Хаверц, Коутиньо и другие. Топ потенциальных трансферов этого лета

В этом году летнее трансферное окно из-за пандемии коронавируса не будет привычным. Даты его открытия были перенесены по всей Европе. УЕФА также хочет, чтобы лиги согласовали закрытие окна 5 октября.

Финансовый кризис может сыграть важную роль и отразиться на стоимости трансферов. Вместо громких сделок будут изучаться варианты со снижением стоимости игроков, обменами и арендами.

Все выглядит довольно неопределенным на данном этапе. Но давайте посмотрим, какие игроки могут сменить команды этим летом, чей трансфер может быть рискованным и кто может покинуть нынешний клуб из-за истекающего контракта или в связи со своим положением в команде.

Все указанные трансферные стоимости являются ориентировочными.

Трансферные топ-цели

Это футболисты, которые готовы к переходу и способны моментально улучшить любую команду. Большие клубы хотели бы заполучить их как можно скорее.

Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Позиция: нападающий

Команда: «Интер»

Трансферная стоимость: 111 миллионов евро

Заинтересованные клубы: «Барселона», «Реал», «Ман Сити», ПСЖ, «Ювентус»

«Барселона» хочет заполучить Лаутаро Мартинеса, чтобы тот заменил в составе Луиса Суареса. Но клубы пока не могут договориться о трансфере. «Барселоне» необходимо либо заплатить 111 миллионов евро отступных, либо включить в обмен игроков, чтобы снизить стоимость сделки. Аргентинский форвард провел хороший сезон в Серии А и в 22 года является одним из самых перспективных игроков мира.

Кай Хаверц

Позиция: полузащитник

Команда: «Байер»

Трансферная стоимость: 80-100 миллионов евро

Заинтересованные клубы: «Бавария», «Ман Сити», «Ман Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Реал», ПСЖ, «Ювентус»

21-летний Хаверц — возможно, наиболее востребованный полузащитник в Европе прямо сейчас. Однако «Байер» хочет продать его как минимум за 100 миллионов евро. В нынешней ситуации большинство клубов не смогут предложить так много. «Новый Месут Озил», по данным источников, склоняется к переходу в «Челси». Дуэт с его другом Тимо Вернером дарит клубу хорошие перспективы.

Уссем Ауар

Уссем Ауар globallookpress.com

Позиция: полузащитник

Команда: «Лион»

Трансферная стоимость: 50-60 миллионов евро

Заинтересованные клубы: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Барселона», «Реал», ПСЖ, «Ювентус»

Если такой тренер, как Пеп Гвардиола, делает комплимент футболисту, это говорит о том, что он должен быть особенным. После матча Лиги чемпионов против «Лиона» в 2018 году босс «Сити» назвал Ауара «невероятным». И с тех пор 21-летний игрок только прибавлял. Ауар — спокойный и технически одаренный полузащитник, кумиром которого является Зинедин Зидан. И это не будет шоком, если «Реал» подпишет его.

Андре Онана

Позиция: голкипер

Команда: «Аякс»

Трансферная стоимость: 30-40 миллионов евро

Заинтересованные клубы: «Челси», «Барселона», «Тоттенхэм»

Онана впечатлил, когда помог «Аяксу» добраться до полуфинала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Сейчас он готов двигаться дальше и у него не должно быть проблем с интересом клубов. Правда, камерунец не захочет становиться резервным голкипером, поэтому возвращение в «Барселону», где есть Марк-Андре тер Штеген, выглядит маловероятным.

Томас Парти

Томас Парти globallookpress.com

Позиция: оборонительный полузащитник

Команда: «Атлетико»

Трансферная стоимость: 50 миллионов евро

Заинтересованные клубы: «МЮ», «Ман Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм»

По информации источников, «Атлетико» хочет увеличить трансферную стоимость Парти в два раза, подписав с ним новый контракт. Однако у хавбека сборной Ганы все еще есть время, чтобы пообщаться с другими клубами. Многим командам в Европе не хватает жесткости и физически сильных игроков в центре полузащиты. 26-летний футболист идеально подходит, чтобы заполнить этот пробел. Фаворитом в борьбе за него является «Арсенал».

