бросить в бой звездного новичка Деяна Ловрена, совсем недавно переехавшего в Санкт-Петербург из "Ливерпуля" на замену экс-капитану "Зенита" Браниславу Ивановичу. Впрочем, альтернативы хорвату и не было.

Несколькими часами ранее стало известно, что Эмануэль Маммана отправился в аренду в "Сочи", а Йордан Осорио даже не попал в заявку. Так что Семак уже наигрывает в центре обороны связку Ловрен — Ярослав Ракицкий, чтобы к Лиге чемпионов у них появилось хотя бы минимальное взаимопонимание.

Капитаном же "Зенита" после отъезда Ивановича стал, естественно, Артем Дзюба. Теперь он будет носить повязку и в сборной, и в клубе. Просто невероятно, какой путь прошел Дзюба за два с половиной года после весны-2018, когда был отправлен Роберто Манчини в аренду в Тулу...

Для Марко Николича главным усилением стало возвращение из "Сельты" Федора Смолова, но сербский тренер "Локо" не решился выставить россиянина с первых минут. На острие в старте появился Эдер.

Матч проходил на домашней для ЦСКА "ВЭБ Арене", которая впервые после карантина была заполнена более, чем на десять процентов. Навскидку вживую за Суперкубком наблюдали около десяти тысяч зрителей, примерно треть от максимума».

Коронавирусный футбол

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий критикует организацию матча за Суперкубок и отмечает, что меры безопасности практически не соблюдались.

«Все тот же ковидный чемпионат с кучей правил, которые никто не соблюдает. Опять вынужденная низкая посещаемость и непонятные потери в составах команд. Когда заходил на стадион, у меня никто не измерил температуру.

Напомню — тех, у кого она 37°С и более, по регламенту вообще не должны пускать на арену. На входной зоне для СМИ установили специальный прибор для дистанционного измерения температуры, но он почему-то не был включен.

Про дистанцию на секторах все уже давно забыли. Фанатская трибуна "Зенита" сбилась в одну кучу. Болельщики "Локомотива" изображали наличие дистанции, но это было далеко от необходимых требований (1,5 метра). Хотя с нового сезона не соблюдать ее могут только члены одной семьи или те, кто проживают вместе.

Три игрока "Локомотива" — Джорджевич, Ротенберг и Лысцов, которых не заявили на Суперкубок, смотрели матч в чистой зоне. Для них поставили стулья вдоль кромки поля, сидели футболисты совсем близко к трибунам. Джорджевич вызвал огромный интерес у болельщиков "Зенита", которые обожают форварда по питерскому этапу карьеры.

Они начали подбегать с просьбой о совместном фото. Лука никому не отказывал, делал селфи с фанатами, при этом маску просто снял. Непонятно, почему сотрудник клуба, который находился в метре от игрока, не принял никаких мер.

За день до матча появилась информация, что в "Зените" вспышка "короны". Клуб это опроверг. Все вопросы сняла заявка питерцев. Там не оказалось Сутормина, Терентьева и Шамкина. В "Зените" отсутствие этой тройки никто не стал комментировать. Есть ощущение, что так будут действовать и остальные участники РПЛ, никому не хочется получать технические поражения».

Первый тайм за «Локо» — по ударам, за «Зенитом» — по голам

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов оценивает игру команд в первом тайме, отмечая плохую реализацию «Локомотива».

«В первой части матча при счёте 0:0 соперники почти не входили в штрафную друг друга. Обе команды выжидали, что предложит соперник, не вступали в прессинг. Атак на скорости не было. "Зенит" мог забить быстрый гол, если бы Себастьян Дриусси после длинной передачи новичка Деяна Ловрена и скидки нового капитана Артёма Дзюбы точно пробил с 20-22 метров, но аргентинцу чуть-чуть не повезло. Наверное, игра и продолжалась бы в таком ключе, если бы "Зенит" не забил.

