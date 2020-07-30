Сможет ли «Челси» побороться за чемпионский титул в следующем сезоне?

«Ливерпуль» добыл один из самых легких чемпионских титулов в истории АПЛ, оформив победу в турнире за семь туров до финиша. «Красные» завершили чемпионат, набрав 99 очков (второй результат в истории АПЛ) и опередив ставший четвертым «Челси» на 33 пункта.

Означает ли такое доминирование, что «Ливерпуль» сможет завоевать несколько титулов подряд, или же в следующем сезоне чемпионская гонка станет более конкурентоспособной? Вероятно, нас ждет второй вариант.

Дебютный сезон во главе «Челси» для Фрэнка Лэмпарда получился насыщенным. Имея в своем распоряжении достаточно молодой состав, который приходилось постоянно тасовать, Лэмпард привел «синих» к четвертому месту в АПЛ, а также вывел в финал Кубка Англии. Плюс он еще раздражал Юргена Клоппа, что было довольно весело.

Хорошие новости — атака «Челси»

«Челси», команда, которая в 2005 году выиграла АПЛ, пропустив всего 15 голов за сезон, в этом сезоне играла в открытый, атакующий и веселый футбол. И они сделали это с тренером, который играл в той команде образца сезона 2004-2005.

«Челси» стал третьим в АПЛ по количеству голов, забитых в этом сезоне, но лишь одиннадцатым по пропущенным мячам. Они сыграли 4:4 против «Аякса» в Лиге чемпионов, а также устроили перестрелку с «Ливерпулем» в июле (3:5). Они забивали четыре «Эвертону», пять «Вулверхэмптону» и, как бы вы к этому ни относились, семь мячей «Гримсби» в Кубке лиги.

22-летний Тэмми Абрахам, который три предыдущих сезона провел в арендах, наконец-то получил свой шанс в «Челси» и забил 15 мячей. Вингеры Виллиан и Кристиан Пулишич забили 18 голов и сделали 11 ассистов на двоих. Ветеран Оливье Жиру отличился 8 раз в 18 матчах АПЛ, причем 6 из них — после рестарта сезона.

Оливье Жиру globallookpress.com

Победа «Челси» со счетом 2:1 над «Манчестер Сити» 25 июня (худшее поражение для «Сити» в сезоне с точки зрения ожидаемых голов) была во многом символична, поскольку «синие» провели большую часть сезона 2019-2020, играя максимально близко к тому, как играют «горожане».

Уровень владения мячом у «Челси» (60,3%) был третьим в лиге после «Ман Сити» и «Ливерпуля». «Синие» в среднем отдавали 6,7 паса за одно владение, уступая в этом компоненте только «Сити». И только 9% передач «Челси» были длинными пасами — второй наименьший процент после вы уже сами знаете кого.

При всей молодости состава «Челси» за большим владением мяча стоят в основном ветераны. 30-летний защитник Сезар Аспиликуэта сделал больше всех передач в команде, полузащитники Жоржиньо (28 лет) и Матео Ковачич (26) отдали более чем 1800 пасов каждый с точностью более 88%. А 31-летний Виллиан — лучший в команде по количеству ассистов.

Виллиан globallookpress.com

Теперь контракт Виллиана истекает, а имя Жоржиньо всплывает в трансферных слухах. Будет интересно, как это отразится на способности «Челси» контролировать мяч, если один из этих футболистов (особенно Жоржиньо) покинет клуб.

Однако мы знаем, что произойдет в атакующей линии команды — фейерверк.

К Пулишичу, Абрахаму, Жиру, 21-летнему атакующему полузащитнику Мэйсону Маунту (7 голов и 5 ассистов в АПЛ) и Виллиану присоединятся Тимо Вернер из «Лейпцига» (28 голов и 8 ассистов в Бундеслиге в этом сезоне) и Хаким Зиеш из «Аякса» (у которого в последние три сезона в среднем 10 голов и 15 ассистов в чемпионате Нидерландов).

В совокупности за двух новичков «Челси» пришлось заплатить более чем 80 миллионов фунтов. Кроме того, на данный момент все выглядит так, что звезда «Байера» Кай Хаверц тоже окажется на «Стэмфорд Бридж».

Коронавирус и остановка сезона привели к снижению доходов, которое может серьезно усложнить работу на трансферном рынке многим клубам. Но не похоже, что владелец «Челси» Роман Абрамович планирует перестать тратить деньги. И это хорошо, потому что в какой-то момент в «Челси» обратят внимание на то, что происходит на другом конце поля.