Бен Чилуэлл

Позиция: фуллбэк

Команда: «Лестер»

Трансферная стоимость: 60 миллионов евро

Заинтересованные клубы: «Челси», «МЮ», «Ман Сити»

По словам главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса, Чилуэлл не продается. Но это не помешает клубам со всей Европы попытаться воспользоваться ситуацией и подписать игрока по сниженной цене этим летом. Несколько месяцев назад 23-летнего Чилуэлла оценили в 85 миллионов евро. Однако теперь цены упали, и «лисы» могут быть вынуждены принять более низкое предложение, если игрок даст понять, что хочет двигаться дальше.

Рискованные трансферы

Это те футболисты, которые либо испытывают проблемы в своих нынешних клубах, либо же они неопытны, и им необходимо время для развития.

Эдуардо Камавинга

Эдуардо Камавинга globallookpress.com

Позиция: полузащитник

Команда: «Ренн»

Трансферная стоимость: 60-75 миллионов евро

Заинтересованные клубы: «Реал», «Барселона», «МЮ», «Бавария», ПСЖ

Для тех, кто видел игру 17-летнего Камавинги в Лиге 1, его трансфер вряд ли может считаться рискованным. Он уже показывает невероятный класс как для своего возраста. Однако он пока слишком молод и переход в такой клуб как «Реал» на данном этапе может иметь неприятные последствия. Камавинга обладает талантом, который произведет впечатление на любой европейский клуб. Но, возможно, он посмотрит на примеры таких игроков как Ренату Санчеш из «Баварии», которые потерпели неудачи, перейдя в большие клубы.

Филиппе Коутиньо

Позиция: полузащитник

Команда: «Барселона»

Трансферная стоимость: 60-80 миллионов евро

Заинтересованные клубы: «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Лестер», ПСЖ

Всего несколько лет назад любой топ-клуб Европы не упустил бы шанс подписать Коутиньо. Но его переезд в «Барселону» за 160 миллионов евро в 2018 году не оправдал себя. И теперь клуб надеется продать его хотя бы за 80 миллионов после того, как «Бавария» не использовала опцию выкупа контракта игрока за 120 миллионов. В 27 лет Коутиньо все еще может многое дать своему новому клубу, и если этому клубу удастся вернуть бразильцу форму времен «Ливерпуля», то выиграют все.

Хамес Родригес

Хамес Родригес globallookpress.com

Позиция: полузащитник

Команда: «Реал»

Трансферная стоимость: 25-35 миллионов евро

Заинтересованные клубы: «Ювентус», «Наполи», «МЮ», «Эвертон», «Ньюкасл»

Сложно в это поверить, но Хамес Родригес, как и Гарет Бэйл, до сих пор в «Реале». Двухлетняя аренда в «Баварию» мало что сделала для его перспектив. А после возвращения в «Реал» в этом сезоне он провел лишь несколько хороших игр. В 2014 году «Реал» потратил 75 миллионов евро на покупку Хамеса у «Монако». Кажется, что это было в прошлой жизни. И теперь колумбийцу, возможно, придется сделать шаг назад, чтобы вернуться на свой былой уровень.

Юлиан Дракслер

Позиция: нападающий

Команда: ПСЖ

Трансферная стоимость: 30-40 миллионов евро

Заинтересованные клубы: «Бавария», «Ливерпуль», «МЮ», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Севилья», «Герта»

Карьера Дракслера, которому приходится конкурировать в атаке с Неймаром и Килианом Мбаппе, несколько застопорилась в ПСЖ. Он не может вытеснить из состава даже 32-летнего Анхеля Ди Марию. В 26 лет Дракслеру необходимо решиться на новый шаг в карьере. Его контракт с ПСЖ истечет в 2021 году. Он играл на высоком уровне с самого раннего возраста, и следующие несколько лет карьеры станут для него определяющим.

Диего Годин

Диего Годин globallookpress.com

Позиция: защитник

Команда: «Интер»

Трансферная стоимость: 5-10 миллионов евро

Заинтересованные клубы: ПСЖ, «Тоттенхэм», «МЮ», «Ювентус»

Возможно, он был одним из лучших защитников мирового футбола несколько лет назад. Но в «Интере» звезда Година стала угасать. Уругвайцу уже 34 года, у него осталось не так много лет игры на топ-уровне. Так что, если клубы хотят извлечь максимальную выгоду из его подписания, то сейчас самое время. Хотя у него еще два года по контракту с «Интером».

Трансферы игроков с истекающими контрактами

Контракты этих футболистов истекают летом 2021 года, так что клубы будут искать возможность выгодно продать их.