Гол "Зенита" — во многом заслуга Дугласа Сантоса. Левый защитник вовремя совершил рывок вперёд и сделал идеальный кросс. Впрочем, ему никто не мешал. Либо Алексей Миранчук, либо кто-то из страховавших его центрхавов должны были накрывать бразильца. Вдобавок Ведран Чорлука потерял Дзюбу. Центрфорвард сине-бело-голубых находился в движении, благодаря чему смог подстроиться под мяч и пробить, как требовалось.

При счёте 1:0 "Зенит" получил возможность действовать на контратаках, а "Локомотиву" ничего не оставалось, кроме как раскрываться и искать свободные зоны в плотной обороне чемпиона.

Хозяева пытались использовать численное преимущество в центре, куда к трём полузащитникам смещался Алексей Миранчук. Вот только петербуржцы читали все ходы москвичей. Первый тайм команда Николича выиграла по ударам — 8:4 (в створ — 3:2), однако в основном "железнодорожники" били из-за штрафной, и их удары не таили в себе реальной угрозы. Михаил Кержаков, по-прежнему заменяющий травмированного Андрея Лунёва, укрощал мяч без проблем».

«Зенит» забил, как только у «Локо» пошла игра

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов фиксирует то, как прибавил после перерыва «Локомотив», который мог переломить ход матча, если бы не допустил ошибку.

«Второй тайм чемпионы начали с попадания Оздоева в штангу, но минимальный счет сохранился, как и шансы "Локо" на трофей. Перелом в игру внес как раз выход форварда, первым делом открывшегося за спину. Смолов мог забить первым касанием, но на передачу Антона успел лишь формально.

Однако именно после этого момента "Локомотив" начал не только подбираться, но и забираться в чужую штрафную. Хорошо откатили мяч под удар Баринову, напомнил о том, кто судит матч, эпизод с падением Алексея (но Барриос все же сыграл в мяч).

Казалось, "Зенит" подвис. Малком в контратаке не смог перебежать Рыбуса, потому начал возиться с мячом. И то счастье для "Зенита" перевести дух на чужой половине после трудного отрезка, но случилось что-то странное.

Два опытнейших игрока, два поляка, совершенно не поняли друг друга, будто первый раз друг друга видят, играют в футбол и не говорят на одном языке. Крыховяк решил передать Дриусси Рыбусу, а Мацей просто пустил аргентинца за спину и продолжал играть по Малкому. Ну а дальше оставалось только лицезреть пушку воспитанника "Локомотива" Оздоева».

В середине второго тайма начался футбол

Автор Soccer.ru Александр Чистяков радуется, что хотя бы к концу матча команды как следует разыгрались и показывали интересный футбол.

«На протяжении трех четвертей матча "Зенит" полностью контролировал игру, а "Локомотив" играл как-то не по-суперкубковски. Зрелище не доставляло удовольствия, но в середине второго тайма игра получила импульс, который заставил смотреть остаток матча, не моргая.

Марко Николич повлиял на игру заменами: вернувшийся из "Сельты" Федор Смолов заменил Эдера и мог забить уже первым касанием, чуть позже вместо Магкеева вышел Жемалетдинов, что означало перестроение полузащиты на более атакующую формацию.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

"Локомотив" стал генерировать угрозы и заслуженно забил: Ведран Чорлука "извинился" за свою ошибку в эпизоде с голом Дзюбы. Вот только хорватский защитник не сравнял счет, а вернул свою команду в игру, ведь за пару минут до этого Магомед Оздоев украсил игру за Суперкубок России шикарным попаданием в "девятку" метров с двадцати.

При счете 1:2 у "Локомотива" был шанс перевести игру в овертайм с помощью, опять же, стандарта, но Федор Смолов не смог нанести акцентированный удар после скидки Чорлуки. Был шанс и у "Зенита", но вышедший на замену Ригони не смог убежать один на один с Гильерме».

