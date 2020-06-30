Идеологический провал «Барселоны». Каталонцы ошиблись с продажей Артура

Представьте, что Пьянич оказывается именно тем игроком, который нужен «Барселоне». Представьте, что с этим новичком каталонцы выиграли Примеру и Лигу чемпионов. Представьте, что он забил победный гол, если хотите.

Представьте, что в то же время Артур не принес пользы «Ювентусу». Ни в следующем, ни в каком-либо еще десятилетии после того, как Пьянич ушел на пенсию. Представьте, что игра дается ему тяжело, что его преследуют травмы — даже не сомневайтесь, что кому-то на «Камп Ноу» это понравится. Как же тогда в «Барселоне» будут довольны, что вовремя избавились от него.

Представьте все это, и все равно эта сделка останется поражением. Как бы хорошо все ни складывалось, она не перестанет быть еще одним выражением сбоя, еще одним символом недоработок в системе. Мы говорим не столько об уходе Артура, который огорчил фанатов, и не о приходе Пьянича. Мы говорим о том, что все это значит, что все это демонстрирует. Даже если это был правильный шаг, он все еще сделан по неправильным причинам.

С тех пор как он присоединился к «Барселоне» в 2018 году, Артур выходил в стартовом составе в менее 50 процентах своих матчей. Местные СМИ в нужные моменты обвиняли его в проведении ночных вечеринок, а теперь так и вовсе припомнят все грехи, поскольку клуб попытается оправдать его продажу.

Как бы Артур не играл, его выступление на «Уэмбли», которое привело «Барселону» к победе со счетом 4:2 над «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов, никогда не повторялось. Его называли «Новым Хави», но за все время он забил лишь четыре гола и сделал шесть результативных передач. На прошлой неделе в Севилье он все чаще смотрел не вперед, а назад — метафора последних месяцев.

Но он уходит совсем по иным причинам. Учитывая все проблемы и все недостатки, опросы показывают, что 77 процентов людей сказали, что его продажа была бы плохим вариантом. В то же время, если спросить о продаже за 70 миллионов, то многие бы одобрили такую сделку.

Сам Артур не хотел уходить. Его нужно было подтолкнуть к двери. И это делал отнюдь не тренерский штаб, который желал, чтобы игрок остался.

Уход Артура не имеет ничего общего с футболом, зато имеет общее с финансами, которые помогают объяснить эту странную сделку, где «Барселона» и «Ювентус» поменялись игроками, и каталонский клуб получил сверху 10 миллионов евро. Нам сказали, что Артур стоил 72 миллиона, хотя по факту никто не платил таких денег.

Стоимость обоих игроков выглядит высокой как для постпандемического рынка, и это не та сделка, которую можно было бы заключить без взаимного согласия. Пьянич стоит 60 миллионов евро, потому что Артур стоит 72 миллиона, и наоборот. Установив как можно более высокую цену, оба клуба нашли решение. Не на поле, а вне его. И получили кратковременную выгоду, особенно в случае с «Барселоной».

Не думайте сейчас об игроках — эта сделка приблизила «Ювентус» и «Барселону» к возможности получить прибыль до завершения финансового года, который наступает в конце этого месяца. Поступающие деньги — это немедленный доход в полном объеме, тогда как исходящие распределяются по сроку действия договоров. Очень удобная схема, когда дело доходит до финансового фейр-плей. Бухгалтерия более креативна, чем полузащитники.

Для «Барселоны» это особенно важно. Сэм Марсден и Мои Льоренс уже объясняли, как «Барселоне» нужно было привлечь 124 миллиона евро в этом сезоне, так что до 1 июля каталонцы были обязаны найти около 60 миллионов. И эти расчеты были сделаны до того, как стали известны последствия пандемии.

Если бы «Барселона» не нашла деньги, то совет директоров нес был личную ответственность за 15 процентов убытков в соответствии с законом 1990 года. Вот почему «Барселона» так отчаянно пыталась заключить сделку, почему вообще произошел, казалось бы, странный трансфер.