Ферран Торрес

Позиция: нападающий

Команда: «Валенсия»

Трансферная стоимость: 50-60 миллионов

Заинтересованные клубы: «Боруссия», «Ман Сити», «МЮ», «Челси», «ПСЖ, "Реал", "Барселона", "Ювентус"

20-летний футболист может стать выбором для любого клуба, который проиграет в борьбе за Джейдона Санчо из "Боруссии". Вингер из Испании — качественный молодой футболист, и его "клаусула" в размере 100 миллионов не должна стать преградой, так как, по сообщениям источников, "Валенсия" готова продать его примерно за половину суммы, чтобы он не ушел бесплатно в 2021 году. "Ман Сити" может подписать Торреса после того, как остался без Лероя Сане.

Дайо Упамекано

Дайо Упамекано globallookpress.com

Позиция: защитник

Команда: "РБ Лейпциг"

Трансферная стоимость: 50-60 миллионов евро

Заинтересованные клубы: "Бавария", "Арсенал", "МЮ", "Челси", "Реал", "Барселона", "Ювентус", ПСЖ

Отступные за Упамекано составляют 60 миллионов евро, и за ним следят многие клубы Европы. Редко можно найти защитника такого уровня в 21 год, так что стоит ждать большой заинтересованности. "Лейпциг" не очень хочет продавать его после ухода Вернера, но контракт француза истекает в 2021 году и его цена падает с каждым днем.

Давид Алаба

Позиция: защитник

Команда: "Бавария"

Трансферная стоимость: 50-60 миллионов евро

Заинтересованные клубы: "Ман Сити", "МЮ", "Челси", "Арсенал", "Реал", ПСЖ, "Барселона", "Ювентус"

Когда слухи впервые связали Алабу с отъездом из "Баварии", клуба, в котором он провел 12 лет, это стало чем-то вроде шока. Но австриец нанял нового агента — Пини Захави. Стало ясно, что он хочет нового вызова. Тот факт, что его контракт истекает в 2021 году, означает, что игрок со стоимостью 100 миллионов, будет доступен за гораздо меньшую сумму. Алаба — один из лучших левых защитников мира и у него не будет недостатка в предложениях. Ну а "Бавария" может положиться на молодого Альфонсо Дэвиса.

Джанлуиджи Доннарумма

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Позиция: вратарь

Команда: "Милан"

Трансферная стоимость: 50-60 миллионов евро

Заинтересованные клубы: ПСЖ, "МЮ", "Челси", "Реал", "Барселона", "Ювентус"

Доннарумма — самый обсуждаемый молодой вратарь мира, которому пророчили стать новым Джиджи Буффоном с момента дебюта за "Милан" в 16-летнем возрасте. С тех пор прошло пять лет. И хотя Доннарумма зарекомендовал себя как основной вратарь, из-за падения "Милана" он ставит свое будущее под сомнение. Срок действия контракта голкипера истечет через год, и для 21-летнего вратаря сейчас наступает момент, когда можно принять новый вызов — либо перейти в "Ювентус", либо переехать в другую страну.

Тьяго Алькантара

Позиция: полузащитник

Команда: "Бавария"

Трансферная стоимость: 25-35 миллионов евро

Заинтересованные клубы: "Ливерпуль", "Ман Юнайтед", "Челси", "Ювентус"

Тьяго уже заявил, что не подпишет новый контракт с "Баварией". В то же время источники сообщают, что "Ливерпуль" не думает о его подписании. В 29 лет испанцу, возможно, придется найти себе менее влиятельный клуб, чтобы продлить карьеру.

Лионель Месси

Лео Месси globallookpress.com

Позиция: нападающий

Команда: "Барселона"

Трансферная стоимость: 0-100 миллионов

Заинтересованные клубы: "Ман Сити", "Интер", "Ньюэллс Олд Бойс"

Перспектива того, что Месси не останется в "Барселоне", выглядит неправильной. Но источники сообщили, что аргентинец злится на клуб и может уйти в 2021 году. Может ли руководство "Барсы" продать его сейчас, чтобы заработать немножко денег для клуба? В свои 33 года один из лучших футболистов мира все еще затребует огромный гонорар, и вероятным на данном этапе выглядит только воссоединнение с Пепом Гвардиолой в "Сити". Месси говорил, что может завершить карьеру в "Ньюэллс Олд Бойс", но для этого пока, конечно, слишком рано. 0