«Зенит» заканчивал на «ободах»

Специальный корреспондент «Спорта день за днем» Александр Макаров ругает судейство и тяжелый календарь нового сезона, отмечая усталость «Зенита» в концовке матча.

«Проходной матч против соперника, не знающего, как заходить в чужую штрафную, получился сложным в том числе и по причине того, что "Локомотив" доигрывал встречу в полном составе. А должен был вдесятером. Михаил Вилков по непонятным причинам отказался показывать вторую желтую карточку Станиславу Магкееву. Оздоев после замены иронизировал на скамейке запасных по этому поводу: "А говорят, что Вилков — “наш”". Сравняй "железнодорожники" счет, и судейская тема громыхала бы несколько дней. Но обошлось, "Зенит" смог победить и так.

Хотя в концовке чувствовалось, что лидеры уже играют на ободах. Отсюда и замены Дзюбы, Оздоева, Азмуна. Тем более у Артема была микротравма. Удивило только решение Семака снять с игры быстрого Малкома, который вполне мог забить столь нужный третий гол. Но очевидно желание максимально освежить состав и сыграть на оборону.

Календарь и таблица РПЛ

Статистика не должна вводить в заблуждение: удары (9-18), владение мячом (37-63), победы в воздушных единоборствах (13-18). Во-первых, "Зенит" отдыхал меньше "Локомотива" из-за игры в финале Кубка России. Во-вторых, москвичи долгое время ничего не могли создать, совершая неподготовленные удары и обостряющие передачи. С такой игрой Алексею Миранчуку никакой "Милан" не светит. В-третьих, допингом послужил гол Чорлуки аккурат после точного удара Оздоева. Обычная ситуация, когда после подобного пропустившие садятся ниже, а забившие на кураже бегут вперед.

Другое дело, что до двухнедельной сентябрьской паузы обеим командам предстоит сыграть по шесть матчей только в августе. Есть сомнения, что подопечным Семака и Николича хватит сил. Кажется, "Зенит" возобновит переговоры с Кузяевым и попросит того не уезжать в Европу. Сейчас Далер нужен, как никогда. Получит больше игрового времени Андрей Мостовой, вернувшийся из "Сочи". Но таков этот коронавирусный 2020 год. Еще одна проверка на прочность. Пока же есть возможность попраздновать».

Лучше бы остался Семин

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов удручен игрой, которую показывает «Локомотив» при Марко Николиче.

«Семина ругали за прагматизм. За то, что его команду тащит только лишь талант Алексея Миранчука. Ругали за скуку и старческое упрямство. Окей, позвали молодого серба — чтобы "Локомотив" играл в атакующий футбол. Господин Кикнадзе так и говорил — хотим видеть зрелищную игру, а этот парень знает толк в красоте.

Матч с "Зенитом" был для Николича шансом заявить о себе не словом, а делом. И речь даже не о результате. Достаточно было просто сыграть в классный футбол. Это та идея, с которой Николич приходил в "Локомотив".

Все футбольные трансферы

Много интересных комбинаций со стороны "Локо" вы увидели в матче с "Зенитом"? Задавил ли Николич соперника зрелищностью и креативом? Сохранялась ли интрига хоть на минуту? Нет. "Зенит" доминировал — и совершенно по делу. Гол Дзюбы. Затем в закрепление шикарный удар Оздоева. И даже когда Чорлука сократил отставание в счете, превосходство Петербурга не пошатнулось.

Ни Эдер, уже забивший все знаковые голы в карьере, ни Смолов, капитулировавший в Испании — никто не приблизил железнодорожников к этому выставочному, но важному для Николича трофею. Из "Локомотива" будто выдернули стержень. Собрать в кулак их бы мог Семин — но его отправили на пенсию. Николич же пока что не показал ничего. А впереди у "Локомотива" Лига чемпионов...»

