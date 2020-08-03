Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина

Матчи Лиги Европы не проводились с марта. Рассуждаем, чьи шансы на завоевание трофеи выглядят более предпочтительными.

5. «Шахтер»

«Шахтер» начинал сезон в Лиге чемпионов, где до последнего тура шел на проходной в плей-офф, второй позиции, но все же занял третью и опустился в Лигу Европы. В дуэли 1/16 финала против «Бенфики» донецкая команда не была фаворитом, но смогла пройти в следующий раунд, хотя после 2:1 дома уступала 1:3 на выезде.

В 1/8 финала Лиги Европы подопечные Луиша Каштру смогли одержать победу 2:1 в первой игре против «Вольфсбурга», чем дали понять, что имеют неплохие шансы не только пройти немецкий клуб, но и замахнуться на нечто большее. С учетом того, что у победителя этой пары, в целом, хороший жребий — «Базель» или «Айнтрахт», то «Горняки» могут всерьез побороться за трофей.

Карантин не повлиял на украинский гранд в худшую сторону. «Шахтер» уверенно в очередной раз выиграл Премьер-лигу за несколько туров до завершения первенства, поэтому ключевые исполнители клуба получили возможность отдохнуть перед рестартом еврокубков.

4. «Рома»

Нынешний наставник «Горняков» перед началом этого сезона сменил на своем посту Пауло Фонсеку, который возглавил «Рому» и теперь является заочным соперником преемника в борьбе за трофей Лиги Европы. Правда, итальянская команда не успела провести первый матч 1/8 финала против «Севильи», поэтому ее дуэль с испанским коллективом пройдет в один матч.

Поединок состоится на нейтральном поле в немецком Дуйсбурге, так что «Волкам» нужно быстро свыкнуться к незнакомым обстоятельствам и провести хорошо лишь 90 с гаком минут, чтобы пробиться в четвертьфинал.

К данном противостоянию «джаллоросси» подходят в хорошей форме, выиграв семь из восьми предыдущих поединков при отсутствии поражений. Если при этом им удастся улучшить игру в обороне, которая позволила пропустить как минимум гол в каждом из предыдущих шести игр, то римляне имеют неплохие шансы пробиться в четвертьфинал.

3. «Севилья»

После провала в прошлом сезоне «Севилья» уже может записать себе в актив текущую кампанию. Так, команда пробилась в Лигу чемпионов, заняв четвертое место в Примере, тогда как в Лиге Европы поспорит с «Ромой» за путевку в четвертьфинал.

До карантина казалось, что подопечные Юлена Лопетеги и вовсе способны стать третьими, но четыре кряду ничьи в пяти стартовых турах после возобновления испанского первенства не позволили им этого сделать. Тем не менее, затем коллектив выиграл пять из шести матчей, а значит подходит к дуэли с итальянским клубом в отличной форме.

В целом, андалусцы не знают поражений вот уже 17 поединков во всех турнирах. Это позволяет им рассчитывать на итоговый успех в Лиге Европы. В конце концов, кто, если не «Севилья», выигравшая ее рекордные пять раз, и теперь должна добиться триумфа?

2. «Манчестер Юнайтед»

Участие в Лиге Европы текущего сезона стало для «Манчестер Юнайтед» следствием провала в прошлом. Тем не менее, в английский гранд сумел с хорошей стороны проявить себя с самого начала турнира, хотя до сих пор выставлял не основной состав в каждом из поединков, сосредоточившись на АПЛ.

Это не помешало «Красным Дьяволам» выиграть свой квартет, а в 1/16 финала пройти «Брюгге» с общим счетом 6:1. Поскольку в первой игре 1/8 финала на выезде против ЛАСКа команде удалось добиться разгромной победы 5:0, можно считать, что путевка в четвертьфинал у манкунианцев уже в кармане.

Такие результаты стали логичным отображением хорошей формы подопечных Уле-Гуннара Сульшера до карантина, после которого они также не сбавили обороты. В итоге поражение в полуфинале Кубка Англии от «Челси» (1:3) стало единственным для клуба в 22 последних матчах во всех турнирах. Это позволило «МЮ» не только занять третье место в АПЛ, но и еще больше усилить свои шансы на победу в Лиге Европы.

1. «Интер»

Нынешняя кампания должна была стать переломной для «Интера», который возглавил один из негласно лучших наставников современности Антонио Конте. Тем не менее, в клубе вряд ли рассчитывали, что команда второй год кряду не сможет преодолеть групповой этап, ведь именно так и случилось, тогда как дальше прошли «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

Но теперь у «нерадзурри» есть шанс показать себя в Лиге Европы, где в 1/16 финала они легко прошли болгарский «Лудогорец» с общим счетом 4:1. Особенно, если учесть, что побороться за скудетто у коллектива в очередной раз не вышло, хотя по итогам минувшего розыгрыша Серии А он и отстал всего на один балл от чемпиона «Ювентуса».

Впрочем, руководство миланского клуба изначально понимало, что команда еще довольно сыра для победы в итальянском первенстве или Лиге чемпионов, и ее время должно настать позже. Однако по ходу этой эволюции важно выигрывать любые трофеи, поэтому важно добиться успеха в Лиге Европы, от выступлений в которой ее уже ничего не отвлекает. Состав, нынешняя игра и тренер сулят «Интеру» лучшие шансы на это среди всех конкурентов. 0