То, что «Барселона» оказалась в таком положении, настораживает. А вот причины, по которым клуб туда попал, глубоко раскрывают картину происходящего и еще больше беспокоят, учитывая неожиданный удар от пандемии коронавируса, в котором каталонцы, конечно, не виноваты. Нужно говорить об их способности создать команду, то есть структуру всей организации. Вот где были нарушены последовательности и планы.

В 2014 году «сине-гранатовые» подписали Луиса Суареса, Ивана Ракитича и Марка-Андре тер Штегена. Это был последний трансферный рынок, на котором работал Андони Субисаррета как спортивный директор, прежде чем его уволили.

Следующим летом команда оформила требл. Это лучшее, что могло случиться, но, возможно, в долгосрочной перспективе это сработало не очень хорошо для «Барселоны». С тех пор в клуб пришли: Арда Туран, Алеш Видаль, Андре Гомеш, Пако Алькасер, Самюэль Умтити, Люка Динь, Яспер Силлессен, Денис Суарес, Марлон, Йерри Мина, Жерар Дуелофеу, Нелсон Семеду, Паулиньо, Усман Дембеле, Филиппе Коутиньо, Жан-Клер Тодибо, Кевин-Принс Боатенг, Джейсон Мурильо, Артуро Видаль, Артур, Клеман Лангле, Малком, Антуан Гризманн, Френки де Йонг, Нето, Хуниор Фирмо, Эмерсон и Мартин Брейтуэйт.

Половины вышеназванных игроков уже нет в команде. Пока еще рано судить о правильности подписания де Йонга. Дембеле в теории может заиграть хорошо в своем четвертом сезоне. Гризманн тоже может, но сомнения и споры о его будущем уже начались, и он это знает.

Да, в некоторых моментах сопутствовала неудача. Некоторые игроки и вовсе подписывались лишь для выполнения краткосрочных задач. Хорошо. Но эти футболисты стоили миллиард евро, и скольких из них можно считать безоговорочным успехом? Шутки в сторону. Ни одного?

Деньги, которые были получены за Неймара «Барселона» тут же потратила, отчаянно пытаясь исправить ситуация и запустила спираль, в которой застряла на несколько лет. И для чего было продавать бразильского форварда? Чтобы попытаться его вернуть снова, но не иметь на это денег?

Неймар был игроком, который должен был стать гарантом будущего «Барселоны». Планировалось, что бразилец будет играть рядом с Месси, а затем сменит его. Это имело смысл. Но «сине-гранатовые» не смогли помешать ему уйти. И не смогли или не захотели вернуть его, когда поняли, что все другие планы не сработали.

Большая часть средств, полученных от «Пари Сен-Жермен» потрачена на Коутиньо, футболиста, в котором они видели нового Иньесту, но который ушел и вернулся снова, и от которого они отчаянно хотят избавиться еще раз — и на этот раз навсегда.

Пока же ушел Артур, и главным образом потому, что из многих игроков «Барселоны» давление оказывалось именно на него. Его смогли окончательно убедить уйти. Даже если с этого момента все пойдет идеально, даже если Пьянич будет великолепен, а Артур — нет, это провал. Дело не только в том, что каталонцы продали бразильца, но и в том, что они продали футболиста, подписавшего стратегическое соглашение, которое имело смысл для игрока, чей приезд казался знаком того, что «Барселона» воссоединяется со своей идентичностью и сущностью.

«Сине-гранатовые» искали правильного новичка, а не просто громкое имя, которое привлекло их внимание. Они планировали свое будущее, но не смогли избежать потери своей идеологии.

Люди будут смеяться над «Новым Хави», но ведь так его называли не только СМИ, а в том числе и клуб. Тот же бывший спортивный директор Роберт Фернандес сказал об этом прямо. Месси тоже сравнивал его с Хави. Да и сам Хави отметил, что у Артура «барселонская ДНК». Теперь он игрок «Ювентуса».

«Деньги должны быть на поле, а не в банке», — говорил Йохан Кройф. Но «Барселоне» они были нужны в банке, притом срочно. Критики скажут, что Артур не был Хави, и они будут правы. Но даже Хави не был Хави, пока ему не исполнилось 28 лет. Артуру 23 года, и он должен был быть в клубе в течение многих лет, но на той неделе, когда Лионелю Месси исполнилось 33 года, он ушел, став лишь числом на балансе бывшего клуба. 0