Плохие новости — защита «Челси»

В этом сезоне у «Челси» разница в процентном соотношении сэйвов (процент сэйвов вашей команды минус процент сэйвов вашего соперника) отрицательная — минус 12,3%. Аналогичный процент вы вряд ли когда-то увидите у столь же сильной команды. И это выглядит немного странно, когда ваш голкипер Кепа Аррисабалага стоит 80 миллионов евро.

Кепа Аррисабалага globallookpress.com

За последние десять лет в пятерке ведущих лиг Европы только у одного голкипера, по воротам которого нанесли как минимум 100 ударов, был процент сэйвов хуже, чем у Кепы (53,3%) — у Сальваторе Сиригу из «Осасуны» (50,9% в сезоне 2016-2017). Более того, кроме этих двоих, больше ни у кого процент отраженных ударов не был даже ниже 56%.

В конце сезона все стало достаточно плохо, чтобы Лэмпард, несмотря на то, что «Челси» еще продолжал борьбу за ЛЧ, в матче последнего тура обратился к услугам 38-летнего ветерана Вилли Кабальеро.

Сравнение с Сиригу все же немного обнадеживает, так как итальянец — превосходный вратарь. Уже десять лет он выступает в чемпионатах «Большой пятерки» и, кроме сезона 2016-2017, у экс-вратаря ПСЖ не было больше ни одного сезона, в котором процент его сэйвов был бы ниже 67%.

Процент сэйвов Кепы, которому 25 лет, в трех его других сезонах в качестве основного голкипера, никогда не падал ниже 66%. Возможно, что даже если «Челси» ничего не предпримет, то проблема решится сама собой.

Но обычно это так не работает. Богатые клубы тратят деньги, чтобы решить свои проблемы, а затем выбрасывают еще больше денег, если проблему не удалось устранить быстро. Но независимо от того, останется ли в воротах «Челси» Кепа, или клуб купит кого-то другого, одно можно сказать наверняка — голкиперу в следующем сезоне необходимо больше помощи от партнеров по команде.

Как и в случае с «Сити», у «Челси» были серьезные проблемы с возвращением в оборону в сезоне 2019-2020. «Синие» пропускали 0,14 ожидаемых гола за один удар — это третий худший результат в лиге после «Вест Хэма» и «Ман Сити».

При этом «Челси» позволял наносить по своим воротам в среднем 8,5 удара за игру — это немного, но на целый удар больше в среднем, чем позволял своим соперникам «Сити».

Главный приоритет для Лэмпарда

Лэмпард перепробовал много различных комбинаций в обороне. Аспиликуэта был опорой (и он стабилизировал свою игру после неудачного старта). Но семь остальных защитников команды провели от 15 до 28 матчей в сезоне, и лишь частично это было вызвано травмами. Ни Антонио Рудигер, ни Андреас Кристенсен не укрепили свои позиции в центре обороны, как и фуллбэки Маркос Алонсо или Рис Джеймс.

Вполне вероятно, что этим летом «Челси» подпишет и центрального защитника, и фуллбэка. Это имеет больше смысла, чем привлечение еще одного нападающего.

Левый защитник «Лестера» Бен Чилуэлл уже давно в списке желаний, как и менее дорогой Николас Тальяфико из «Аякса».

Тем не менее, успешность возвращения команды в оборону зависит также от сильных полузащитников, которые могут душить контратаки соперников в зародыше. Кого-то типа Н'Голо Канте — возможно, лучшего оборонительного полузащитника и главного разрушителя АПЛ в последние пять сезонов.

Н'Голо Канте globallookpress.com

Канте сейчас 29 лет, и в прошедшем сезоне он боролся с травмами. А когда он был здоров, то Лэмпард не мог найти наилучший вариант, чтобы выжать из него максимум. В то же время, когда Канте был в составе, такие футболисты как Жоржиньо, Ковачич или даже Маунт и Росс Баркли в него не попадали.

И это намекает на, вероятно, главную проблему «Челси» в будущем — стабильность. Это был год экспериментов, совершенствования комбинаций, поиска оптимального состава. Квалификация в ЛЧ не была гарантирована. И то, что «Челси» удалось выполнить эту задачу, обнадеживает.

Однако крупные подписания, конечно, повысят ожидания. И Лэмпарду придется остановиться как на определенной структуре игры, так и уменьшить ротацию состава. Ему необходимо понять, как сбалансировать атаку и оборону. И просто подписание игроков не сможет решить эту проблему.

В этом году «Челси» был имитацией «Сити», но «горожане» были лучше как в атаке, так и в обороне. «Челси» необходимо совершенствоваться в обоих компонентах, чтобы сделать следующий шаг и бороться за титул. 0