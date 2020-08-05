Кто нужен Клоппу? Звезда или ролевой игрок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что чемпионы Англии не планируют каких-либо серьезных приобретений этим летом.

Немецкий специалист предостерегает клуб от больших расходов из-за неопределенности, вызванной пандемией коронавируса, несмотря на то, что многие прямые соперники по Премьер-лиге уже тратят значительные деньги.

«Челси» успел усилить атакующую линию, и «Манчестер Сити» близок к тому, чтобы пополнить свой состав в ближайшие несколько дней.

Итак, поскольку Клопп хочет «биться, а не защищать» свой титул, нужно ли ему совершать покупки в этом трансферном окне? Три бывших игрока «красных» — защитник Гари Гиллеспи, вингер Джон Барнс и нападающий Эмиль Хески — высказали свое мнение для BBC Sport.

Слегка голая оборона

Трент Александер-Арнольд, центральные защитники Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, а также левый защитник Энди Робертсон завершили сезон в качестве основных игроков обороны, тогда как Жоэль Матип и Деян Ловрен выступали в роли сменщиков, хотя последний уже перешел в «Зенит» за 10,9 миллиона фунтов.

У Клоппа также есть 23-летний Натаниэль Филлипс, который помог «Штутгарту» вернуться в Бундеслигу, и 18-летние Сепп ван ден Берги и Ки-Яна Хувер, играющие в центре обороны.

«У них слегка голая оборона», — сказал Гиллеспи, выигравший с «Ливерпулем» три титула между 1983 и 1991 годами. — «С уходом Ловрена им, вероятно, понадобится центральный защитник».

19-летний Неко Уильямс показал, что он способен стать сменщиком Александера-Арнольда, но 19-летний левый защитник Яссер Ларуси собирается покинуть клуб, оставив 34-летнего Джеймса Милнера в качестве единственного помощника Робертсона.

«Не секрет, что тренер хочет, чтобы был тот игрок, который прикроет Энди Робертсона», — добавил Гиллеспи. — «Он является тем, кто, вероятно, не получает так много времени на отдых, как остальные. Учитывая стиль Клоппа, это ключевая область на поле».

Дополнительная креативность может дорого обойтись

Полузащитника мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантару уже давно связывают с «Ливерпулем», но двукратный чемпион Англии Барнс сомневается в необходимости такого подписания.

«Имея, очень профессиональную полузащиту, "красные" сейчас намного сильнее, чем все остальные», — сказал он.

«Причина, по которой "Ливерпуль" атакует одновременно с двумя фланговыми защитниками и тремя нападающими заключается в том, что у мерсисайдцев есть три трудолюбивых хавбека, умеющих обороняться».

«Если клуб покупает креативного полузащитника и хочет, чтобы фланговые защитники атаковали с той же интенсивностью, то, возможно, он готов к тому, что команда будет пропускать больше голов».

«Ливерпуль» потерял Адама Лаллану, но в центре поля все еще есть Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта и Шердан Шакири, хотя швейцарец может уйти.

В конце прошлого сезона Кертис Джонс предположил, что он может регулярным игроком основы, который по крайней мере находится на скамейке запасных. Также у «красных» есть полузащитник Харви Элиотт, хотя ему всего 17 лет. Марко Груич и Гарри Уилсон также возвращаются в клуб после того, как отыграли в аренде.

Барнс добавил: «У "Манчестер Сити" сколько креативных игроков в полузащите? При этом "Ливерпуль" опередил своего главного конкурента на 20 с лишним очков. Это "горожане" должны делать все, чтобы заполучить побольше трудолюбивых хавбеков и попробовать поймать мерсисайдцев».

Нужно ли менять атакующее трио?

Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах — главное атакующее трио «Ливерпуля», забившее вместе более 250 голов под руководством Клоппа.

В то время, как нападающий Тимо Вернер был тесно связан с «Ливерпулем», прежде чем перейти в «Челси» за 48 миллионов фунтов, Барнс сомневался, что футболист сборной Германии получит много игровых минут в составе «красных».

Хески, отыгравший за «Ливерпуль» 223 матча в период с 2000 по 2004 год, опасается слишком кардинальных перемен.

«Если ты хочешь купить кого-то еще в атаку, то тем самым нарушаешь атакующее трио. Сейчас оно забивает в основном после передач с флангов, и именно Фирмино, как правило, действует на острие.

Да, можно убрать бразильца и поставить на его место кого-то, кто потенциально может забить больше голов, но такая перемена может нарушить баланс уже рабочей атакующей системы. Не так ли?», — сказал Хески.

На ком остановится «Ливерпуль»?

«Ливерпуль» подписал только молодого защитника ван ден Берга, вратарей Адриана и Энди Лонергана и форварда Такуми Минамино в последних двух трансферных окнах.

Гиллеспи, Барнс и Хески не ожидают большой активности от «красных» и во время летнего перерыва.

«Клуб может усилить состав, если захочет. Я бы сказал, что могут появиться игроки второго эшелона, не для основного состава. Возможно, у "Манчестер Сити" самый сильный состав, но у "Ливерпуля" самая сильная команда», — заявил Хески.

Барнс добавил: «Я не думаю, что дело в пандемии коронавируса. Полагаю, что им не обязательно совершать громкие трансферы. Юргену Клоппу нравится, когда в составе царит гармония. Может быть, ему нужны резервные игроки, но не громкие имена для основы».

Гиллеспи считает, что громкие трансферы способны взбодрить команду, но не уверен, что они нужны в эти беспрецедентные времена.

Бывший защитник сборной Шотландии заявил: «Речь идет о правильном балансе. Я был бы удивлен, если бы они не вышли на трансферный рынок в той или иной форме.

Я все еще думаю, что "Ливерпуль" более чем хорошо оснащен, чтобы бороться за очередной титул. Стартовый состав будет более или менее таким же, каким он был в течение последних двух сезонов, при условии, что все останутся». 0