«Зенит» — гегемон

Автор «Чемпионата» Роман Вагин считает, что на внутренней арене «Зенит» по прежнему будет оставаться лидером.

«В целом спокойная победа "Зенита". С суперкубковым огнем-2019 не сравнить. Другое дело, что для "Локомотива" тот прошлогодний успех оказался во многом пирровым. После которого последовал второй подряд провал в Лиге чемпионов и отставка Сёмина. И Николича надо судить не по этому матчу — по выступлению команды в Европе.

То же самое — еще в большей степени — касается Семака и "Зенита". В России питерцы могут доминировать хоть 10 лет, но кроме внутреннего удовлетворения что это даст? Конечно, клуб с такими возможностями должен входить в европейский топ. Способен ли на это сегодняшний "Зенит"? Пока все разговоры только о том, как бы из группы выйти…

Хотя в этом, скорее, не вина "Зенита", а его беда. По имени конкуренция. Если соперники не могут навязать борьбу — с кого спрашивать? Правильно — с соперников.

Всё о футболе России

Выиграв сегодня (и даже без овертайма), "Зенит" повторил свой лучший результат в истории. В фантастическом 2008-м питерцы тоже заграбастали сразу три трофея — Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Вес у них, конечно, другой. Но три кубка всего за месяц — по-моему, это первый случай за всю историю нашего футбола.

5 июня — чемпионат. 25 июля — Кубок. 7 августа — Суперкубок. 33 дня — на всё про всё! А далее по плану — стать первым клубом в XXI веке, который выиграет три чемпионата России подряд. И, похоже, что "черная метка" Суперкубка (команда, побеждающая в этом турнире, как правило, потом остается без "золота" в чемпионате), этому "Зениту" не грозит».

«Зенит» стал лучше, «Локомотив» — хуже

Главный редактор «Спорта день за днем» Иван Жидков доволен игрой питерского клуба в матче за Суперкубок.

«Возможно, именно потому, что игру на ВЭБ Арене никто не ждал с нетерпением (за полтора месяца задрал уже этот футбол, не правда ли?) она вызывала даже больше интереса, чем эти обычные, внековидные "подростковые" старты в "ничего не значащем матче", когда еще нет ничего, кроме голых эмоций и ожидания.

У команд были считанные дни, чтобы отдохнуть, вернуть тех, кто уходил в аренды и пройти медицинские тесты после верхних "си" в караоке. Растерять багаж прошедшего сезона нереально, можно исключительно приобрести. Теоретически стать лучше, практически — не хуже.

"Локомотиву" удалось второе, "Зениту" — первое. На этом фоне все напряженнее воспринимаются идеи о переходе Алексея Миранчука в европейский суперклуб и былины о темных силах, которые насылают морок на конкурентов петербургского клуба, сильных, как никогда.

Как мы и предполагали, матч на чужом поле не создал серьезных проблем команде Сергея Семака — "Зенит" начал терять игру лишь ближе к середине второго тайма, да и то вовремя развернул атаку под удар Оздоева, а потом не испугался моментального ответа от Чорлуки.

Можно сколько угодно критиковать "Зенит" Семака за футбол наименьшего сопротивления с выходами из обороны длинными диагоналями, но, если у "Локо", родившегося под знаком Близнецов, проходит одна разрезающая за матч, а остальное — во фланг, все это, получается, разговоры ради фактуры для материалов в медиа.

Оставим в покое Алексея, временами пропадающего даже на фоне Антона. У "Локо" начали проседать даже такие викинги, как Крыховяк и Баринов, тогда как Барриос из важного матча в важный матч своими острыми белыми зубками перекусывает высоковольтные провода. "Зенит" не шикарен во внешних проявлениях, а удар Оздоева — заблудившаяся вишенка на ржаном пироге, но в мелочах передавливает. Всех в премьер-лиге и даже кое-кого в Лиге чемпионов, которой Леонид Федун сине-бело-голубых усиленно кошмарит».

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