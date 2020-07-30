Топ-7 счастливчиков сезона в АПЛ

В минувшее воскресенье завершился сезон в английской Премьер-лиге. Называем пять главных счастливчиков минувшего розыгрыша.

7. Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»)

Многие говорили, что «Шеффилд Юнайтед» — один из явных претендентов на вылет, но они сохранили свое место в элите задолго до конца сезона и не выключились, продолжая бороться за еврокубки.

Это было достигнуто искусно и стильно, с игроками, которые либо никогда не играли на уровне Премьер-лиги, либо уже были там и ничем не отметились. Логично, что главная заслуга в этом — наставника Криса Уайлдера.

В довершение всего, за «Клинками» было потрясающе наблюдать — это умная и инновационная команда в истинном смысле этого слова. Удивили не только их забегающие центральные защитники. Мало того, что их было трудно пройти, но были матчи, в которых они забили три гола в ворота «Челси», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Это ненормально в хорошем смысле слова для новичка АПЛ.

6. Данни Ингз («Саутгемптон»)

Даже в темные дни, когда сезон для «Саутгемптона» грозил превратиться в кошмар, Данни Ингз поддерживал тот огонь, который согревал всех причастных к команде.

Во время мрачной серии из пяти поражений, которая включила фиаско со счетом 0:9, ему все же удалось забить четыре мяча, показывая, что есть выход из болота, если все остальные смогут просто успокоиться и перестроиться.

Его непреклонный отказ прогнуться под обстоятельства вернул уверенность, и, когда нервы команды начали успокаиваться, Ингз приступил к настоящей работе, забив девять голов в следующих 10 поединках.

Сам факт, что в бомбардирской гонке он был в компании игроков тех клубов, которые боролись за место в Лиге чемпионов, уже можно считать подвигом. После всех травм никто не будет завидовать его успехам в этом сезоне.

5. Мейсон Маунт («Челси»)

Кажется, прошло много времени с тех пор, как в Англии столь много молодых игроков впечатляюще ворвались в состав команд элитного дивизиона. У каждого клуба, которые сыграет в еврокубках следующего сезона, есть по крайней мере один ключевой исполнитель-англичанин в возрасте 21 года или моложе, когда началась минувшая кампания.

У «Челси» таких футболистов сразу несколько, где еще есть американец Кристиан Пулишич, проявивший великолепную форму после карантина, и 19-летний шотландец Билли Гилмор. В исключительном качестве себя показал Мейсон Маунт.

Календарь и таблица АПЛ

В этом сезоне он принимал участие во всех матчах лиги, кроме одной — как и во всех матчах сборной Англии, — и своей игрой привносит динамизм и старательность в центре поля, а также остроту в атаке.

4. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

Подписание Бруну Фернандеша стало для «Манчестер Юнайтед» катализатором для 19-матчевой победной серии, которая дала понять, что команда способна, наконец, покончить с хаосом после ухода сэра Алекса Фергюсона.

Дело не только в его голах и ассистах — 13 в первых 10 матчах АПЛ, но и личности португальца, его неудержимом позитиве, которые потянули других игроков ближе к его уровню. Он является доказательством того, что плеймейкеры также могут быть лидерами.

Его мощный удар с лета в конце сильной контратаки символизировал прогресс «МЮ» как непосредственно перед карантином, так и после него, благодаря чему выиграл призы лучшему игроку и за лучший гол по итогам июня. После подписания Эрика Кантона никто не оказывал столь сильный эффект на манкунианцев.

Даже его плохие матчи показали Фернандеша с хорошей стороны: когда он устал в конце сезона, «Юнайтед» пережил свой первый провал после его трансфера. Это было лишь подтверждением того, что после шести месяцев на «Олд Траффорд» он стал самым важным игроком клуба.

3. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»)

После медленного старта Маркус Рашфорд набрал обороты с большим голом в ворота своей удобной цели — «Ливерпуля», а затем, как и Ингз в «Саутгемптоне», продолжал тащить за собой команду в откровенно тяжелые времена.

Его 17 голов — лучший показатель в АПЛ на сегодня, и легко забыть, что он дебютировал во время тренерства Луи ван Гала, и сейчас ему всего 22 года.

Недавний гол нападающего в матче против «Кристал Пэлас», когда он сбросил визави со своего плеча, после чего щечкой пробил в нижний угол, было одно из самых преуменьшенных завершений атак сезона, а также обещает, что форвард будет только прибавлять.

И несмотря на все хладнокровие, которое он проявляет, его сердце отличается необычайным теплом, что доказывает его усилия по обеспечению бесплатного питания 3 млн малоимущих детей в Великобритании во время школьных каникул.

2. Садио Мане («Ливерпуль»)

Выделять кого-то одного в чемпионском «Ливерпуле» — неблагодарная задача. Джордан Хендерсон? Непреклонная сила характера, лидер, владеющий великолепным пасом. Трент Александер-Арнольд?

Настоящий плеймейкер, который отдал больше голевых передач в двух последних сезонах, чем Кевин де Брейне, и при этом воспитанник клуба.

Вирджил ван Дейк? Человек излучает такое спокойствие, что мог успокоить в суматохе даже свежеиспеченного новичка «Зенита» Деяна Ловрена — по крайней мере, в нескольких случаях. И все-таки стоит упомянуть отдельно Садио Мане, чье умение подыгрывать партнерам и разрушительная энергия часто выручали команду, когда приходилось нелегко. Сенегалец не просто много забивал, а отличался едва ли не самыми своевременными и важными голами.

1. Юрген Клопп («Ливерпуль»)

В прошлом сезоне «Ливерпуль» упустил чемпионство на расстоянии 11,7 миллиметра, которых не хватило для забитого в ворота «Манчестер Сити» гола, тогда как в этом завоевал его с отрывом в километр.

Как и в случае успеха в Лиге чемпионов, менеджер мерсисайдцев Юрген Клопп использовал болезненное разочарование, как импульс для прогресса и итогового успеха.

«Красные» играли стабильно и властно, в результате чего никто так и не смог к ним подступиться. Они победили с размахом и с неослабевающим контролем даже на фоне давления 30-летия без чемпионства. Клоппа раньше обвиняли в излишне эмоциональном и идеалистичном подходе — сейчас это кажется смешным, и он никогда не терял свою харизму. 0